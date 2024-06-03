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Выпуск дистрибутива NixOS 24.05, использующего пакетный менеджер Nix

03.06.2024 19:05

Увидел свет дистрибутив NixOS 24.05, основанный на пакетном менеджере Nix и предоставляющий ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Для архитектур x86_64 и ARM64 подготовлены установочные образы с KDE (2.6 ГБ) и GNOME (2.5 ГБ), а также сокращённый консольный вариант (1 ГБ).

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv5pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4-firefox-125.0.1/, где "1onlv5pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

Основные новшества:

  • Добавлено 17777 пакетов, удалено 9393 пакета, обновлено 16249 пакетов. Добавлено 145 новых модулей, удалено 23 модуля. В разработке и сопровождении пакетов приняли участие 2491 разработчиков.
  • Предложены выпуски пользовательских окружений KDE Plasma 6.0, GNOME 46 и MATE 1.28. В состав включены пакеты с пользовательским окружением Lomiri (бывший Unity8), использующим Wayland и дисплейный сервер Mir 2.
  • Добавлено 66 новых сервисов, среди которых AppImage, Anki Sync Server, Clevis, dnsproxy, Guix, intel-gpu-tools, isolate, microsocks, RustDesk, watchdogd.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6 (была 6.1). Для сжатия файлов с прошивками задействован алгоритм zstd.
  • Обеспечена установка загрузчика исполняемых файлов в формате ELF, который выводит сообщение об ошибке в случае запуска исполняемых файлов, собранных для для NixOS. Для отключения предусмотрена настройка "environment.stub-ld.enable".
  • Предоставлена возможность создания систем, в которых не установлен интерпретатор Perl (системные зависимости, использующие Perl, переведены в разряд необязательных опций).


  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Лидер проекта NixOS вышел из управляющего совета после угрозы создания форка
  3. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix
  5. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  6. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.7, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61300-nixos
Ключевые слова: nixos, nix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:13, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Там же лидер проекта какой-то самодур был. Почему про это ничего нет?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:23, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поиск придумали для гоев? Была новость уже.
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 19:35, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможно 1й аноним хочет добавлять эту ремарку в каждую новость.
    Ну типа как про безопастность и Раст))

    "Увидел свет дистрибутив NixOS 24.04, лидер которого бла-бла-бла и вообще неадекват почитайте это тут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61122"

     
  • 3.6, Аноним (1), 19:37, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано:
    > В заявлении управляющего совета признаётся, что управление проектом не успевает адаптироваться к изменениям и росту сообщества.

    А что в итоге получилось?

     
     
  • 4.11, Аноним (-), 19:56, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что в итоге получилось?

    В итоге ему пригрозили форком, его попустило, а они передумали форкаться.

     

  • 1.2, cheburnator9000 (ok), 19:21, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Lomiri использующим Wayland и дисплейный сервер Mir 2.

    Это как? Это Mir 2 выступает в качестве такого аналога Xorg, но для Wayland?

    А. Нет. Это композитный сервер по типа Gnome Mutter и KDE KWin.

     
  • 1.4, Вася (??), 19:32, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дистрибутив для ценителей хорошего пердолинга. Можно все, но не сразу. Очень много гемора в плане полноценного вката, но невероятное спокойствие, когда все конфиги позволяют создавать абстракции уровне: подними мне сокс прокси вот на этом адресе, на этом порту вот на этом машине, а оно как-то там само работает.
    Жаль, что сильно много жевать надо, перед тем как научишься его полноценно юзать
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 19:39, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что подобные фичи нужны очень-очень малому проценту от 4%ков.

    Но для проф деятельности звучит весьма интересно.
    С другой стороны, я не слышал чтобы nix массого где-то использовался в продакшене, а он наминуточку 2000 года.
    Значит где-то есть подводные камни.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:47, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не слышал потому, что не интересуешься, а пользователи не бегают по интернету и не рассказывают всем подряд, мол, BTW I use Arch. Недавний скандал связанный с оборонным предприятием как бы намекает, где и как он используется. А так, точно знаю пару интересных мест, где NixOS задеплоен суммарно на пару тысяч физических серверов. В одном сам внедрял, в других консультировал и обучал персонал. Правда там скукота: финансы, аудит и комплаенс. Никаких тебе ударных дронов и умных ракет.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 21:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно умные ракеты были на рассыпной логике без единой микросхемы. Так что никс и остальные там просто ни к чему.  
     
  • 2.8, Аноним (10), 19:41, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уверенно знаешь Лисп, то «вкат» занимает крайне мало времени, в основном на чтение доки и пары-тройки чужих конфигов, что-то полезное для работы можно начать писать уже через часа два погружения. Если Лисп не знаешь… Ну это примерно как инвалидность для любого программиста, даже если он яростно возненавидит Лисп и никогда в жизни не будет на нём программировать.
     
     
  • 3.27, Минона (ok), 21:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лисп же в GUIX.
     
  • 2.31, Аноним (32), 21:50, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю для того же самого ансибл скрипты, которые я запускаю для локалхоста. Что я делаю не так?
     
     
  • 3.35, Самый умный аноним (?), 21:59, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путаешь идемпотентную императивность с декларативностью. Но никсос это чуть больше чем деплоинг
     

  • 1.9, Аноним (-), 19:44, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит ли пытаться вкатиться за место арча? Обожаю арч, все домашние машины на нём, нравится идеология и подход, но всегда краем уха слышу про этот никс с их конфиг файлом. СТОИТ ли тратить время, если все и так работает на стаке арч, убунта и альпин??? Выглядит как очередной способ убить несколько сотен часов на то, что и так уже работает, только по другому.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядит как очередной способ убить несколько сотен часов на то, что и так уже работает, только по другому.

    Ты прям весь опенсорс описал этой фразой!
    Только "уже работает, но не всегда, не везде и совсем не так как хочется")))

     
     
  • 3.14, НяшМяш (ok), 20:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты прям весь опенсорс описал этой фразой!

    Это в начале двухтысячных так было. Сейчас же фраза

    > уже работает, но не всегда, не везде и совсем не так как хочется

    относится скорее к винде, в которой что не обновление, так то звук отвалился, то принтеры, то ещё какой nvme драйвер производительность на 40% порушил.

    P.S. Ретрограды с Pentium 4, Windows XP и шизой "обновления нинужны" - можете даже не вылазить.

     
     
  • 4.15, Виндюшатник (?), 20:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде норм,а вы бы могли тоже себя процитировать для пущей убедительности как чел выше.
     
  • 4.16, Слава Линуксу (?), 20:45, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё говорят, но это все виндузятники наверное напридумывают, что с обновлением ядра на Лине - дрова слетают, но мы в такое конечно же не верим!
     
  • 4.29, Аноним (-), 21:43, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, помню недавно у кучи пользователей нвидии просто все сломалось на минорном(!) обновлении ядра.
    Потому что какому-то поехвашему фанатику захотелось добавить неповторимого вкуса щвободки.
    От вчера работало, а сегодня комп с видяхой за пару кусков зелени просто не фурычит.

    В итоге нвидия с претензиями согласилась, вынесла проприетарщину в отдельный чип, все остальное открыла и поводила жпл пропрераста по губам)

     
  • 2.19, Аноним (19), 21:12, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно стоит.
     
  • 2.36, Самый умный аноним (?), 22:03, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не стоит.
    Это стоит делать только в одном случае: когда читаешь про никсос и понимаешь, что это именно то что ты искал всю свою жизнь.
    И речь не про реализацию (в никсе она через пень-колоду), а про идею
     

  • 1.18, Аноним (19), 21:09, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вчера обновил лабу, c 22.05
    за исключением что я не зафиксировал там версию k3s, все прошло как по маслу.
    пользовательский конфиг на лабе совпадает с моим на макбуке.

    Юзаю год, это то куда должен идти linux вообще.

     
  • 1.20, Аноним (19), 21:13, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вернее с 23.05 ))
     
  • 1.21, cheburnator9000 (ok), 21:14, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/HW4Fn01.png такой вот линукс. ХуякХуяк и в продакшен.
     
     
  • 2.24, Аноним (19), 21:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, я его на серверах юзаю, устанавливал на железо с resque образа, ну и тут явно вопрос кривизны рук. ))
     
  • 2.37, Самый умный аноним (?), 22:08, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инсталлятор на каламе вроде экспериментальный, а может уже и нет. Ему год или сколько там
     
  • 2.38, анонон (?), 22:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для продакшона надо изучать мануал, а не пользоваться установщиком для домохозяек, которым NixOS нафиг не впал: https://nixos.org/manual/nixos/stable/#sec-installation
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:17, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну есть жы GuixSD, а это зачем?
     
     
  • 2.25, Аноним (19), 21:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало пакетов, малое комьюнити, меньше документации, в общем это копия, не плохая но копия, оригинал она не превзошла.
     
     
  • 3.28, Аноним (22), 21:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот не знаю, кто из них новее и кто копия ;) Но спорить не буду, мне сейчас тоже некогда писать самому..
     
  • 2.26, errandrunner (?), 21:34, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем мне гнутое нинужно, на котором половина железа не запустится, не то что софта?
     
     
  • 3.30, Аноним (22), 21:44, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для тебя и винда сойдет))
    Ну а для выбора железа и моск включать иногда..
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 21:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для винды кстати полно софта в том числе платного который программки в том числе с настройками переустанавливать на новые системы.  Только задай им список и всё.
     

  • 1.23, Аноним (19), 21:22, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто не в курсе что это, если говорить абстрактно, представьте что ваш любимый arch|debian|redhat весь собирается и конфигурируется ансиблой, все что вам нужно для повтора любого сервера это конфигурационный файл, и по нему результат будет всегда идентичен (за исключением настроек железа)

    Только тут nix заместо ансиблы + модули(либы для конкретных предметных вещей)
    под разработку - гарантированное окружение всегда. + возможность воткнуть и протестировать любую вещь с возможностью отката.

     
     
  • 2.33, Аноним (32), 21:56, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает обмазаться баш скриптами?
     
     
  • 3.39, Аноним (22), 22:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их не зря называют "портянками": нет объектов и прочего высокоуровнего.
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что мешает обмазаться баш скриптами?

    Брезгливость?
    Здравый смысл?
    Нежелание через год ковыряться в башпортянках?

     

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