Обновление Shotstars 3.0, инструмента для отслеживания звёзд на GitHub

Обновлён инструмент Shotstars 3.0, отслеживающий движение, исчезновение и появление фиктивных "звёзд" у проектов на GitHub. Штатные возможности GitHub не предоставляют пользователям информацию по убывающим "звёздам" в проекте и позволяют получить сведения только по их прибавлению. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3+ Функциональность версии 3.0: Определение накрутки звёзд.

Расчёт параметров: агрессивный маркетинг, тренд, фейковые звезды, пик популярности и его дата.

Проверка репозиториев на предмет прибавления и убавления звезд со статистикой за выбранный период времени.

Определение реальной даты создания репозитория (разработчики могут заявлять/подделывать/изменять дату создания своих проектов и коммитов).

Вычисление размера любого публичного репозитория.

Предоставление краткого описания репозитория.

Сохранение истории сканирований с выбором ранее учтённых проектов для быстрой проверки.

Генерация CLI- и HTML-отчётов (статистика, периоды времени, дублирующая активность пользователей, url и графики).

Поиск пользователей, пересекающихся у разных Github-проектов.

Расчёт с точностью до минуты и отображение времени снятия github-ограничения на повторные сканирования (если не используется token).

Поддержка ОС Windows7+, GNU/Linux и Android. Для работы не требуется регистрация/авторизация на Github. Основные изменения: Изменён алгоритм построения графика: отслеживание прибавления звёзд для определения любой активности репозитория с момента создания проекта.

В CLI- и HTML-отчеты добавлены метрики: пик звезд и его дата, агрессивный маркетинг (low, medium, high, hard), накрутка фейковых звезд (Yes/No), тренд (предположение на основе статистики о дальнейшем росте звезд).

Ускорено нахождение пересекающихся пользователей в сканируемых проектах в том числе и тех, у кого приватный профиль.



