Обновление Shotstars 3.0, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

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|2.5, kname (?), 08:36, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналог лайков: рейтинг ПО среди пользователей, чем выше рейтинг, тем дальше популярность.
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|3.10, Аноним (10), 09:40, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее не лайков, а социальных закладок. Можно отложить заинтересовавший проект на будущее.
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|2.15, Аноним (15), 11:55, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я подумал это какая то программа для звездочетов, ну не тех звезд которые в интернете.
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|2.11, Аноним (11), 10:08, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле? Житхаб взлетел благодаря своим социальным функциям, а не потому что давал диск для заливки исходников. Ускорение совместных коммуникаций и тесное межпроектное взаимодействие - это вообще ключевая история для опенсорса, разрабы коего - разные люди из разных стран мира. Это классика, это знать надо. А всякие звёзды, плашки - это просто социальный груминг и клей. Это работает у обезьян, с какой радости анонимы предлагают перечеркнуть миллионы лет эволюции и отменить это у людей?
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|3.12, Аноним (12), 10:33, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>у обезьян
>у людей
вы сами-то не запутались в своих аргументах?
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