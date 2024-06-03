Выпуск дистрибутива NixOS 24.05, использующего пакетный менеджер Nix

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|1.1, Аноним (1), 19:13, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Там же лидер проекта какой-то самодур был. Почему про это ничего нет?
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|3.5, Аноним (-), 19:35, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Возможно 1й аноним хочет добавлять эту ремарку в каждую новость.
Ну типа как про безопастность и Раст))
"Увидел свет дистрибутив NixOS 24.04, лидер которого бла-бла-бла и вообще неадекват почитайте это тут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61122"
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|3.6, Аноним (1), 19:37, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там написано:
> В заявлении управляющего совета признаётся, что управление проектом не успевает адаптироваться к изменениям и росту сообщества.
А что в итоге получилось?
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|4.11, Аноним (-), 19:56, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что в итоге получилось?
В итоге ему пригрозили форком, его попустило, а они передумали форкаться.
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|1.2, cheburnator9000 (ok), 19:21, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Lomiri использующим Wayland и дисплейный сервер Mir 2.
Это как? Это Mir 2 выступает в качестве такого аналога Xorg, но для Wayland?
А. Нет. Это композитный сервер по типа Gnome Mutter и KDE KWin.
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|1.4, Вася (??), 19:32, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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дистрибутив для ценителей хорошего пердолинга. Можно все, но не сразу. Очень много гемора в плане полноценного вката, но невероятное спокойствие, когда все конфиги позволяют создавать абстракции уровне: подними мне сокс прокси вот на этом адресе, на этом порту вот на этом машине, а оно как-то там само работает.
Жаль, что сильно много жевать надо, перед тем как научишься его полноценно юзать
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|2.7, Аноним (-), 19:39, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то мне подсказывает, что подобные фичи нужны очень-очень малому проценту от 4%ков.
Но для проф деятельности звучит весьма интересно.
С другой стороны, я не слышал чтобы nix массого где-то использовался в продакшене, а он наминуточку 2000 года.
Значит где-то есть подводные камни.
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|3.10, Аноним (10), 19:47, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не слышал потому, что не интересуешься, а пользователи не бегают по интернету и не рассказывают всем подряд, мол, BTW I use Arch. Недавний скандал связанный с оборонным предприятием как бы намекает, где и как он используется. А так, точно знаю пару интересных мест, где NixOS задеплоен суммарно на пару тысяч физических серверов. В одном сам внедрял, в других консультировал и обучал персонал. Правда там скукота: финансы, аудит и комплаенс. Никаких тебе ударных дронов и умных ракет.
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|4.32, Аноним (32), 21:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно умные ракеты были на рассыпной логике без единой микросхемы. Так что никс и остальные там просто ни к чему.
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|2.8, Аноним (10), 19:41, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если уверенно знаешь Лисп, то «вкат» занимает крайне мало времени, в основном на чтение доки и пары-тройки чужих конфигов, что-то полезное для работы можно начать писать уже через часа два погружения. Если Лисп не знаешь… Ну это примерно как инвалидность для любого программиста, даже если он яростно возненавидит Лисп и никогда в жизни не будет на нём программировать.
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|2.31, Аноним (32), 21:50, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзаю для того же самого ансибл скрипты, которые я запускаю для локалхоста. Что я делаю не так?
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|1.9, Аноним (-), 19:44, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоит ли пытаться вкатиться за место арча? Обожаю арч, все домашние машины на нём, нравится идеология и подход, но всегда краем уха слышу про этот никс с их конфиг файлом. СТОИТ ли тратить время, если все и так работает на стаке арч, убунта и альпин??? Выглядит как очередной способ убить несколько сотен часов на то, что и так уже работает, только по другому.
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|2.12, Аноним (-), 19:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит как очередной способ убить несколько сотен часов на то, что и так уже работает, только по другому.
Ты прям весь опенсорс описал этой фразой!
Только "уже работает, но не всегда, не везде и совсем не так как хочется")))
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|3.14, НяшМяш (ok), 20:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты прям весь опенсорс описал этой фразой!
Это в начале двухтысячных так было. Сейчас же фраза
> уже работает, но не всегда, не везде и совсем не так как хочется
относится скорее к винде, в которой что не обновление, так то звук отвалился, то принтеры, то ещё какой nvme драйвер производительность на 40% порушил.
P.S. Ретрограды с Pentium 4, Windows XP и шизой "обновления нинужны" - можете даже не вылазить.
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|4.15, Виндюшатник (?), 20:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде норм,а вы бы могли тоже себя процитировать для пущей убедительности как чел выше.
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|4.16, Слава Линуксу (?), 20:45, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё говорят, но это все виндузятники наверное напридумывают, что с обновлением ядра на Лине - дрова слетают, но мы в такое конечно же не верим!
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|4.29, Аноним (-), 21:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, помню недавно у кучи пользователей нвидии просто все сломалось на минорном(!) обновлении ядра.
Потому что какому-то поехвашему фанатику захотелось добавить неповторимого вкуса щвободки.
От вчера работало, а сегодня комп с видяхой за пару кусков зелени просто не фурычит.
В итоге нвидия с претензиями согласилась, вынесла проприетарщину в отдельный чип, все остальное открыла и поводила жпл пропрераста по губам)
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|2.36, Самый умный аноним (?), 22:03, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не стоит.
Это стоит делать только в одном случае: когда читаешь про никсос и понимаешь, что это именно то что ты искал всю свою жизнь.
И речь не про реализацию (в никсе она через пень-колоду), а про идею
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|1.18, Аноним (19), 21:09, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вчера обновил лабу, c 22.05
за исключением что я не зафиксировал там версию k3s, все прошло как по маслу.
пользовательский конфиг на лабе совпадает с моим на макбуке.
Юзаю год, это то куда должен идти linux вообще.
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|2.24, Аноним (19), 21:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хз, я его на серверах юзаю, устанавливал на железо с resque образа, ну и тут явно вопрос кривизны рук. ))
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|2.25, Аноним (19), 21:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало пакетов, малое комьюнити, меньше документации, в общем это копия, не плохая но копия, оригинал она не превзошла.
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|3.28, Аноним (22), 21:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот не знаю, кто из них новее и кто копия ;) Но спорить не буду, мне сейчас тоже некогда писать самому..
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|3.30, Аноним (22), 21:44, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так для тебя и винда сойдет))
Ну а для выбора железа и моск включать иногда..
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|4.34, Аноним (32), 21:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для винды кстати полно софта в том числе платного который программки в том числе с настройками переустанавливать на новые системы. Только задай им список и всё.
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|1.23, Аноним (19), 21:22, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для тех кто не в курсе что это, если говорить абстрактно, представьте что ваш любимый arch|debian|redhat весь собирается и конфигурируется ансиблой, все что вам нужно для повтора любого сервера это конфигурационный файл, и по нему результат будет всегда идентичен (за исключением настроек железа)
Только тут nix заместо ансиблы + модули(либы для конкретных предметных вещей)
под разработку - гарантированное окружение всегда. + возможность воткнуть и протестировать любую вещь с возможностью отката.
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|3.39, Аноним (22), 22:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не зря называют "портянками": нет объектов и прочего высокоуровнего.
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|3.40, Аноним (40), 22:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что мешает обмазаться баш скриптами?
Брезгливость?
Здравый смысл?
Нежелание через год ковыряться в башпортянках?
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