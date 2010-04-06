Выпуск MODICIA 6.12.41, дистрибутива для создателей мультимедийного контента

Опубликован выпуск дистрибутива MODICIA 6.12.41, основанного на пакетной базе Debian и предлагающего подборку приложений для музыкантов, дизайнеров и создателей видео. Пользовательское окружение построено с использованием среды рабочего стола Cinnamon. Проектом поддерживается каталог приложений, насчитывающий около 1000 пакетов. Размер iso-образа, способного запускаться в live-режиме, - 4.7 ГБ (x86_64). Дистрибутив развивается с 1998 года и примечателен включением по умолчанию режима высокой производительности CPU (Turbo Boost) и поставкой варианта ядра, работающего в режиме реального времени. Для запуска мультимедийных программ, собранных для Windows, применяется Wine. Для сжатия данных, хранимых в оперативной памяти, задействован Zram (RAM-диск со сжатием), а для снижения активности использования раздела подкачки параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10. В новой версии: Пакетная база обновлена до Debian 13.

Обеспечено размещение каталога с временными файлами в tmpfs, что значительно ускорило такие системные операции, как установка и обновления программ.

По умолчанию задействовано ядро Linux 6.12.41 с включением Realtime-режима.

Для управления пакетами по умолчанию задействован пакетный менеджер Nala на базе libapt, поддерживающий распараллеливание загрузки пакетов.

Для сжатия пакетов задействован формат Zstandard.

Добавлены новые приложения, такие как эмулятор терминала Tilix.

Реализован интерфейс для выбора пакетов с ядром и их обновления.

Добавлена утилита для автоматического определения GPU и установки драйверов NVIDIA.

Добавлена библиотека с 2500 шрифтами.

Среда рабочего стола обновлена до выпуска Cinnamon 6.4.10. Интерфейс пользователя стилизован под macOS. Улучшена поддержка Wayland. оптимизированы функции работы с окнами и улучшена многозадачность.



