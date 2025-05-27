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В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.2

27.05.2025 08:09

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера PanVK со спецификацией Vulkan 1.2. PanVK обеспечивает поддержку графического API Vulkan на устройствах с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Проверка была выполнена на системах с процессорами ARM (armhf и aarch64) для семейства GPU Mali-G610 в окружении на базе Debian GNU/Linux 13 (testing) c Mesa 25.1. Из планов отмечается переход к работе над поддержкой Vulkan 1.3 и 1.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
  4. OpenNews: В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.1. Улучшен OpenGL-драйвер Panfrost
  5. OpenNews: В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10
  6. OpenNews: В драйвере Panthor для GPU Mali G610 обеспечена совместимость с OpenGL ES 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63308-panvk
Ключевые слова: panvk, mesa, mali, vulkan
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 27/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    vkd3d/dxvk не запустить
     
     
  • 2.3, blkkid (?), 10:01, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    dxvk 1.10.3 вполне себе запустится, требования к стандарту vk подняли только в dxvk 2.x
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 27/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    А когда уже в Mali-T720 OpenGL ES 3.0 сделают.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 11:20, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всякие никому не нужные вулканы делают, а актуальный ОпенЖЛ делать не хотят.
     
     
  • 3.7, НяшМяш (ok), 12:29, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан доделают и шлёпнут сверху zink. Может оно уже и так на 1.2 вулкане заработает.
     

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