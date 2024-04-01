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Уязвимость в подсистеме io_uring, позволяющая получить привилегии root

01.04.2024 10:10

В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring, предоставляемом ядром Linux, выявлена уязвимость (CVE-2024-0582), позволяющая непривилегированному пользователю получить права root в системе. Для эксплуатации уязвимости достаточно обычного локального доступа к системе, без необходимости манипуляций с пространствами имён. В настоящее время публично доступен работающий эксплоит, а также подробно описана вторая техника эксплуатации уязвимости.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) в подсистеме io_uring, возникающем при регистрации и освобождении кольцевого буфера, созданного с флагом IORING_REGISTER_PBUF_RING. В ситуации применения к буферу операции mmap(), он остаётся отражённым в пространство пользователя после выполнения операции его освобождения (IORING_UNREGISTER_PBUF_RING). Используя данную особенность, атакующий может читать и записывать данных в страницы памяти, возвращённые системе распределения памяти ядра.

Проблема проявляется начиная с выпуска ядра Linux 6.4 и устранена в выпусках 6.7 и 6.6.5, а также в пакете с ядром 6.5.0-21, подготовленным для Ubuntu 22.04 и 23.10. Примечательно, что в основном ядре проблема была исправлена в декабре 2023 года, проект Google Zero открыл доступ к сигнализирующему о наличии уязвимости сообщению об ошибке 8 января, а пакет с исправленным ядром 6.5 для Ubuntu был сформирован лишь 22 февраля 2024 года. В других дистрибутивах проследить за исправлением и подверженностью уязвимости можно на страницах: Debian, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.

Первый эксплоит манипулирует созданием большого числа контролируемых атакующим страниц памяти для определения раскладки памяти в ядре и доступа к соседним физическим страницам памяти, используя в качестве маяков содержимое определённым образом заполненных структур сетевых сокетов. Для запуска кода в эксплоите задействован "гаджет" (последовательность существующих в ядре инструкций), приводящий к выполнению функции call_usermodehelper_exec, предназначенной для запуска процессов в пространстве пользователя из ядра.

Второй эксплоит основывается на том, что при исчерпании всех slab-блоков в кэше (например, при открытии файла много раз) свободные страницы памяти, к которым остаётся доступ атакующего, используются системой распределения памяти для создания нового slab-блока и все новые файловые структуры начинают размещаться в этом блоке. Соответственно, какие-то файловые структуры попадут в страницы памяти, которые может читать и записывать атакующий. Эксплуатация при этом сводится к организации попадания в файловый кэш нужного файла и замене в связанных с ним файловых структурах поля f_mode, определяющего права доступа, что позволяет сделать доступным на запись нужный системный файл, например, /etc/passwd.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.exodusintel.com/2...)
  2. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая получить права root из контейнера
  4. OpenNews: Уязвимости в Netfilter и io_uring, позволяющие повысить свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring, приводящая к повышению привилегий
  6. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая повысить привилегии в системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60891-io_uring
Ключевые слова: io_uring, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Bklrexte (ok), 11:23, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Немного не понимаю, почему с io_uring так много уязвимостей.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:50, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я слышал, это от того, что ядро не разрабатывалось поддерживать такие вещи, и пихают невпиху3мое. А на модернизацию уйдёт ещё не одно десятилетие.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:15, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > use-after-free

    Дело скорее в языке, чем в самом io_uring (но надо признать, что автор эпично прошел по всем граблям сишечки).

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:34, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ага ага
    https://github.com/Speykious/cve-rs
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 12:44, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К чему твой висер типа "а у вас негров линчуют"?
    Тред для растохейта на две тамы выше, дружок-пирожок.

    У нас тут тема про то, что очередной погромист, любитель дыряшек, выдавил из себя такой код, что RCE в ядре была почти год.
    И спасибо гуглу и его программистам, что они делают опенсорс лучше, а то тыщящи глаз как-то ничига не видят

     
     
  • 5.54, Стив Балмер (?), 14:59, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так гугл как и мягкие это часть тысячеглаза, ты что не знал ? у них же куча продуктов на линь завязана, вот и стараются
     
  • 5.55, Аноним (55), 15:06, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же гугл не стал завозить Rust в Chrome, а решил свои проблемы с безопасностью памяти активным использованием санитайзеров включая MiraclePtr. Так что да, они делают опенсорс лучше.
     
     
  • 6.68, Анонин (-), 15:54, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот же гугл не стал завозить Rust в Chrome

    Точно не стал?
    А то тут chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/main/docs/rust.md#Rust-in-Chromium какие-то чуваки пишут:

    "The Rust toolchain is enabled for and supports all platforms and development environments that are supported by the Chromium project. The first milestone to include full production-ready support was M119.

    Rust is approved by Chrome ATLs for production use in certain third-party scenarios."

    MiraclePtr себя не оправдал. Там улучшение ~57% при значительном потреблении ресурсов.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60482

     
  • 4.28, Аноним (28), 12:53, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну давай посмотрим, че там CODE pub fn segfault - let null cr... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.37, Аноним (-), 13:35, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.56, Аноним (55), 15:06, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.41, Аноним (18), 14:10, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпичный тред, в котором это пытаются заставить работать - https://github.com/Speykious/cve-rs/issues/4

    Если для случайного выстрела в ногу, как в сишечке, нужен консилиум из нескольких программистов и несколько дней упорных попыток выйти за границы буфера - то это эпик фейл растохейтров.

     
  • 4.45, Анонин (-), 14:24, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, да ладно вам гнать на этот проект.
    Он и аналогичные очень полезны! Благодаря им можно найти в расте soundness и исправить.
    Потому что бездумно верить что багов нет - просто преступление.
    Так что пусть чуваки развлекаются разными извращениями и в итоге делают раст еще лучше и надежнее.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:34, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется система io_ring немного переусложнена там слишком много флагов, опций и режимов. Им нужно было начинать как-то попроще с минимум опций, а когда уже точно протестировано хорошо добавлять свои опции понемногу. Ну и сама конструкция с  shared memory и кольцевыми буферами в ней не совсем уж простая в реализации.
     
     
  • 3.57, Аноним (-), 15:22, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не сработает.
    Сразу начнется вой и нытье, что 'именно это флажок мне нужен', 'добавьте немедленно', 'работало, а вы все сломали', 'вы мне обязаны, 'я вашим ио-рингом пользуюсь'

    Уже такое проходили с вейландом, когда с нуля начали создавать и реализовывать протоколы, так  фанаты иксов ноют до сих пор.

     
  • 2.65, Аноним (65), 15:42, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По той же причине, что и в BPF, nftables. Не отловили ещё всех багов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:28, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автора этого поделия давно пора взять на карандаш: не первая его уязвимость и что-то мне подсказывает, что не последняя.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:51, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.24, Аноним (22), 12:38, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (22), 13:10, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом случае если его правильно реализовать это выходит самый эфиктивный способ i/o общения с ядром.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:41, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, надо всего лишь правильно реализовать
     
  • 2.44, iPony129412 (?), 14:18, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто останется?
     

  • 1.5, Аноним (11), 11:29, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное, имеет смысл отключать сабж, вроде нигде кроме qemu и не используется (хотя ускорение обещают приятное в теории). Лично я давно отключил -- если я не использую, никакого смысла держать этот бэкдор ядре. Ну а кто там дистрибутивные ядра со всеми бэкдорами использует, тем только страдать.
     
     
  • 2.7, Аноним (11), 11:36, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, в libuv собирались добавить, и вот это поделие ускорить бы неплохо.
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:36, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сначала подумал, что это шутка, ведь сегодня День Дурака.
    А потом решил, это же use-after-free и получение рута, и с таким не шутят)

    В общем классическая уязвимость "позволяющая непривилегированному пользователю получить права root в системе" да еще и с рабочим эксплойтом.
    Хорошо, что это совсем-словсем не связанно с используемым языком, и возможностями по отстрела ног которые он дает.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:17, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да господи, язык тот тут причем?
    Если программист не хочет или не может банально обнулить указатель после освобождения памяти, то увы, вина того, кто пишет
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 12:35, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм, а я что сказал что "виноват язык"?
    Понятно что програмер если захочет, то может сделать и один free, и два, и десять.
    А потом попробовать обратиться к мертвому объекту.

    Но представь у тебя есть две дороги, одна двухполосная без отбойника, а другая такая же но с отбойником. Как думаешь, где плохих аварий будет больше?

     
  • 3.26, Аноним (26), 12:49, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да господи, язык тот тут причем?

    При том, что он не должен не должен пропускать подобные банальные штуки.
    Если язык не может, значит нужно использовать чекеры, санитайзеры и прочие утилиты для обнаружения детских ошибок.
    Если ни язык, ни экосистема этого языка не позволяют создать 100% защиту от подобных ошибок, значит виноват язык.
    Здесь часто говорят, что "проблем нет, надо просто использовать простой советский...", но что-то в больших проектах никак не найдёт способ избавиться от детских болезней. Вывод очевиден - это невозможно, и виной - язык.

     
     
  • 4.33, ИмяХ (ok), 13:18, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>значит нужно использовать чекеры, санитайзеры и прочие утилиты для обнаружения детских ошибок

    Но почему-то никто этого не сделал перед тем, как принять код в ядро. Ни комитет, который принимает патчи, сам Линус, ни мейнтейнеры, ничего не сделали, чтобы предотвратить это. Либо делали, но намерено скрывали, чтобы продать информацию троянописателям.

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 13:32, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай воспользуемся бритвой Хэнлона и попытаемся не приписывать злому умыслу то... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.60, Аноним (60), 15:27, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам Линус как был замшалым финским студентом с версией 0.1, так и остался им на всю жизнь. Отсюда и все беды Linux. В академических осях инновации более осмысленные. Как следствие, проблемы намноооого реже. Линуса от управления разработкой ядра надо давно смещать. Сейчас в ядро тянется все подряд, а Линус, как собачка на торпеде, одобрительно на всё.
     
  • 4.43, Витюшка (?), 14:16, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре часто код который в main попадает тупо банально даже не компилируется!!! На это раз жаловался сам Линус. Так что до стадии "виновата С дыряшка" там просто не дошли.
     
     
  • 5.46, Анонин (-), 14:27, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в main попадает тупо банально даже не компилируется

    Серьезно?
    А можно ссылки на PR или обсуждения?

    Потому что это... это даже не неуважение к участникам, а какая-то профнепригодность какая-то.
    У нас бы такого разраба бы просто уволили, если бы не исправился.

    PS: как вообще можно залить некомпилируемый код? Его же CI не пропустит.

     
     
  • 6.61, User (??), 15:27, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS: как вообще можно залить некомпилируемый код? Его же CI не пропустит.

    Хе-хе-хе. Какой-такой си-ай хен-тай? Мы такого не знай - вон, оно в почту пролезай - фигли еще надо?!

     
  • 3.27, Аноним (27), 12:53, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных же языках такое в принципе нельзя сделать. Памятью там управляет не программист, а сборщик мусора.
     
     
  • 4.32, Аноним (22), 13:17, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При написании ядра сборщики мусора обычно неработают.
     
     
  • 5.48, Аноним (27), 14:38, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ был на фразу "да причем здесь языки вообще". Что стоит использовать или нет в ядре - это существенный вопрос конечно, но другой.
     
  • 4.34, Аноним (11), 13:29, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты хотел сказать в игрушечных языках.
     
     
  • 5.50, Аноним (27), 14:42, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.51, Аноним (-), 14:48, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обнулишь ты указатель, можешь даже сделать memset(ptr, 0, len), а сишечка возьмет да и выбросит твое обнуление.
    О - оптимизация.

    https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/c/MSC06-C.+Beware+of+compiler+opti

     
     
  • 4.69, Аноним (19), 16:08, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда asm volatile заинлайнить, где тупо xor делается, такое по идее не должн... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.70, fidoman (ok), 16:14, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а также найти все прочие указатели на эту область памяти, и тоже обнулить.
    И ядру сказать, вот я передавал указатель при вызове асинхронной функции, его тоже обнули.
    Если бы всё так просто решалось...
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:38, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какого лешего io_uring можно отключить только переконпеляцией? Почему не сделают аргумент командной строки, чтоб можно было продолжать использовать дистрибутивные ядра, но без io_uring?
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 11:48, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://docs.kernel.org/next/admin-guide/sysctl/kernel.html#io-uring-disabled

    Должен быть доступен с версии ядра 6.6

     
     
  • 3.13, Аноним (8), 11:53, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, мил-человек!
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:46, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:55, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое этот io_uring и можно ли его отключить?

    И да, кто-то тестил у себя этот эксплоит? Что он делает с системой?

     
     
  • 2.42, Аноним (-), 14:10, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое этот io_uring

    man io_uring
    или хотя бы wikipedia.org/wiki/Io_uring

    > и можно ли его отключить?

    В ядра 6.6+ можно. https://docs.kernel.org/next/admin-guide/sysctl/kernel.html#io-uring-disabled

    >Что он делает с системой?

    Он получает рут и больше ничего не делает. Потому что пруф, а не зловред.
    А в реальности он бы делал что хотел.

     

  • 1.31, Аноним (-), 13:12, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.36, Максим (??), 13:33, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1-е апреля, это розыгрыш походу)
     
  • 1.39, Аноним (-), 13:41, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.40, uis (??), 13:45, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многопоток опять гадит
     
  • 1.47, Аноним (19), 14:36, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже пора переписывать ядро!
     
     
  • 2.64, Аноним (60), 15:35, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже есть почти готовый Hurd или Plan9. Пора кому-то авторитетному закопать у себя Linux. Глядишь и другие потянутся к новому.
     
     
  • 3.66, Аноним (65), 15:44, 01/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.49, Golangdev (?), 14:38, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В настоящее время публично доступен работающий эксплоит, а также подробно описана вторая техника эксплуатации уязвимости.

    вот это я понимаю, предоставили пруф.


    а не то как другие - типа "-ааа, уязвимость, ааа, паника, срочно покупайте наш ссаный антивирус, но пруфа мы не предоставим"

     
  • 1.52, Аноним (52), 14:49, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи продлили месяц уязвимостей. Продолжительность месяца уязвимостей теперь неизвестна.
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 14:52, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Астрологи продлили месяц уязвимостей.
    > Продолжительность месяца уязвимостей теперь неизвестна.

    А не подскажите когда он начался?
    Потому что по ощущения лет 7-8 назад.

     
     
  • 3.59, Аноним (55), 15:26, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это стратегия пиара раста такая. Своих достоинств у языка мало, внедрение идет с трудом, вот и приходится очернять другие языки, откапывая или придумывая всякий негатив.
     
     
  • 4.63, Аноним (-), 15:32, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > откапывая или придумывая всякий негатив.

    Ты хочешь сказать "лучше бы исследовали умолчали о проблеме?"))

    Или это просто растовики прокрались и подбросили кучу прямо в штаны разработчиков io_uring?
    Какое чудовищное коварство!

    Хотя погоди-ка.., сишные дырени находили еще в той зловонной куче кода именуемой ХОрг, причем их там положили в далеком 1988 году, когда раста еще не было даже в проекте, а его создатель наверное ходил в школу...
    Точно! Это были путешественники во времени.
    На что они только не пойдут ради очернения дыряшки!

     
  • 2.62, Аноним (-), 15:27, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месяц уязвимостей вышел за границы выделенного буфера фиксированной длины.
    Он продлится ровно столько, пока пограммистоы не научатся работать с памятью.
    Т.е, возможно, никогда.
     

  • 1.67, Аноним (67), 15:45, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема проявляется начиная с выпуска ядра Linux 6.4

    Новые выпуски ядра должны решать проблемы, а не создавать их

     

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