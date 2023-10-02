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Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2023.3

02.10.2023 12:17

Представлен выпуск дистрибутива Rhino Linux 2023.3, реализующего вариант Ubuntu с моделью непрерывной доставки обновлений, позволяющий получить доступ к наиболее свежим версиям программ. Новые версии в основном переносятся из devel-веток репозиториев Ubuntu, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, синхронизированных с Debian Sid и Unstable. Компоненты рабочего стола, ядро Linux, загрузочные заставки, темы оформления, браузер Firefox и развиваемые проектом утилиты распространяются через отдельный репозиторий Pacstall. Установочные образы, которые могут загружаться в Live-режиме, подготовлены для архитектур x86_64 (2 ГБ) и ARM64 (1.9 ГБ), а также для ARM-устройств PineTab, PineTab2, PinePhone и Raspberry Pi.

Управление пакетами осуществляется при помощи собственного пакетного менеджера rhino-pkg (rpk), реализующего обвязку над пакетными менеджерами APT, Pacstall, flatpak и snap. Rhino-pkg позволяет использовать одну универсальную утилиту для выполнения типовых операций с различными форматами пакетов, например, осуществлять установку, удаление, обновление и поиск пакетов. Для сборки дистрибутива применяется инструментарий LiveBuild от проекта Debian с модификациями, заимствованными из VanillaOS. Для установки дистрибутива задействован инсталлятор Calamares.

Для организации графического интерфейса задействовано собственное пользовательское окружение Unicorn, представляющее собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола. В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

Навигация по открытым окнам и виртуальным рабочим столам организована при помощи пакета Xfdashboard, реализующего для Xfce интерфейс переключения между приложениями в стиле GNOME Shell и macOS Expose. Для быстрого запуска приложений предлагается uLauncher, предоставляющий поисковую строку для запуска команд, просмотра содержимого каталогов, поиска программ и файлов. Проектом также развиваются мастер первой настройки, приложение для обмена файлами между разными устройствами (ответвление от Snapdrop) и приложение для просмотра информации о системе и обновления дистрибутива.

В новой версии рабочий стол Unicorn переведён на использование унифицированного глобального меню. Ускорен запуск приложения uLauncher. В панели реализован эффект увеличения размера пиктограмм при наведении курсора. В мастере первой настройки решена проблема с запросом пароля для перезагрузки. Улучшено оформление инсталлятора Calamares. В базовую поставку включена система резервного копирования timeshift, использующая rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS. Обновлены версии ядра Linux: 6.5.5 - в общих сборках, 6.6.0-rc3 - в сборках для Pine64 и 6.5.0 - в сборках для Raspberry Pi.

  1. Главная ссылка к новости (https://rhinolinux.org/news-8....)
  2. OpenNews: Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux
  3. OpenNews: Представлен Rhino Linux, непрерывно обновляемый дистрибутив на основе Ubuntu
  4. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  5. OpenNews: Canonical не исключает переход Ubuntu на rolling-обновления и искоренение не LTS-релизов
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт высказал сомнения в правильности перехода Ubuntu на rolling-модель обновления
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59856-rhino
Ключевые слова: rhino, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 12:41, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    обои плоховато видно. Но как по мне - скучноватые.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если человек повторяет одну и ту же шутку наверно сотни раз подряд, то это уже клинический случай. А ничего умнее не пришло в голову?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:00, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    если дистроделы каждый раз делают одни и те же дистры сотни раз подряд, просто с разными названиями, то это -- клинический случай.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:13, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это судьба...
     
  • 4.30, коньюктивит (?), 14:45, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто с разными названиями

    И обоями. Это клинический линукс.

     
  • 4.35, Аноним (35), 14:50, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Убунту ролилнг релиз это что-то новое же. Это не просто обои поменяли.
     
  • 3.11, Врач (??), 13:38, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну чего вы удивляетесь, по постам от этого умалишённого сразу ясно, что это пожилой и весьма никчёмный человек с дефицитом внимания. Вот и пытается типа "с эпатажем" срать на форумах, привлекая к себе хоть какое-то внимание. Грустно, такому человеку бы социальную поддержку оказать по-хорошему.
     
     
  • 4.29, Аноним (35), 14:44, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, хоть бы эпатировать умел, а так уныло чуть более чем полностью. Что самое забавное некоторые наивные анонимы приимают за чистую монету всё что он пишет.
     
     
  • 5.34, коньюктивит (?), 14:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вы тож два унылых психоАнаЛитега. Один вон даже погоняло "врач" взял, что вдвойне уныло :(
     
     
  • 6.40, Аноним (35), 14:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и не претендую на звания эпотажкина. Эпотировать уметь надо, надо знать что нравится толпе. Хотя толпа достаточно примитивна, надо просто знать на какие ниточки надавливать.
     
  • 3.19, пох. (?), 14:04, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если новость одна и та же сотни раз подряд, и отличаются только обои - что тут умнее можно придумать? (ну вон внизу один выпендрился, но его ж тут же забанили)
     
     
  • 4.31, Аноним (35), 14:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно, местным экспертам хватает экспертизы только на обсуждение уровня скучности обоев и очередной среды рабочего стола. Ни на что другое экспертизы экспертов не хватает, вот вас и кормят новостями про очередной дистрибутив.
    Хотя лично меня удивляет почему не сделать хотя бы разнообразия рада дистрибутив на BSD или illumos.
     
     
  • 5.36, коньюктивит (?), 14:50, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут я такой врываюсь: Так сделайте! :D
     
     
  • 6.39, Аноним (35), 14:52, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно думаю, что надо попробовать. А чем чёрт не шутит. Ну вот только для этого надо решить пару вопросов, на чем собирать, на своём сервере под столом, а где его взять или арендовать удаленный, так это тоже надо подумать.
     
     
  • 7.45, коньюктивит (?), 15:17, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где стол взять? Так у Столлмана же, ясен пень! Пока ещё можно.
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:07, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ваще, обои - зашквар какой-то.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:35, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво выглядит, праваславна
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:56, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помойму выглядит атеистически
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 14:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наскально-пещерно
     
     
  • 4.32, Аноним (35), 14:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне напомнило лава лампу.
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:02, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутим-вертим — а зачем? Есть Fedora, Ubuntu, Arch. Точка. Все усилия было бы полезным бросить на доведение имеющегося, а не распыляться 88 дистрибутивов.
     
     
  • 2.38, коньюктивит (?), 14:52, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс и точка!
     
     
  • 3.41, Аноним (35), 14:55, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусочка.
     
     
  • 4.44, коньюктивит (?), 15:16, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живтоне чочо линусячка!
     
  • 2.42, Аноним (35), 14:56, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту роллинг релиз это же мечта школьника. Не надо компилять ничего но зато можно на перемене перед дноклами хвастаться свежим софтом.
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен один Единственно Верный дистрибутив!
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:12, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально, обои скучные!
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 14:18, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И розовые.
     
     
  • 3.33, Аноним (35), 14:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты там увидел розовый?
     

  • 1.37, Аноним (35), 14:51, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будете минусовать новости, не будут вас кормить новостями про очередной дистрибутив с нескучными обоями, нечего будет обсуждать. Вы этого хотите?
     
     
  • 2.43, коньюктивит (?), 15:11, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет!! Плюсанул.
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если админу хватает мозгов на поддержку людей которые не способны выдавить что-то умнее чем нескучные обои, то будем минусовать.
     

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