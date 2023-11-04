Выпуск реляционно-графовой СУБД EdgeDB 4.0

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|2.3, Аноним (3), 20:14, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Код написан на языках Python и Rust
Дальше не стал читать.
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|4.33, Аноним (33), 02:11, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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можно подумать ты имеешь представление кто чем пользуется, иксперд
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|3.14, Аноним (14), 21:48, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гуглить по join, split, grep, sort, cut, comm, uniq, csv.
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|4.15, Аноним (6), 22:03, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это читерство. Как минимум split, grep, sort, cut, uniq написаны на C.
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|6.23, Аноним (24), 22:15, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тот же раст внезапно тоже, сколько бы фанатики ни повторяли себе, что он самокомпилируемый
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|7.25, Аноним (6), 22:35, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это ваще фейл. Безопасный язык с боров чекерами компилииуется с помощью llvm, написанным на дырявом C++. Вся безопасность пропадает.
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|2.20, лютый арчешкольник... (?), 22:13, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А какие преимущества в плане использования над классическими решениями?
классические это какие? нормальных гибридных баз нет ни одной. а neo4j + отдельная субд под данные - и так понятно в чем неудобство
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|2.22, Аноним (10), 22:14, 04/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего там тестировать все упрётся в тормозной постгресс. Но с сабжем всё проще чем переделывать на постгресовские джейсончики самому.
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|2.35, Аноним (33), 02:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты-то чего, ты прод никогда в жизни не видел, сиди дальше, ковыряй свой локалхост и эникей
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|1.29, Аноним (30), 02:02, 05/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Powered by the Postgres query engine under the hood, EdgeDB thinks about schema the same way you do: as objects with properties connected by links. It's like a relational database with an object-oriented data model, or a graph database with strict schema. We call it a graph-relational database.
Гибрид ежа с ужом в виде обертки поверх Postgres, но с новым модным названием. Есть желающие доверить свой бизнес этому?
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|2.36, Аноним (33), 02:18, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты кому вопрос про бизнез задаешь, это форум лузеров-эникеев в рога и ко за полтос, мнящих себя икспердами во всех вопросах
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