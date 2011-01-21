Обновление X.Org Server 21.1.11 с устранением 6 уязвимостей

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|1.11, Аноним (-), 09:59, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Итак, 4 проблемы - переполнение или запись за границы буфера.
Возможно идея с принудительными проверками не такая уж плохая)
А вот возраст этих дырок... 2006 год, дырка уже вполне совершеннолетняя)
В общем тысячи глаз опять обделались.
Напомню что первая версия вейланда была в конце 2008 года.
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|2.42, Аноним (42), 12:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Напомню что первая версия вейланда
Напомню, что в топике уязвимости найдены в ИМПЛЕМЕНТАЦИИ протокола X11 - X.Org Server, а Wayland - это ОПИСАНИЕ протокола.
Такие же дырки могут быть и в имплементациях Wayland, и точно так же кто-нибудь может написать имплементацию X11 на хрусте, где таких уязвимостей конечно же не будет. Но никто этого делать, само собой, не станет.
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|2.38, Аноним (38), 11:52, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем даже непонятно по какому принципу подбирают уязвимости, просто какие-то рандомные подборки, а потом кто-то пишет "остроумные" комментарии под новостью.
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|3.46, Анонин (?), 12:55, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По важности и популярности проектов.
Всем пофиг что в очередном нескучном плеере уязвимость.
А уязвимость в иксах, которые в том или ином виде есть почти на каждой системе - это важно.
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|4.53, anonymous (??), 14:10, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не, просто припомним цвет сайта, стиль оформления OpenBSD, NetBSD, складываем 2 и 2 и получаем обычный слегка приглушенный спор линукс против *BSD, где главным аргументом всегда были дыры безопасности. Вот по инерции и публикуют.
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|5.65, Аноним (65), 16:24, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пор линукс против *BSD
BSD этот спор давно проиграла, оставшись где-то очень глубоко на периферии. Сейчас слышим Linux, подразумеваем Docker, Kubernetes и связанный стек технологий. Нравится это кому-то или нет.
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|4.79, Аноним (38), 17:27, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, каждая статья про очень важный проект. Возмем пролую новость.
>UEFI-прошивки на базе платформы TianoCore
Ну очень популярный и важный проект.
>В коммутаторах и межсетевых экранах Juniper серий EX и SRX, оснащённых операционной системой JunOS, выявлена критическая уязвимость
Ага, прямо с JunOS сейчас и пишу.
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|1.36, Bottle (?), 11:43, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот если бы пользовались статическими анализаторами, формально верифицировали код с помощью Coq, вот тогда бы подобных дыреней было бы на порядок меньше.
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|2.37, Анонин (?), 11:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> формально верифицировали код с помощью Coq
А это вообще реально для таких больших проектов?
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|3.58, Аноним (-), 15:57, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем!? Это десятилетиями работало без проблем.
> работало без проблем
> работало
Если в твоем понимании вот это
"могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH"
называется "работало" то у меня просто слов нет)
Была дырка 18 летняя дырка, и уязвимость в безопасности - это не называется "работало без проблем".
Типичная ситуация "тут труба немного капает, просто забьем... а потом 'а у нас все отопление прормало памагите'".
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|4.69, Ivan_83 (ok), 16:48, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас какая то фиксация на ошибках, вам бы к психологу для начала сходить.
На большинстве систем 1-полтора юзера, которые и так пароль от рута знают.
А уж тех кто Х11 через ссш гоняет так вообще не найти в реальном мире.
Ещё раз попробуйте понять: есть то что работает и есть то что работает и иногда падает, последнее нуждается в ремонте.
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|5.74, Аноним (74), 17:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай вернёмся на Фортран и мультики. А чо, работало же. Зачем эти все язычки и технологии. Перфоленты ещё вернём и перепишем туда экзабайты.
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|6.78, Ivan_83 (ok), 17:26, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы опять не поняли: оно сейчас работает. Не надо прикладывать никаких усилий, всё уже хорошо.
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|5.82, adolfus (ok), 18:08, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я гоняю.
Потому что консоль (комплексное средство взаимодействия с компьютером) не обязана существовать в одном экземпляре и втыкаться напрямую в комп. У компа может быть сто таких консолей и все в разных местах. При этом комп может и не иметь консоли, кроме управляющей.
Не всегда есть возможность установить где попало нужный софт, например, тот же maple, matlab или САПР какой -- или лицензия не позволяет или комп "где попало" такой, что годится только игры играть. Это первый и самый важный кейс. Он достаточно общий.
Второй, сугубо частный -- есть проектор в сети (несколько в разных локациях), его софт работает только в виндовсах. В помещениях, где проекторы установлены, компы грузятся из сети и линукс на них от 2015 года. Поставить на них вайн и поверх него софт проектора невозможно в приинципе даже в рамках сеанса. Я через ssh -Y открываю сессию в локалке на удаленном компе, где у меня стоит вайн и под ним софт этого проектора.
Третий кейс, тоже важный -- заказчик требует, чтобы его софт полностью разрабатывался и гнездился, включая все промежуточные результаты и файлы, строго на выделенных для этой цели компах, физический доступ к которым ограничен временем и днями недели. Имея доступ к этим компам по ssh -Y я могу не только работать в удобное мне время, но и вообще не ходить в присутствие.
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|3.73, Аноним (74), 17:13, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо работало. Отвратно. Так отвратно, что находят дыры 2006 года.
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|2.40, Bottle (?), 11:59, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонин, всегда можно начать с небольшого подмножества, на основе которого пишется всё остальное. Затем, со временем, расширять это подмножество.
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|2.72, Аноним (74), 17:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно писать на нормальных строгих языках, что открывает фундаментальную опцию автоматической верификации (нужно только будет корректность доказать). Coq все же для доказательства теорем придуман. А стат. анализаторы - это костыль для язычков, которые в строгость не умеют.
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|1.43, голос из леса (?), 12:33, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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пора прогнать весь код через LLM и удалить ненужное и неактуальные, заодно оптимизировав, не поверю, что у них нет мощностей для этого дела
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|2.71, Аноним (38), 17:00, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь что тогда придется удалить малоквалифицированные кадры (то есть процентов этак 90%) и переписывальщиков всяких.
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|1.45, крокодил мимо.. (?), 12:49, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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16-го syspatch прибыл в OpenBSD.. хорошо..
идеи "выкинуть ненужное" - пожалуйста, не надо.. и так некоторые уже 15 лет планируют выкинуть все иксы "за ненадобностью"..
статалализаторы тесты и прочий "чек" - дело хорошее и нужное.. думаю, именно так подобные уязвимости/неточности/небрежности и находят по случаю.. вопрос лишь в сроках устранения и публикации CVE..
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|2.48, голос из леса (?), 13:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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опять ты со своим опенбсд, который настолько хорош, что документации нет от слова совсем и настолько безопасный, что падает от бага с выводом в консоль
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|3.61, крокодил мимо.. (?), 16:15, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опять ты со своим опенбсд, который настолько хорош, что документации нет от
> слова совсем и настолько безопасный, что падает от бага с выводом
> в консоль
единственная (по сути) система с полной и актуальной документацией, которая ведёт себя именно так, как написано в доках..
баги с выводом в консоль - портированный wscons.. на практике вы с ними столкнётесь либо посещая что-то типа https://www.exploit-db.com/ либо целенаправленно разгребая код.. exploitability rank = 1.8, емнип, насчёт устранённых в 7.2 control sequence issues.. не оправдание, но и не архикритичная штука..
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|2.52, Аноним (52), 13:18, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обожаю этот OpenBSD. Главный девиз, если у вас нет Wi-Fi, значит и уязвимостей тоже не будет!
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|3.55, Аноним (55), 15:03, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня 300мбит на iwx вайфае - откуда эта чушь что на опене нет вайфая? не первый раз вижу тут
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|4.68, крокодил мимо.. (?), 16:34, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня 300мбит на iwx вайфае - откуда эта чушь что на
> опене нет вайфая? не первый раз вижу тут
эт местечковые "ыксперды"..
им всё не так: и fs не торт, и отсутствие trim и т.д. и т.п.. при этом никто из них на реальном железе не пользует OpenBSD.. недавно один из подобных "экспертов" тут жаловался, что static-gzip в httpd не осилил по $ man httpd.conf , а аж на реддите чё-то путное нашёл.. или не нашёл, ибо из трэда оно пропало..
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|5.76, Аноним (74), 17:18, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чо, реальное железо давно начало поддерживать openbsd? Не самоделкины "поставлю и буду молиться, что заработает", а реальная вендорская поддержка?
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|2.70, Ivan_83 (ok), 16:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое ловят собрав и запустив с ASAN и мучая фазингом который шлёт всякий рандом и мусор.
Из описания не похоже чтобы там анализатор по исходникам что то смог найти, да и наверняка прогоняли анализатором уже ни один раз до того.
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|3.77, крокодил мимо.. (?), 17:23, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ASAN .. фаззинг..
скорее всего, если это касается сабжа (CVE-2023-6816 CVE-2024-0229 CVE-2024-21885 CVE-2024-21886 CVE-2024-0408 CVE-2024-0409)
упомянутые же выше недочёты при портировании wscons (control sequence issues), емнип, ловили целенаправленно, шерстя код.. хорошо, что нашли, опубликовали и исправили..
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|4.80, Ivan_83 (ok), 17:29, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее не целенаправленно а просто перетряхивая код и смотря где каких проверок не хватает.
Я таким образом пару недочётов в реализации ARP во фре нашёл когда то и ради лулзов даже научился читать удалённо ядерную память по сети через это :)
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