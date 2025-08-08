The OpenNET Project / Index page

Обновление Shotstars 4.7, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

08.08.2025 22:27

Обновлён инструмент Shotstars 4.7, отслеживающий движение, исчезновение и появление фиктивных "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+.

Основные изменения:

  • Добавлена гистограмма: "звёздный час".
  • Добавлена гистограмма: "кумулятивный набор звёзд по дням недели".
  • В CLI добавлена метрика: "самый удачный/худший день недели".
  • Ко всем (4) гистограммам добавлен расчёт процентного отношения.
  • В CLI добавлена заставка (работает на многих ОС, на Windows 7 - нет).
  • В CLI добавлены новые баннеры (выбирается в зависимости от размера терминала), также в Shotstars добавлена скрытая пасхалка.
  • Добавлена новая метрика: "основной язык программирования репозитория", в которой, в отличие от остальных метрик, используется HTML-фон с цифровой живописью.
  • HTML-отчёт теперь формируется сразу, после повторного сканирования репозитория (независимо от движения звёзд).
  • Добавлена статистика по квартилям в виде раскраски текста в CLI.
  • В файл Readme добавлено описание всех метрик с примерами.
  • Подготовлены сборки, не требующие Python и зависимостей для GNU/Linux, Windows и Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sho...)
  2. OpenNews: Обновление Shotstars 3.0, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub
Автор новости: snoopproject
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63698-shotstars
Ключевые слова: shotstars, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Скрытая пасхалка (?), 22:29, 08/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > , также в Shotstars добавлена скрытая пасхалка.

    Уже не такая уж и скрытая, кажется.

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:54, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > добавлена скрытая пасхалка

    Забавная попытка заставить меня скачать приложуху, чтоб я посмотрел на пасхалку.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 06:42, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в браузере Vivaldi есть ещё и встроенная игра, после того когда они всем без спроса клиент VPN установили - всё поняли какие они безбашенные и снесли это поделье.
     
     
  • 3.11, Анон1212 (ok), 06:53, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это обычное расширение, сносится как и все другие 2 кликами
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:03, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому-то звезды, кому-то игнор, явные баны и теневые баны.
     
  • 1.7, Аноним (7), 03:42, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему скрипты на питоне называют проектами?
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 04:16, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проектами называют даже вещи, не связанные с программированием. Например, проект по извлечению электричества из картошки.
     

  • 1.14, ИмяХ (ok), 07:41, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нихрена не понял, как включить эту программу. Неужели нельзя сделать, как в Celestia или Stellarium, чтоб сразу звёздное небо открывалось, а потом уже что-то настраивать? А тут даже картинки никакой нет, непонятно как вообще звёзды смотреть.
     
     
  • 2.15, EuPhobos (ok), 08:28, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно выехать подальше от города в ясную погоду, желательно ночью - тогда всё заработает.
    Можно и днём конечно, но так будет только 1 звезда.
     

