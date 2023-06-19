Выпуск Gyroflow 1.5.1, программы для стабилизации видео

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|1.2, Аноним (2), 16:18, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>стабилизации видео
>коррекции дисторсии, временного параллакса и заваливания горизонта
Как это возможно? При рывках часть нужной картинки уезжает с матрицы, вместо неё приезжает другая часть. При заваливании мало того что значительная часть картинки уезжает с матрицы, так ещё и поворот идёт. При размытии теряются высокие частоты в изображении (да, используя данные с акселерометра можно лучше сделать начальное приближение для ядра, но слепая деконволюция всё равно процесс lossy), и размытое изображение опять обрезается границами матрицы.
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|2.3, Евгений (??), 16:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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безбожным кадрированием, как показано на 36-й секунде демонстрации
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|4.11, _kp (ok), 18:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смотреть на трясущуюся картинку не иначе и эргономичней и информативней?
Так, меньшее зло.
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|2.9, Аноним (9), 17:58, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда речь идёт о том, чтобы сделать уже отснятое при удачных условиях, но слегка дефектное технически видео смотрибельным, все средства хороши. Во многих случаях кропом и даже смазом на одном кадре можно пренебречь - не голливуд же, с идеальной картинкой, да лажовыми сценариями. Заново переснять можно менее чем 1% случаев: обстоятельства, погода, нужные люди - всё, как правило, практически уникально.
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|1.6, whoami (??), 17:35, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В пакете ffmpeg есть неплохой vidstab, несколькими параметрами результат стабилизации регулируется хорошо.
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|2.7, Аноним (9), 17:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько знаю, эффект "желе" он так и не умеет исправлять. Как и большинство программных стабилизаторов вообще.
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|2.17, pashev.ru (?), 20:19, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, он хорошо. Кроме двух случаев: движение на переднем плане (например, чья-то голова мелькнула); ведение объекта на переднем плане (например камера следует за проходящим мимо человеком).
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|1.8, grayich (ok), 17:58, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нейросети ещё не прикрутили?
для дорисовывания дырок, уменьшения размытия и т.п. ?
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|2.18, Аноним (1), 21:14, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем выдумывать кадры? Если что всё это умело делать OpenCV и с данными гиросков и без уже очень давно.
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