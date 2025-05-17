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Обновление Shotstars 3.0, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

17.05.2025 08:14

Обновлён инструмент Shotstars 3.0, отслеживающий движение, исчезновение и появление фиктивных "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+

Функциональность версии 3.0:

  • Определение накрутки звёзд.
  • Расчёт параметров: агрессивный маркетинг, тренд, фейковые звезды, пик популярности и его дата.
  • Проверка репозиториев на предмет прибавления и убавления звезд со статистикой за выбранный период времени.
  • Определение реальной даты создания репозитория (разработчики могут заявлять/подделывать/изменять дату создания своих проектов и коммитов).
  • Вычисление размера любого публичного репозитория.
  • Предоставление краткого описания репозитория.
  • Сохранение истории сканирований с выбором ранее учтённых проектов для быстрой проверки.
  • Генерация CLI- и HTML-отчётов (статистика, периоды времени, дублирующая активность пользователей, url и графики).
  • Поиск пользователей, пересекающихся у разных Github-проектов.
  • Расчёт с точностью до минуты и отображение времени снятия github-ограничения на повторные сканирования (если не используется token).
  • Поддержка ОС Windows7+, GNU/Linux и Android. Для работы не требуется регистрация/авторизация на Github.

Основные изменения:

  • Изменён алгоритм построения графика: отслеживание прибавления звёзд для определения любой активности репозитория с момента создания проекта.
  • В CLI- и HTML-отчеты добавлены метрики: пик звезд и его дата, агрессивный маркетинг (low, medium, high, hard), накрутка фейковых звезд (Yes/No), тренд (предположение на основе статистики о дальнейшем росте звезд).
  • Ускорено нахождение пересекающихся пользователей в сканируемых проектах в том числе и тех, у кого приватный профиль.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/snooppr/sho...)
  2. OpenNews: Накручивание звёзд вредоносным репозиториям на GitHub
  3. OpenNews: Манипуляция с рассылкой уведомлений через GitHub для распространения вредоносного ПО
  4. OpenNews: Компрометация GitHub Actions-обработчика changed-files, применяемого в 23 тысячах репозиториев
  5. OpenNews: GitHub вводит лимит в сто тысяч репозиториев для одной организации
  6. OpenNews: В 2024 году GitHub выявил 39 млн утечек ключей и паролей в репозиториях
Автор новости: snooppr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63247-shotstars
Ключевые слова: shotstars, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, name (??), 08:31, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что такое звезды на github?
     
     
  • 2.5, kname (?), 08:36, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналог лайков: рейтинг ПО среди пользователей, чем выше рейтинг, тем дальше популярность.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 09:03, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они для своих основных продуктов подделывают лайки.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:40, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее не лайков, а социальных закладок. Можно отложить заинтересовавший проект на будущее.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:55, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я подумал это какая то программа для звездочетов, ну не тех звезд которые в интернете.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:33, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому это вообще нужно? Это же не соцсеть с лайками... или нет?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:08, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле? Житхаб взлетел благодаря своим социальным функциям, а не потому что давал диск для заливки исходников. Ускорение совместных коммуникаций и тесное межпроектное взаимодействие - это вообще ключевая история для опенсорса, разрабы коего - разные люди из разных стран мира. Это классика, это знать надо. А всякие звёзды, плашки - это просто социальный груминг и клей. Это работает у обезьян, с какой радости анонимы предлагают перечеркнуть миллионы лет эволюции и отменить это у людей?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:33, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >у обезьян
    >у людей

    вы сами-то не запутались в своих аргументах?

     
     
  • 4.14, 12yoexpert (ok), 11:37, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, просто ты ничего не понял
     
  • 2.16, нах. (?), 12:40, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то ись как это "нет"?!

     

  • 1.7, Аноним (-), 09:01, 17/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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