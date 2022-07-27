Проект OpenMandriva начал тестирование rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME

Разработчики проекта OpenMandriva представили предварительный выпуск новой редакции дистрибутива OpenMandriva Lx ROME, в которой используется модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5.0. Для загрузки подготовлен iso-образ размером 2.6 ГБ c рабочим столом KDE, поддерживающий загрузку в Live-режиме.

Из новых версий пакетов в сборке OpenMandriva Lx ROME отмечается ядро 5.18.12 (собрано при помощи Clang), Python 3.11, Java 20, KDE Frameworks 5.96.0, Plasma Desktop 5.25.3 и KDE Gear 22.04.2. Проведена реорганизация структуры файловой системы - все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr). Возобновлена поддержка установки на разделы с ФС BTRFS и XFS. Помимо предлагаемого по умолчанию файлового менеджера dnf4 в качестве альтернатив предложены dnf5 и zypper.



