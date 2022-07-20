Выпуск nomenus-rex 0.7.0, утилиты для массового переименования файлов

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|1.1, Онаним (?), 23:27, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"на тесте с около 21k файлов, время теста сократилось с 18 секунд до 20k микросекунд"
Как они смогли перекрёстно проверять 21k имён за 18 секунд? Просто два вложенных цикла с strcmp штoле, хеши не модно?
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|2.2, Онаним (?), 23:28, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос снят. Посмотрел коммит. Не, ребята, я мимо. Не вложенные циклы конечно, но...
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|5.26, pashev.ru (?), 10:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Changelog нельзя изменять в одном коммите с кодом. Я запрещаю и проклинаю всех, кто так делает.
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|6.27, A.Stahl (ok), 10:46, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая выгода от изменения ченджлога отдельным коммитом от кода, который этот ченджлог описывает?
Кто-то читает диффы ченджлогов? Ну, в данном случае диффы всегда сверху файла.
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|3.9, topin89 (ok), 00:35, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зря ты так. Видно, что человек учится, набивает шишки. Уже понял, что юникод -- это магия и пусть специальная библиотека с этим возится. Даже понял, что вложенные циклы в 1000 раз хуже, чем использование специальных структур для поиска.
Зачем делать новость из софта уровня "я сделаль" я не понимаю, но автору кода желаю учиться и развиваться, а также читать документацию. Та же проверка, что вставка в map удалась через проверку размера карты когда тот же insert уже выдаёт, прошла вставка или нет -- это неправильно.
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|2.5, Аноним (5), 23:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто они? Эту шляпу пилит какой-то даун с лора, который думает, что занимается программированием :3
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|3.18, Онаним (?), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я фиг знает, он, она, оно, или их там вообще двое - поэтому они.
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|1.3, Аноним (3), 23:33, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А я в шелле с помощью "for i in ...; do mv $i $(echo ... | sed 's/.../.../'); done" переименовываю
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|2.16, myhand (ok), 06:22, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты поц.
Главное rename 's/.../.../' * - и никаких C++сов, прости Г-ди. Аминь.
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|2.19, 1 (??), 09:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тогда уж find . -exec
А то рекурсивно не получится
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|1.6, Аноним (5), 23:51, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор, у меня много вопросов. Какой номенус? Какое переименование и покрытие тестами? Ты отдаешь себе отчёт, что пилишь программу, которая заменяется однострочником на баше? Ты поехавший? Когда ты повзрослеешь?
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|2.7, Аноним (5), 00:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не подумай, что я с наездом. Просто если ты реально поехавший со справкой, то есть тема выбить тебе финансирование в рамках какого-нибудь transparency program для дауничей, в европке такое любят. Оформим тебе полный пансион с трехразовым питанием и тёплым халатом. По вечерам игры в пасьянс и литературный клуб. Вмиг про переименования забудешь!
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|1.10, topin89 (ok), 00:54, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всем, кто пытается забить программу за ненужность, плохой код и прочее: ну зачем вы так? Все же новичками были. Пусть учится, прогресс есть, хоть и медленный.
А автору, если он тут внезапно сидит, рекомендую начать учить основы структур и алгоритмов. Хэши там, бинарные деревья с бинарным поиском, самую базу. Посмотреть на распараллеливание, может переименование в несколько потоков быстрее будет. И бенчмарки. Тупо сравнить по скорости конкретное правило с однострочниками на баше. Сравнить с альтернативами, типа perl-rename.
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|2.20, Онаним (?), 09:09, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фак, я даже в фильтре базара под MaNGOS (давно это было) сразу догадался, что надо как минимум деревья выстраивать.
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|1.12, Аноним (12), 03:14, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати о файлах. Как скопировать директорию с кучей симлинков вовне этой директории, чтобы эти симлинки не протухли? Или переместить. Этот королевский безменюх так умеет?
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|2.22, Онаним (?), 09:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Симлинк на то и симлинк, что цель ни х**на не знает о том, что он вообще есть.
Искать все симлинки и править :D
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|2.23, Онаним (?), 09:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никто не мешает заниматься. Пиариться-то зачем? Вот пиар на полностью пустом месте - этого да, не отнять.
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|1.24, pashev.ru (?), 09:30, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Утилита массового переименования файлов называется bash с плагинами sed, find, xargs, rename.
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