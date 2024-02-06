Доступна платформа OpenSilver 2.1, продолжающая развитие технологии Silverlight

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|1.2, laindono (ok), 16:36, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А для чего оно в 2к24? С флешем ещё понятно, там по крайней мере порноигры есть.
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|2.3, нах. (?), 16:42, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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патамушта могут!
(и да, было бы здорово попросить этих ребят переписать нам плешь на C# - в отличие от апдептов другого нескучного йезычка, в этих я верю, у них получится. Но, боюсь, неинтересно им в прон.)
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|3.41, Аноним (-), 19:21, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> патамушта могут!
> (и да, было бы здорово попросить этих ребят переписать нам плешь на
> C# - в отличие от апдептов другого нескучного йезычка, в этих
> я верю, у них получится. Но, боюсь, неинтересно им в прон.)
Ну так вроде даже где-то был конвертор флеша в сервелат. Если вдруг найдешь, кушай не обляпайся. И планшет прикупи - на ксеоне, врядли твой 32 битный атом столько счастья прожует.
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|3.17, Аноним (17), 17:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опиши, пожалуйста, цепочку своих мыслей, по которой ты решил, что 2к24 - это 2240.
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|4.27, Аноним (21), 18:22, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(2<<10)**24 = 29642774844752946028434172162[2241]04410437116074403984394101141506025761187823616
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|4.28, Аноним (-), 18:31, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Опиши, пожалуйста, цепочку своих мыслей, по которой ты решил, что 2к24 - это 2240.
Молодая поросль, занете в чём ваша проблема. Вы не умеете отличать IT-жаргоны от правильных формальных выражений. IT-жаргоны - просто часть разговорной речи. В строгом смысле нельзя год обозначать, как "2к24", это не правильно. Правильно будет 2024. 10 лет назад на форумах я встречал остроумных людей, которые например, 2000-е годы обозначали как 2K и все понимали что это остроумный финт.
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|2.12, Анонист (?), 17:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сервелат летал даже на 2 пне под ie6. Электрон заметно грузит процессор начиная уже с i7 coffee lake. Про всекие там коры дуба вообще молчу.
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|1.7, Аноним (7), 16:46, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Настолько актуально, что я даже хотел бы чтобы его уже начали на расте переписывать
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|1.8, Аноним (-), 17:01, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий
Мне кажется Майкрософт ещё в начале 2010-х понял, что Silverlight не имеет перспектив. Она была запилена в нулевых как конкруент Flash-технологии. Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела. В конце нулевых, связка "HTML5 + Javascript" победно шагала по миру.
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|2.9, пох. (?), 17:18, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как гонку браузеров проиграл владельцу интернета, так и понял.
> Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела.
а чтоб побыстрее устаревал - просто взял и заблокировал его на своих устройствах.
А там и гугль сообразил что тоже так может. Более того, начал он как раз с силверлайта, к флэшу подбирался аккуратнее. Но в конце-концов добрался. Фигак - и флэш "устарел", по желанию левых пяток владельцев ваших устройств. Жрите теперь.
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|3.45, Аноним (45), 19:48, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А все равно выкабенивается цук, то AV1 не играл и прочие VP9, то опус не жрет ... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, Аноним (10), 17:23, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ща бы мнение Жопса за авторитетное принимать. Всё хорошо нафантазировал, но вот это перебор уже. А флэш, кстати, до сих пор непревзойдённая технология. Кое-как сделали жалкое подобие и назвали html5, но оно не кросплафторменное и тормозит куда больше, а минусы всё те же. Только никто уже не делает анимации такого уровня и я даже не слышал о известных пакетах для создания анимаций.
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|4.15, пох. (?), 17:43, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это ты про _неотключаемый_ html5 + js ? Ну да, так и есть.
Флэшу, обложенному ср-ными "ссаньбоксами" со всех сторон - даже и не снилось такое.
Причем ты, белка-истеричка, мог его просто не ставить. А теперь попробуй отключить в браузере html5 - хотя бы самые уязвимые его части.
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|5.50, Бывалый смузихлёб (?), 20:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А теперь попробуй отключить в браузере html5 -
> хотя бы самые уязвимые его части
В браузере едва ли есть не уязвимые части, особенно с приходом JITа в JS и прочие радости( селекторы стилей, насколько помню, ведь тоже компиляются )
Но наличие флеша тут не при чём. Хотя сам по себе он был славной дырой.
Главная его особенность была в возможности работы с аудио/видеоустройствами и создании всевозможных видеочатов что сделать без него было крайне непросто, особенно со звуком. Да даже просто дать пользователю возможность сделать фотку на телефоне для аватарки в профиле по нажатию кнопки на веб-странице.
ЖС в былые времена даже с плясками не мог дотянуться до камеры и микрофона как и HTML до трансляции видеопотока
Как возможность появилась - так флеш потерял значимость. Нынешний жс, вероятно, позволяет ощутимо больше( хз, мог ли флеш работать с юсб-устройствами или ком-портами )
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|3.18, Анонист (?), 17:47, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Только никто уже не делает анимации такого уровня
А ведь интересную тему вы подняли. Во времена флэша действительно креатива было поболее в вэбе, а не уныло и однобоко как сейчас. У меня коллега работал action script программистом, работал до последнего клиента, после окончательного выпиливания флэша отовсюду где можно, свалил из айти и устроился сварщиком (не шутка).
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|2.54, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 21:37, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела.
Но, по факту, флеш до сих пор является непревзойдённым форматом векторной анимации.
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|1.14, Анонист (?), 17:42, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Работал в компании, чей интранет (для внутреннего пользования) пилили на сервелате. Ничего не могу сказать плохого о данной технологии. Летало даже под XP на ie6.
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|2.16, пох. (?), 17:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вот собственно для таких эту штуку и пилят. Летать понятно не то что на xp, а на современном i5 и современных ос не будет, поскольку эмуляция через wasm вместо native binary, но радуемся что хоть так.
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|3.34, Аноним (34), 18:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это проблема твоего Intel Pentium 4. Пора бы уже и обновиться хотя бы на зеоны с али.
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|4.44, Аноним (-), 19:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это проблема твоего Intel Pentium 4. Пора бы уже и обновиться хотя
> бы на зеоны с али.
Да, и поху планшетик на этом прихватите. Что он как лох с каким-то планшетом на атоме то?!
Кстати а разве фаны электрона не то же самое говорили? К вопросу о том что быстрее... походу сорта этсамого, судя по спичу адептов.
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|1.23, Аноним (22), 18:13, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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конечно, новость о crm, о котором написали в релизе, стоит внимания. куда там sap и ibm, бери, пользуйся
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|1.26, Аноним (26), 18:19, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё менее нужно чем открытые реализации флеша, ни одну из которых до юзабельного состояния так и не допилили.
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|1.29, anonymous (??), 18:32, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно то же самое, но для флеша?
Чтобы в wasm, и все старые swf можно было просто перекомпилировать в него. И пользователю ничего ставить не пришлось.
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|2.35, нах. (?), 18:51, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если совсем-совсем старые - то ruffle.rs твой выбор.
Т.е. как раз прон там как бы работает (не без глюков и мэээээдлэнно). А as2 вот нет. И для него ничего нормального так и не шмогли.
Неудачный выбор языка. Эти вот ребята сделали все правильно.
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|3.43, Аноним (-), 19:24, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мэээээдлэнно). А as2 вот нет. И для него ничего нормального так
> и не шмогли.
> Неудачный выбор языка. Эти вот ребята сделали все правильно.
Действительно - они были с самого начала никому на...й не нужны - ничерта интересного о технологии нет - и сожалеть о ее кончине пришло 0 человек.
Как говорится
0 программистов ругал сердитый шеф!
Потому уволил одного, и стало их FF.
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|3.48, Бывалый смузихлёб (?), 20:05, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Казалось бы, просто скачать старую версию браузера когда флеш ещё не выкинули - и играться пока не надоест. А то и на основе браузера и конкретной игры слепить портабельную игру из одного исполняемого файла, который запустил - и играешь.
Но, нет, лёгкий путь - не анонима путь. Ведь не бестолковых страданий путь.
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|2.46, Аноним (46), 19:56, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы в wasm, и все старые swf можно было просто перекомпилировать в него. И пользователю ничего ставить не пришлось.
По ширусам соскучился?
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|1.53, Аноним (53), 21:18, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сервелат мс прикопала сильно раньше, с Балмером и инженерами
Потому что позвонили нужные люди и намекнули, кому можно в кроссплатформенные экосистемы, а кому нельзя.
Жалко, на самом деле, производительность у тогда только зарождавшейся технологии была несмотря на цесарку отличная, и возможностей тоже выше крыши. Про безопасность молчу — браузеры сами по себе, флеш или прости хоспаде ява апплеты на фоне сервелата были даже не дуршлагом, а сплошным дном.
Если бы хватило у них тогда ума отдать в аутсорс — могло бы взлететь. Но бизнес за рубежом — дело такое, там что-то серьёзное двигать без страха исчезнуть могут только личности с хорошей крышей.
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