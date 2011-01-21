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Обновление X.Org Server 21.1.11 с устранением 6 уязвимостей

18.01.2024 09:26

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.11 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 23.2.4, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранено 6 уязвимостей, некоторые из которых могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2023-6816 - переполнение буфера, возникающее при передаче некорректного индекса массива в операциях DeviceFocusEvent и ProcXIQueryPointer. Уязвимость вызвана тем, что X-сервер выделяет память массива с учётом фактического числа кнопок, в то время как запрос позволяет использовать в массиве значения до 255. Проблема проявляется начиная с выпуска xorg-server-1.13.0 (2012 год).
  • CVE-2024-0229 - запись в область вне границы буфера через повторную привязку к другому master-устройству в конфигурации, в которой устройство одновременно оснащено элементами ввода класса "кнопка" (button) и "клавиша" (key), и при этом число кнопок (параметр numButtons) выставлен в 0. Проблема проявляется начиная с выпуска xorg-server-1.1.1 (2006 год).
  • CVE-2024-21885 - переполнение буфера в функции XISendDeviceHierarchyEvent, возникающее при удалении устройства с заданным идентификатором и добавлении устройства с тем же идентификатором в рамках одного запроса. Уязвимость вызвана тем, что при двойной операции для одного идентификатора записывается сразу два экземпляра структуры xXIHierarchyInfo, в то время как функция XISendDeviceHierarchyEvent выделяет память с расчётом на один экземпляр. Проблема проявляется начиная с выпуска xorg-server-1.10.0 (2010 год).
  • CVE-2024-21886 - переполнение буфера в функции DisableDevice, возникающее при отключении master-устройства при уже отключённых slave-устройствах. Уязвимость вызвана неверным расчётом размера структуры для хранения списка устройств. Проблема проявляется начиная с выпуска xorg-server-1.13.0 (2012 год).
  • CVE-2024-0409, CVE-2024-0408 - повреждение контекста SELinux при включении xserver_object_manager и запуске клиента или создании GLX PBuffer.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.10 с устранением уязвимостей. Удаление поддержки UMS из ядра Linux
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.5 и xwayland 22.1.6 с устранением 6 уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60456-xorg
Ключевые слова: xorg, xserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 09:35, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.5, Аноним (2), 09:42, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.7, Egan (?), 09:54, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.9, Аноним (2), 09:58, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.20, Аноним (-), 10:14, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 9.28, Аноним (2), 10:59, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 8.35, Аноним (-), 11:38, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.13, Admino (ok), 10:03, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.14, Аноним (-), 10:03, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 2.8, Admino (ok), 09:57, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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     ....ответы скрыты модератором (22)

  • 1.11, Аноним (-), 09:59, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Итак, 4 проблемы - переполнение или запись за границы буфера.
    Возможно идея с принудительными проверками не такая уж плохая)

    А вот возраст этих дырок... 2006 год, дырка уже вполне совершеннолетняя)
    В общем тысячи глаз опять обделались.
    Напомню что первая версия вейланда была в конце 2008 года.

     
     
  • 2.18, Alex (??), 10:09, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Дырка уже вполне совершеннолетняя)
    Шутка от Бога))
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Напомню что первая версия вейланда

    Напомню, что в топике уязвимости найдены в ИМПЛЕМЕНТАЦИИ протокола X11 - X.Org Server, а Wayland - это ОПИСАНИЕ протокола.

    Такие же дырки могут быть и в имплементациях Wayland, и точно так же кто-нибудь может написать имплементацию X11 на хрусте, где таких уязвимостей конечно же не будет. Но никто этого делать, само собой, не станет.

     

  • 1.19, Аноним (26), 10:11, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Идеальные иксы стали еще идеальнее!
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:16, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сплошь новости про уязвимости. Пора переименовать opennet в openhole
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:52, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем даже непонятно по какому принципу подбирают уязвимости, просто какие-то рандомные подборки, а потом кто-то пишет "остроумные" комментарии под новостью.
     
     
  • 3.46, Анонин (?), 12:55, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По важности и популярности проектов.
    Всем пофиг что в очередном нескучном плеере уязвимость.
    А уязвимость в иксах, которые в том или ином виде есть почти на каждой системе - это важно.
     
     
  • 4.53, anonymous (??), 14:10, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, просто припомним цвет сайта, стиль оформления OpenBSD, NetBSD, складываем 2 и 2 и получаем обычный слегка приглушенный спор линукс против *BSD, где главным аргументом всегда были дыры безопасности. Вот по инерции и публикуют.
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 16:24, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пор линукс против *BSD

    BSD этот спор давно проиграла, оставшись где-то очень глубоко на периферии. Сейчас слышим Linux, подразумеваем Docker, Kubernetes и связанный стек технологий. Нравится это кому-то или нет.

     
  • 4.79, Аноним (38), 17:27, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, каждая статья про очень важный проект. Возмем пролую новость.
    >UEFI-прошивки на базе платформы TianoCore

    Ну очень популярный и важный проект.
    >В коммутаторах и межсетевых экранах Juniper серий EX и SRX, оснащённых операционной системой JunOS, выявлена критическая уязвимость

    Ага, прямо с JunOS сейчас и пишу.

     

  • 1.36, Bottle (?), 11:43, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот если бы пользовались статическими анализаторами, формально верифицировали код с помощью Coq, вот тогда бы подобных дыреней было бы на порядок меньше.
     
     
  • 2.37, Анонин (?), 11:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > формально верифицировали код с помощью Coq

    А это вообще реально для таких больших проектов?

     
  • 2.39, крок (?), 11:57, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем!? Это десятилетиями работало без проблем.
     
     
  • 3.58, Аноним (-), 15:57, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем!? Это десятилетиями работало без проблем.
    > работало без проблем
    > работало

    Если в твоем понимании вот это
    "могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH"
    называется "работало" то у меня просто слов нет)

    Была дырка 18 летняя дырка, и уязвимость в безопасности - это не называется "работало без проблем".
    Типичная ситуация "тут труба немного капает, просто забьем... а потом 'а у нас все отопление прормало памагите'".

     
     
  • 4.69, Ivan_83 (ok), 16:48, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас какая то фиксация на ошибках, вам бы к психологу для начала сходить.

    На большинстве систем 1-полтора юзера, которые и так пароль от рута знают.
    А уж тех кто Х11 через ссш гоняет так вообще не найти в реальном мире.

    Ещё раз попробуйте понять: есть то что работает и есть то что работает и иногда падает, последнее нуждается в ремонте.

     
     
  • 5.74, Аноним (74), 17:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай вернёмся на Фортран и мультики. А чо, работало же. Зачем эти все язычки и технологии. Перфоленты ещё вернём и перепишем туда экзабайты.
     
     
  • 6.75, Аноним (74), 17:15, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/мультики/мультикс/
     
  • 6.78, Ivan_83 (ok), 17:26, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы опять не поняли: оно сейчас работает. Не надо прикладывать никаких усилий, всё уже хорошо.
     
  • 5.82, adolfus (ok), 18:08, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я гоняю.
    Потому что консоль (комплексное средство взаимодействия с компьютером) не обязана существовать в одном экземпляре и втыкаться напрямую в комп. У компа может быть сто таких консолей и все в разных местах. При этом комп может и не иметь консоли, кроме управляющей.

    Не всегда есть возможность установить где попало нужный софт, например, тот же maple, matlab или САПР какой -- или лицензия не позволяет или комп "где попало" такой, что годится только игры играть. Это первый и самый важный кейс. Он достаточно общий.

    Второй, сугубо частный -- есть проектор в сети (несколько в разных локациях), его софт работает только в виндовсах. В помещениях, где проекторы установлены, компы грузятся из сети и линукс на них от 2015 года. Поставить на них вайн и поверх него софт проектора невозможно в приинципе даже в рамках сеанса. Я через ssh -Y открываю сессию в локалке на удаленном компе, где у меня стоит вайн и под ним софт этого проектора.

    Третий кейс, тоже важный -- заказчик требует, чтобы его софт полностью разрабатывался и гнездился, включая все промежуточные результаты и файлы, строго на выделенных для этой цели компах, физический доступ к которым ограничен временем и днями недели. Имея доступ к этим компам по ssh -Y я могу не только работать в удобное мне время, но и вообще не ходить в присутствие.

     
  • 3.73, Аноним (74), 17:13, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо работало. Отвратно. Так отвратно, что находят дыры 2006 года.
     
  • 2.40, Bottle (?), 11:59, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонин, всегда можно начать с небольшого подмножества, на основе которого пишется всё остальное. Затем, со временем, расширять это подмножество.
     
  • 2.41, Аноним (38), 12:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Coq оверкилл для большинства проектов, но тот же clang предоставляет массу полезных чекеров и санитайзеров https://clang.llvm.org/docs/index.html только пользуйся.
     
  • 2.72, Аноним (74), 17:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно писать на нормальных строгих языках, что открывает фундаментальную опцию автоматической верификации (нужно только будет корректность доказать). Coq все же для доказательства теорем придуман. А стат. анализаторы - это костыль для язычков, которые в строгость не умеют.
     

  • 1.43, голос из леса (?), 12:33, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора прогнать весь код через LLM и удалить ненужное и неактуальные, заодно оптимизировав, не поверю, что у них нет мощностей для этого дела
     
     
  • 2.71, Аноним (38), 17:00, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь что тогда придется удалить малоквалифицированные кадры (то есть процентов этак 90%) и переписывальщиков всяких.
     

  • 1.45, крокодил мимо.. (?), 12:49, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    16-го syspatch прибыл в OpenBSD.. хорошо..

    идеи "выкинуть ненужное" - пожалуйста, не надо.. и так некоторые уже 15 лет планируют выкинуть все иксы "за ненадобностью"..

    статалализаторы тесты и прочий "чек" - дело хорошее и нужное.. думаю, именно так подобные уязвимости/неточности/небрежности и находят по случаю.. вопрос лишь в сроках устранения и публикации CVE..

     
     
  • 2.48, голос из леса (?), 13:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    опять ты со своим опенбсд, который настолько хорош, что документации нет от слова совсем и настолько безопасный, что падает от бага с выводом в консоль
     
     
  • 3.61, крокодил мимо.. (?), 16:15, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять ты со своим опенбсд, который настолько хорош, что документации нет от
    > слова совсем и настолько безопасный, что падает от бага с выводом
    > в консоль

    единственная (по сути) система с полной и актуальной документацией, которая ведёт себя именно так, как написано в доках..

    баги с выводом в консоль - портированный wscons.. на практике вы с ними столкнётесь либо посещая что-то типа https://www.exploit-db.com/  либо целенаправленно разгребая код.. exploitability rank = 1.8, емнип, насчёт устранённых в 7.2 control sequence issues.. не оправдание, но и не архикритичная штука..

     
  • 2.52, Аноним (52), 13:18, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обожаю этот OpenBSD. Главный девиз, если у вас нет Wi-Fi, значит и уязвимостей тоже не будет!
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:59, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё там нет trim, bluetooth, здравого смысла.
     
  • 3.55, Аноним (55), 15:03, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня 300мбит на iwx вайфае - откуда эта чушь что на опене нет вайфая? не первый раз вижу тут
     
     
  • 4.68, крокодил мимо.. (?), 16:34, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня 300мбит на iwx вайфае - откуда эта чушь что на
    > опене нет вайфая? не первый раз вижу тут

    эт местечковые "ыксперды"..
    им всё не так: и fs не торт, и отсутствие trim и т.д. и т.п.. при этом никто из них на реальном железе не пользует OpenBSD.. недавно один из подобных "экспертов" тут жаловался, что static-gzip в httpd не осилил по $ man httpd.conf , а аж на реддите чё-то путное нашёл.. или не нашёл, ибо из трэда оно пропало..

     
     
  • 5.76, Аноним (74), 17:18, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо, реальное железо давно начало поддерживать openbsd? Не самоделкины "поставлю и буду молиться, что заработает", а реальная вендорская поддержка?
     
  • 2.70, Ivan_83 (ok), 16:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое ловят собрав и запустив с ASAN и мучая фазингом который шлёт всякий рандом и мусор.
    Из описания не похоже чтобы там анализатор по исходникам что то смог найти, да и наверняка прогоняли анализатором уже ни один раз до того.
     
     
  • 3.77, крокодил мимо.. (?), 17:23, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ASAN .. фаззинг..

    скорее всего, если это касается сабжа (CVE-2023-6816 CVE-2024-0229 CVE-2024-21885 CVE-2024-21886 CVE-2024-0408 CVE-2024-0409)

    упомянутые же выше недочёты при портировании wscons (control sequence issues), емнип, ловили целенаправленно, шерстя код.. хорошо, что нашли, опубликовали и исправили..

     
     
  • 4.80, Ivan_83 (ok), 17:29, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее не целенаправленно а просто перетряхивая код и смотря где каких проверок не хватает.

    Я таким образом пару недочётов в реализации ARP во фре нашёл когда то и ради лулзов даже научился читать удалённо ядерную память по сети через это :)

     

  • 1.81, Аноним как всегда (?), 17:41, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда иксы станут идеальными и без багов и уязвимостей их закопают ))
    Вон, уже редхат убирают из из дистрибутива
     

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