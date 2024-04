Уязвимость в подсистеме io_uring, позволяющая получить привилегии root

> Тот же гугл не стал завозить Rust в Chrome

Точно не стал?

А то тут chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/main/docs/rust.md#Rust-in-Chromium какие-то чуваки пишут:

"The Rust toolchain is enabled for and supports all platforms and development environments that are supported by the Chromium project. The first milestone to include full production-ready support was M119.

Rust is approved by Chrome ATLs for production use in certain third-party scenarios."

MiraclePtr себя не оправдал. Там улучшение ~57% при значительном потреблении ресурсов.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60482