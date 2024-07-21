Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 24.07

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 24.07, редакции дистрибутива OpenMandriva, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 6, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 2.1-3.4 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Сборки для KDE и LXQt подготовлены в вариантах x86_64 и "znver1" (сборка, оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC). Сборки с KDE поставляются в вариантах с Plasma 6 X11, Plasma 6 Wayland и Plasma 5. В ближайшее время планируется опубликовать сборки для плат на базе архитектуры ARM64. Особенности выпуска: По умолчанию задействована среда рабочего стола KDE Plasma 6, сформированная на основе выпусков KDE Plasma 6.1.3, KDE Frameworks 6.4.0, KDE Gears 24.05.2 и Qt 6.7.2. Опционально доступны пакеты и сборки с KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.116, KDE Gears 23.08.5 и Qt 5.15.14. По умолчанию продолжает использоваться графический стек на базе X11, но отдельно подготовлен iso-образ с KDE Plasma 6 на базе Wayland (поддержка Wayland в KDE отмечена как пока не достаточно зрелая для замены X11 для большинства пользователей).

Обновлены версии пользовательских окружений LXQt 2.0.0 и GNOME 46.3.

Компоненты графического стека обновлены до версий Xorg Server 21.1.13, Wayland 1.23.0 и Mesa 24.1.4.

Обновлены системные компоненты: ядро Linux 6.10.0 (собрано компилятором Clang вместо GCC), systemd 255.7, LLVM/clang 18.1.8, binutils 2.42, gcc 14.1.0, glibc 2.39, Java 22. Инсталлятор обновлён до Calamares 3.3.8.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 24.2.5 (с компонентами для интеграции с Qt 6 и KDE Plasma 6), Falkon 24.05.2, Firefox 128.0, Chromium 126.0.6478.182, QMPlay2 24.06.16, Telegram Desktop 5.1.7, Krita 5.2.3, GIMP 2.10.38, Digikam 8.4.0, SMPlayer 24.5.0, VLC 3.0.21, Virtualbox 7.0.18, VokoscreenNG 4.2.0 и OBS Studio 30.2.0.

В дополнение к пакету wine в состав включены пакеты proton и proton-experimental, нацеленные на запуск в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam.

В новый совмещённый интерфейс приветствия входа и настройки системы OM-Welcome встроены модули из старых приложений oma-welcome и om-control-center, что позволяет использовать OM-Welcome в качестве отправной точки для настройки системы и установки популярных дополнительных программ.

В пакеты Firefox и Chromium включены изменения, отключающие отправку телеметрии на серверы Mozilla и Google. В Chromium задействованы изменения от проекта ungoogled и патчи для добавления поддержки формата JPEG-XL.

Для систем с графическими картами AMD добавлена поддержка стека AMD ROCm для выноса вычислений на сторону GPU.

В графический редактор Krita добавлен плагин для AI-генерации графики.

Предложена функция декларативной сборки RPM-пакетов, реализованная для типовых сборочных систем, среди которых cmake, meson, autotools и Python setuptools/pip. Новая функция позволяет свести инструкции по сборке и установке многих пакетов к простейшим параметрам, таким как "BuildSystem: cmake".

Ведётся портирование OpenMandriva для архитектуры RISC-V, сборки для которой планируют начать публиковать в следующем выпуске.



