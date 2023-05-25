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Intel опубликовал библиотеку устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.0

25.05.2023 18:15

Компания Intel опубликовала выпуск проекта oidn 2.0 (Open Image Denoise), развивающего коллекцию фильтров для устранения шумов на изображениях, подготовленных с использованием систем рендеринга на основе трассировки лучей. Open Image Denoise развивается как часть более крупного проекта oneAPI Rendering Toolkit, нацеленного на разработку средств программной визуализации научных расчётов (SDVis (Software Defined Visualization), включающих библиотеку трассировки лучей Embree, систему фотореалистичной отрисовки GLuRay, платформу распределённой трассировки лучей OSPRay и систему программной растеризации OpenSWR. Код написан на языке С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Целью проекта является предоставление высококачественных, эффективных и простых в использовании функций шумоподавления, которые можно применять для повышения качества результатов трассировки лучей. Предложенные фильтры позволяют на основании результата сокращённого цикла трассировки лучей получить итоговый уровень качества, сопоставимый с результатом более затратного и длительного процесса детализированного рендеринга.

Open Image Denoise обеспечивает отсеивание случайного шума, возникающего, например, при трассировке лучей на основе численного интегрирования по методу Монте-Карло (MCRT). Для достижения высокого качества рендеринга в подобных алгоритмах требуется проведение трассировки очень большого числа лучей, иначе на результирующем изображении появляются заметные артефакты в виде случайного шума.

Применение Open Image Denoise позволяет на несколько порядков сократить количество необходимых вычислений при расчёте каждого пикселя. В итоге, можно значительно быстрее сгенерировать изначально зашумлённое изображение, но затем довести его до приемлемого качества при помощи быстрых алгоритмов подавления шумов. При наличии соответствующего оборудования предложенный инструментарий можно применять даже для интерактивной трассировки лучей c устранением шумов на лету.

Библиотека может применяться на различных классах устройств, от ноутбуков и ПК, до узлов в кластерах. Реализация оптимизирована для различных классов 64-разрядных CPU Intel с поддержкой инструкций SSE4, AVX2, AVX-512 и XMX (Xe Matrix Extensions), чипов Apple Silicon и систем с GPU Intel Xe (серии Arc, Flex и Max), NVIDIA (на базе архитектур Volta, Turing, Ampere, Ada Lovelace и Hopper) и AMD (на базе архитектур RDNA2 (Navi 21) и RDNA3 (Navi 3x)). В качестве минимального требования заявлена поддержка SSE4.1.

Основные изменения в выпуске Open Image Denoise 2.0:

  • Поддержка ускорения операций подавления шума, используя GPU. Реализована поддержка выноса вычислений на сторону GPU при помощи систем SYCL, CUDA и HIP, которые можно использовать с GPU на базе архитектуры Intel Xe, AMD RDNA2, AMD RDNA3, NVIDIA Volta, NVIDIA Turing, NVIDIA Ampere, NVIDIA Ada Lovelace и NVIDIA Hopper.
  • Добавлен новый API для управления буфером, позволяющий выбирать тип хранилища, копировать данные с хоста и импортировать внешние буферы из графических API, таких как Vulkan и Direct3D 12.
  • Добавлена поддержка асинхронного режима выполнения (функции oidnExecuteFilterAsync и oidnSyncDevice).
  • Добавлен API для отправки запросов присутствующим в системе физическим устройствам.
  • Добавлена функция oidnNewDeviceByID для создания нового устройства на основе идентификатора физического устройства, например, UUID или адреса PCI.
  • Добавлены функции для организации переносимости с SYCL, CUDA и HIP.
  • Добавлены новые параметры проверки устройств (systemMemorySupported, managedMemorySupported, externalMemoryTypes).
  • Добавлен параметр для задания уровня качества работы фильтров.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenImageDe...)
  2. OpenNews: Intel выпустил движок распределённой трассировки лучей OSPRay 2.0
  3. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  4. OpenNews: Компания Intel представила OpenSWR, систему программной отрисовки OpenGL
  5. OpenNews: NoiseTorch, приложение для подавления шумов микрофона
  6. OpenNews: Системы машинного обучения для синтеза изображений и подавления шумов на ночных фото
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59195-openimagedenoise
Ключевые слова: openimagedenoise, intel, image, denoise
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:25, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пошумим б.....! А нет больше не пошумим.
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:37, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    отличная вещь, использую в блендере. А компания AMD имеет подобные проекты? Да и в принципе - какие-нибудь опенсорсные проекты у AMD вообще имеются?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:39, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не OptiX?
     
  • 2.5, Аноним (1), 18:50, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У AMD всё есть и всё лучше чем у Штеуда причём в несколько раз и уже давно https://gpuopen.com/fidelityfx-denoiser/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:54, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >уже давно

    Его забросили, см. даты.

     
     
  • 4.7, Аноним (1), 19:03, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он же идеальный, зачем ему релизы каждые 2 недели это же не модный язык программирования.
     
  • 2.14, Аноним (-), 19:52, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не блендер надо - какая-то просто супергеморная либа.
    1) Требования к процам явно искусственно накручены. Если мне 1 картинку денойзнуть, я и подождать в принципе могу. Не, давай или эпл, или SSE4.1 минимум. Охренеть.
    2) К GPU требования не менее конские. Правда, в основном, свежак от амд :) :) хотят. Ну понятно, свои то GPU в з@днице.
    3) Даунлоад в tar.gz весит почти полсотни мегов. Ну нифига себе денойзер, со встроенной операционкой.
    4) Если вы думали что скачать с гита будет проще и системными либами цепануть... ага, и тут требований дочерта. LFS расширения какие-то надо. Это для либы денойзера?! Что они там им делают? Обои с интернета еще подкачивают чтоли, нагенереные своей либой?
    5) Еще какие-то питоны подавай. Ну вот нахрена б денойзеру питон? Черти что и сбоку бантик.
    6) Если вы дочитали досюда, то узнаете что этой гадости для сборки надо еще и какие-то интел специфичные либы. Которые не очень то в репах дистров есть.

    В общем не либа а средство впаривания новых процов и полкило оверинженерии, как обычно у интеля. Месиво для блендера, вот натурально.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:49, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenSource тащит?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 19:04, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать никто не хочет вот и приходится тащить опенсорс.
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:09, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Забавно читать сегодняшние новости:

    Intel опубликовал библиотеку устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.0
    Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами
    Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

    Сразу видно, кто делом занимается, а кто опенсорсом.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:12, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сегодня выкатил ты, делец?
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 19:48, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я оставил коммент на опеннете, а ты?
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:15, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже что новый логотип Thunderbird в соседней новости получили прогнав старый через этот Denoise
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 19:21, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж конечно мыльноват, но не так и плох, опять же, выраженный шум может быть хуже мыла в некоторых случаях.
     

  • 1.15, Аноним (-), 19:54, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ростове-на-Дону чуркобес зарезал студента академии МЧС, который заступился за девушку.

    Прошлой ночью 20-летний Александр Коваленко гулял с друзьями по району. Увидел зверька, который цеплялся к девушке. Попросил отстать от девушки, но тот достал нож, целенаправленно ударил в сердце, чтобы убить и осторожно убежал.

     
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