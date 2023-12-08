Выпуск Electron 28.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.1, ryoken (ok), 10:12, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> с использованием браузерных технологий
Пишите проще: с использованием google Chrome :).
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|1.2, Аноним (2), 10:29, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пока хейтеры не набижали, спрошу у тех, кто в теме: подскажите какой-нибудь простой туториал для начинающих, как сделать первое приложение на электроне (под линуксом конечно).
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|2.4, амоним (?), 10:38, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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по сути - туда закатываешь 2 приложения - клиент и сервер.
взаимодействие можно делать через http или через каналы.
http переносимее, каналы - надежнее и быстрее, но использовать менее удобно.
если делать через http - там очень простая идея. у тебя есть нода, у тебя есть браузер.
т.е. по сути - обычный js fullstack.
для взаимодействия с окном, и прочее - у них есть квикстарт - https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/quick-start
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|3.14, Аноним (2), 11:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо за нормальный ответ. Ещё вопрос: там в квикстарте в самом начале написано "you need to install Node.js" - это как? Можно ставить из репозитория убунты? Или надо делать именно как там по ссылке написано (NodeSource/Node.js snaps)?
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|4.16, Аноним (16), 11:26, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй оба варианта и сравни какой лучше работает у тебя лол. Ты что гуманитарий?
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|3.47, набежали (?), 15:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чтобы сделать самодостаточную веб-страницу, нужно купить ноутбук и серверную стойку, соединить оптикой, чтобы сделать приложение из одной кнопки, которое даже на мобилах не поддерживается
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|2.7, Аноним (16), 10:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Честно говоря то что ты на сайте электрона не смог найти самый простой туториал вызывает к тебе вопросы.
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|2.12, Аноним (12), 11:13, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А нужен ли тебе электрон? Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем, правильный алгоритм подбора инструмента такой:
1. возможно это должно быть обычное SPA-приложение; а если его фич недостаточно, то —
2. возможно это должно быть обычное PWA-приложение; а если его фич недостаточно, то —
3. возможно это должно быть приложение на Tauri; а если его фич недостаточно, то —
4. остается электрон.
Я бы порекомендовал тебе вначале вплотную изучить современный веб-апи. Тут тебе и работа с файлами пользователя, и с папками пользователя (включая запись в них), и WebRTC, и всякие веб-ассембли, и WebGL, и еще куча всего. Электрон постепенно становится не нужен.
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|3.15, Аноним (2), 11:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем
А если исходить из того, что мы как раз веба не знаем? А ищем замену Qt?
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|3.39, Аноним (39), 13:48, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, и трахайся с древним вебкитом на линуксе, не, лучше уж электрон, тем более таури ещё ужасно сырой
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|4.40, th3m3 (ok), 13:58, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Либо так, либо сразу на чём-то нормальном и нативном. Писать на электроне - это зашквар, никому потом твоё электроновское дeрьмо будет ненужно.
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|5.42, Аноним (42), 14:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Харе траллить, достаточно на один вскод взглянуть, чтобы стало понятно, что электрон способен на многое
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|5.43, Аноним (16), 14:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько нативных версий сможешь написать и поддерживать? Одну максимум две дальше выгорание и медучреждения. И не понятно ради чего. Чтобы выслужиться перед комментаторами на опеннетике?
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|1.3, Аноним (3), 10:29, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Спасибо редакции за то что она использует слово функциональность, а не функционал. Каждый раз когда я вижу правильно использование в новостях опеннета я ПЛАЧУ от радости. Не чета нынешней молодежи которая только и знает что «язык создан чтобы доносить мысль» и использует математический термин в любом контексте. СПАСИБО!!!
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|3.26, Аноним (26), 11:56, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Плачь, рыдай!
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|2.6, Аноним (16), 10:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Даже не знаю компенсация чего это. Старости или плохой жизни.
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|2.8, Аноним (8), 10:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Омонимы допустимы, когда из контекста с высокой степенью вероятности понятно их значение в данном случае. Не ок, конечно, что уже существующий термин «функциональность» сократили до жаргонизма, но аргументировать недопустимость его использования тем, что слово используется в совершенно другой области, бессмысленно.
Кстати, у слова есть ещё одно значение, но о нём я здесь лучше не буду.
Забавно, что даже в математике «функционал» в зависимости от контекста означает несколько разные вещи.
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|4.52, beck (??), 16:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> следующий шаг - оправдание одеть вместо надеть
Это как раз элементарно. Если надеть одежду, тогда набуть обувь.
¯\_(ツ)_/¯
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|2.9, Аноним (9), 10:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, ведь даже когда о математике речи не идёт, обязательно нужно использовать такой термин, чтобы не дай бог с математическим не пересёкся, из контекста же ничего не понятно.
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|3.11, Аноним (11), 11:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да конечно. Бардак на языке, бардак в жизни, бардак в штанах.
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|2.27, Аноним (27), 12:03, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось самому начать правильно писать, плати ещё, в следующем уроке проходим слова "правильноЕ" и, о божечки, букву Ё!!!! Плоти ещо от s4aaast'ja
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|1.21, Аноним (34), 11:44, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подскажите какую-нибудь замену электрону. Критерии: легкость, функциональность, компактные размеры исполняемого файла, минимум потребляемых ресурсов, отсутствие многочисленных зависимостей. Статическая типизация приветствуется. На Расте не предлагать.
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|2.28, Аноним (27), 12:04, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но ведь гуёв на расте не существует в реальном мире, ты с какой планеты, пацак?
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|3.30, Аноним (8), 12:11, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И главное, на чистой сишечке так легко написать мультиплатформенное приложение с унифицированным графическим интерфейсом.
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|4.35, Аноним (35), 13:03, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Win32 API, или как его сейчас там, или на Xlib? Ах, да, на Говнотыке... кросплатформенное, ога.
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|4.49, Аноним (49), 15:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Браузер Lagrange для Gemini/Gopher/Finger написан на чистом Си и есть под Windows, GNU/Linux, MacOS и android. Возможно.
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|5.53, Аноним (8), 16:21, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут сама суть приложения говорит о том, что у авторов очень много свободного времени.
> uses SDL
То есть свой доморощенный тулкит наваяли. Да, свободного времени явно много.
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|2.36, th3m3 (ok), 13:14, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если уж очень хочется писать на веб-технологиях для декстопа, то тогда Tauri.
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|2.50, набежали (?), 15:53, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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берешь любой легковесный браузер, любой свой любимы бэкенд-фреймворк и фронтенд-фреймворк на своих любимых языках, пакуешь в один бинарь. ВСЁ.
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|2.56, vvm13 (ok), 19:19, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Критерии: легкость, функциональность, компактные размеры исполняемого файла, минимум потребляемых ресурсов, отсутствие многочисленных зависимостей. "
Прям про него: https://pharo.org/
Правда, статической типизации нет.
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|1.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:16, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рыночек порешал: просто на электроне сейчас наименее геморно создаться приложеньку, особенно если не хочется вдаваться в qt или любой другой Фреймворк, а хочется использовать веб технологии, которые сейчас почти везде. Вот как придумаете что-то проще на замену, тогда электрон и уйдёт в закат.
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