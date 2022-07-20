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Выпуск nomenus-rex 0.7.0, утилиты для массового переименования файлов

20.07.2022 17:19

Доступен новый выпуск Nomenus-rex, консольной утилиты для массового переименования файлов. Настраивается с помощью простого конфигурационного файла. Программа написана на C++ и распространяется на условиях GPL 3.0. Со времени предыдущей новости утилита обросла функциональностью, а также исправлены множественные ошибки и недоделки:

  • Новое правило: "дата создания файла". Синтаксис аналогичен правилу Date.
  • Удалено приличное количество "boilerplate" кода.
  • Значительный прирост производительности (приблизительно в 1000 раз быстрее) теста коллизии имён. Этот тест проверяет нет ли среди результирующих имён файлов дубликатов, что при перемещении файлов приведёт к потере данных. Так на тесте с около 21k файлов, время теста сократилось с 18 секунд до 20k микросекунд!
  • Исправлена ошибка в правиле RuleDir для файлов, находящихся на верхнем уровне дерева.
  • Новый параметр e/example для вывода типовой конфигурации с автозаполненными (согласно текущей директории) source/destination полями.
  • Немного эстетических украшательств при выводе пар файлов.
  • Новый параметр для отключения запроса подтверждения перед запуском процессинга. Может быть полезен для скриптов.
  • Добавлен индикатор прогресса выполнения операции.
  • Добавлены различные режимы сортировки перед обработкой (с поддержкой Unicode).
  • Большинство правил теперь покрыты тестами.
  • Для работы со строками задействована библиотека ICU, что должно исправить основные проблемы с Юникодом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ANGulchenko...)
  2. OpenNews: Выпуск nomenus-rex 0.4.0, утилиты для массового переименования файлов
Автор новости: A.Stahl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57528-nomenus-rex
Ключевые слова: nomenus-rex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Онаним (?), 23:27, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "на тесте с около 21k файлов, время теста сократилось с 18 секунд до 20k микросекунд"
    Как они смогли перекрёстно проверять 21k имён за 18 секунд? Просто два вложенных цикла с strcmp штoле, хеши не модно?
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 23:28, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос снят. Посмотрел коммит. Не, ребята, я мимо. Не вложенные циклы конечно, но...
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно пожалуйста ссылку для особо ленивых?
     
     
  • 4.8, topin89 (ok), 00:25, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи: https://github.com/ANGulchenko/nomenus-rex/commit/6185d5914a4d6d536f630d36f75f
     
     
  • 5.26, pashev.ru (?), 10:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Changelog нельзя изменять в одном коммите с кодом. Я запрещаю и проклинаю всех, кто так делает.
     
     
  • 6.27, A.Stahl (ok), 10:46, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая выгода от изменения ченджлога отдельным коммитом от кода, который этот ченджлог описывает?

    Кто-то читает диффы ченджлогов? Ну, в данном случае диффы всегда сверху файла.

     
  • 3.9, topin89 (ok), 00:35, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зря ты так. Видно, что человек учится, набивает шишки. Уже понял, что юникод -- это магия и пусть специальная библиотека с этим возится. Даже понял, что вложенные циклы в 1000 раз хуже, чем использование специальных структур для поиска.

    Зачем делать новость из софта уровня "я сделаль" я не понимаю, но автору кода желаю учиться и развиваться, а также читать документацию. Та же проверка, что вставка в map удалась через проверку размера карты когда тот же insert уже выдаёт, прошла вставка или нет -- это неправильно.

     
  • 2.5, Аноним (5), 23:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто они? Эту шляпу пилит какой-то даун с лора, который думает, что занимается программированием :3
     
     
  • 3.18, Онаним (?), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я фиг знает, он, она, оно, или их там вообще двое - поэтому они.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:33, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я в шелле с помощью "for i in ...; do mv $i $(echo ... | sed 's/.../.../'); done" переименовываю
     
     
  • 2.16, myhand (ok), 06:22, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты поц.

    Главное rename 's/.../.../' * - и никаких C++сов, прости Г-ди.  Аминь.

     
  • 2.19, 1 (??), 09:07, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда уж find . -exec
    А то рекурсивно не получится
     

  • 1.6, Аноним (5), 23:51, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор, у меня много вопросов. Какой номенус? Какое переименование и покрытие тестами? Ты отдаешь себе отчёт, что пилишь программу, которая заменяется однострочником на баше? Ты поехавший? Когда ты повзрослеешь?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 00:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не подумай, что я с наездом. Просто если ты реально поехавший со справкой, то есть тема выбить тебе финансирование в рамках какого-нибудь transparency program для дауничей, в европке такое любят. Оформим тебе полный пансион с трехразовым питанием и тёплым халатом. По вечерам игры в пасьянс и литературный клуб. Вмиг про переименования забудешь!
     

  • 1.10, topin89 (ok), 00:54, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всем, кто пытается забить программу за ненужность, плохой код и прочее: ну зачем вы так? Все же новичками были. Пусть учится, прогресс есть, хоть и медленный.

    А автору, если он тут внезапно сидит, рекомендую начать учить основы структур и алгоритмов. Хэши там, бинарные деревья с бинарным поиском, самую базу. Посмотреть на распараллеливание, может переименование в несколько потоков быстрее будет. И бенчмарки. Тупо сравнить по скорости конкретное правило с однострочниками на баше. Сравнить с альтернативами, типа perl-rename.

     
     
  • 2.20, Онаним (?), 09:09, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фак, я даже в фильтре базара под MaNGOS (давно это было) сразу догадался, что надо как минимум деревья выстраивать.
     
  • 2.21, Онаним (?), 09:10, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тот ныне студент пошёл, ой не тот ([брюзжит дальше]...)
     

  • 1.11, Ассемблер (?), 01:21, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я сейчас буду переименовывать все файлы!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 03:16, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я что-то очкую, как-то на школе привычнее это делать
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 03:16, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *шелле
     

  • 1.12, Аноним (12), 03:14, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати о файлах. Как скопировать директорию с кучей симлинков вовне этой директории, чтобы эти симлинки не протухли? Или переместить. Этот королевский безменюх так умеет?
     
     
  • 2.15, iCat (ok), 04:17, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #cp --help
     
  • 2.22, Онаним (?), 09:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симлинк на то и симлинк, что цель ни х**на не знает о том, что он вообще есть.
    Искать все симлинки и править :D
     

  • 1.17, Непростое кино (?), 07:54, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только русские такие злые. Программирование это искусство. Так что каждый занимается чем хочет.
     
     
  • 2.23, Онаним (?), 09:12, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никто не мешает заниматься. Пиариться-то зачем? Вот пиар на полностью пустом месте - этого да, не отнять.
     

  • 1.24, pashev.ru (?), 09:30, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Утилита массового переименования файлов называется bash с плагинами sed, find, xargs, rename.
     
  • 1.25, Анончик (?), 09:43, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    A.Stahl это вы коллективно вряшным каналом решили набрость?
     
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