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Первый выпуск rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME

07.01.2023 07:09

Проект OpenMandriva представил первый релиз новой редакции дистрибутива OpenMandriva Lx ROME (23.01), в которой используется модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 2.8 ГБ c рабочими столами KDE и GNOME, поддерживающие загрузку в Live-режиме.

Особенности выпуска:

  • Предложены новые версии пакетов, включая ядро Linux 6.1 (по умолчанию предлагается ядро, собранное в Clang, а опционально - в GCC), systemd 252, PHP 8.2.0, FFmpeg 5.1.2, binutils 2.39, gcc 12.2, glibc 2.36, Java 20.
  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 15. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен пакет с ядром Linux, собранный в Clang.
  • Обновлены компоненты графического стека, пользовательские окружения и приложения, например, KDE Plasma 5.26.4, KDE Gears 22.12.0, Xorg Server 21.1.6, Wayland 1.21.0, Mesa 22.3.2, LibreOffice 7.5.0.0 beta1, Krita 5.1.4, Digikam 7.9, SMPlayer 22.7.0, VLC 3.0.18, Falkon 22.12, Chromium 108.0, Firefox 108.0, Thunderbird 102.6 Virtualbox 7.0.4, OBS Studio 28.1.2, GIMP 2.10.32, Calligra 3.2.1, Qt 5.15.7.
  • В KDE применены дополнительные патчи для поддержки формата изображений JPEG XL.
  • Проведена реорганизация структуры файловой системы - все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr).
  • Возобновлена поддержка установки на разделы с ФС BTRFS и XFS.
  • Помимо предлагаемого по умолчанию файлового менеджера dnf4 в качестве альтернатив предложены dnf5 и zypper.
  • В состав включены специально развиваемые для OpenMandriva приложения OM Welcome, OM Control Center, Repository Selector (repo-picker), Update Configuration (om-update-config), Desktop Presets (om-feeling-like).
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  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Проект OpenMandriva начал тестирование rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME
  3. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  5. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58445-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva, mandriva
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