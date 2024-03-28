Более половины опрошенных американцев используют блокировщики рекламы

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|1.1, Аноним (1), 08:54, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Надо полагать, те, кто "не используют", в рабстве у Эпл, но как им живётся с таким неполноценным браузером?
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|2.5, Аноним (5), 09:07, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для Safari есть блокировщики рекламы. Прикинь, эксперт? У меня Adguard - работает замечательно.
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|3.7, Аноним (1), 09:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Значит, только третесортные блокировщики? Понимаю, почему их не любят.
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|5.71, Аноним (71), 11:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те, кто использует Adguard, никогда не слышали о Ublock Origin. От Adguard я использую только DNS'ы
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|4.80, Аноним (5), 11:24, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Можешь объяснить, почему считаешь Adguard 3-сортным, эксперт?
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|2.15, Аноним324 (ok), 09:41, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Надо полагать что исследование провели просто неправильно, ибо по выборке в 2000 пользователей давать какие-то заключения это бред, т.к пользователей интернета только в сша 300 миллионов. Те выборка должна быть хотя-бы 10% от этого, а так выборка в 2000 человек это даже не погрешность, просто рандомная цифра без контекста, по которой никаких исследований не сделаешь.
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|3.28, Аноним (28), 10:05, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ВЦИОМ опрашивает 1300 человек. А результатам ВЦИОМ ты веришь как верная собачка.
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|4.64, Аноним324 (ok), 10:54, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> ВЦИОМ опрашивает 1300 человек. А результатам ВЦИОМ ты веришь как верная собачка.
ВЦИОМУ верят те кто голосовал за пыню, кстати огромный процент опеннетовцев, вот это реально жертвы центра общественных мнений, они даже когда им дубиной будут ломать рёбра в воспитательных целях, будут кричать туда их, казахстан угрожает нам ядерной бомбардировкой.
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|3.39, Anonimusss (?), 10:20, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пользователей интернета только в сша 300 миллионов
Общее население США около 330млн, гений. Из них в возрасте от 15 до 65 лет примерно 213млн. Это из Педивикии, мог бы и сам глянуть, прежде чем газифицировать.
>Те выборка должна быть хотя-бы 10% от этого
Захотел выборку в 20млн? Купи футболку:
https://ghosterymerch.myspreadshop.com/all
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|4.51, Аноним324 (ok), 10:40, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Общее население США около 330млн
В США живёт гораздо больше людей, потому что это страна в которую легче всего попасть нелегально и остаться жить, 330 миллионов это только американцев, кроме американцев в штатах живёт ещё куча народу из мексики и южной америки, а также куча мигрантов из китая, индиии, японии и европы. Реальное количество жителей в штатах под миллиард.
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|3.75, Аноним (-), 11:15, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Надо полагать что исследование провели просто неправильно, ибо по выборке в 2000 пользователей давать какие-то заключения это бред
Не надо полагать. Ты можешь проверить это вычислительно. Берёшь разные гипотезы, типа распределения мнений 10:90 или 50:50, делаешь из такого распределения сотню выборок по 2k, считаешь расклад в каждой выборке, потом дисперсию этих раскладов. Двигаясь таким подходом, ты чисто вычислительно, не всекая в теорвер и комбинаторику, можешь получить диапазон исходных распределений мнений, который с вероятностью 90%+ даст те результаты на выборке, которые ты наблюдаешь.
Альтернативно ты можешь почитать про теорвер и посчитать это ручкой по бумажке, без вычислительно натужных моделирований.
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|4.93, Аноним324 (ok), 11:55, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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но эти клоуны не брали сотню выборок по 2к, они взяли одну, и в лучших традициях исследований частных контор просто экстраполировали данные. Всё. Их исследование полный ноль, не имеет ничего общего с реальностью.
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|1.3, Аноним (3), 09:01, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему все больше рекламы и маркетинга в Windows.., а ставишь тот же Debian - фактически верх человеческого прогресса против всякого?
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|4.22, Аноним324 (ok), 09:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Wireshark'ом пройдись
я и по линуксовым дистрам могу пройтись акулой, и найти там много чего интересного, и что с того?
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|6.52, Аноним (50), 10:40, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, да. Кто-то проверял, например, беспроблемный для перехода с Windows ПростоЛинукс, котором меню расширить чтобы влезло нельзя?
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|6.53, Аноним324 (ok), 10:42, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Пройдись и найди, балабол
Ну и как ты обьяснишь тот факт, что в редосе, росе, астре и альте, есть демоны которые шлют скриншоты непонятно куда, и как только ты блокируешь это соединение у тебя начинает лагать система. Не уж то это другое ты не панимаешь.
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|7.66, Аноним (66), 10:54, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Доказательства? Кто угодно может накинуть на вентилятор без подтверждений
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|3.24, Bob (??), 09:58, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Взять образ с офсайта и поставить слабо? То Candy Rush, то Copilot, то прочая дребедень прилетит.
А если юзаешь не Edge - будет везде заябывать. Firefox даже с дефолта скидывали, как браузера)
Или на 7ке сидишь?)
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|4.31, Аноним (3), 10:08, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У него UnixWay - сборки
Путь Windows - официальные билды, а в них ух как много всего интересного для поддержки конторок п...
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|4.56, Аноним324 (ok), 10:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вот контора нам оплачивает винду, и нет там никаких кенди крашей, копилот есть, но копилот это неотьемлемая часть системы к тому же довольно удобная.
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|5.85, _kp (ok), 11:35, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сайте Ms говорится и что "неотъемлемая часть", но и как удалить тоже. И совсем не сложно.
А вот, любой балласт, который не устанавливал, с большой вероятностью шлак.
Конечно найдутся, и кому нравится. Кому то и 1С надо, кому то порнхаб, кому то 3д дизайн, а кому то игры. И как бы ни был хорош или плох копилот, для многих он обычная свистелка.
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|3.69, Аноним (69), 11:05, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>￼У меня нет рекламы в винде, где ты её там нашёл?
Значит, оплатил своими персональными данными, личными файлами ;)
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|4.72, Аноним324 (ok), 11:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я бы заметил если бы 12 терабайт файлов постоянно выгружались бы в сеть, как минимум по траффику.
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|1.6, Ussr_Usa (?), 09:10, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Говорить про конфеденциальность в современном цифровом мире это гениально.
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|2.74, pic (?), 11:15, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть альтернатива, чтобы все знали всё про всех.
Соцсети называются.
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|1.8, Аноним (8), 09:16, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> злоупотребляют сбором персональных данных и отслеживанием посетителей
Если выдвигать гипотезу о "злоупотреблении", необходимо сперва предложить критерии, что уже является злоупотреблением, а что еще нет. Иначе исследование ненаучно и бессмысленно. Ставлю минус новости.
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|2.70, Аноним (69), 11:09, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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КО: Сбор персональных данных и отслеживание посетителей является злоупотреблением.
А в некоторых юрисдикциях и нарушением законодательства о персональных данных.
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|1.10, vvm13 (ok), 09:28, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кому как, а мне, пока рекламные картинки не шевелятся, они не мешают и не вызывают никаких эмоций. С другой стороны, шевелящиеся картинки, выскакивающие окна, бегущие строки и т.п. движущаяся хрень, отвлекающая внимание от читаемого текста, вызывают острую ненависть, рекламные они или нет.
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|2.16, Аноним (8), 09:41, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Движение - не самое вредное. Бывает, слушаешь песни плеером и смотришь Интернет. Внезапно запускается рекламный ролик со звуком, который отключить не представляется возможным, пока не прокрутишь в браузере страницу с ним.
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|2.18, Аноним (8), 09:45, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вообще реклама полезна как вернейший индикатор: видишь продукт или услугу в рекламе - значит, это покупать не рекомендуется.
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|3.25, Bob (??), 09:59, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ага, особенно реклама уже купленного 3 дня назад товара - она индикатор чего? Идиотизма маркетологов?)
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|4.55, Аноним (8), 10:44, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там в верхнем правом углу есть кнопочка. Можно нажать, что уже куплено, и оно больше не покажется.
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|2.34, тоже Аноним (ok), 10:10, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заходишь на Озон - пол-страницы завалено баннерами, предложениями и всплывающей хренью, которую бесполезно закрывать - в следующий раз она будет там же.
И это под блокировщиком!
И это не витрина магазина, а личный кабинет продавца... %)
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|2.77, Аноним (77), 11:19, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В gif-ке можно сделать статичными 24 кадра и встроить изменённый 25-й кадр, влияющий на твою психику.
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|1.13, Минона (ok), 09:39, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По статистике моего блокировщика за год срабатываний правил антитрекинга в 44 раза больше чем рекламы.
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|1.17, Аноним (3), 09:43, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Провести опрос: когда ставите операционную систему(себе или кому-то) вы в первую очередь устанавливаете антивирус или блокировщик рекламы с дальнейшей настройкой (DNS, hosts и т.д.) ? Что важнее?
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|2.32, Bob (??), 10:09, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем антивирус? На винде в первую очередь runtime, дрова да софт. Потом бекап.
Если очень надо - DrWeb CureIt сканер, только флешки и вложения с почт сканить. Ручками.
Блокировщик уже в Brave встроен и от manifest v3 не зависит. Только подписки добавить.
DNS, hosts и прочая дребедень с маразмом РКН чинится будет кем, когда и зачем?)
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|1.20, Аноним324 (ok), 09:45, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> забота о своей конфиденциальности (20%)
Отключение рекламы никак не влияет на состояние конфиденциальности.
>информационной безопасностью (76%), программированием (72%) и рекламой (66%)
Смешно, особенно зная тот факт, что 99% программистов не могут установить себе систему или сервак разработки настроить, не то что блокировщик рекламы в браузер установить.
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|3.60, Аноним324 (ok), 10:48, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты смешной, живёшь в своём выдуманном манямирке.
Манямирок, ты наверное один из тех безопасников, который сетевое оборудование в глаза не видел.
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|2.57, Аноним (50), 10:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорят, из школы в 1000 учащихся всего несколько медалистов выходят. Остальные все - средний класс. Что не мешает медалистам, как и программистам, путать тся и ться )
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|2.58, Аноним (45), 10:47, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть чтобы уметь водить машину нужно уметь перебирать двигатель?
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|3.61, Аноним324 (ok), 10:50, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то есть чтобы уметь водить машину нужно уметь перебирать двигатель?
Тут скорее работает, чтобы создать машину, нужно знать как эта машина работает. Ведь вест it сброд мнит себя инженерами, только вот инженерных навыков у них нет.
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|2.90, _kp (ok), 11:49, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, если рекламу отключили сисадмины... То пользователь уверенно говорит, что ничего не отключал, и всё отлично. ;)
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|1.26, Аноним (26), 10:01, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Владельцы сайтов и рекламодатели сами виноваты в росте популярности блокировщиков. Если пару ненавязчивых баннеров на странице я готов потерпеть, то вот всякие анимации, окна, кринж,скам и видео вставки в плеерах побуждают дикое желание задушить все на корню.
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|2.36, Bob (??), 10:13, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У гугла есть гайдлайн. У Brave есть гайдлайн. Если сайт с годнотой и соблюдает - добавляю в вайтлист блокировщика. Аналогично канал уютуба. Ежели нет - гуляйте. Интернет - публичное пространство. Хочется вонять (рекламой) - пожалуйста. Но я буду тогда в противогазе (адблок).
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|3.49, Аноним (26), 10:37, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаем мы гугловские гайдлайны. Моерация у них почти никак не влияет на арбитражников. Из-за чего даже в гугловской рекламе проскакивает всякий скам.
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|3.78, Аноним (-), 11:21, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если сайт с годнотой и соблюдает - добавляю в вайтлист блокировщика.
Как тебе удаётся? Если блокировщик рекламы стоит, то ты не видишь рекламы, с годнотой сайт или без неё. То есть тебе настолько не лень, что ты по дефолту его отключённым держишь? Но ты говоришь про вайтлист, то есть дефолты всё же блокировать всё?
Что-то кто-то темнит мне кажется.
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|2.37, тоже Аноним (ok), 10:14, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете не обвинять владельцев сайтов. Просто времена, когда можно было поставить пару ненавязчивых баннеров и что-то на них заработать - канули, и давно.
Сейчас если на сайте всего пара баннеров - то это он рекламирует, например, собственного хостера. Или еще каких партнеров. По договоренности. А не зарабатывает на рекламе.
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|3.46, Аноним (26), 10:35, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже отдельная тема для дискуссии. Соглашаясь засерать свой сайт треш-рекламой, владельцы сайтов сами поднимают ее ценность и обесценивают рекламу здорового человека. Рекламодателям на это, вообще, до фонаря. Им главное увеличить количество показов и конверсию.
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|4.54, Аноним (48), 10:44, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заинтересованных в сути товара, например, у рекламодателей нет. У них и правда другие цели. Поэтому нормальной* рекламы не встретишь. Разве, что реклама от сообществ, где по факту у людей есть интерес делиться тем, чем сами пользуются и/или производят.
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|4.91, тоже Аноним (ok), 11:52, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> рекламу здорового человека
Такой не бывает. Весь рекламный рынок - это дикий махач за хайп.
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|5.99, Аноним (26), 12:16, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ТВ же такого беспредела с рекламой нет. А все потому, что у них есть определенный ценз, что пускать в эфир, а что нет.
А вебмастера,в своем большинстве, пихают на свои сайты все без разбора, лишь бы копейка падала.
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|6.101, тоже Аноним (ok), 12:26, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На ТВ же такого беспредела с рекламой нет.
Смотрел в субботу "Свою игру". Передачу прервали, потому что ВВП приспичило именно в это время выразить озабоченность, а перед этим НТВ погарцевало на тему.
Передача закончилась, однако, вовремя - просто выкинули рекламу и анонсы своего треша из пауз...
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|1.59, pic (?), 10:47, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Закон о некликабельной и статичной рекламе, тогда согласились бы?
Обвешанные рекламой, особенно по бокам и сверху, для таких сайтов никогда не отключаю блокировщик.
Вполне незаметно в веб-версии Telegram, между контентом , неинтересно - пролистывай.
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|1.62, Аноним (62), 10:50, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это очень прискорбно. Приведёт к Web Environment Integrity и навязыванию вредоносного ПО с TEE-аттестацией.
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|1.68, Аноним (69), 11:02, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Наибольшей популярностью блокировщики рекламы пользуются у людей, профессиональная деятельность которых связана с ... и рекламой (66%).
Пчёлы против мёда!
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|1.95, сщта (?), 12:01, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё больше людей узнаёт,что рекламу можно блокировать. С 34 до 52 это хороший рост. С другой стороны я слышал,что в США популярны магазины на диване.
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|1.97, Golangdev (?), 12:11, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему меня должно волновать, как там у американцев ? Это их личное дело.
Скажет Байден - что необходимо смотреть рекламу, посадив при этом пару программистов за нанесение ущерба рекламным компаниям, и будут как миленькие.
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|2.98, сщта (?), 12:15, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С ябраузером конечно можно так говорить. Вот если бы не было,то и смотрели бы вместе с амерами,то что Байден повелел.Так что форки важны и нужны.(эдгуард кстати,норм работает)
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|1.102, Аноним (102), 12:36, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> популярностью блокировщики рекламы пользуются у людей, профессиональная деятельность которых связана с .. рекламой (66%)
Они что-то знают.
Напомнило байку про производителей колбасы, которые сами никогда не едят колбасу.
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