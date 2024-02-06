Доступна платформа OpenSilver 2.1, продолжающая развитие технологии Silverlight

2.9 , пох. ( ? ), 17:18, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как гонку браузеров проиграл владельцу интернета, так и понял. > Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела. а чтоб побыстрее устаревал - просто взял и заблокировал его на своих устройствах.

А там и гугль сообразил что тоже так может. Более того, начал он как раз с силверлайта, к флэшу подбирался аккуратнее. Но в конце-концов добрался. Фигак - и флэш "устарел", по желанию левых пяток владельцев ваших устройств. Жрите теперь. 3.45 , Аноним ( 45 ), 19:48, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А все равно выкабенивается цук, то AV1 не играл и прочие VP9, то опус не жрет ... 2.10 , Аноним ( 10 ), 17:23, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну ща бы мнение Жопса за авторитетное принимать. Всё хорошо нафантазировал, но вот это перебор уже. А флэш, кстати, до сих пор непревзойдённая технология. Кое-как сделали жалкое подобие и назвали html5, но оно не кросплафторменное и тормозит куда больше, а минусы всё те же. Только никто уже не делает анимации такого уровня и я даже не слышал о известных пакетах для создания анимаций.

3.11 , Аноним ( 11 ), 17:33, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Непревзойдённая технология перфорации пользователя, да.

4.15 , пох. ( ? ), 17:43, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это ты про _неотключаемый_ html5 + js ? Ну да, так и есть. Флэшу, обложенному ср-ными "ссаньбоксами" со всех сторон - даже и не снилось такое. Причем ты, белка-истеричка, мог его просто не ставить. А теперь попробуй отключить в браузере html5 - хотя бы самые уязвимые его части.

5.50 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 20:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А теперь попробуй отключить в браузере html5 -

> хотя бы самые уязвимые его части В браузере едва ли есть не уязвимые части, особенно с приходом JITа в JS и прочие радости( селекторы стилей, насколько помню, ведь тоже компиляются )

Но наличие флеша тут не при чём. Хотя сам по себе он был славной дырой. Главная его особенность была в возможности работы с аудио/видеоустройствами и создании всевозможных видеочатов что сделать без него было крайне непросто, особенно со звуком. Да даже просто дать пользователю возможность сделать фотку на телефоне для аватарки в профиле по нажатию кнопки на веб-странице.

ЖС в былые времена даже с плясками не мог дотянуться до камеры и микрофона как и HTML до трансляции видеопотока Как возможность появилась - так флеш потерял значимость. Нынешний жс, вероятно, позволяет ощутимо больше( хз, мог ли флеш работать с юсб-устройствами или ком-портами )

3.18 , Анонист ( ? ), 17:47, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Только никто уже не делает анимации такого уровня А ведь интересную тему вы подняли. Во времена флэша действительно креатива было поболее в вэбе, а не уныло и однобоко как сейчас. У меня коллега работал action script программистом, работал до последнего клиента, после окончательного выпиливания флэша отовсюду где можно, свалил из айти и устроился сварщиком (не шутка).

2.54 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 21:37, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела. Но, по факту, флеш до сих пор является непревзойдённым форматом векторной анимации.

