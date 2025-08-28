The OpenNET Project / Index page

Возможное повреждение CPU AMD Zen 5 при использовании библиотеки GNU MP

28.08.2025 06:50

Разработчики библиотеки GNU MP (GMP), предоставляющей функции для выполнения арифметических операций с произвольной точностью, предупредили пользователей об инциденте с повторным выходом из строя процессоров серии AMD Ryzen 9000 на базе микроархитектуры Zen 5 в ходе тестирования работы библиотеки. Предполагается, что повреждение процессоров было вызвано перегревом, возникающим при интенсивном выполнении функций GMP. До завершения полного анализа проблемы пользователям не рекомендовано активно использовать GMP на системах с CPU AMD Zen 5.

Опасения вызваны повторным выходом из строя CPU AMD Ryzen 9950X (AMD Zen5 X16 4300MHz) на сервере в тестовой инфраструктуре проекта. Первый выход из строя произошёл в феврале 2025 года, после чего процессор был заменён по гарантии. В конце августа ситуация повторилась и заменённый по гарантии CPU, установленный в системе с другим блоком питания и другой материнской платой, также перестал функционировать с теми же признаками, свидетельствующими о перегреве (на чипе образовалась обесцвеченная область, диаметром примерно в 1 сантиметр).

По предварительным данным библиотека GMP слишком интенсивно использует циклы с инструкцией MULX, что приводит на системах с AMD Zen 5 к потреблению значительного большей энергии, чем заявлено, и невозможности компенсировать нагрев системой охлаждения, подобранной в соответствии со спецификацией. Во время обоих повреждений выполнялся тест с ручными ассемблерными циклами с одной инструкцией MULX, создающий максимальную нагрузку.

На системах использовались материнские платы Asus Prime B650M-K и Asus Prime B650M-A WIFI II, а также блоки питания Corsair SF450 и Corsair RM650. В обеих конфигурациях использовалась система охлаждения Noctua NH-U9S, но в первом случая радиатор был установлен по центру, а во втором по рекомендации производителя смещён в сторону с большим нагревом.

Отмечается, что во втором случае термопаста была распределена не равномерно (с одной стороны слой был тоньше) и полностью не исключается, что второй сбой был вызван неверной установкой радиатора. В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт. Недостающие 5 Вт компенсировали дополнительными кулерами в корпусе и низкой температурой в помещении, составлявшей около 20°C. Оба процессора вышли из строя через несколько месяцев работы при высокой нагрузке. При этом в инфраструктуре проекта для других задач уже длительное время используется ещё один сервер в той же конфигурации и с тем же уровнем нагрузки, и проблем с ним не возникает.

  Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:14, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот это уже печально.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:44, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для AMD это даже простительно
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 08:46, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печальней то, что интел так и не смогла перенести с Тайваня в Аризону по ChipAct'у TSMC, чтобы поглотить патентный пул и ядро китайских кадров и теперь будет подобными "беспокоящими" вбросами пытаться сбить продажи у АМД.

    Вот это печально, особенно на фоне урезанного 12 и горящего 13го поколения корок, про которое вышли пара новостей, а потом тишина - как будто давит кто-то очень синий неизвестный

     
     
  • 3.21, Аноним (10), 09:00, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печальней то, ASML как было монополистом станков для современных процессов, так и осталось.
     
  • 2.19, leap42 (ok), 08:57, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот это уже печально.

    лол, почему? проц топовый, жручий, материнка даже не средненькая, а скорее бюджетная, охлад недостаточный (с учётом преувеличения возможностей охлада производителями охлада - сильно недостаточный, под такие задачи надо в 1.5-2 раза перекрывать макс выделение тепла) - ССЗБ

    и да, у AMD и температура троттлинга и даже TDP легко и тонко настраиваются

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 09:07, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лол, почему? проц топовый, жручий, материнка даже не средненькая, а скорее бюджетная, охлад недостаточный [...] - ССЗБ

    Лол потому, что в нормальном CPU должна быть встроена защита, которая вырубает его при перегреве. А это то ли брак, то ли г*о by design.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:14, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    керогаз
     
  • 1.3, Аноним (2), 08:17, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт. Недостающие 5 Вт компенсировали дополнительными кулерами в корпусе и низкой температурой в помещении, составлявшей около 20°C.

    Вы хоть погуглите, что за TDP (маркетинговая величина), и как она с реальным потреблением под нагрузкой соотносится (никак), а потом пишите про 170 Вт - 165 Вт = 5 Вт, которые компенсировали, капец.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:18, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> использовалась система охлаждения Noctua NH-U9S

    Советую посмотреть на фото этого поделия (спойлер - 92 x 92 мм).

    Также известно, что сейчас все производители матплат сильно завышают напряжения на CPU.

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:21, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выходом из строя процессоров серии AMD Ryzen 9000
    > было вызвано перегревом, возникающим при интенсивном выполнении функций GMP
    > термопаста была распределена не равномерно

    Господи, какой же крэп. 🤦 Там что, решили не делать механизм аварийного вырубания системы при перегреве CPU, как это делалось на всех процах примерно всегда?

    Термопаста у них не была распределена, лол. Так что же это получается, что у меня лет эдак через 6-10, когда термопаста высохнет, просто не будет возможности ее заменить, ибо CPU к тому моменту уже откинет лапки?

    И они мне еще рассказывают, что AMD уделывает Intel...

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 08:36, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в материнках можно отключать часть "защит от дурака", если хочешь выжать из проца всю дурь.
     
     
  • 3.9, Жироватт (ok), 08:42, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда о чем новость, если ССЗБ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:46, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И они мне еще рассказывают, что AMD уделывает Intel...

    Толи дело рапторлейки, которые массового сгорали просто потому что, а не в крайне специфических случаях, как в этой новости.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:31, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Температуру cpu не написали.
     
  • 1.8, Жироватт (ok), 08:40, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не мог подумать: вафельницы от АМД оказались вафельницами, для которых нужно писать особый, так сказать особенный код, который вообще не будет использовать инструкции!
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 08:46, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инклюзивный код)))
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 08:47, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или нормальное охлаждение, с запасом процентов на 25, да.
    Или очень иклюзивный, углеродно нейтральный код.
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:48, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая изумительная попытка оправдать свою некомпетентность. Ну как-бы вроде не сложно открыть спецификацию Noctua NH-U9S посмотреть NSPR = 93..... Если уж так сильно хотелось Noctua, то хотя бы NH-D15 G2 брать нужно было.
    Для совсем упоротых есть даже специальный раздел: https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-9-9950X-1831
    И там отлично видно, что 93 - это по нижней границы, что хоть как-то смонтировать можно и без особой нагрузки работать будет.
     
  • 1.16, AleksK (ok), 08:50, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что во втором случае термопаста была распределена не равномерно (с одной стороны слой был тоньше) и полностью не исключается, что второй сбой был вызван неверной установкой радиатора. В CPU Ryzen 9950X заявлена необходимость теплоотвода в 170 Вт (TDP, Thermal Design Power), а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт.

    Для таких процов нужна водянка минимум на 300 ватт. Заявленный TDP это маркетинговая величина которая раза в полтора отстает от реальности. Они вот этим

    https://noctua.at/pub/media/catalog/product/cache/74c1057f7991b4edb2bc7bdaa94d

    хотят охладить 16 ядерный 32 поточный проц? Ну что тут сказать.

     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 08:53, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вброс не про это, вброс про "покупайте камешки интол, базарю, даже авторы Gnu MP рекомендуют, брат оживет, батя только и будет грить, что 'Маладца!'"
     

  • 1.18, Аноним (10), 08:54, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вместо того, чтобы брать Intel + NVideo, люди ищут себе приключения и довольно успешно находят.
     
  • 1.20, Аноним (20), 08:58, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Опасения вызваны повторным выходом из строя Первый выход из строя произошёл в феврале 2025 года, после чего процессор был заменён по гарантии.

    Протестировать на одном единственном компьютере/сервере и сделать глубокомысленный вывод о всем проекте - новое слово в тестировании. Когда эффект на сотне повторится, тогда поверим.

     
  • 1.22, Bob (??), 09:04, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >The peak power draw for the AMD Ryzen 9 9950X is 230 watts
    >а используемая система охлаждения обеспечивала теплоотвод в 165 Вт

    Ребятишки не могли в реальной задаче это проверить? Или загуглить Компетентных людей?

    В свою очередь АМД могло врубать тротлинг и показывать предупреждение: нужен охлад мощнее, мы до 230w поднимем "мощь"!

     
  • 1.23, Аноним (23), 09:05, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем все эти повреждения на опеннете? Это неактуально. Core 2 Duo хватит всем ещё лет на 10, а там видно будет. По-крайней мере, кеды шестые пашут.
     
