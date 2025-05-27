В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.2

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера PanVK со спецификацией Vulkan 1.2. PanVK обеспечивает поддержку графического API Vulkan на устройствах с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Проверка была выполнена на системах с процессорами ARM (armhf и aarch64) для семейства GPU Mali-G610 в окружении на базе Debian GNU/Linux 13 (testing) c Mesa 25.1. Из планов отмечается переход к работе над поддержкой Vulkan 1.3 и 1.4.



