2.26 , A.Stahl ( ok ), 10:01, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это обычные плейсхолдеры, чтобы пользователь сразу понял что туда вводить. Их можно менять. Их нужно менять. >эту библиотеку для парсинга опций командной строки Она работает. Никаких нареканий у меня нет. Чем твои варианты лучше? >инлайнить либы в репозиторий - это очень некрасиво. Для мелких некритичных либ -- самое оно.

3.29 , Аноним ( 24 ), 10:05, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это вам локальная модель так навайбкодила? Потому что ни один программист так не напишет в продакшн-коде.

3.31 , Аноним ( 24 ), 10:09, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Она работает. Никаких нареканий у меня нет. Чем твои варианты лучше? Вы забыли (или никогда не знали) пословицу всех технооптимистов/материалистов/редукционистов/программистов: "you are only as good as your tools". "Меня устраивает" - не оправдание, а дешёвая отмазка, не выдерживающая никакой критики. "Не хватает денег" - уже более сильное оправдание, но оно не очень применимо к библиотеке для парсинга командной строки.

4.45 , Фрол ( ? ), 11:57, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Меня устраивает" - не оправдание, а основной принцип UNIX, начиная с первой же версии. // очевидный фикс

5.46 , Аноним ( 47 ), 12:11, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – UNIX была коммерческой ОС. Коммерсы с принципом "меня всё устраивает" с рынка вылетели бы ... а всякие QNX, AIX и прочие и поныне продаются за бабло вме6сто того чтобы "нас всё устраивает, а вы - валите на линукс или винду".

2.28 , Аноним ( 8 ), 10:04, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твоя правда. У меня есть похожая шляпа на питоне, но там код получше и функциональность побогаче (раз в 100). А вся работа по написанию заняла те же полчаса. Есть ещё индексатор для поиска: изначально идея была fuzzy search для похожих имён, но в конечном итоге достаточно перестановок и замен/удаления символов. Без индекса перебор часы, с индексом 10 секунд, меня устраивает.

3.32 , Аноним ( 24 ), 10:10, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В индексе случаем не dafsa?

4.37 , Аноним ( 8 ), 10:40, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не, там простая сериализация в messagepack и cжатие, всё равно перебирать всё для поиска. Индексы просто раздельные немного, чтобы сразу десятки гигабайт памяти не кушать. Это тот случай, когда временное наколенное решение работает достаточно хорошо даже после стократного увеличения объёмов.

