Релиз CQtDeployer 1.6, утилиты для развертывания приложений

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|1.4, Аноним (4), 11:20, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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cmake сам по себе поддерживает генерацию дофига разных пакетов через cpack.
Зачем ещё поверх велосипед?
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|2.5, EndrII (ok), 11:26, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это не одно и тоже, Cpack способен создать архив из внутренних тергитов проекта, это работает для пакетов которые будут распространяться на идентичных OS чья пакетная база не будет отличаться от билдовой. Тесть по факту ни чем не отличается от статической сборки, CQtDeployer генерирует полноценные дистрибутивы, К то муже cpack не сможет правильно развернуть плагины qt и qml.
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|4.24, Аноним (-), 12:18, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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все госпрограммисты коверкают "вражеские" термины, выказывая им тем самым своё неуважение. это нормально
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|3.28, Аноним (4), 12:45, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тесть по факту ни чем не отличается от статической сборки
Что, простите? Ровно наоборот всё. Статическую сборку можно хоть на Андроиде запускать, ей плевать на пакетную базу. Но для этого и собирать никакой rpm не нужно, обычно. (Я не беру всякие курьёзные статические дистрибутивы.)
Cpack и правда не может на центоси собрать пакет для суси, если без статики, но обычно дистрибутивы легко запускаются в докере, поэтому не вижу проблемы. Винду можно в виртуалке запустить.
А что такое "полноценные дистрибутивы" я вообще не понял.
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|1.11, Аноним (11), 11:46, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользовали много разных утилит для развертывания приложений и для Linux, и для Wiundows, и даже для macOS. Все это баловство. Ничего лучше простого копирования нет.
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|2.29, 1 (??), 13:27, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... и статической сборки.
P.S. И пути могут быть разные
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