Возможное повреждение CPU AMD Zen 5 при использовании библиотеки GNU MP

2.13, Жироватт (ok), 08:46, 28/08/2025
Печальней то, что интел так и не смогла перенести с Тайваня в Аризону по ChipAct'у TSMC, чтобы поглотить патентный пул и ядро китайских кадров и теперь будет подобными "беспокоящими" вбросами пытаться сбить продажи у АМД.
Вот это печально, особенно на фоне урезанного 12 и горящего 13го поколения корок, про которое вышли пара новостей, а потом тишина - как будто давит кто-то очень синий неизвестный
3.21, Аноним (10), 09:00, 28/08/2025
Печальней то, ASML как было монополистом станков для современных процессов, так и осталось.
2.19, leap42 (ok), 08:57, 28/08/2025
> А вот это уже печально.
лол, почему? проц топовый, жручий, материнка даже не средненькая, а скорее бюджетная, охлад недостаточный (с учётом преувеличения возможностей охлада производителями охлада - сильно недостаточный, под такие задачи надо в 1.5-2 раза перекрывать макс выделение тепла) - ССЗБ
и да, у AMD и температура троттлинга и даже TDP легко и тонко настраиваются
3.24, Аноним (24), 09:07, 28/08/2025
> лол, почему? проц топовый, жручий, материнка даже не средненькая, а скорее бюджетная, охлад недостаточный [...] - ССЗБ
Лол потому, что в нормальном CPU должна быть встроена защита, которая вырубает его при перегреве. А это то ли брак, то ли г*о by design.
1.3, Аноним (2), 08:17, 28/08/2025
> В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт. Недостающие 5 Вт компенсировали дополнительными кулерами в корпусе и низкой температурой в помещении, составлявшей около 20°C.
Вы хоть погуглите, что за TDP (маркетинговая величина), и как она с реальным потреблением под нагрузкой соотносится (никак), а потом пишите про 170 Вт - 165 Вт = 5 Вт, которые компенсировали, капец.
1.4, Аноним (4), 08:18, 28/08/2025
>> использовалась система охлаждения Noctua NH-U9S
Советую посмотреть на фото этого поделия (спойлер - 92 x 92 мм).
Также известно, что сейчас все производители матплат сильно завышают напряжения на CPU.
1.5, Аноним (5), 08:21, 28/08/2025
> выходом из строя процессоров серии AMD Ryzen 9000
> было вызвано перегревом, возникающим при интенсивном выполнении функций GMP
> термопаста была распределена не равномерно
Господи, какой же крэп. 🤦 Там что, решили не делать механизм аварийного вырубания системы при перегреве CPU, как это делалось на всех процах примерно всегда?
Термопаста у них не была распределена, лол. Так что же это получается, что у меня лет эдак через 6-10, когда термопаста высохнет, просто не будет возможности ее заменить, ибо CPU к тому моменту уже откинет лапки?
И они мне еще рассказывают, что AMD уделывает Intel...
2.7, Аноним (4), 08:36, 28/08/2025
Сейчас в материнках можно отключать часть "защит от дурака", если хочешь выжать из проца всю дурь.
2.11, Аноним (11), 08:46, 28/08/2025
> И они мне еще рассказывают, что AMD уделывает Intel...
Толи дело рапторлейки, которые массового сгорали просто потому что, а не в крайне специфических случаях, как в этой новости.
1.8, Жироватт (ok), 08:40, 28/08/2025
Никто не мог подумать: вафельницы от АМД оказались вафельницами, для которых нужно писать особый, так сказать особенный код, который вообще не будет использовать инструкции!
3.14, Жироватт (ok), 08:47, 28/08/2025
Ну или нормальное охлаждение, с запасом процентов на 25, да.
Или очень иклюзивный, углеродно нейтральный код.
1.15, Аноним (15), 08:48, 28/08/2025
Какая изумительная попытка оправдать свою некомпетентность. Ну как-бы вроде не сложно открыть спецификацию Noctua NH-U9S посмотреть NSPR = 93..... Если уж так сильно хотелось Noctua, то хотя бы NH-D15 G2 брать нужно было.
Для совсем упоротых есть даже специальный раздел: https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-9-9950X-1831
И там отлично видно, что 93 - это по нижней границы, что хоть как-то смонтировать можно и без особой нагрузки работать будет.
1.16, AleksK (ok), 08:50, 28/08/2025
> Отмечается, что во втором случае термопаста была распределена не равномерно (с одной стороны слой был тоньше) и полностью не исключается, что второй сбой был вызван неверной установкой радиатора. В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт.
Для таких процов нужна водянка минимум на 300 ватт. Заявленный TDP это маркетинговая величина которая раза в полтора отстает от реальности. Они вот этим
https://noctua.at/pub/media/catalog/product/cache/74c1057f7991b4edb2bc7bdaa94d
хотят охладить 16 ядерный 32 поточный проц? Ну что тут сказать.
2.17, Жироватт (ok), 08:53, 28/08/2025
Вброс не про это, вброс про "покупайте камешки интол, базарю, даже авторы Gnu MP рекомендуют, брат оживет, батя только и будет грить, что 'Маладца!'"
1.18, Аноним (10), 08:54, 28/08/2025
Вместо того, чтобы брать Intel + NVideo, люди ищут себе приключения и довольно успешно находят.
1.20, Аноним (20), 08:58, 28/08/2025
> Опасения вызваны повторным выходом из строя Первый выход из строя произошёл в феврале 2025 года, после чего процессор был заменён по гарантии.
Протестировать на одном единственном компьютере/сервере и сделать глубокомысленный вывод о всем проекте - новое слово в тестировании. Когда эффект на сотне повторится, тогда поверим.
1.22, Bob (??), 09:04, 28/08/2025
>The peak power draw for the AMD Ryzen 9 9950X is 230 watts
>а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт
Ребятишки не могли в реальной задаче это проверить? Или загуглить Компетентных людей?
В свою очередь АМД могло врубать тротлинг и показывать предупреждение: нужен охлад мощнее, мы до 230w поднимем "мощь"!
1.23, Аноним (23), 09:05, 28/08/2025
Зачем все эти повреждения на опеннете? Это неактуально. Core 2 Duo хватит всем ещё лет на 10, а там видно будет. По-крайней мере, кеды шестые пашут.
