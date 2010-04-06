Выпуск MODICIA 6.12.41, дистрибутива для создателей мультимедийного контента

|
1.1, Аноним (1), 11:30, 29/08/2025
Здравствуйте! Вопрос к специалистам по мультимедийному контенту! Почему в линуксе AviDemux неправильно редактирует интерлейсное видео без пережатия, h264 1080i? Получается совсем не то, что в AviDemux. А вот в виндовом VideoRedo всё чётко! Почему так?
2.17, Аноним (17), 15:46, 29/08/2025
> AviDemux неправильно редактирует [...] Получается совсем не то, что в AviDemux
В AviDemux получается совсем не то, что в AviDemux?
3.23, Аноним (1), 19:12, 29/08/2025
Получаемый файл совершенно отличается от видео, которое отображается в AviDemux после редактирования.
1.2, Аноним (2), 11:37, 29/08/2025
"для снижения активности использования раздела подкачки параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10" - всё как обычно для васяносборок, непонимание как работает swap и незнание актуального диапазон параметра для современных ядер.
3.10, Аноним (2), 13:40, 29/08/2025
выкручивание в 0 как известно уменьшает своп, но это также и означает что все данные будут в оперативке, включаяя *редко* используемые осью. А это значит будет меньше свободной физической памяти для горячих данных. Если памяти более чем надо всегда, то ок. Но как только физическая память заканчивается, то в своп в первую очередь начинают записываться редкоиспользуемые данные, а активному приложению ось будет стараться выдать физическую память. И в этом случае лучше было бы если бы они заранее уже в свопе лежали, для повышения производительности.
2.5, Alex154 (ok), 12:08, 29/08/2025
Можете кратко рассказать, что не так? Когда люди гуглят "оптимизация Linux", им постоянно попадается информация про настройку SWAP, где предлагается крутить вот такие параметры.
3.19, Аноним (-), 16:58, 29/08/2025
Не надо там ничего крутить. "Размер Swap = оперативная память * 2". Вот формула счастья. Или можно умножить на 1,5, вместо 2.
3.11, Аноним (2), 13:46, 29/08/2025
"Swappiness is set to 10%" - они ошиблись даже в этом. Диапазон настройки swappines 0-200 для 6-го ядра, т.е. по факту там 5%.
4.14, Аноним (8), 14:35, 29/08/2025
> Диапазон настройки swappines 0-200 для 6-го ядра, т.е. по факту там 5%.
Просто сборку делали дизайнеры, после Skillfactory.
1.3, Аноним (-), 11:47, 29/08/2025
> Добавлена библиотека с 2500 шрифтами.
Наконец-то можно будет нормально поиграться со шрифтами!
> Интерфейс пользователя стилизован под macOS.
Жалкая пародия на макос.
2.6, Hp (?), 12:32, 29/08/2025
Мак сам сборочку из этого лепил , если ты не знал то он занимается параллельной разработкой и даже набрасывает своего кода для тайного бекграунда , присутствует как в qt фркимворках так и в лови , но кто то смеет утверждать что
1.21, Аноним (21), 17:13, 29/08/2025
Любопытно немного,теперь прилепить снизу plak или иной запускатор = закос под macOS? Просто не вижу больше ни чего общего (не являюсь юзверем надгрызенных яблок и видел их издали). Или там в окошки напихали слева три цветных точки? Верхняя панель не фига не похожа на яблочную ни видом не функциональностью. Так что такая себя "стилизация".
Может кто-то просветит по данной теме?
|