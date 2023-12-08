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Выпуск Electron 28.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

08.12.2023 09:03

Опубликован релиз платформы Electron 28.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 120, платформы Node.js 18.18.2 и JavaScript-движка V8 12.0.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка JavaScript-модулей ESM (ECMAScript Modules), созданных в соответствии со спецификацией ECMAScript 6 и применяемых в браузерных web-приложениях (ранее в Electron поддерживались только модули CommonJS, специфичные для Node.js). ESM-модули можно использовать как в самом Electron, так и в обработчиках на базе API UtilityProcess. Поддержка EMS-модулей также добавлена в инструментарий для сборки и публикации приложений Electron Forge.
  • На платформе Linux реализована обработка переменной окружения ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT, упрощающей включение поддержки протокола Wayland в приложениях на базе платформы Electron (можно обойтись без добавления флага "--ozone-platform-hint" в .desktop-файл).
  • В объект Display добавлены свойства detected, maximumCursorSize и nativeOrigin.
  • Настройка WebContents.backgroundThrottling по умолчанию изменена на значение "false", отключающего ограничение частоты кадров при выводе содержимого при помощи объекта BrowserWindow.
  • Удалены методы BrowserWindow.setTrafficLightPosition (следует использовать BrowserWindow.setWindowButtonPosition), BrowserWindow.getTrafficLightPosition (следует использовать BrowserWindow.getWindowButtonPosition), ipcRenderer.sendTo (следует использовать MessageChannel) и app.runningUnderRosettaTranslation (следует использовать app.runningUnderARM64Translation). Прекращена поддержка событий scroll-touch-[begin|end|edge].

Платформа Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редакторы Atom и Visual Studio Code, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, систему ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 756 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 120
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  5. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
  6. OpenNews: Выпуск платформы Electron 27.0 с включением режима декорирования окон для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60255-electron
Ключевые слова: electron, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 10:12, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > с использованием браузерных технологий

    Пишите проще: с использованием google Chrome :).

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:03, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, так можно было??
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока хейтеры не набижали, спрошу у тех, кто в теме: подскажите какой-нибудь простой туториал для начинающих, как сделать первое приложение на электроне (под линуксом конечно).
     
     
  • 2.4, амоним (?), 10:38, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    по сути - туда закатываешь 2 приложения - клиент и сервер.
    взаимодействие можно делать через http или через каналы.
    http переносимее, каналы - надежнее и быстрее, но использовать менее удобно.
    если делать через http - там очень простая идея. у тебя есть нода, у тебя есть браузер.
    т.е. по сути - обычный js fullstack.
    для взаимодействия с окном, и прочее -  у них есть квикстарт - https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/quick-start
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 11:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо за нормальный ответ. Ещё вопрос: там в квикстарте в самом начале написано "you need to install Node.js" - это как? Можно ставить из репозитория убунты? Или надо делать именно как там по ссылке написано (NodeSource/Node.js snaps)?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:26, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй оба варианта и сравни какой лучше работает у тебя лол. Ты что гуманитарий?
     
  • 4.41, AliRzaev (?), 14:05, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или вообще устанавливать nodejs через nvm
     
  • 3.47, набежали (?), 15:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы сделать самодостаточную веб-страницу, нужно купить ноутбук и серверную стойку, соединить оптикой, чтобы сделать приложение из одной кнопки, которое даже на мобилах не поддерживается
     
  • 2.7, Аноним (16), 10:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Честно говоря то что ты на сайте электрона не смог найти самый простой туториал вызывает к тебе вопросы.
     
     
  • 3.48, набежали (?), 15:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вопросов то как раз не вызывает, такие туда и идут обычно
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А нужен ли тебе электрон? Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем, правильный алгоритм подбора инструмента такой:

    1. возможно это должно быть обычное SPA-приложение; а если его фич недостаточно, то —
    2. возможно это должно быть обычное PWA-приложение; а если его фич недостаточно, то —
    3. возможно это должно быть приложение на Tauri; а если его фич недостаточно, то —
    4. остается электрон.

    Я бы порекомендовал тебе вначале вплотную изучить современный веб-апи. Тут тебе и работа с файлами пользователя, и с папками пользователя (включая запись в них), и WebRTC, и всякие веб-ассембли, и WebGL, и еще куча всего. Электрон постепенно становится не нужен.

     
     
  • 3.15, Аноним (2), 11:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем

    А если исходить из того, что мы как раз веба не знаем? А ищем замену Qt?

     
     
  • 4.17, Аноним (16), 11:30, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно не знать веб? Если это какой то нафталин то tkinter
     
  • 3.31, мшефд (?), 12:27, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://webui.me/#features
     
  • 2.37, th3m3 (ok), 13:15, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй лучше Tauri, а не электрон.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:48, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и трахайся с древним вебкитом на линуксе, не, лучше уж электрон, тем более таури ещё ужасно сырой
     
     
  • 4.40, th3m3 (ok), 13:58, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Либо так, либо сразу на чём-то нормальном и нативном. Писать на электроне - это зашквар, никому потом твоё электроновское дeрьмо будет ненужно.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 14:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харе траллить, достаточно на один вскод взглянуть, чтобы стало понятно, что электрон способен на многое
     
  • 5.43, Аноним (16), 14:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько нативных версий сможешь написать и поддерживать? Одну максимум две дальше выгорание и медучреждения. И не понятно ради чего. Чтобы выслужиться перед комментаторами на опеннетике?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спасибо редакции за то что она использует слово функциональность, а не функционал. Каждый раз когда я вижу правильно использование в новостях опеннета я ПЛАЧУ от радости. Не чета нынешней молодежи которая только и знает что «язык создан чтобы доносить мысль» и использует математический термин в любом контексте. СПАСИБО!!!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:44, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Как мало некоторым надо для счастья.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:56, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

    Плачь, рыдай!

     
  • 2.6, Аноним (16), 10:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даже не знаю компенсация чего это. Старости или плохой жизни.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Омонимы допустимы, когда из контекста с высокой степенью вероятности понятно их значение в данном случае. Не ок, конечно, что уже существующий термин «функциональность» сократили до жаргонизма, но аргументировать недопустимость его использования тем, что слово используется в совершенно другой области, бессмысленно.
    Кстати, у слова есть ещё одно значение, но о нём я здесь лучше не буду.
    Забавно, что даже в математике «функционал» в зависимости от контекста означает несколько разные вещи.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:15, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    следующий шаг - оправдание одеть вместо надеть
     
     
  • 4.18, Аноним (8), 11:39, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни малейшей связи, вот вообще.
     
  • 4.52, beck (??), 16:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > следующий шаг - оправдание одеть вместо надеть

    Это как раз элементарно. Если надеть одежду, тогда набуть обувь.

    ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 5.54, Аноним (8), 16:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://arzamas.academy/micro/slovo/11
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, ведь даже когда о математике речи не идёт, обязательно нужно использовать такой термин, чтобы не дай бог с математическим не пересёкся, из контекста же ничего не понятно.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:07, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да конечно. Бардак на языке, бардак в жизни, бардак в штанах.
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 11:40, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в естественных языках всегда бардак. Так уж они устроены.
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:40, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мысли надо озвучивать!!!
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:03, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось самому начать правильно писать, плати ещё, в следующем уроке проходим слова "правильноЕ" и, о божечки, букву Ё!!!! Плоти ещо от s4aaast'ja
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:06, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Годно, нужно
     
  • 1.21, Аноним (34), 11:44, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите какую-нибудь замену электрону. Критерии: легкость, функциональность, компактные размеры исполняемого файла, минимум потребляемых ресурсов, отсутствие многочисленных зависимостей. Статическая типизация приветствуется. На Расте не предлагать.
     
     
  • 2.24, beck (??), 11:53, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Qt. )))
     
     
  • 3.51, набежали (?), 15:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (QtWebEngine|WebView + any TS-bloatware) => exe/elf
     
  • 2.25, Советский инженер (ok), 11:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dear ImGui  - https://github.com/ocornut/imgui
     
     
  • 3.33, Аноним (34), 13:01, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит интересно, хотя и слегка аскетично.
     
  • 3.38, Аноним (-), 13:31, 08/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (27), 12:04, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь гуёв на расте не существует в реальном мире, ты с какой планеты, пацак?
     
     
  • 3.32, Аноним (34), 12:59, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так, хэллоуворлды не в счет.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:06, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компактнее сишечки нечего нет.
     
     
  • 3.30, Аноним (8), 12:11, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И главное, на чистой сишечке так легко написать мультиплатформенное приложение с унифицированным графическим интерфейсом.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:03, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Win32 API, или как его сейчас там, или на Xlib? Ах, да, на Говнотыке... кросплатформенное, ога.
     
  • 4.49, Аноним (49), 15:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузер Lagrange для Gemini/Gopher/Finger написан на чистом Си и есть под Windows, GNU/Linux, MacOS и android. Возможно.
     
     
  • 5.53, Аноним (8), 16:21, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут сама суть приложения говорит о том, что у авторов очень много свободного времени.

    > uses SDL

    То есть свой доморощенный тулкит наваяли. Да, свободного времени явно много.

     
  • 2.36, th3m3 (ok), 13:14, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж очень хочется писать на веб-технологиях для декстопа, то тогда Tauri.
     
  • 2.44, Аноним (16), 14:58, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только tkinter.
     
  • 2.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:18, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо начинать с задачи, которая перед тобой стоит, а не технологию спрашивать. Тем болеевыбор тут не велик.
     
  • 2.50, набежали (?), 15:53, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    берешь любой легковесный браузер, любой свой любимы бэкенд-фреймворк и фронтенд-фреймворк на своих любимых языках, пакуешь в один бинарь. ВСЁ.
     
     
  • 3.55, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:52, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > берешь любой легковесный браузер

    Уже нереально. links только если.

     
  • 2.56, vvm13 (ok), 19:19, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Критерии: легкость, функциональность, компактные размеры исполняемого файла, минимум потребляемых ресурсов, отсутствие многочисленных зависимостей. "

    Прям про него: https://pharo.org/

    Правда, статической типизации нет.

     

  • 1.22, Аноним (-), 11:45, 08/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:16, 08/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рыночек порешал: просто на электроне сейчас наименее геморно создаться приложеньку, особенно если не хочется вдаваться в qt или любой другой Фреймворк, а хочется использовать веб технологии, которые сейчас почти везде. Вот как придумаете что-то проще на замену, тогда электрон и уйдёт в закат.
     

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