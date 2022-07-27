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Проект OpenMandriva начал тестирование rolling-дистрибутива OpenMandriva Lx ROME

27.07.2022 09:06

Разработчики проекта OpenMandriva представили предварительный выпуск новой редакции дистрибутива OpenMandriva Lx ROME, в которой используется модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5.0. Для загрузки подготовлен iso-образ размером 2.6 ГБ c рабочим столом KDE, поддерживающий загрузку в Live-режиме.

Из новых версий пакетов в сборке OpenMandriva Lx ROME отмечается ядро 5.18.12 (собрано при помощи Clang), Python 3.11, Java 20, KDE Frameworks 5.96.0, Plasma Desktop 5.25.3 и KDE Gear 22.04.2. Проведена реорганизация структуры файловой системы - все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносены в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr). Возобновлена поддержка установки на разделы с ФС BTRFS и XFS. Помимо предлагаемого по умолчанию файлового менеджера dnf4 в качестве альтернатив предложены dnf5 и zypper.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3
  3. OpenNews: Опубликованы сборки дистрибутива OpenMandriva с пользовательским окружением LXQt
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 8, форка Mandriva Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57558-openmandriva
Ключевые слова: openmandriva, mandriva
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:21, 27/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Мандрива в 2022? Но зачем?
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:24, 27/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Объясните мне чем отличается бета от релиза, если это роллинг-дистрибутив
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:25, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iso-образом
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:34, 27/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Мандрива и роллинг… Даже в лучшие времена и без роллинга они не вытягивали, даже хуже убунты (хотя казалось бы косячнее убунты некуда).
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:42, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живо? Проклятие форков мандривы, очень медленно разлагает.
     
  • 1.7, Анна Нист (?), 09:51, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Единственная загнивающая ось - windows
    жалко, что даже самые не самый дистрибутивы по факту рвут винду
    собсно даже ролинг релиз
     
  • 1.8, pashev.ru (?), 09:51, 27/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мандрейк 9 останется навсегда в нашей памяти.
     

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