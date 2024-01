Обновление X.Org Server 21.1.11 с устранением 6 уязвимостей

2.37 , Анонин ( ? ), 11:51, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > формально верифицировали код с помощью Coq А это вообще реально для таких больших проектов?

2.39 , крок ( ? ), 11:57, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем!? Это десятилетиями работало без проблем.

3.58 , Аноним ( - ), 15:57, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Зачем!? Это десятилетиями работало без проблем.

> работало без проблем

> работало Если в твоем понимании вот это

"могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH"

называется "работало" то у меня просто слов нет) Была дырка 18 летняя дырка, и уязвимость в безопасности - это не называется "работало без проблем".

Типичная ситуация "тут труба немного капает, просто забьем... а потом 'а у нас все отопление прормало памагите'".

4.69 , Ivan_83 ( ok ), 16:48, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас какая то фиксация на ошибках, вам бы к психологу для начала сходить. На большинстве систем 1-полтора юзера, которые и так пароль от рута знают.

А уж тех кто Х11 через ссш гоняет так вообще не найти в реальном мире. Ещё раз попробуйте понять: есть то что работает и есть то что работает и иногда падает, последнее нуждается в ремонте.

5.74 , Аноним ( 74 ), 17:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну давай вернёмся на Фортран и мультики. А чо, работало же. Зачем эти все язычки и технологии. Перфоленты ещё вернём и перепишем туда экзабайты.

6.75 , Аноним ( 74 ), 17:15, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – s/мультики/мультикс/

6.78 , Ivan_83 ( ok ), 17:26, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы опять не поняли: оно сейчас работает. Не надо прикладывать никаких усилий, всё уже хорошо.

5.82 , adolfus ( ok ), 18:08, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я гоняю.

Потому что консоль (комплексное средство взаимодействия с компьютером) не обязана существовать в одном экземпляре и втыкаться напрямую в комп. У компа может быть сто таких консолей и все в разных местах. При этом комп может и не иметь консоли, кроме управляющей. Не всегда есть возможность установить где попало нужный софт, например, тот же maple, matlab или САПР какой -- или лицензия не позволяет или комп "где попало" такой, что годится только игры играть. Это первый и самый важный кейс. Он достаточно общий. Второй, сугубо частный -- есть проектор в сети (несколько в разных локациях), его софт работает только в виндовсах. В помещениях, где проекторы установлены, компы грузятся из сети и линукс на них от 2015 года. Поставить на них вайн и поверх него софт проектора невозможно в приинципе даже в рамках сеанса. Я через ssh -Y открываю сессию в локалке на удаленном компе, где у меня стоит вайн и под ним софт этого проектора. Третий кейс, тоже важный -- заказчик требует, чтобы его софт полностью разрабатывался и гнездился, включая все промежуточные результаты и файлы, строго на выделенных для этой цели компах, физический доступ к которым ограничен временем и днями недели. Имея доступ к этим компам по ssh -Y я могу не только работать в удобное мне время, но и вообще не ходить в присутствие.

3.73 , Аноним ( 74 ), 17:13, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохо работало. Отвратно. Так отвратно, что находят дыры 2006 года.

2.40 , Bottle ( ? ), 11:59, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анонин, всегда можно начать с небольшого подмножества, на основе которого пишется всё остальное. Затем, со временем, расширять это подмножество.

2.41 , Аноним ( 38 ), 12:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Coq оверкилл для большинства проектов, но тот же clang предоставляет массу полезных чекеров и санитайзеров https://clang.llvm.org/docs/index.html только пользуйся.

2.72 , Аноним ( 74 ), 17:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достаточно писать на нормальных строгих языках, что открывает фундаментальную опцию автоматической верификации (нужно только будет корректность доказать). Coq все же для доказательства теорем придуман. А стат. анализаторы - это костыль для язычков, которые в строгость не умеют.