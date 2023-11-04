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Выпуск реляционно-графовой СУБД EdgeDB 4.0

04.11.2023 19:37

Представлен релиз СУБД EdgeDB 4.0, реализующей реляционно-графовую модель данных и язык запросов EdgeQL, оптимизированные для работы со сложными иерархическими данными. Код написан на языках Python и Rust (парсер и критичные к производительности части) и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проект развивается в форме надстройки над PostgreSQL. Клиентские библиотеки подготовлены для языков Python, Go, Rust. .NET, Elixir и TypeScript/Javascript. Предоставляется инструментарий командной строки для управления СУБД и интерактивного выполнения запросов (REPL).

Вместо модели данных на основе таблиц в EdgeDB применяется декларативная система на основе объектных типов. Вместо внешних ключей (foreign key) для определения связи между типами применяется связывание ссылками (один объект может использоваться как свойство другого объекта). 


   type Person {
     required name: str;
   }
   type Movie {
     required title: str;
     multi actors: Person;
   }

Для ускорения обработки запросов могут применяться индексы. Поддерживаются также такие возможности как строгая типизация свойств, ограничения значений свойств, вычисляемые свойства и хранимые процедуры. Из особенностей объектной схемы хранения EdgeDB, которая чем-то напоминает ORM, отмечается возможность смешивания схем, связывания свойств из разных объектов и интегрированная поддержка JSON.

Предоставляются встроенные инструменты для миграции схемы хранения - после изменения схемы, задаваемой в отдельном esdl-файле, достаточно выполнить команду "edgedb migration create" и СУБД проанализирует различия в схеме и в интерактивном режиме сгенерирует скрипт для перехода на новую схему. Автоматически отслеживается история изменения схемы.

Для формирования запросов поддерживается как язык запросов GraphQL, так и собственный язык EdgeDB, представляющий собой адаптацию SQL для иерархических данных. Вместо списков результаты запроса оформляются в структурированном виде, а вместо подзапросов и операций JOIN предоставляется возможность указания одного запроса EdgeQL в качестве выражения внутри другого запроса. Поддерживаются транзакции и циклы. 


   select Movie {
     title,
     actors: {
       name
     }
   }
   filter .title = "The Matrix"

   insert Movie {
     title := "The Matrix Resurrections",
     actors := (
       select Person
       filter .name in {
         'Keanu Reeves',
         'Carrie-Anne Moss',
         'Laurence Fishburne'
       }
     )
   }

В новой версии:

  • Добавлена поддержка полнотекстового поиска, реализованная через подключаемый модуль fts. Для превращения любого объекта в доступный для поиска документ следует использовать индекс fts::index, а для поиска определённой фразе среди проиндексированных документов предложена функция fts::search(). Результаты возвращаются в форме кортежей, содержащих найденный объект и его поисковый вес. Например: 
    

   type Item {
     required available: bool {
       default := false;
     };
     required name: str;
     required description: str;

     index fts::index on (
       fts::with_options(
         .name,
         language := fts::Language.eng
       )
     ); 
   }


   with res := (
     select fts::search(Item, 'candy corn', language := 'eng')
   )
   select res.object {name, score := res.score}
   order by res.score desc;
  • Добавлен новый тип данных "multirange", определяющий один или несколько диапазонов значений для представления прерывающихся интервалов. Нормализация перекрывающихся областей в заданных диапазонах осуществляется автоматически. С типом "multirange" могут работать все ранее доступные функции и операторы для обработки диапазонов. 
    
   select multirange([range(8, 10)]) + range(1, 5) - range(3, 4);
  • Добавлена и включена по умолчанию поддержка аутентификации для ограничения доступа к GraphQL и EdgeQL поверх HTTP.
  • Для запуска сервиса аутентификации, функционирующего отдельно от экземпляра БД, добавлено расширение "auth", поддерживающее OAuth или вход по email и паролю.
  • Добавлено расширение pgcrypto, предоставляющее функции hmac, gen_salt и crypt для хэширования и шифрования. 
    
   select ext::pgcrypto::digest('encrypt this', 'sha1');
  • Добавлено расширение pg_trgm c функциями для определения схожести строк.
  • Внесены оптимизации, позволившие повысить производительность. Потребление памяти на сервере снижено на 40%. Код парсера запросов EdgeQL переписан на языке Rust.
  • В язык EdgeQL добавлена поддержка более привычного синтаксиса условных выражений (if … then .. else …). Предоставлена возможность использования условных DML для создания, обновления и удаления разных объектов на основе заданных условий. Добавлены функции to_bytes(), to_str(), enc::base64_encode и enc::base64_decode. В триггерах разрешено использование выражения "when". 
    
   select if count(Object) > 0 then 'got data' else 'no data';

   select (select User filter .name = 'Alice') ??
       (insert User { name := 'Alice' });

   select enc::base64_encode(b'hello');
  • Добавлен новый способ передачи глобальных значений в запросы GraphQL - вместо использования отдельного поля предоставлена возможность передачи переменных на основе объекта __globals__.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.edgedb.com/blog/ed...)
  2. OpenNews: На конференции Google I/O представлена открытая графо-ориентированная СУБД Cayley
  3. OpenNews: Релиз СУБД Neo4j 1.3, ориентированной на хранение графов
  4. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
  5. OpenNews: Выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph 3.2
  6. OpenNews: Выпуск СУБД OrientDB 2.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60045-edgedb
Ключевые слова: edgedb, graph, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:04, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Код написан на языках Python и Rust

    Всё худшее в одном месте

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:14, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отсутствие дыряшки - лучше что может случится с СУБД
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:15, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дыряшка у тебя в попке на месте.
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:16, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот с этой не случилось, раст на месте
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:14, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код написан на языках Python и Rust

    Дальше не стал читать.

     
  • 2.4, Аноним (4), 20:56, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится - не пользуйся!

     
     
  • 3.7, пох. (?), 21:04, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    можно подумать ты пользуешься или кто-то другой.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 02:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    можно подумать ты имеешь представление кто чем пользуется, иксперд
     
  • 2.32, Аноним (33), 02:10, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, ты, такие как ты и чiрков - опеннет
     

  • 1.5, Аноним (4), 20:58, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Python это хорошо, но Rust всё портит!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:02, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хочу СУБД написанную на шелле
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:48, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглить по join, split, grep, sort, cut, comm, uniq, csv.
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 22:03, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это читерство. Как минимум split, grep, sort, cut, uniq написаны на C.
     
     
  • 5.16, Tron is Whistling (?), 22:09, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тот же bash внезапно тоже написан на C.
     
     
  • 6.23, Аноним (24), 22:15, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тот же раст внезапно тоже, сколько бы фанатики ни повторяли себе, что он самокомпилируемый
     
     
  • 7.25, Аноним (6), 22:35, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это ваще фейл. Безопасный язык с боров чекерами компилииуется с помощью llvm, написанным на дырявом C++. Вся безопасность пропадает.
     
  • 5.17, Tron is Whistling (?), 22:09, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и windows cmd...
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:09, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивое.
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:34, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие преимущества в плане использования над классическими решениями?
     
     
  • 2.20, лютый арчешкольник... (?), 22:13, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А какие преимущества в плане использования над классическими решениями?

    классические это какие? нормальных гибридных баз нет ни одной. а neo4j + отдельная субд под данные - и так понятно в чем неудобство

     
     
  • 3.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 03:20, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем преимущество указанной гибридной бд, от, например, postgres?
     
  • 2.30, Аноним (30), 02:04, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модно.
     

  • 1.13, beck (??), 21:34, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм...
    Очень любопытно.
     
  • 1.18, лютый арчешкольник... (?), 22:11, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже синтетического вымученного теста не выродили, где они "рвут" neo4j? Значит совсем плохо с производительностью....
     
     
  • 2.22, Аноним (10), 22:14, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего там тестировать все упрётся в тормозной постгресс. Но с сабжем всё проще чем переделывать на постгресовские джейсончики самому.
     

  • 1.19, Аноним (10), 22:12, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы не тешилось лишь в прод не тащило.
     
     
  • 2.35, Аноним (33), 02:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты-то чего, ты прод никогда в жизни не видел, сиди дальше, ковыряй свой локалхост и эникей
     
     
  • 3.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 03:21, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где эта бд в проде используется?
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:49, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем и для чего нужна эта питонрастическая обёртка над постгрёй?
     
     
  • 2.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 04:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > питонрастическая

    Созвучно с одним словом. Хотя вообщем-то все сходится

     

  • 1.28, пишу со второго пня (?), 23:25, 04/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто то єтим реально пользуется?
     
  • 1.29, Аноним (30), 02:02, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Powered by the Postgres query engine under the hood, EdgeDB thinks about schema the same way you do: as objects with properties connected by links. It's like a relational database with an object-oriented data model, or a graph database with strict schema. We call it a graph-relational database.

    Гибрид ежа с ужом в виде обертки поверх Postgres, но с новым модным названием. Есть желающие доверить свой бизнес этому?

     
     
  • 2.36, Аноним (33), 02:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты кому вопрос про бизнез задаешь, это форум лузеров-эникеев в рога и ко за полтос, мнящих себя икспердами во всех вопросах
     

  • 1.31, Аноним (30), 02:08, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ахахаха, всех развели как детей.

    Python
    93.7%

    Cython
    3.6%

    Rust
    2.6%

    https://github.com/edgedb/edgedb

     
     
  • 2.34, Аноним (33), 02:12, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и в чем развод, трепло?
     

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