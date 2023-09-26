Уязвимость в CPU AMD Zen1, приводящая к утечке информации о прошлых операциях при делении на ноль

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|1.2, Аноним (-), 14:09, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Исправления для блокирования уязвимости подготовлены для ядра Linux и гипервизора Xen.
На сколько замедляется система?
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|2.24, Всем Анонимам Аноним (?), 15:17, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"перезапись буфера делителя" скорее всего означает выполнить деление. По сравнению с переключением контекста это меньше ошибки изменения, мне кажется.
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|3.54, Аноним (54), 16:44, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но там следом уточнение: "Исправление эффективно только при отключении симметричной многопоточности (SMT)"
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|2.33, Аноньимъ (ok), 15:47, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно забить вообще на эту "уязвимость".
Чтобы её эксплуатировать у вас вирус должен быть инсталлирован на хосте и на госте.
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|1.6, Аноним (6), 14:24, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот почему нужно сидеть на старом железе. Это и безопаснее, нет зондов и надёжный "толстый" техпроцесс. Есть комп на AM2 сокете и днищенской материнке M2A-MX, не помню чтобы он хотя бы раз завис.
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|2.8, Аноним (8), 14:35, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нужно вообще сваливать с х86 платформы на PowerPC OS/2 или ArcaOS - там тебе никакие зонды, малвари, черви не грозят...
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|3.14, Аноним (14), 14:50, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда лучше что-нибудь на arm с полностью открытым soc типа rk3399.
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|5.63, FF (?), 16:54, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ахах. Документация не на китайском ещё без ошибок
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|4.17, Аноним (14), 14:53, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> RISC-V
Почти все существующие risc v имеют не_свободные компоненты типа видеоядра или wireless чипа. Тут почему-то все забывают про то, что risc v всего лишь набор инструкций и это никак не гарантирует что все остальное будет открытым.
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|4.21, Аноним (21), 15:05, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не процессор, а просто "документация" как делать ядра процессора. Зонды и бекдоры там на совести тех, кто будет по этой инструкции эти ядра делать.
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|4.62, FF (?), 16:52, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на другую систему команд? это как ругаться матом не на русском, а на другом языке - суть не изменит
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|3.20, ryoken (ok), 15:03, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проспитесь, батенька. OS/2 под PPC была в довольно дремучей версии (даже не 3-й). А уж как вы сюда ArcaOS притянули, которое вообще под x86 - не понятно.
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|4.27, Аноним (8), 15:27, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ArcaOS это самая безопасная ОС на платформе х86 на сегодняшний день - потому что на ней не работают никакие вирусы с Windos, Linux, BSD
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|5.40, Аноним (40), 16:08, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы не был столь категоричен:
> ArcaOS поставляется с модифицированной версией Windows 3.11, WinOS2, способной запускать 16-битные приложения Windows. Также система может запускать некоторые Win32-приложения через ODIN (проект, основанный на WINE).
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|5.44, ryoken (ok), 16:10, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ArcaOS это самая безопасная ОС на платформе х86 на сегодняшний день -
Ну и софта под неё видимо чуть.
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|5.49, пох. (?), 16:30, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильней сказать что на ней никакой софт вообще не работает. Безопастность!
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|2.10, Аноним (10), 14:38, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Производительности не завезли. Это пойдёт только если тебе работать не надо. А если тебе работать не надо, зачем тебе вообще пк?
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|3.11, Аноним (14), 14:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смотря какая работа. Работа бывает и офисная, где даже первопня с головой хватит. Какой-нибудь феном на am2 подойдёт для любой вэбни где не нужно конпилировать. Главное памяти чтобы хотя бы 8 гигов.
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|4.13, Аноним (40), 14:49, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, так и представляю закупки в офис партии компьютеров с авито.
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|5.16, Аноним (14), 14:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> закупки в офис партии компьютеров с авито
Вообще-то это часто так и происходит.
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|1.9, Аноним (10), 14:36, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Типичный амд. Когда компилятор начал сегфолтится, уже всё ясно было.
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|2.58, FF (?), 16:48, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Засегфолтить компилятор, это надо быть очень профессиональным прогером. Сижу на Zen+ 4 года, компиляторы не сегфолтятся
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|3.67, Аноним (10), 16:58, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, не, они даже меняли процессоры всем кто обращался за заменой. А сколько людей не обратилось?
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|1.12, YetAnotherOnanym (ok), 14:46, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сержант: Приказывает незанятому солдату копать ямы на случай, если понадобится яма.
Солдат: Копает.
Другой солдат: падает в выкопанную посреди дороги яму и ломает себе шею.
Краткое изложение сути спекулятивного выполнения инструкций.
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|2.18, Аноним (14), 14:55, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спекулятивного выполнения инструкций
Но без этого ты получишь овощную производительность уровня 4 пня.
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|3.31, Аноньимъ (ok), 15:45, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, не получишь. Это не так вообще работает.
Спекулятивное выполнение дурацкий костыль из дремучих времён, когда программы не умели в параллелизм от слова совсем.
Есть другие подходы, которые работают без этого бреда вообще.
Если уже ООЧЕНЬ хочется спекулировать, то это может сделать компилятор...
Не ума процессора дело вообще за программиста долумывать что там программа должна делать.
Грубо говоря эту мерзость вообще лучше убрать, и вместо сделать больше потоков команд.
4вертый пень кстати, на современном техпроцессе, с 60МБ Кеша, показал бы себя сильно иначе. Вы преувеличивает разницу в производительности, добавились мегабайты Кеша, раздулась шина памяти, и наборы векторных инструкций впихнули.
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|4.61, birdie (ok), 16:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 4вертый пень кстати, на современном техпроцессе, с 60МБ Кеша, показал бы себя сильно иначе. Вы преувеличивает разницу в производительности, добавились мегабайты Кеша, раздулась шина памяти, и наборы векторных инструкций впихнули.
Ужасное поделие с длинным конвейером, диким энергопотреблением, который выбросили.
https://www.ixbt.com/editorial/president-mistake2.shtml
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|4.65, Аноним (65), 16:56, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть другие подходы, которые работают без этого бреда вообще.
Где они?
Где ваши деньги, Аноньимъ? Почему вы не загребаете их лопатой, устроившись в Intel/AMD/etc. или подняв VC капитал?
Такие "эксперты" на opennet, аж страшно. Страшно от такого дикого ЧСВ и выдумок.
> Если уже ООЧЕНЬ хочется спекулировать, то это может сделать компилятор...
Это просто адов идиотизм. Вы азы computer sciences не знаете.
Начните с https://en.wikipedia.org/wiki/Halting_problem что ли.
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|4.73, Аноним (73), 17:21, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мое время спекулятивное исполнение использовали, чтобы заполнить конвейер.
Кстати, 4ый пень собственно и погорел на том, что его длиннющий (Интел компенсировал комплексы?) конвейер большую часть времени простаивал и без спекулятивного исполнения он превращается в тыкву.
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|3.41, YetAnotherOnanym (ok), 16:08, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Производительность - это важно, да. Ради производительности можно солдатика отправить на кухню чистить картошку, не переодевшись и не помыв руки, бросив недокопанную яму вместе с лопатой без присмотра. Примерно так работает мультитрединг.
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|2.25, Аноним (6), 15:19, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пишу с проца 2007 года и я не считаю его древним. Учитывая что у меня есть реально древние машины начала-середины 90-х годов в полностью рабочем состоянии и способные выполнять задачи на них возложенные.
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|3.26, Анонин (?), 15:25, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, ну если много не возлагать, то и справляться будет.
А на проце 2007 года у тебя видео не тормозит? Или 1080p это для мажоров и все такое?
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|4.30, birdie (ok), 15:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы представляете, но компьютеры необязательно использовать для просмотра видео. Есть и другие задачи, которые они могут отлично выполнять. А если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться.
По поводу 1080p. В 2007 вышел Intel Penryn, который H.264 8bit 1080p 30fps тянуть должен. Не все процессоры, конечно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Penryn_(microarchitecture)
В наше время почему-то модно всё выбрасывать, включая людей. Загадили всё что можно, мало что утилизируют и перерабатывают, при это пластик уже давно нашли в плацентах матерей:
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-
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|5.35, Аноним (35), 15:49, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие задачи он может выполнять? Жрать электричество и сливать атомам и нюкам?
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|6.38, birdie (ok), 16:01, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие задачи он может выполнять?
Прекрасно может служить как router, SIP или NAS.
> Жрать электричество
Процессоры того времени имели TDP несравнимо ниже, чем модные Raptor Lake и Zen 4, которые потребляют в пике до 255W. Попробуйте поискать картинки кулеров 2007 года и сравните их с теми, что сейчас ставят. И почему AIO в наше время стала так популярно.
> и сливать атомам и нюкам?
Чтобы произвести оные, нужно потратить гигаватты энергии на извлечение и переработку природных ресурсов, не считая затраты на фабрики, которые их производят.
И сливать в чём? В производительности? Очевидно, что люди, которые пользуются древним железом, не обеспокоены этим.
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|7.46, Анонин (?), 16:17, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Прекрасно может служить как router
Т.е. вы собираетесь гонять проц с тдп 45-65 ватт на задаче с которой справится современный арм с потреблением в до 5 ватт?)) Шикарная логика!
> Процессоры того времени имели TDP несравнимо ниже, чем модные Raptor Lake и Zen 4
Да-да, прям несравненно))) Какой-то core-quad того времени мог с тдп 105/130 Вт требовал супербашню или кастомную водянку. IFX-14, Thermalright Ultra-120, NH-D14 - это все продукты 2007-2010х.
Причем современные зены (Zen 2) используется в портативном стимдеске, о чем в бородатом 2007 могли только мечтать.
А теперь пересчитайте для ваших процов производительность на ватт. Будете сильно удивлены.
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|8.56, birdie (ok), 16:46, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кто сказал, что это железо будет крутиться в режиме 100 нагрузки 100 времени ... текст свёрнут, показать
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|7.78, voiceofreason (?), 17:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ryzen 5600, 6C/12T, вагон кэша. TDP 65W. У атлонов и кор-два-дуба с помойки TDP и то выше. Насколько при этом ряженка быстрее (и выше перформанс на ватт), есть масса тестов в гугле. Так лучше запомнится.
Не удивлюсь, если помойку и по скорости, и по ваттам унижают даже малинки и их китайские аналоги.
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|5.36, Анонин (?), 15:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться.
Отнюдь. Но напомню, что для таких миссий выбирают лучшее что есть у человечества на тот момент.
Не обязательно самое производительное, т.к часто есть более важные критерии типа рад безопасности и т.д, но все равно лучшее.
А не берут древний мусор с помойки и засовывают его в марсоход. Так что пример как-то мимо.
> В наше время почему-то модно всё выбрасывать, включая людей.
Ну почему, вот есть куча опеннетчиков, которые гордятся тем, что сидят на всяком старье.
Да и в жизни таких видал. Причем когда начинаешь расспрашивать, то все аргументы сводятся к тому, что "я так привык" и "а вот раньше было лучше, потому что нефритовый стержень колосился".
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|5.37, Аноньимъ (ok), 15:57, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пластик не вреден и вообще даже полезен. Планета и пластик - новый концепт природы.
Вы бы вот об этом волновались:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%
Загрязнено буквально ВСЁ. Вся вода, все люди.
Кормить грудью из за этой гадости вообще нельзя, нужно использовать очищенную воду.
Оно никак не разлагается в природе от слова совсем.
Вызывает рак всего, уродства, СПИД.
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|6.42, фнон (?), 16:09, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ща тебе расскажут, что "раньше было лучше", про коварных зеленых (не человечков), повесточку и заговор
и будут радоваться, что их материнках 95 года стоят надежные кондеры с пбх
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|6.43, birdie (ok), 16:10, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пластик не вреден и вообще даже полезен. Планета и пластик - новый концепт природы.
Бред и ложь.
В истории эволюции жизни на этой планете пластика не было, перерабатывать и утилизировать его никакие организмы в природе не могут (сейчас идёт разработка бактерий), некоторые пластики разлагаются больше 200 лет, от него дохнут птицы, морские существа и не только.
В дополнение к этому есть ПФАС, список которых огромен и многие особенно популярны в строительстве в России.
https://www.vedomosti.ru/ecology/protection_nature/articles/2023/08/03/988319-
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|8.59, birdie (ok), 16:49, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Рад за полиэтилен - один из 200 тысяч видов органики Где этих бабочек внедрили ... текст свёрнут, показать
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|5.70, Аноним (70), 17:08, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться
Там софт весьма простой, если не примитивный, может работать практически на чём угодно. Тоже мне пример. Ты бы ещё прошивку стиральной машины в пример привёл.
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|3.29, Аноним (29), 15:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> способные выполнять задачи на них возложенные
при этом главное услоуие -- главное руками дотрагиваться :-) ? да?
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|2.66, Аноним (68), 16:58, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё по телеку сказали массону рептилоиду верить нельзя. Буду делить в промышленных масштабах.
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|1.34, Аноньимъ (ok), 15:48, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> возникающего при попытке деления на ноль
Нет чтобы просто на ноль разделить.
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|2.60, FF (?), 16:50, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тут в шоке был, когда узнал, что NaN и Infinity есть не только в JS, но и в math.h
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