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Увидела свет среда разработки Qt Creator 12

23.11.2023 16:00

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 12.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Добавлен плагин Compiler Explorer, позволяющий в режиме реального времени по мере набора исходных текстов отслеживать генерируемый компилятором ассемблерный код и выявляемые компилятором ошибки. При необходимости можно посмотреть результат выполнения скомпилированного кода. Предоставляется возможность выбора используемого компилятора (GCC, Clang и т.п.) и среды редактирования для разных языков программирования. Набранный код можно сохранить вместе с настройками в файле в формате ".qtce". Для активации плагина следует выбрать его в окне "Help > About Plugins > CompilerExplorer", после чего плагин можно вызвать через меню "Use Tools > Compiler Explorer > Open Compiler Explorer").
  • Добавлена возможность отладки и профилирования сборочных сценариев CMake при помощи протокола DAP (Debug Adapter Protocol), поддерживаемого начиная с выпуска CMake 3.27. Возможно выполнение таких операций, как установка точек останова в CMake-файлы и отладка процесса настройки. Отладку можно запустить через меню "Debug > Start Debugging > Start CMake Debugging". Кроме того, доступна функция профилирования сценариев CMake, вызываемая через меню "Analyze > CMake Profiler".
  • Добавлен плагин ScreenRecorder (Help > About Plugins > ScreenRecorder) для записи на видео процесса работы в Qt Creator, что может быть полезным для оформления обучающих статей или прикрепления наглядной демонстрации проявления проблемы к отчётам об ошибках.
  • Значительно сокращено время запуска на некоторых системах.
  • Clangd и Clang analyzer обновлены до выпуска LLVM 17.0.1.
  • Улучшены средства для рефакторинга кода на языке C++.
  • В редактор текста в формате Markdown добавлены кнопки для выбора стилей текста.
  • Добавлена возможность использования прокси для доступа к интеллектуальному помощнику GitHub Copilot, способному генерировать типовые конструкции при написании кода.
  • Добавлены связанные с проектами настройки наименования файлов с кодом на C++ и документирования через комментарии.
  • Улучшен редактор файлов в формате CMake, в котором значительно расширены возможности автодополнения ввода и добавлены функции быстрого перехода на указанную позицию, макрос, сборочную цель или определение пакета.
  • Обеспечено автоматическое определение установок PySide.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.6
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 11
  4. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  5. OpenNews: Релиз CQtDeployer 1.6, утилиты для развертывания приложений
  6. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60171-qt
Ключевые слова: qt, qtcreator, ide
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:07, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучший тулкит и лучшее IDE в мире. Куда тому GTK до QT.
     
     
  • 2.3, FF (?), 16:11, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    превышен порог признаков тролля
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:29, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    на превышен а привышен
     
  • 2.12, Пряник (?), 16:48, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе навязали мнение.
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:50, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять QuickTime с Qt-ом перепутали. Да откуда вы такие берётесь
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:57, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем пофиг.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:07, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Парсер всё так же тормозит?
     
     
  • 2.7, Вирт (?), 16:25, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Парсер всё так же тормозит?

    Так там давно перешли на clangd,
    я для проекта на миллион строк не наблюдал каких-нибудь тормозов.

     
     
  • 3.17, Аноним (2), 17:02, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там вроде clangd тормозил и встроенный не тормозил. А миллион строк это в 1 файле?
     
     
  • 4.22, Вирт (?), 17:15, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там вроде clangd тормозил и встроенный не тормозил. А миллион строк это в 1 файле?

    Если в одном файле, то clangd просто проигнорирует такой файл.
    А clangd доработали, всякие индексы кэшируемые на диск появились.

    А встроенный не тормозил потому что там дофига было не реализовано,
    а сейчас с С++17, C++20, C++22 количество того что встроенный парсер
    не умеет еще больше возросло.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:17, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    имхо, перешли бы уже на vscode - всем бы только лучше было
     
     
  • 2.5, Вирт (?), 16:24, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > имхо, перешли бы уже на vscode - всем бы только лучше было

    А смысл clangd и там и там используется,
    а пользовательский интерфейс что там, что там фигня полная.

     
  • 2.11, Аноним (11), 16:35, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда не будет конкуренции.
     

  • 1.9, Шарп (ok), 16:29, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    До JetBrains CLion как до Альфы Центавра.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:05, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему си Лайон лучше чем вскод? Я не троллю, просто не понимаю что вы все там нашли, богатые такие все в белом.
     
  • 2.19, Вирт (?), 17:05, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > До JetBrains CLion как до Альфы Центавра.

    Серьезно? Этот тормознутую java подделку кто-то вообще использует?
    Когда они постатят новость о выходе новой версии в https://www.reddit.com/r/cpp/ ,
    первый вопрос он все еще тормозит.


     

  • 1.10, Аноним (11), 16:34, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был хорош.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:58, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Compiler Explorer

    Работает без Интернета?

     
     
  • 2.21, Вирт (?), 17:10, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работает без Интернета?

    Судя по всему нет, хотя казалось бы запусти clang/gcc
    с нужными опциями, отфильтрую и покажи пользователю,
    будет намного быстрее чем на https://godbolt.org/ отправлять запросы
    и получать ответы.

     

  • 1.31, Аноним (31), 18:11, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом релизе clangd стал заметно более прожорлив по CPU.
     
     
  • 2.32, Denzel (?), 18:41, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, куда уж прожорливее
     

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