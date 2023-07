The root cause is a simple oversight. Normally, Redis statically links Lua. The Ubuntu and Debian package dynamically links Lua. The vulnerable package disabled the use of the Lua require and module interfaces to prevent sandbox escapes, but failed to disable the Lua package interface. To fix this, Ubuntu and Debian simply set package to nil just like require and module. Here is the relevant line in Ubuntu’s rules file: echo 'luaL_dostring(lua, "module = nil; require = nil; package = nil");' >>$@ The Lua package interface can be used to load arbitrary Lua shared libraries. For example, the original proof of concept by Reginaldo Silva loads “liblua” in order to execute the shell command touch /tmp/redis_poc via os.execute: eval 'local os_l = package.loadlib("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblua5.1.so", "luaopen_os"); local os = os_l(); os.execute("touch /tmp/redis_poc"); return 0'