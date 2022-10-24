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Релиз CQtDeployer 1.6, утилиты для развертывания приложений

24.10.2022 10:00

Группа разработчиков QuasarApp опубликовала релиз CQtDeployer v1.6, утилиты для быстрого развёртывания C, C++, Qt и QML приложений. CQtDeployer поддерживает создание deb-пакетов, zip-архивов и qifw-пакетов. Утилита является кросс-платформенной и кросс-архитектурной, что позволяет развертывать arm- и x86-сборки приложений под Linux или Windows. Сборки CQtDeployer распространяются в пакетах deb, zip, qifw и snap. Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Основные изменения:

  • Переход на систему сборки Cmake (ранее применялся qmake).
  • Переход на Qt6. Добавлена поддержка Qt 6.4
  • Улучшен парсер QML.
  • Добавлена поддержка статической сборки CQtDeployer для облегчения установки на arm-платформах.
  • Решены проблемы в snap-версии, не позволявшие полноценно развёртывать приложения с Qt, установленным через пакетный менеджер apt.
  • Налажено развертывание qifw-пакетов в Windows.
  • Новые опции сборки
    • CQT_DEPLOYER_TESTS - отключает или включает тесты проекта CQtDeployer. По умолчанию включён.
    • CQT_DEPLOYER_TOOL - отключает или включает консольную утилиту CQtDeployer. По умолчанию включён.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/QuasarApp/C...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt
  3. OpenNews: Доступен Qt Installer Framework 2.0
  4. OpenNews: Компания Qt Company опубликовала код выпуска Qt 5.15.6
  5. OpenNews: Проект LeanQt развивает урезанный форк Qt 5
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.4
Автор новости: EndrII
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57966-cqtdeployer
Ключевые слова: cqtdeployer
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:20, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    cmake сам по себе поддерживает генерацию дофига разных пакетов через cpack.

    Зачем ещё поверх велосипед?

     
     
  • 2.5, EndrII (ok), 11:26, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это не одно и тоже, Cpack способен создать архив из внутренних тергитов проекта, это работает для пакетов которые будут распространяться на идентичных OS чья пакетная база не будет отличаться от билдовой. Тесть по факту ни чем не отличается от статической сборки, CQtDeployer генерирует полноценные дистрибутивы, К то муже cpack не сможет правильно развернуть плагины qt и qml.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:42, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > внутренних тергитов

    Whaaaat?

     
     
  • 4.24, Аноним (-), 12:18, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все госпрограммисты коверкают "вражеские" термины, выказывая им тем самым своё неуважение. это нормально
     
  • 3.10, Жироватт (ok), 11:42, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И в чем принципиальная разница промеж того же checkinstall?
     
  • 3.28, Аноним (4), 12:45, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тесть по факту ни чем не отличается от статической сборки

    Что, простите? Ровно наоборот всё. Статическую сборку можно хоть на Андроиде запускать, ей плевать на пакетную базу. Но для этого и собирать никакой rpm не нужно, обычно. (Я не беру всякие курьёзные статические дистрибутивы.)

    Cpack и правда не может на центоси собрать пакет для суси, если без статики, но обычно дистрибутивы легко запускаются в докере, поэтому не вижу проблемы. Винду можно в виртуалке запустить.

    А что такое "полноценные дистрибутивы" я вообще не понял.

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это Qt. Тут так принято. Тут всё поверх всего.
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 11:40, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Больше костылей, хороших и разных.
     
  • 2.16, Самый Лучший Гусь (?), 11:54, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    CQtDeployer это вообще кайфуха по сравнению с cmake
     

  • 1.7, конан (?), 11:40, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В эфире передача "СмаKe", и сегодня мы собираем qt
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:46, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользовали много разных утилит для развертывания приложений и для Linux, и для Wiundows, и даже для macOS. Все это баловство. Ничего лучше простого копирования нет.
     
     
  • 2.29, 1 (??), 13:27, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и статической сборки.
    P.S. И пути могут быть разные
     

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