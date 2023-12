Выпуск Electron 28.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.4 , амоним ( ? ), 10:38, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – по сути - туда закатываешь 2 приложения - клиент и сервер.

взаимодействие можно делать через http или через каналы.

http переносимее, каналы - надежнее и быстрее, но использовать менее удобно.

если делать через http - там очень простая идея. у тебя есть нода, у тебя есть браузер.

т.е. по сути - обычный js fullstack.

для взаимодействия с окном, и прочее - у них есть квикстарт - https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/quick-start

3.14 , Аноним ( 2 ), 11:22, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Спасибо за нормальный ответ. Ещё вопрос: там в квикстарте в самом начале написано "you need to install Node.js" - это как? Можно ставить из репозитория убунты? Или надо делать именно как там по ссылке написано (NodeSource/Node.js snaps)?

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:26, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй оба варианта и сравни какой лучше работает у тебя лол. Ты что гуманитарий?

4.41 , AliRzaev ( ? ), 14:05, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или вообще устанавливать nodejs через nvm

3.47 , набежали ( ? ), 15:49, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чтобы сделать самодостаточную веб-страницу, нужно купить ноутбук и серверную стойку, соединить оптикой, чтобы сделать приложение из одной кнопки, которое даже на мобилах не поддерживается

2.7 , Аноним ( 16 ), 10:51, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Честно говоря то что ты на сайте электрона не смог найти самый простой туториал вызывает к тебе вопросы.

3.48 , набежали ( ? ), 15:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вопросов то как раз не вызывает, такие туда и идут обычно

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:13, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А нужен ли тебе электрон? Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем, правильный алгоритм подбора инструмента такой: 1. возможно это должно быть обычное SPA-приложение; а если его фич недостаточно, то —

2. возможно это должно быть обычное PWA-приложение; а если его фич недостаточно, то —

3. возможно это должно быть приложение на Tauri; а если его фич недостаточно, то —

4. остается электрон. Я бы порекомендовал тебе вначале вплотную изучить современный веб-апи. Тут тебе и работа с файлами пользователя, и с папками пользователя (включая запись в них), и WebRTC, и всякие веб-ассембли, и WebGL, и еще куча всего. Электрон постепенно становится не нужен.

3.15 , Аноним ( 2 ), 11:24, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Имея предпосылку, что ничего, кроме веба, мы не знаем А если исходить из того, что мы как раз веба не знаем? А ищем замену Qt?

4.17 , Аноним ( 16 ), 11:30, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как можно не знать веб? Если это какой то нафталин то tkinter

3.31 , мшефд ( ? ), 12:27, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://webui.me/#features

2.37 , th3m3 ( ok ), 13:15, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Используй лучше Tauri, а не электрон.

3.39 , Аноним ( 39 ), 13:48, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, и трахайся с древним вебкитом на линуксе, не, лучше уж электрон, тем более таури ещё ужасно сырой

4.40 , th3m3 ( ok ), 13:58, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Либо так, либо сразу на чём-то нормальном и нативном. Писать на электроне - это зашквар, никому потом твоё электроновское дeрьмо будет ненужно.

5.42 , Аноним ( 42 ), 14:50, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Харе траллить, достаточно на один вскод взглянуть, чтобы стало понятно, что электрон способен на многое

5.43 , Аноним ( 16 ), 14:54, 08/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько нативных версий сможешь написать и поддерживать? Одну максимум две дальше выгорание и медучреждения. И не понятно ради чего. Чтобы выслужиться перед комментаторами на опеннетике?