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Выпуск Gyroflow 1.5.1, программы для стабилизации видео

19.06.2023 15:08

Доступен новый выпуск системы стабилизации видео Gyroflow, работающей на стадии постобработки и использующей данные с гироскопа и акселерометра для компенсации искажений, появляющихся из-за дрожания и неравномерного движения камеры. Код проекта написан на языке Rust (для интерфейса задействована библиотека Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки публикуются для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Поддерживается как использование лога с данными от встроенных в камеру гироскопа или акселерометра (например, имеются в камерах GoPro, Insta360, Runcam, DJI Action, Hawkeye, Blackmagic и Sony серий α, FX, RX и ZV), так и синхронизация с данными, отдельно полученными с внешних устройств (например, данные с дронов, к которым закреплена камера, на базе Betaflight и ArduPilot, или логи, собранные при помощи мобильных приложений для Android/iOS). Поддерживается внушительный список форматов для данных с датчиков, профилей объективов, импортируемых и экспортируемых видео.

В программе предлагается несколько алгоритмов для коррекции дисторсии, временного параллакса и заваливания горизонта, а также сглаживания рывков от неравномерного движения камеры. Корректировка производится через наглядный графический интерфейс, обеспечивающий предпросмотр в полном разрешении, тонкую настройку различных параметров и автоматическую калибровку объектива. Также доступны интерфейс командной строки, библиотека с движком корректировки, OpenFX-плагин для DaVinci Resolve и эффект для Final Cut Pro. Для ускорения обработки и вывода видео привлекаются возможности GPU.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gyroflow/gy...)
  2. OpenNews: Использование датчиков движения смартфона для прослушивания разговоров
  3. OpenNews: Выпуск OpenBot 0.5, платформы для создания роботов на базе смартфона
  4. OpenNews: Представлена открытая плата управления ракетой Cygnus-X1
  5. OpenNews: NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона
  6. OpenNews: Intel опубликовал библиотеку устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59315-gyroflow
Ключевые слова: gyroflow
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:30, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё на правильно языке значит стабилизирует безопасно.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:02, 19/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:39, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безопастно
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:18, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >стабилизации видео
    >коррекции дисторсии, временного параллакса и заваливания горизонта

    Как это возможно? При рывках часть нужной картинки уезжает с матрицы, вместо неё приезжает другая часть. При заваливании  мало того что значительная часть картинки уезжает с матрицы, так ещё и поворот идёт. При размытии теряются высокие частоты в изображении (да, используя данные с акселерометра можно лучше сделать начальное приближение для ядра, но слепая деконволюция всё равно процесс lossy), и размытое изображение опять обрезается границами матрицы.

     
     
  • 2.3, Евгений (??), 16:27, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    безбожным кадрированием, как показано на 36-й секунде демонстрации
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 17:00, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну и нахрен мне такое "улучшение".
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 17:33, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты мимо проходи
     
  • 4.11, _kp (ok), 18:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смотреть на трясущуюся картинку не иначе и эргономичней и информативней?
    Так, меньшее зло.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:58, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда речь идёт о том, чтобы сделать уже отснятое при удачных условиях, но слегка дефектное технически видео смотрибельным, все средства хороши. Во многих случаях кропом и даже смазом на одном кадре можно пренебречь - не голливуд же, с идеальной картинкой, да лажовыми сценариями. Заново переснять можно менее чем 1% случаев: обстоятельства, погода, нужные люди - всё, как правило, практически уникально.
     

  • 1.6, whoami (??), 17:35, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В пакете ffmpeg есть неплохой vidstab, несколькими параметрами результат стабилизации регулируется хорошо.
     
     
  • 2.7, Аноним (9), 17:53, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько знаю, эффект "желе" он так и не умеет исправлять. Как и большинство программных стабилизаторов вообще.
     
  • 2.17, pashev.ru (?), 20:19, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, он хорошо. Кроме двух случаев: движение на переднем плане (например, чья-то голова мелькнула); ведение объекта на переднем плане (например камера следует за проходящим мимо человеком).
     

  • 1.8, grayich (ok), 17:58, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нейросети ещё не прикрутили?
    для дорисовывания дырок, уменьшения размытия и т.п. ?
      
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 19:49, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для дорисовывания дырок

    Для вызывания трипофобии?

     
  • 2.18, Аноним (1), 21:14, 19/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем выдумывать кадры? Если что всё это умело делать OpenCV и с данными гиросков и без уже очень давно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:28, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А под ARM соберётся?
     
  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 19:09, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проще курице к голове смартфон прикрутить и так снимать.
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:25, 19/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично подойдёт для ремейка Братьев Фриков.
     

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