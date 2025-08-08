Обновление Shotstars 4.7, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

|
> добавлена скрытая пасхалка
Забавная попытка заставить меня скачать приложуху, чтоб я посмотрел на пасхалку.
А в браузере Vivaldi есть ещё и встроенная игра, после того когда они всем без спроса клиент VPN установили - всё поняли какие они безбашенные и снесли это поделье.
Проектами называют даже вещи, не связанные с программированием. Например, проект по извлечению электричества из картошки.
Нихрена не понял, как включить эту программу. Неужели нельзя сделать, как в Celestia или Stellarium, чтоб сразу звёздное небо открывалось, а потом уже что-то настраивать? А тут даже картинки никакой нет, непонятно как вообще звёзды смотреть.
Нужно выехать подальше от города в ясную погоду, желательно ночью - тогда всё заработает.
Можно и днём конечно, но так будет только 1 звезда.
