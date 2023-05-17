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Выпуск Tor Browser 12.0.6 и дистрибутива Tails 5.13

17.05.2023 08:40

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.13 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии:

  • Для новых постоянных хранилищ и шифрованных разделов по умолчанию задействован формат LUKS2, в котором используются более надёжные криптоалгоритмы. Для перевода на LUKS2 уже существующих постоянных и шифрованных разделов на базе LUKS1 в июне будет предоставлен специальный инструментарий.
  • В состав включена утилита curl для получения и отправки данных по сети с использование различных протоколов. По умолчанию все запросы осуществляются через сеть Tor.
  • Tor Browser обновлён до версии 12.0.6.
Новая версия Tor Browser 12.0.6 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.11 ESR, в которой устранено 17 уязвимостей. Решена проблема с высокой нагрузкой CPU после непредвиденного завершения процесса tor.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.12
  3. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  4. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.2.0
  5. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59145-tor
Ключевые слова: tor, tails, torbrowser
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Приходится использовать из-за тоталитарных вредителей.
     
     
  • 2.3, Агент Клаус (?), 10:34, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мой камент почему-то удалили, причем даже в логе модерирования его нет (баг?) - но повторю, верить в анонимность таких сложных систем - наивно.

    Поумнее тебя есть, а в тюрьме сидят.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:00, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждем от тебя подробно от начала до конца рассказа почему не поймали Эдварда Сноудена?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не технический вопрос. Он сначала свалил с територии СШП, а потом - вышел в эфир. Думаю что именно это и сыграло ключевую роль в его свободе.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 12:35, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >свободе
    >у гражданина РФ

    Ну-ну.

     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:20, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поистине везде свободны лгбт+-шрррр9ак82ннк9еп7923к
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но повторю, верить в анонимность таких сложных систем - наивно.

    Да, при больших делах сколько людей уже поймали при использовании TOR, эта технология помогает только в бытовых информационных занятиях. И другие текущие технологии которые притендуют на анонимность зачастую с лазейками. Всё с бэкдорами.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:49, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока я не видел, чтобы кроме сопоставления времени что-то применялось и это довольно косвенная улика. Зато вот преступники всё больше какие-то слабоумные любители венды, которая ожидаемо все действия записывает.
     
     
  • 5.19, Аноним (17), 13:22, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же в судах госдеятели борятся с tor browser который год
    Других забот нет. Прокуроры уже проверили всю беззаконость в стране ))
     
  • 4.18, Аноним (17), 13:21, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где эти сокральные списки узников??
     
  • 3.16, Аноним (17), 13:19, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делится нужно и не сядешь
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:02, 17/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надёжных бриджей сейчас всё равно нет.
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 11:10, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор - это идеальный инструмент обхода блокировок, и никакой для достижения анонимности. Вроде они сами об этом даже писали.
     
     
  • 3.12, КО (?), 12:04, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это конечно очень интересно, но я не вижу списка альтернатив с этой самой "фишечкой"
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:49, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покупка vpn в через крипту пропущенную через микшеры для крипты, еще можно использовать не bitcoin, а более анонимные типа zero coin, на выход своего vpn прикрутить tor и на вход прекрутить tor
     
  • 3.15, Байбай (?), 13:11, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не следует выдавать свои мысли за чьи-то еще.
     

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