Обновление Shotstars 4.7, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

Обновлён инструмент Shotstars 4.7, отслеживающий движение, исчезновение и появление фиктивных "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+. Основные изменения: Добавлена гистограмма: "звёздный час".

Добавлена гистограмма: "кумулятивный набор звёзд по дням недели".

В CLI добавлена метрика: "самый удачный/худший день недели".

Ко всем (4) гистограммам добавлен расчёт процентного отношения.

В CLI добавлена заставка (работает на многих ОС, на Windows 7 - нет).

В CLI добавлены новые баннеры (выбирается в зависимости от размера терминала), также в Shotstars добавлена скрытая пасхалка.

Добавлена новая метрика: "основной язык программирования репозитория", в которой, в отличие от остальных метрик, используется HTML-фон с цифровой живописью.

HTML-отчёт теперь формируется сразу, после повторного сканирования репозитория (независимо от движения звёзд).

Добавлена статистика по квартилям в виде раскраски текста в CLI.

В файл Readme добавлено описание всех метрик с примерами.

Подготовлены сборки, не требующие Python и зависимостей для GNU/Linux, Windows и Android.



