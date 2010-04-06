The OpenNET Project / Index page

Выпуск MODICIA 6.12.41, дистрибутива для создателей мультимедийного контента

29.08.2025 11:13

Опубликован выпуск дистрибутива MODICIA 6.12.41, основанного на пакетной базе Debian и предлагающего подборку приложений для музыкантов, дизайнеров и создателей видео. Пользовательское окружение построено с использованием среды рабочего стола Cinnamon. Проектом поддерживается каталог приложений, насчитывающий около 1000 пакетов. Размер iso-образа, способного запускаться в live-режиме, - 4.7 ГБ (x86_64).

Дистрибутив развивается с 1998 года и примечателен включением по умолчанию режима высокой производительности CPU (Turbo Boost) и поставкой варианта ядра, работающего в режиме реального времени. Для запуска мультимедийных программ, собранных для Windows, применяется Wine. Для сжатия данных, хранимых в оперативной памяти, задействован Zram (RAM-диск со сжатием), а для снижения активности использования раздела подкачки параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10.

В новой версии:

  • Пакетная база обновлена до Debian 13.
  • Обеспечено размещение каталога с временными файлами в tmpfs, что значительно ускорило такие системные операции, как установка и обновления программ.
  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.12.41 с включением Realtime-режима.
  • Для управления пакетами по умолчанию задействован пакетный менеджер Nala на базе libapt, поддерживающий распараллеливание загрузки пакетов.
  • Для сжатия пакетов задействован формат Zstandard.
  • Добавлены новые приложения, такие как эмулятор терминала Tilix.
  • Реализован интерфейс для выбора пакетов с ядром и их обновления.
  • Добавлена утилита для автоматического определения GPU и установки драйверов NVIDIA.
  • Добавлена библиотека с 2500 шрифтами.
  • Среда рабочего стола обновлена до выпуска Cinnamon 6.4.10. Интерфейс пользователя стилизован под macOS. Улучшена поддержка Wayland. оптимизированы функции работы с окнами и улучшена многозадачность.


  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам по мультимедийному контенту! Почему в линуксе AviDemux неправильно редактирует интерлейсное видео без пережатия, h264 1080i? Получается совсем не то, что в AviDemux. А вот в виндовом VideoRedo всё чётко! Почему так?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:46, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AviDemux неправильно редактирует [...] Получается совсем не то, что в AviDemux

    В AviDemux получается совсем не то, что в AviDemux?

     
     
  • 3.23, Аноним (1), 19:12, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получаемый файл совершенно отличается от видео, которое отображается в AviDemux после редактирования.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:37, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "для снижения активности использования раздела подкачки параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10" - всё как обычно для васяносборок, непонимание как работает swap и незнание актуального диапазон параметра для современных ядер.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:08, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просвети, как надо
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 13:40, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкручивание в 0 как известно уменьшает своп, но это также и означает что все данные будут в оперативке, включаяя *редко* используемые осью. А это значит будет меньше свободной физической памяти для горячих данных. Если памяти более чем надо всегда, то ок. Но как только физическая память заканчивается, то в своп в первую очередь начинают записываться редкоиспользуемые данные, а активному приложению ось будет стараться выдать физическую память. И в этом случае лучше было бы если бы они заранее уже в свопе лежали, для повышения производительности.
     
  • 2.5, Alex154 (ok), 12:08, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можете кратко рассказать, что не так? Когда люди гуглят "оптимизация Linux", им постоянно попадается информация про настройку SWAP, где предлагается крутить вот такие параметры.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 16:58, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо там ничего крутить. "Размер Swap = оперативная память * 2". Вот формула счастья. Или можно умножить на 1,5, вместо 2.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:01, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.modiciaos.cloud

    Заполните форму для скачивания.

     
     
  • 3.11, Аноним (2), 13:46, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Swappiness is set to 10%" - они ошиблись даже в этом. Диапазон настройки swappines 0-200 для 6-го ядра, т.е. по факту там 5%.
     
     
  • 4.14, Аноним (8), 14:35, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Диапазон настройки swappines 0-200 для 6-го ядра, т.е. по факту там 5%.

    Просто сборку делали дизайнеры, после Skillfactory.

     
  • 1.3, Аноним (-), 11:47, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена библиотека с 2500 шрифтами.

    Наконец-то можно будет нормально поиграться со шрифтами!

    > Интерфейс пользователя стилизован под macOS.

    Жалкая пародия на макос.

     
     
  • 2.6, Hp (?), 12:32, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мак сам сборочку из этого лепил , если ты не знал то он занимается параллельной разработкой и даже набрасывает своего кода для тайного бекграунда , присутствует как в qt фркимворках так и в лови , но кто то смеет утверждать что
     
     
  • 3.9, Мак де Ширак (?), 13:39, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за Мак? Мак Дак? Мак Клауд?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:28, 29/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MAX
     
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:13, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно немного,теперь прилепить снизу plak или иной запускатор = закос под macOS? Просто не вижу больше ни чего общего (не являюсь юзверем надгрызенных яблок и видел их издали). Или там в окошки напихали слева три цветных точки? Верхняя панель не фига не похожа на яблочную ни видом не функциональностью. Так что такая себя "стилизация".  
    Может кто-то просветит по данной теме?
     

