Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2023.3

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|2.2, Аноним (2), 12:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если человек повторяет одну и ту же шутку наверно сотни раз подряд, то это уже клинический случай. А ничего умнее не пришло в голову?
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|3.3, Аноним (3), 13:00, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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если дистроделы каждый раз делают одни и те же дистры сотни раз подряд, просто с разными названиями, то это -- клинический случай.
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|4.35, Аноним (35), 14:50, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Убунту ролилнг релиз это что-то новое же. Это не просто обои поменяли.
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|3.11, Врач (??), 13:38, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну чего вы удивляетесь, по постам от этого умалишённого сразу ясно, что это пожилой и весьма никчёмный человек с дефицитом внимания. Вот и пытается типа "с эпатажем" срать на форумах, привлекая к себе хоть какое-то внимание. Грустно, такому человеку бы социальную поддержку оказать по-хорошему.
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|4.29, Аноним (35), 14:44, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, хоть бы эпатировать умел, а так уныло чуть более чем полностью. Что самое забавное некоторые наивные анонимы приимают за чистую монету всё что он пишет.
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|5.34, коньюктивит (?), 14:48, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вы тож два унылых психоАнаЛитега. Один вон даже погоняло "врач" взял, что вдвойне уныло :(
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|6.40, Аноним (35), 14:54, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я и не претендую на звания эпотажкина. Эпотировать уметь надо, надо знать что нравится толпе. Хотя толпа достаточно примитивна, надо просто знать на какие ниточки надавливать.
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|3.19, пох. (?), 14:04, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если новость одна и та же сотни раз подряд, и отличаются только обои - что тут умнее можно придумать? (ну вон внизу один выпендрился, но его ж тут же забанили)
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|4.31, Аноним (35), 14:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объективно, местным экспертам хватает экспертизы только на обсуждение уровня скучности обоев и очередной среды рабочего стола. Ни на что другое экспертизы экспертов не хватает, вот вас и кормят новостями про очередной дистрибутив.
Хотя лично меня удивляет почему не сделать хотя бы разнообразия рада дистрибутив на BSD или illumos.
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|6.39, Аноним (35), 14:52, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно думаю, что надо попробовать. А чем чёрт не шутит. Ну вот только для этого надо решить пару вопросов, на чем собирать, на своём сервере под столом, а где его взять или арендовать удаленный, так это тоже надо подумать.
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|1.18, Аноним (18), 14:02, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Крутим-вертим — а зачем? Есть Fedora, Ubuntu, Arch. Точка. Все усилия было бы полезным бросить на доведение имеющегося, а не распыляться 88 дистрибутивов.
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|2.42, Аноним (35), 14:56, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунту роллинг релиз это же мечта школьника. Не надо компилять ничего но зато можно на перемене перед дноклами хвастаться свежим софтом.
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|1.37, Аноним (35), 14:51, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будете минусовать новости, не будут вас кормить новостями про очередной дистрибутив с нескучными обоями, нечего будет обсуждать. Вы этого хотите?
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|2.47, Аноним (47), 15:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если админу хватает мозгов на поддержку людей которые не способны выдавить что-то умнее чем нескучные обои, то будем минусовать.
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