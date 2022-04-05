Выпуск nomenus-rex 0.4.0, утилиты для массового переименования файлов

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|1.1, Аноним (1), 09:19, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А смысл городить тысячи строк на С++, когда для каждого конкретного
случая на коленке можно смастерить что-то типа
#!/bin/sh
for dict in 'ls *[0-9]'; do
dict_name='echo $dict| sed 's/download?id=//''
echo $dict_name.mp3
mv "$dict" $dict_name.mp3
done
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|3.12, ИмяХ (?), 10:48, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта "портянка" в несколько раз меньше конфига в новости.
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|2.3, A.Stahl (ok), 09:25, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не умею красиво писать о простых вещах. Загугли "unixway". Уверен кто-то описал это лучше чем я. Кратко: хорошо иметь программы, выполняющие одну конкретную и внятную функцию, а не писать на каждый чих одноразовые велосипеды.
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|3.4, Аноним (1), 09:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не знаю, мне всегда казалось, что применение сочетания мелких утилит типа ls/mv/sed/awk для решения таких задач как массовое переименование и есть unixway, а не создание отдельной утилиты для каждой задачи.
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|3.5, Аноним (5), 09:45, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выполняющие одну конкретную и внятную функцию
> copy_or_rename = "copy";
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> на каждый чих одноразовые велосипеды
Ну смотри. Есть такая реальная задача. Имеем следующие файлы:
torrents/<TORRENT_ID>/**/*.{mp4,mkv,...}
Их нужно не скопировать, а организовать на них симлинки и класть их сюда:
videos/<VIDEO_HEIGHT_IN_PIXELS>_<FILENAME>.<EXT>
Как, если не "одноразовыми велосипедами", такое организовать? Если идти по пути "юниксвея" (на самом деле нет), то в сабж придется добавлять поддержку ffmpeg. И поддержку симлинков. А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink.
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|4.6, Аноним (6), 09:53, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink
не проще разделить на три? разделяй и властвуй, как говорится
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|4.7, A.Stahl (ok), 09:59, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, программы не приспособлены для решения очень необычных задач. Тут пользователь сам по себе. Впрочем никто не запрещает создать "правило", вызывающее какую-то внешнюю утилиту как раз для таких нестандартных случаев.
>А опция наверное будет называться copy_or_rename_or_symlink.
Опция по своей сути -- enum. Если вдруг создание симлинков будет востребованой задачей, то почему нет? Просто переменная будет переименована во что-то более общее, вроде "processing_mode".
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|5.10, Аноним (5), 10:20, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> создать "правило", вызывающее какую-то внешнюю утилиту как раз для таких нестандартных случаев
суть в том, что правила будут занимать не меньшее число строк, чем пресловутые баш-портянки. Но зато не дадут всей гибкости скриптов. Например, забыл упомянуть, что нужно ставить симлинки не на все видео-файлы, а только на те, что НЕ называются /^proxy_\d+\.avi$/.
> processing_mode
Ну теперь программа явно выполняет не просто "одну конкретную и внятную функцию".
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|6.11, A.Stahl (ok), 10:29, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>будут занимать не меньшее число строк
Так суть не в количестве строк, а в их тривиальности.
Уверен что тебе будет проще написать 5 строк на русском языке, чем две на клингонско-армянском диалекте.
>Ну теперь программа явно выполняет не просто "одну конкретную и внятную функцию".
Не-а. Всё равно одну прикладную задачу. На задачи следует смотреть с точки зрения пользователя, а не сортировать по сисколлам.
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|5.9, Аноним (8), 10:06, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто, я сомневаюсь, что это действие нужно выполнять чаще, чем никогда. А если выполнять по завершению загрузки, то однострочник уже написан в любом случае (хотя это и не выглядит очень удобным, но у каждого свои тараканы, я тоже добавляю высоту перед расширением, чтобы отличать файлы с одним именем и разным содержимым).
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|2.14, Аноним (14), 11:13, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно же, что дело в производительности. В вашем скрипте целая куча программ запускается, это создаются процессы, передаются данные. Внутри программы, которая в одном процессе делает все нужные вызовы, ничего этого не происходит.
Однако, у нас есть перл, на котором можно получить те же преимущества, не теряя простоты (может даже еще проще и короче будет). И разница в производительности уже будет не такой огромной. Для задач типа удалить охулиарды файлов частенько использую однострочники вместо конструкций на баше.
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|1.17, Аноним (17), 12:18, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если она на с++, то почему такой наркоманский формат конфига?
не проще ли использовать плейнтекст с секциями, типа
[global]
....
[rule1]
[rule2]
etc
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|2.19, A.Stahl (ok), 12:31, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С названием вышла история: изначально название было nomen (имя), но все упорно и удивлённо читали его как английское no men. Поэтому я добавил us как наиболее очевидное указание на латынь, а rex уже просто по-приколу.
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|1.20, Аноним (20), 12:50, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашел в новость с надеждой, что кто-то запилил гуй хотя бы наподобие того, что есть в Thunar, уж молчу про Doublecmd/Totalcmd. А тут изврат какой-то, смысл которого можно выразить примерно так:
for fn in *.png; do mv "$fn" "$(basename "$fn" .png)-renamed.png"; done
Допилить под задачи несложно.
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|1.21, topin89 (ok), 13:01, 05/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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C++ конечно странное решение, ну ладно, скорость там или просто привычка.
С программой есть другая проблема
void RuleFilename::process(std::filesystem::path& name)
{
result = name.stem();
switch (mode)
{
case Mode::lowercase:
{
std::transform(result.begin(), result.end(), result.begin(), ::tolower);
}break;
case Mode::uppercase:
{
std::transform(result.begin(), result.end(), result.begin(), ::toupper);
}break;
case Mode::sic:
{
}break;
}
}
Упор на функцию ::tolower. Эта функция есть в двух вариантах, с локалью и без, и в коде намёка на локаль нет. Добавим сюда, что у строка result -- это строка char'ов, а там или ASCII, или неопределённое поведение, которое может приводить и к вылетанию всей программы (C++ такой C++). Так что русские файлы (а так же французские, греческие, немецкие, японские и мноооого других) могут натурально повалить всю программу. А самое забавное, информация об этом есть прямо в доках к tolower на cppreference, так что автор даже беглое ознакомление не осилил.
Как проект для саморазвития и понимания что к чему -- неплохо, но не для реального использования.
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