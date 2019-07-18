Google открыл код AI-системы Magika для определения типа содержимого файлов

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|1.1, Аноним (1), 10:45, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Это как раз та область где просто нужна база магических слов (примерно как и MIME) и никакого машинного обучения не нужно.
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|2.59, test (??), 11:47, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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каких еще слов ? Вроде в конце имени файла есть расширение которое ...
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|3.93, Аноним (93), 13:34, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Которое не всегда есть и не всегда однозначно. Вот, например, .txt - это и просто текстом может быть, и конфигом cmake может оказаться.
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|3.108, чатжпт (?), 15:05, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. что конвертнуть pdf-книгу в фильм надо просто переименовать файл в m4v? Ну ок
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|4.111, test (??), 15:14, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тут причем ? Не давай расширения от балды и все будет нормально.
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|3.109, чатжпт (?), 15:10, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е. что конвертнуть pdf-книгу в фильм надо просто переименовать файл в m4v? Ну ок
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|3.113, Аноним (113), 15:22, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда было интересно, зачем люди, ничего кроме винды не видевшие, ходят сюда?
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|4.127, Qq (?), 16:38, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последние версии винды, кстати, точно уже не на одно расширение смотрят, а способны учитывать заголовки внутри содержимого
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|2.81, anonymos (?), 12:57, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иногда, лучше жевать - чем говорить!
~ $ echo "Hello woodpecker" > test.txt
~ $ rar a test.rar test.txt
~ $ cat image.jpg test.rar > result.rar # Что получится ?
~ $ mv result.rar result.img # Что получится ?
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|3.94, Аноним (93), 13:41, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Архивируешь в Линуксе RAR'ом? Фууу... фиии. Есть же открытый 7zip.
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|4.106, Аноним (106), 14:28, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Винрар столь данных с тебя собирает при приобретении разрешения, что чисто из чуйства противоречия все должны использовать консольный )
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|4.120, pfg21 (ok), 15:48, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если зреть в корень, то в рар5 формате есть поддержка unix атрибутов файлов, неполная чтоль жаль, без спец.файлов, но чтото есть.
в исходниках 7zip же нет ничего кроме винды :)
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|2.45, EuPhobos (ok), 11:28, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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binwalk хорош тем, что показывает структуру бинарника, с адресами где какие данные начинаются и какой длины.
upd: протестировал, магика даже рядом не стоит с binwalk.
Сдампленный бинарник из микросхемы SPI купленный на алишке:
Магика: - это ISO cd-rom!
Binwalk: - это суп из:
LZMA compressed data,
uImage header, header size: 64 bytes,
Linux kernel ARM boot executable zImage
Squashfs filesystem, little endian, created: 2019-07-18 13:59:01
Zlib compressed data,
Linux, CPU: ARM, image type: OS Kernel Image, compression type: none, image name: "Linux-3.10.90"
С адресами и размерами блоков.
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|3.105, Аноним (-), 14:13, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сдампленный бинарник из микросхемы SPI купленный на алишке:
> Магика: - это ISO cd-rom!
А классные у вас там на алиэкспрессе сидиромы то :)
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|3.114, похнапоха. (?), 15:22, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неплохой результат. Нейронки вообще крайне полезная вещь, но иногда её пихают не туда куда надо, например в зубную щетку, которая "научилась" выключаться после минуты использования, ибо у меня нет времени и желания утром спеша на работу, тратить больше времени на чистку, но когда мне действительно надо почистить больше минуты, это выключение раздражает, черт побери, мне не лень коснуться пальцем кнопки выключения тогда, когда МНЕ НАДО, а не тогда, когда "умная" счетка считает это нужным, типа "научившись"!
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|1.6, Аноним (6), 10:47, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У ibmagic емнип под сотни мс на каждый файл выходило, так что "5-6 мс" не так уж плохо.
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|1.8, pelmaniac (?), 10:48, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Подавляющему большинству не нужно проверять мульёны файлов с сек.
Оно хоть лучше apache tika? Которое умеет не только тип определить, но и text вытащить.
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|2.14, Аноним (6), 10:53, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот открываешь ты файловый менеджер… А, нет, вот открывает подавляющее меньшинство файловый менеджер, и хочет видеть в нём распознавание по типу файла, ну, чтобы не открывались видеофайлы в текстовом редакторе. Вполне типичная задача. Если текущие решения не способны обеспечить надёжное распознавание, самое время их заменить.
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|3.19, Уть (?), 10:59, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Говорят, есть утерянная технология древней цивилизации, называется "расширение", позволяет идентифицировать тип файла, просто взглянув на него, и ваще что-то невероятное - запускать нужную программу для открытия файла автоматически!
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|4.21, Аноним (6), 11:03, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это только в досе было и в некоторой мере в венде, тогда просто не было вариантов. Сегодня уже как-то неактуально. Не вспоминая уж про любителей переименовывать jpg в png и наоборот (а это разные либы).
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|4.26, Аноним (26), 11:11, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас система сама определяет что ты и как открываешь пример тот же мак.
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|4.38, Аноним (35), 11:25, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь представь: десяток тысяч файлов, вытащенных с поломанной файловой системы, с именами вида file0000.chk (или как их восстанавливающий софт назовёт), очень полезно тут расширение, да.
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|5.119, похнапоха. (?), 15:46, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для десятков тысяч файлов нужно использовать нормальные ФС, и нормальные стораджа, тогда после проверки условным fsck помятой ФС не будут появлятся подобные файлы...
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|4.128, Qq (?), 16:41, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Времена изменились, больше расширению доверять нельзя. Вернее можно, но нельзя чтобы доверие было абсолютным
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|2.42, Аноним (35), 11:27, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подавляющему большинству оно вообще не нужно. А это для того, кому нужно.
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|2.25, Аноним (6), 11:10, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Претренированная модель звучит не так красиво, а так ml в различных представлениях много где встречается. Проблема в том, что доверять им нельзя по факту (при этом, поставщик вполне может успешно решать свои задачи, но это его задачи и его модели, тренированные на его датасетах).
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|1.24, Аноним (24), 11:09, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очень хорошая вешь, давно хотел сам такую работу сделать. Но у меня ни дейтасетов, ни железа, ни глубокого понимания работы нейросетей нет.
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|2.27, Аноним (26), 11:13, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни применения потому что ты итак знаешь что и как открывать, естественным интеллектом.
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|3.36, Аноним (24), 11:23, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне для других целей. И по-видимому вообще другое. Подробности плана знают немногие люди, тут светить не буду, а то ещё кто-нибудь вместо меня сделает.
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|4.82, Аноним (82), 13:00, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто-нибудь вместо меня сделает
Что значит "вместо меня"? Судя по вашему комментарию, вы это делать не собираетесь, так как у вас ничего нет.
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|5.85, Аноним (85), 13:12, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну собираюсь, но когда-нибудь, когда необходимые ресурсы, знание и финансирование будут. Моя идея на порядки круче чем то, что тут сделали.
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|6.89, Аноним (6), 13:19, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше подумай, как сделать дешевле. Круче никому не интересно, надо эффективнее.
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|7.90, Аноним (85), 13:30, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что я хочу сделать, для моего применения и есть эффективнее.
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|1.30, Аноним (30), 11:19, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Подсунул бинарь с float-ами, а оно его вообще никак не распознало - размазало по 1 проценту на все типы файлов, лол
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|5.116, Аноним (-), 15:40, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Распознал бы как бейсбольные_биты.jpg
У них в ассортименте вроде только пожарные гидранты, школьные автобусы, переходы и велосипеды. Ну вот такой странный мир у гугла - состоит из вот этого вот. Бейсбольных бит в мире гугла не существует.
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|1.32, Аноним (24), 11:20, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>[tool.poetry]
>name = "assets-generation"
Они там совсем крышей поехали со своими Poetry и venvами. Впрочем, для гуглага этот идиотизм характерен, те же Bazel (которым собирают почти все проекты гуглага, котгрые надо защитить от грязных рук сообщества, чтобы палки в колёса не ставили) и сборочная система андроида следуют тому же паттерну
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|3.78, Аноним (24), 12:32, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я говно не кушаю. venv использую только для тестирования бутстрапа своего пакетного менеджера с нуля при нуле установленных пакетов.
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|4.88, Пряник (?), 13:19, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[quote]для тестирования бутстрапа своего велосипеда[/quote]
я поправил
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|2.117, Аноним (-), 15:42, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они там совсем крышей поехали со своими Poetry и venvами.
Он художник^W, он поэт, он так видит. Хотя реально за@#$ли господа из гуглы тянущие свой местечковый шитец в котором кроме них никто не рубит. Смысл в опенсорс такое вываливать - около плинтуса.
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|1.40, Аноним (40), 11:27, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вероятно эта штука нужна для того, чтобы гугл сканировал файлы на гугл-дисках пользователей. Например, искать там что-то незаконное или то, что то, что их интересует.
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|1.49, Аноним (24), 11:33, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>import dotenv
Ещё один признак поехатости. Какие-то придурки придумали хранить "переменные окружения" в локальной папке в специальном файле вместо использования механизмов ОС и оболочки для переменных окружения. А гугл — заюзал это дерьмо.
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|4.118, Аноним (-), 15:44, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> добавьте их в раздел реестра
> HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Виндовс очень дружественная к пользователям система, кули...
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|2.73, Пряник (?), 12:18, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какого ты плохого мнения об авторах Bash. Зачем они хранят переменные окружения в bashrc?
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|1.51, Аноним (24), 11:34, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>from magika import magika, prediction_mode
Кто-то либо не умеет в импорт через точку, либо не осилил DRY-принцип.
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|1.54, Аноним (24), 11:36, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Magika = magika.Magika
Также кто-то не научился правильно пользоваться from ... import
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|1.58, Аноним (24), 11:43, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> for path in tqdm(paths, disable=self._disable_progress_bar):
Они там долбанулись в БИБЛИОТЕКЕ для использования в программах использовать TQDM (либу для рисовки прогрессбара в stdout, а также GUI-прогрессбаров).
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|2.74, Пряник (?), 12:20, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было Rich сразу импортировать. У него звёзд в гитхабе больше.
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|1.60, Аноним (24), 11:48, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>def _extract_features_from_path(
>def _extract_features_from_bytes(
>почти одинаковый код
Кто-то не умеет в mmap.
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|1.61, Аноним (61), 11:49, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Файлы ресурсов из игр сабж может потрошить? Почти у каждого такого файла своя неповторимая структура.
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|2.63, Аноним (24), 11:55, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не умеет. Извлекаются блоки байтов из начала файла, конца файла и середины. На них обцчается нейронка. По-видимому выдаёт только классы. Просто крайне узкоспециализированный кусок говна.
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|1.66, Анонист (?), 12:03, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то мне сдаётся, что для этой задачи AI - абсолютный оверинжиниринг. Неуж-то бы дожили то того, что теперь вместо фреймворков везде на каждый пук будут пихать AI?
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|2.67, Аноним (24), 12:08, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для моей задачи ИИ никак не оверинжиниринг, а вообще единственный вариант.
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|3.100, Аноним (100), 13:53, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы сейчас не было распространения нейросетей, а ваша задача стояла, то как бы вы поступили? Сразу сдались бы?
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|2.104, Quad Romb (ok), 14:00, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типов файлов очень много - врукопашную умаешься правила на все писать.
И каждый год количество этих типов подрастает.
Так что если такой классификатор ресурсов ест немного, то имеет право на жизнь.
Но, думаю следующим этапом будет автоматизированное создание вот по таким обученными сетям классификаторов на основе быстрых деревьев.
Потому что главная проблема в этих штуках, что их никак не заставишь явно размотать, на основе чего они отнесли объект к тому или иному классу. Да, и корректировать поведение деревянного классификатора гораздо-гораздо легче.
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|1.69, Аноним (24), 12:11, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как всегда в репертуаре гугла — ради нескольких свистоперделок требуется одна из наиболее свежих версий питона.
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|3.80, Аноним (24), 12:35, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я никогда не сидел на второй версии и мой софт её никогда не поддерживал.
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|2.92, Аноним (6), 13:33, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне законно, никто не будет писать на доисторической версии по своей воле. Тем более, в случае с питоном, существует только последняя версия. За последние лет 10 проблемы совместимости были практически только с асинхронным кодом и кривыми биндингами, поэтому лично я не вижу ни одной причины поддерживать копролиты.
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|4.112, Аноним (6), 15:17, 16/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде, ничего криминального. Ну poetry с ruff и всё остальное вряд ли, но имеют право.
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|1.76, n00by (ok), 12:30, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Зачем это на VirusTotal? Гугл хочет решать, кто из вендоров получит образец?
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|1.86, Аноним (87), 13:14, 16/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел список "116 типов данных" по ссылке: какой-то особой экзотики не бросилось в глаза, заметная часть из них однозначно детектится по сигнатуре/заголовку.
Когда-то писал приблуду для проверки типов бинарных файлов, для распространённых форматов зачастую хватало прочитать 8 байт, для некоторых форматов понадобилось побольше, до 16 байт, и только в одном случае 30.
Вот с текстовыми посложнее, это да, хотя и тут есть тот же шебанг, теги XML и HTML.
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