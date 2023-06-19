Выпуск Gyroflow 1.5.1, программы для стабилизации видео

Доступен новый выпуск системы стабилизации видео Gyroflow, работающей на стадии постобработки и использующей данные с гироскопа и акселерометра для компенсации искажений, появляющихся из-за дрожания и неравномерного движения камеры. Код проекта написан на языке Rust (для интерфейса задействована библиотека Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки публикуются для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Поддерживается как использование лога с данными от встроенных в камеру гироскопа или акселерометра (например, имеются в камерах GoPro, Insta360, Runcam, DJI Action, Hawkeye, Blackmagic и Sony серий α, FX, RX и ZV), так и синхронизация с данными, отдельно полученными с внешних устройств (например, данные с дронов, к которым закреплена камера, на базе Betaflight и ArduPilot, или логи, собранные при помощи мобильных приложений для Android/iOS). Поддерживается внушительный список форматов для данных с датчиков, профилей объективов, импортируемых и экспортируемых видео.

В программе предлагается несколько алгоритмов для коррекции дисторсии, временного параллакса и заваливания горизонта, а также сглаживания рывков от неравномерного движения камеры. Корректировка производится через наглядный графический интерфейс, обеспечивающий предпросмотр в полном разрешении, тонкую настройку различных параметров и автоматическую калибровку объектива. Также доступны интерфейс командной строки, библиотека с движком корректировки, OpenFX-плагин для DaVinci Resolve и эффект для Final Cut Pro. Для ускорения обработки и вывода видео привлекаются возможности GPU.



