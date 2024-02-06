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Доступна платформа OpenSilver 2.1, продолжающая развитие технологии Silverlight

06.02.2024 15:50

Опубликован выпуск проекта OpenSilver 2.1, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

Ключевые улучшения в OpenSilver 2.1:

  • Добавлена поддержка функционального языка программирования F#, который можно использовать в одном проекте совместно с языком разметки XAML для построения сложных интерфейсов пользователя.
  • Для выполнения при помощи OpenSilver адаптирован оригинальный набор примеров "Silverlight Toolkit Samples", поставлявшийся компанией Microsoft.
  • Добавлена поддержка настраиваемых тем оформления. В состав включено 12 тем, портированных из Silverlight Toolkit.
  • В галерею примеров приложений добавлено более 100 небольших программ на языке F#.
  • Продолжено развитие SampleCRM, примера с реализацией CRM-системы для организации взаимодействия с клиентами на предприятии и обеспечения работы службы продаж.
  • Предложена предварительная версия фреймворка XR# для использования .NET и XAML при разработке 3D-приложений и систем дополненной или виртуальной реальности.
  • Переработана система анимации, в которой реализованы средства работы с анимацией, изначально предлагавшиеся в Silverlight.
  • В элементе интерфейса UIElement.Clip реализована возможность использования любых геометрических объектов.
  • Проведена оптимизация производительности.

Из планов на будущее упоминается предоставление среды визуального проектирования, позволяющей создавать XAML-интерфейсы в режиме WYSIWYG, поддержка дополнительных возможностей WPF, поддержка функции "Hot Reload" в XAML (применение вносимых в код изменений к работающему приложению), поддержка LightSwitch, улучшение интеграции с редактором кода VS Code, интеграция с .NET фреймворком MAUI (Multi-platform App UI) для создания гибридных приложений, использующих родной для платформ API.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы OpenSilver 2.0, продолжающей развитие технологии Silverlight
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8
  4. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
  5. OpenNews: Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust
  6. OpenNews: Из-за патентов поддержка H.263 в Ruffle, эмуляторе Flash Player, остаётся под вопросом
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60559-opensilver
Ключевые слова: opensilver, silverlight
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:33, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, laindono (ok), 16:36, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А для чего оно в 2к24? С флешем ещё понятно, там по крайней мере порноигры есть.
     
     
  • 2.3, нах. (?), 16:42, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    патамушта могут!

    (и да, было бы здорово попросить этих ребят переписать нам плешь на C# - в отличие от апдептов другого нескучного йезычка, в этих я верю, у них получится. Но, боюсь, неинтересно им в прон.)

     
     
  • 3.41, Аноним (-), 19:21, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > патамушта могут!
    > (и да, было бы здорово попросить этих ребят переписать нам плешь на
    > C# - в отличие от апдептов другого нескучного йезычка, в этих
    > я верю, у них получится. Но, боюсь, неинтересно им в прон.)

    Ну так вроде даже где-то был конвертор флеша в сервелат. Если вдруг найдешь, кушай не обляпайся. И планшет прикупи - на ксеоне, врядли твой 32 битный атом столько счастья прожует.

     
  • 2.6, Аноним (5), 16:45, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как там в вашем 2240 г.?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 17:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опиши, пожалуйста, цепочку своих мыслей, по которой ты решил, что 2к24 - это 2240.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 18:00, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2,24e3
    2e3^24
     
  • 4.24, Аноним (21), 18:15, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2k = 2<<10
     
  • 4.27, Аноним (21), 18:22, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (2<<10)**24 = 29642774844752946028434172162[2241]04410437116074403984394101141506025761187823616
     
  • 4.28, Аноним (-), 18:31, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Опиши, пожалуйста, цепочку своих мыслей, по которой ты решил, что 2к24 - это 2240.

    Молодая поросль, занете в чём ваша проблема. Вы не умеете отличать IT-жаргоны от правильных формальных выражений. IT-жаргоны - просто часть разговорной речи. В строгом смысле нельзя год обозначать, как "2к24", это не правильно. Правильно будет 2024. 10 лет назад на форумах я встречал остроумных людей, которые например, 2000-е годы обозначали как 2K и все понимали что это остроумный финт.

     
  • 3.51, laindono (ok), 20:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма недурно, как видите. Даже машину времени можно дома поставить.
     

  • 1.4, Аноним (5), 16:43, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что тормознее, жирнее: Electron или Silverlight?
     
     
  • 2.12, Анонист (?), 17:41, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сервелат летал даже на 2 пне под ie6. Электрон заметно грузит процессор начиная уже с i7 coffee lake. Про всекие там коры дуба вообще молчу.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:59, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    полная брехня, ничего там не летало
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:11, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    электро - десктоп, пират - веб. что тут сравнивать?
     
  • 2.42, Аноним (-), 19:22, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:46, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Настолько актуально, что я даже хотел бы чтобы его уже начали на расте переписывать
     
     
  • 2.49, YetAnotherOnanym (ok), 20:09, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко. Зачот.
     

  • 1.8, Аноним (-), 17:01, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий

    Мне кажется Майкрософт ещё в начале 2010-х понял, что Silverlight не имеет перспектив. Она была запилена в нулевых как конкруент Flash-технологии. Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела. В конце нулевых, связка "HTML5 + Javascript" победно шагала по миру.

     
     
  • 2.9, пох. (?), 17:18, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как гонку браузеров проиграл владельцу интернета, так и понял.

    > Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела.

    а чтоб побыстрее устаревал - просто взял и заблокировал его на своих устройствах.
    А там и гугль сообразил что тоже так может. Более того, начал он как раз с силверлайта, к флэшу подбирался аккуратнее. Но в конце-концов добрался. Фигак - и флэш "устарел", по желанию левых пяток владельцев ваших устройств. Жрите теперь.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 19:48, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все равно выкабенивается цук, то AV1 не играл и прочие VP9, то опус не жрет ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:23, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ща бы мнение Жопса за авторитетное принимать. Всё хорошо нафантазировал, но вот это перебор уже. А флэш, кстати, до сих пор непревзойдённая технология. Кое-как сделали жалкое подобие и назвали html5, но оно не кросплафторменное и тормозит куда больше, а минусы всё те же. Только никто уже не делает анимации такого уровня и я даже не слышал о известных пакетах для создания анимаций.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:33, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Непревзойдённая технология перфорации пользователя, да.
     
     
  • 4.15, пох. (?), 17:43, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ты про _неотключаемый_ html5 + js ? Ну да, так и есть.

    Флэшу, обложенному ср-ными "ссаньбоксами" со всех сторон - даже и не снилось такое.

    Причем ты, белка-истеричка, мог его просто не ставить. А теперь попробуй отключить в браузере html5 - хотя бы самые уязвимые его части.

     
     
  • 5.50, Бывалый смузихлёб (?), 20:12, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь попробуй отключить в браузере html5 -
    > хотя бы самые уязвимые его части

    В браузере едва ли есть не уязвимые части, особенно с приходом JITа в JS и прочие радости( селекторы стилей, насколько помню, ведь тоже компиляются )
    Но наличие флеша тут не при чём. Хотя сам по себе он был славной дырой.

    Главная его особенность была в возможности работы с аудио/видеоустройствами и создании всевозможных видеочатов что сделать без него было крайне непросто, особенно со звуком. Да даже просто дать пользователю возможность сделать фотку на телефоне для аватарки в профиле по нажатию кнопки на веб-странице.
    ЖС в былые времена даже с плясками не мог дотянуться до камеры и микрофона как и HTML до трансляции видеопотока

    Как возможность появилась - так флеш потерял значимость. Нынешний жс, вероятно, позволяет ощутимо больше( хз, мог ли флеш работать с юсб-устройствами или ком-портами )

     
  • 3.18, Анонист (?), 17:47, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Только никто уже не делает анимации такого уровня

    А ведь интересную тему вы подняли. Во времена флэша действительно креатива было поболее в вэбе, а не уныло и однобоко как сейчас. У меня коллега работал action script программистом, работал до последнего клиента, после окончательного выпиливания флэша отовсюду где можно, свалил из айти и устроился сварщиком (не шутка).

     
  • 2.54, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 21:37, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ещё Стив Джобс говорил что Flash устарела.

    Но, по факту, флеш до сих пор является непревзойдённым форматом векторной анимации.

     

  • 1.14, Анонист (?), 17:42, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работал в компании, чей интранет (для внутреннего пользования) пилили на сервелате. Ничего не могу сказать плохого о данной технологии. Летало даже под XP на ie6.
     
     
  • 2.16, пох. (?), 17:44, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот собственно для таких эту штуку и пилят. Летать понятно не то что на xp, а на современном i5 и современных ос не будет, поскольку эмуляция через wasm вместо native binary, но радуемся что хоть так.

     
  • 2.20, Аноним (19), 18:00, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приложение чуть сложнее хэллоуврот и уже тормоза.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 18:50, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это проблема твоего Intel Pentium 4. Пора бы уже и обновиться хотя бы на зеоны с али.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 19:29, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это проблема твоего Intel Pentium 4. Пора бы уже и обновиться хотя
    > бы на зеоны с али.

    Да, и поху планшетик на этом прихватите. Что он как лох с каким-то планшетом на атоме то?!

    Кстати а разве фаны электрона не то же самое говорили? К вопросу о том что быстрее... походу сорта этсамого, судя по спичу адептов.

     
  • 2.40, vitektm (?), 19:03, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на js  тоже можно не плоходить
     
  • 2.47, Бывалый смузихлёб (?), 19:59, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и просто веб-страницы шустро работали и мало жрали
    Совсем другой объём функционала был
     

  • 1.23, Аноним (22), 18:13, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    конечно, новость о crm, о котором написали в релизе, стоит внимания. куда там sap и ibm, бери, пользуйся
     

  • 1.26, Аноним (26), 18:19, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё менее нужно чем открытые реализации флеша, ни одну из которых до юзабельного состояния так и не допилили.
     
     
  • 2.30, Аноним (22), 18:33, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ты хотел заюзать, но не получилось?
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 18:47, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, anonymous (??), 18:32, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А можно то же самое, но для флеша?

    Чтобы в wasm, и все старые swf можно было просто перекомпилировать в него. И пользователю ничего ставить не пришлось.

     
     
  • 2.31, Аноним (22), 18:34, 06/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.35, нах. (?), 18:51, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если совсем-совсем старые - то ruffle.rs твой выбор.
    Т.е. как раз прон там как бы работает (не без глюков и мэээээдлэнно). А as2 вот нет. И для него ничего нормального так и не шмогли.

    Неудачный выбор языка. Эти вот ребята сделали все правильно.

     
     
  • 3.43, Аноним (-), 19:24, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мэээээдлэнно). А as2 вот нет. И для него ничего нормального так
    > и не шмогли.
    > Неудачный выбор языка. Эти вот ребята сделали все правильно.

    Действительно - они были с самого начала никому на...й не нужны - ничерта интересного о технологии нет - и сожалеть о ее кончине пришло 0 человек.

    Как говорится
    0 программистов ругал сердитый шеф!
    Потому уволил одного, и стало их FF.

     
  • 3.48, Бывалый смузихлёб (?), 20:05, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, просто скачать старую версию браузера когда флеш ещё не выкинули - и играться пока не надоест. А то и на основе браузера и конкретной игры слепить портабельную игру из одного исполняемого файла, который запустил - и играешь.

    Но, нет, лёгкий путь - не анонима путь. Ведь не бестолковых страданий путь.

     
  • 2.46, Аноним (46), 19:56, 06/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтобы в wasm, и все старые swf можно было просто перекомпилировать в него. И пользователю ничего ставить не пришлось.

    По ширусам соскучился?

     

  • 1.53, Аноним (53), 21:18, 06/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сервелат мс прикопала сильно раньше, с Балмером и инженерами

    Потому что позвонили нужные люди и намекнули, кому можно в кроссплатформенные экосистемы, а кому нельзя.

    Жалко, на самом деле, производительность у тогда только зарождавшейся технологии была несмотря на цесарку отличная, и возможностей тоже выше крыши. Про безопасность молчу — браузеры сами по себе, флеш или прости хоспаде ява апплеты на фоне сервелата были даже не дуршлагом, а сплошным дном.

    Если бы хватило у них тогда ума отдать в аутсорс — могло бы взлететь. Но бизнес за рубежом — дело такое, там что-то серьёзное двигать без страха исчезнуть могут только личности с хорошей крышей.

     

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