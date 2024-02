Google открыл код AI-системы Magika для определения типа содержимого файлов

ok

binwalk хорош тем, что показывает структуру бинарника, с адресами где какие данные начинаются и какой длины. upd: протестировал, магика даже рядом не стоит с binwalk. Сдампленный бинарник из микросхемы SPI купленный на алишке:

Магика: - это ISO cd-rom!

Binwalk: - это суп из:

LZMA compressed data,

uImage header, header size: 64 bytes,

Linux kernel ARM boot executable zImage

Squashfs filesystem, little endian, created: 2019-07-18 13:59:01

Zlib compressed data,

Linux, CPU: ARM, image type: OS Kernel Image, compression type: none, image name: "Linux-3.10.90"

С адресами и размерами блоков.