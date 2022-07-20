Выпуск nomenus-rex 0.7.0, утилиты для массового переименования файлов

2.2 , Онаним ( ? ), 23:28, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос снят. Посмотрел коммит. Не, ребята, я мимо. Не вложенные циклы конечно, но...

3.4 , Аноним ( 4 ), 23:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – можно пожалуйста ссылку для особо ленивых?

4.8 , topin89 ( ok ), 00:25, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Держи: https://github.com/ANGulchenko/nomenus-rex/commit/6185d5914a4d6d536f630d36f75f

5.26 , pashev.ru ( ? ), 10:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Changelog нельзя изменять в одном коммите с кодом. Я запрещаю и проклинаю всех, кто так делает.

6.27 , A.Stahl ( ok ), 10:46, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая выгода от изменения ченджлога отдельным коммитом от кода, который этот ченджлог описывает? Кто-то читает диффы ченджлогов? Ну, в данном случае диффы всегда сверху файла.

3.9 , topin89 ( ok ), 00:35, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зря ты так. Видно, что человек учится, набивает шишки. Уже понял, что юникод -- это магия и пусть специальная библиотека с этим возится. Даже понял, что вложенные циклы в 1000 раз хуже, чем использование специальных структур для поиска. Зачем делать новость из софта уровня "я сделаль" я не понимаю, но автору кода желаю учиться и развиваться, а также читать документацию. Та же проверка, что вставка в map удалась через проверку размера карты когда тот же insert уже выдаёт, прошла вставка или нет -- это неправильно.

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кто они? Эту шляпу пилит какой-то даун с лора, который думает, что занимается программированием :3

3.18 , Онаним ( ? ), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я фиг знает, он, она, оно, или их там вообще двое - поэтому они.

