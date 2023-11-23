Увидела свет среда разработки Qt Creator 12

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|2.13, Аноним (13), 16:50, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять QuickTime с Qt-ом перепутали. Да откуда вы такие берётесь
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|2.7, Вирт (?), 16:25, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Парсер всё так же тормозит?
Так там давно перешли на clangd,
я для проекта на миллион строк не наблюдал каких-нибудь тормозов.
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|3.17, Аноним (2), 17:02, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде clangd тормозил и встроенный не тормозил. А миллион строк это в 1 файле?
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|4.22, Вирт (?), 17:15, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там вроде clangd тормозил и встроенный не тормозил. А миллион строк это в 1 файле?
Если в одном файле, то clangd просто проигнорирует такой файл.
А clangd доработали, всякие индексы кэшируемые на диск появились.
А встроенный не тормозил потому что там дофига было не реализовано,
а сейчас с С++17, C++20, C++22 количество того что встроенный парсер
не умеет еще больше возросло.
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|2.5, Вирт (?), 16:24, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> имхо, перешли бы уже на vscode - всем бы только лучше было
А смысл clangd и там и там используется,
а пользовательский интерфейс что там, что там фигня полная.
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|2.18, Аноним (18), 17:05, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему си Лайон лучше чем вскод? Я не троллю, просто не понимаю что вы все там нашли, богатые такие все в белом.
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|2.19, Вирт (?), 17:05, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> До JetBrains CLion как до Альфы Центавра.
Серьезно? Этот тормознутую java подделку кто-то вообще использует?
Когда они постатят новость о выходе новой версии в https://www.reddit.com/r/cpp/ ,
первый вопрос он все еще тормозит.
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|2.21, Вирт (?), 17:10, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Работает без Интернета?
Судя по всему нет, хотя казалось бы запусти clang/gcc
с нужными опциями, отфильтрую и покажи пользователю,
будет намного быстрее чем на https://godbolt.org/ отправлять запросы
и получать ответы.
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