Уязвимость в CPU AMD Zen1, приводящая к утечке информации о прошлых операциях при делении на ноль

2.25 , Аноним ( 6 ), 15:19, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишу с проца 2007 года и я не считаю его древним. Учитывая что у меня есть реально древние машины начала-середины 90-х годов в полностью рабочем состоянии и способные выполнять задачи на них возложенные.

3.26 , Анонин ( ? ), 15:25, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну если много не возлагать, то и справляться будет.

А на проце 2007 года у тебя видео не тормозит? Или 1080p это для мажоров и все такое?

4.30 , birdie ( ok ), 15:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы представляете, но компьютеры необязательно использовать для просмотра видео. Есть и другие задачи, которые они могут отлично выполнять. А если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться. По поводу 1080p. В 2007 вышел Intel Penryn, который H.264 8bit 1080p 30fps тянуть должен. Не все процессоры, конечно. https://en.wikipedia.org/wiki/Penryn_(microarchitecture) В наше время почему-то модно всё выбрасывать, включая людей. Загадили всё что можно, мало что утилизируют и перерабатывают, при это пластик уже давно нашли в плацентах матерей: https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-

5.35 , Аноним ( 35 ), 15:49, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие задачи он может выполнять? Жрать электричество и сливать атомам и нюкам?

6.38 , birdie ( ok ), 16:01, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие задачи он может выполнять? Прекрасно может служить как router, SIP или NAS. > Жрать электричество Процессоры того времени имели TDP несравнимо ниже, чем модные Raptor Lake и Zen 4, которые потребляют в пике до 255W. Попробуйте поискать картинки кулеров 2007 года и сравните их с теми, что сейчас ставят. И почему AIO в наше время стала так популярно. > и сливать атомам и нюкам? Чтобы произвести оные, нужно потратить гигаватты энергии на извлечение и переработку природных ресурсов, не считая затраты на фабрики, которые их производят. И сливать в чём? В производительности? Очевидно, что люди, которые пользуются древним железом, не обеспокоены этим.

7.46 , Анонин ( ? ), 16:17, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Прекрасно может служить как router Т.е. вы собираетесь гонять проц с тдп 45-65 ватт на задаче с которой справится современный арм с потреблением в до 5 ватт?)) Шикарная логика! > Процессоры того времени имели TDP несравнимо ниже, чем модные Raptor Lake и Zen 4 Да-да, прям несравненно))) Какой-то core-quad того времени мог с тдп 105/130 Вт требовал супербашню или кастомную водянку. IFX-14, Thermalright Ultra-120, NH-D14 - это все продукты 2007-2010х. Причем современные зены (Zen 2) используется в портативном стимдеске, о чем в бородатом 2007 могли только мечтать. А теперь пересчитайте для ваших процов производительность на ватт. Будете сильно удивлены. 8.56 , birdie ( ok ), 16:46, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто сказал, что это железо будет крутиться в режиме 100 нагрузки 100 времени ... 9.69 , Аноним ( 40 ), 17:05, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как и сейчас При на порядок большей производительности ... 9.72 , Анонин ( ? ), 17:12, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так вы сами написали про потребляют в пике до 255W Современные процы имеют... 10.79 , birdie ( ok ), 18:14, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это называется whataboutism Без еды как-то сложно жить Или ты предлагаешь всем... 7.78 , voiceofreason ( ? ), 17:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ryzen 5600, 6C/12T, вагон кэша. TDP 65W. У атлонов и кор-два-дуба с помойки TDP и то выше. Насколько при этом ряженка быстрее (и выше перформанс на ватт), есть масса тестов в гугле. Так лучше запомнится. Не удивлюсь, если помойку и по скорости, и по ваттам унижают даже малинки и их китайские аналоги.

5.36 , Анонин ( ? ), 15:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться. Отнюдь. Но напомню, что для таких миссий выбирают лучшее что есть у человечества на тот момент.

Не обязательно самое производительное, т.к часто есть более важные критерии типа рад безопасности и т.д, но все равно лучшее.

А не берут древний мусор с помойки и засовывают его в марсоход. Так что пример как-то мимо. > В наше время почему-то модно всё выбрасывать, включая людей. Ну почему, вот есть куча опеннетчиков, которые гордятся тем, что сидят на всяком старье.

Да и в жизни таких видал. Причем когда начинаешь расспрашивать, то все аргументы сводятся к тому, что "я так привык" и "а вот раньше было лучше, потому что нефритовый стержень колосился".

5.37 , Аноньимъ ( ok ), 15:57, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пластик не вреден и вообще даже полезен. Планета и пластик - новый концепт природы. Вы бы вот об этом волновались:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0% Загрязнено буквально ВСЁ. Вся вода, все люди.

Кормить грудью из за этой гадости вообще нельзя, нужно использовать очищенную воду.

Оно никак не разлагается в природе от слова совсем.

Вызывает рак всего, уродства, СПИД.

6.42 , фнон ( ? ), 16:09, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ща тебе расскажут, что "раньше было лучше", про коварных зеленых (не человечков), повесточку и заговор

и будут радоваться, что их материнках 95 года стоят надежные кондеры с пбх

6.43 , birdie ( ok ), 16:10, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пластик не вреден и вообще даже полезен. Планета и пластик - новый концепт природы. Бред и ложь. В истории эволюции жизни на этой планете пластика не было, перерабатывать и утилизировать его никакие организмы в природе не могут (сейчас идёт разработка бактерий), некоторые пластики разлагаются больше 200 лет, от него дохнут птицы, морские существа и не только.

В дополнение к этому есть ПФАС, список которых огромен и многие особенно популярны в строительстве в России. https://www.vedomosti.ru/ecology/protection_nature/articles/2023/08/03/988319-

7.53 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > утилизировать его никакие организмы в природе не могут (сейчас идёт разработка бактерий) Ты недооцениваешь природу: https://www.nkj.ru/news/31169/

(Но за галогенорганику надо расстреливать, да)

8.59 , birdie ( ok ), 16:49, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Рад за полиэтилен - один из 200 тысяч видов органики Где этих бабочек внедрили ... 8.64 , Аноним ( 10 ), 16:55, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать PVC и тефлон Чем предлагаешь заменить ... 9.68 , Аноним ( 68 ), 17:00, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Свинец как присадку к топливу заменили запретили заменят и тефлон ... 10.75 , devl547 ( ok ), 17:45, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Заменили каплю свинца на ведро ароматических соединений, угу Вилку из спины выт... 6.77 , ivan_erohin ( ? ), 17:51, 26/09/2023 Скрыто модератором + / – 5.70 , Аноним ( 70 ), 17:08, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > если я вам расскажу какие компьютеры управляют миссиями на Марс, Луну и другие части солнечной системы, вы будете смеяться Там софт весьма простой, если не примитивный, может работать практически на чём угодно. Тоже мне пример. Ты бы ещё прошивку стиральной машины в пример привёл.

4.74 , voiceofreason ( ? ), 17:40, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дай человеку порадоваться, он обманул систему сэкономив 500$ раз в 7 лет :)

3.29 , Аноним ( 29 ), 15:41, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > способные выполнять задачи на них возложенные при этом главное услоуие -- главное руками дотрагиваться :-) ? да?