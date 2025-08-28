Возможное повреждение CPU AMD Zen 5 при использовании библиотеки GNU MP

Разработчики библиотеки GNU MP (GMP), предоставляющей функции для выполнения арифметических операций с произвольной точностью, предупредили пользователей об инциденте с повторным выходом из строя процессоров серии AMD Ryzen 9000 на базе микроархитектуры Zen 5 в ходе тестирования работы библиотеки. Предполагается, что повреждение процессоров было вызвано перегревом, возникающим при интенсивном выполнении функций GMP. До завершения полного анализа проблемы пользователям не рекомендовано активно использовать GMP на системах с CPU AMD Zen 5. Опасения вызваны повторным выходом из строя CPU AMD Ryzen 9950X (AMD Zen5 X16 4300MHz) на сервере в тестовой инфраструктуре проекта. Первый выход из строя произошёл в феврале 2025 года, после чего процессор был заменён по гарантии. В конце августа ситуация повторилась и заменённый по гарантии CPU, установленный в системе с другим блоком питания и другой материнской платой, также перестал функционировать с теми же признаками, свидетельствующими о перегреве (на чипе образовалась обесцвеченная область, диаметром примерно в 1 сантиметр). По предварительным данным библиотека GMP слишком интенсивно использует циклы с инструкцией MULX, что приводит на системах с AMD Zen 5 к потреблению значительного большей энергии, чем заявлено, и невозможности компенсировать нагрев системой охлаждения, подобранной в соответствии со спецификацией. Во время обоих повреждений выполнялся тест с ручными ассемблерными циклами с одной инструкцией MULX, создающий максимальную нагрузку. На системах использовались материнские платы Asus Prime B650M-K и Asus Prime B650M-A WIFI II, а также блоки питания Corsair SF450 и Corsair RM650. В обеих конфигурациях использовалась система охлаждения Noctua NH-U9S, но в первом случая радиатор был установлен по центру, а во втором по рекомендации производителя смещён в сторону с большим нагревом. Отмечается, что во втором случае термопаста была распределена не равномерно (с одной стороны слой был тоньше) и полностью не исключается, что второй сбой был вызван неверной установкой радиатора. В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт. Недостающие 5 Вт компенсировали дополнительными кулерами в корпусе и низкой температурой в помещении, составлявшей около 20°C. Оба процессора вышли из строя через несколько месяцев работы при высокой нагрузке. При этом в инфраструктуре проекта для других задач уже длительное время используется ещё один сервер в той же конфигурации и с тем же уровнем нагрузки, и проблем с ним не возникает.



