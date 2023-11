Увидела свет среда разработки Qt Creator 12

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 12.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Добавлен плагин Compiler Explorer, позволяющий в режиме реального времени по мере набора исходных текстов отслеживать генерируемый компилятором ассемблерный код и выявляемые компилятором ошибки. При необходимости можно посмотреть результат выполнения скомпилированного кода. Предоставляется возможность выбора используемого компилятора (GCC, Clang и т.п.) и среды редактирования для разных языков программирования. Набранный код можно сохранить вместе с настройками в файле в формате ".qtce". Для активации плагина следует выбрать его в окне "Help > About Plugins > CompilerExplorer", после чего плагин можно вызвать через меню "Use Tools > Compiler Explorer > Open Compiler Explorer").

Добавлена возможность отладки и профилирования сборочных сценариев CMake при помощи протокола DAP (Debug Adapter Protocol), поддерживаемого начиная с выпуска CMake 3.27. Возможно выполнение таких операций, как установка точек останова в CMake-файлы и отладка процесса настройки. Отладку можно запустить через меню "Debug > Start Debugging > Start CMake Debugging". Кроме того, доступна функция профилирования сценариев CMake, вызываемая через меню "Analyze > CMake Profiler".

Добавлен плагин ScreenRecorder (Help > About Plugins > ScreenRecorder) для записи на видео процесса работы в Qt Creator, что может быть полезным для оформления обучающих статей или прикрепления наглядной демонстрации проявления проблемы к отчётам об ошибках.

Значительно сокращено время запуска на некоторых системах.

Clangd и Clang analyzer обновлены до выпуска LLVM 17.0.1.

Улучшены средства для рефакторинга кода на языке C++.

В редактор текста в формате Markdown добавлены кнопки для выбора стилей текста.

Добавлена возможность использования прокси для доступа к интеллектуальному помощнику GitHub Copilot, способному генерировать типовые конструкции при написании кода.

Добавлены связанные с проектами настройки наименования файлов с кодом на C++ и документирования через комментарии.

Улучшен редактор файлов в формате CMake, в котором значительно расширены возможности автодополнения ввода и добавлены функции быстрого перехода на указанную позицию, макрос, сборочную цель или определение пакета.

Обеспечено автоматическое определение установок PySide.