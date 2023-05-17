Выпуск Tor Browser 12.0.6 и дистрибутива Tails 5.13

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|2.3, Агент Клаус (?), 10:34, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мой камент почему-то удалили, причем даже в логе модерирования его нет (баг?) - но повторю, верить в анонимность таких сложных систем - наивно.
Поумнее тебя есть, а в тюрьме сидят.
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|3.4, Аноним (4), 11:00, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ждем от тебя подробно от начала до конца рассказа почему не поймали Эдварда Сноудена?
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|4.8, Аноним (8), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не технический вопрос. Он сначала свалил с територии СШП, а потом - вышел в эфир. Думаю что именно это и сыграло ключевую роль в его свободе.
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|3.9, Аноним (9), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но повторю, верить в анонимность таких сложных систем - наивно.
Да, при больших делах сколько людей уже поймали при использовании TOR, эта технология помогает только в бытовых информационных занятиях. И другие текущие технологии которые притендуют на анонимность зачастую с лазейками. Всё с бэкдорами.
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|4.11, Аноним (11), 11:49, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока я не видел, чтобы кроме сопоставления времени что-то применялось и это довольно косвенная улика. Зато вот преступники всё больше какие-то слабоумные любители венды, которая ожидаемо все действия записывает.
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|5.19, Аноним (17), 13:22, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же в судах госдеятели борятся с tor browser который год
Других забот нет. Прокуроры уже проверили всю беззаконость в стране ))
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|2.6, Аноним (8), 11:10, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тор - это идеальный инструмент обхода блокировок, и никакой для достижения анонимности. Вроде они сами об этом даже писали.
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|3.12, КО (?), 12:04, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё это конечно очень интересно, но я не вижу списка альтернатив с этой самой "фишечкой"
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|4.14, Аноним (14), 12:49, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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покупка vpn в через крипту пропущенную через микшеры для крипты, еще можно использовать не bitcoin, а более анонимные типа zero coin, на выход своего vpn прикрутить tor и на вход прекрутить tor
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