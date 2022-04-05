Выпуск nomenus-rex 0.4.0, утилиты для массового переименования файлов

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:22, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у кого-то может быть аллергия на портянки

3.12 , ИмяХ ( ? ), 10:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта "портянка" в несколько раз меньше конфига в новости.

2.3 , A.Stahl ( ok ), 09:25, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не умею красиво писать о простых вещах. Загугли "unixway". Уверен кто-то описал это лучше чем я. Кратко: хорошо иметь программы, выполняющие одну конкретную и внятную функцию, а не писать на каждый чих одноразовые велосипеды.

3.4 , Аноним ( 1 ), 09:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не знаю, мне всегда казалось, что применение сочетания мелких утилит типа ls/mv/sed/awk для решения таких задач как массовое переименование и есть unixway, а не создание отдельной утилиты для каждой задачи. 3.5 , Аноним ( 5 ), 09:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > выполняющие одну конкретную и внятную функцию

> copy_or_rename = "copy"; ____ > на каждый чих одноразовые велосипеды Ну смотри. Есть такая реальная задача. Имеем следующие файлы: torrents/<TORRENT_ID>/**/*.{mp4,mkv,...} Их нужно не скопировать, а организовать на них симлинки и класть их сюда: videos/<VIDEO_HEIGHT_IN_PIXELS>_<FILENAME>.<EXT> Как, если не "одноразовыми велосипедами", такое организовать? Если идти по пути "юниксвея" (на самом деле нет), то в сабж придется добавлять поддержку ffmpeg. И поддержку симлинков. А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink.

4.6 , Аноним ( 6 ), 09:53, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink не проще разделить на три? разделяй и властвуй, как говорится

4.7 , A.Stahl ( ok ), 09:59, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, программы не приспособлены для решения очень необычных задач. Тут пользователь сам по себе. Впрочем никто не запрещает создать "правило", вызывающее какую-то внешнюю утилиту как раз для таких нестандартных случаев. >А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink. Опция по своей сути -- enum. Если вдруг создание симлинков будет востребованой задачей, то почему нет? Просто переменная будет переименована во что-то более общее, вроде "processing_mode".

5.10 , Аноним ( 5 ), 10:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > создать "правило", вызывающее какую-то внешнюю утилиту как раз для таких нестандартных случаев суть в том, что правила будут занимать не меньшее число строк, чем пресловутые баш-портянки. Но зато не дадут всей гибкости скриптов. Например, забыл упомянуть, что нужно ставить симлинки не на все видео-файлы, а только на те, что НЕ называются /^proxy_\d+\.avi$/. > processing_mode Ну теперь программа явно выполняет не просто "одну конкретную и внятную функцию".

6.11 , A.Stahl ( ok ), 10:29, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >будут занимать не меньшее число строк Так суть не в количестве строк, а в их тривиальности.

Уверен что тебе будет проще написать 5 строк на русском языке, чем две на клингонско-армянском диалекте. >Ну теперь программа явно выполняет не просто "одну конкретную и внятную функцию". Не-а. Всё равно одну прикладную задачу. На задачи следует смотреть с точки зрения пользователя, а не сортировать по сисколлам. 4.8 , Аноним ( 8 ), 10:01, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно. Это KRename, он 1000 лет существует.

5.9 , Аноним ( 8 ), 10:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто, я сомневаюсь, что это действие нужно выполнять чаще, чем никогда. А если выполнять по завершению загрузки, то однострочник уже написан в любом случае (хотя это и не выглядит очень удобным, но у каждого свои тараканы, я тоже добавляю высоту перед расширением, чтобы отличать файлы с одним именем и разным содержимым).

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очевидно же, что дело в производительности. В вашем скрипте целая куча программ запускается, это создаются процессы, передаются данные. Внутри программы, которая в одном процессе делает все нужные вызовы, ничего этого не происходит. Однако, у нас есть перл, на котором можно получить те же преимущества, не теряя простоты (может даже еще проще и короче будет). И разница в производительности уже будет не такой огромной. Для задач типа удалить охулиарды файлов частенько использую однострочники вместо конструкций на баше.

