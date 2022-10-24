Релиз CQtDeployer 1.6, утилиты для развертывания приложений

>Тесть по факту ни чем не отличается от статической сборки

Что, простите? Ровно наоборот всё. Статическую сборку можно хоть на Андроиде запускать, ей плевать на пакетную базу. Но для этого и собирать никакой rpm не нужно, обычно. (Я не беру всякие курьёзные статические дистрибутивы.)

Cpack и правда не может на центоси собрать пакет для суси, если без статики, но обычно дистрибутивы легко запускаются в докере, поэтому не вижу проблемы. Винду можно в виртуалке запустить.

А что такое "полноценные дистрибутивы" я вообще не понял.

