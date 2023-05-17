Выпуск Tor Browser 12.0.6 и дистрибутива Tails 5.13

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:00, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ждем от тебя подробно от начала до конца рассказа почему не поймали Эдварда Сноудена?

4.8 , Аноним ( 8 ), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не технический вопрос. Он сначала свалил с територии СШП, а потом - вышел в эфир. Думаю что именно это и сыграло ключевую роль в его свободе.

5.13 , Аноним ( 13 ), 12:35, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >свободе

>у гражданина РФ Ну-ну.

6.17 , Аноним ( 17 ), 13:20, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поистине везде свободны лгбт+-шрррр9ак82ннк9еп7923к

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:15, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но повторю, верить в анонимность таких сложных систем - наивно. Да, при больших делах сколько людей уже поймали при использовании TOR, эта технология помогает только в бытовых информационных занятиях. И другие текущие технологии которые притендуют на анонимность зачастую с лазейками. Всё с бэкдорами.

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:49, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока я не видел, чтобы кроме сопоставления времени что-то применялось и это довольно косвенная улика. Зато вот преступники всё больше какие-то слабоумные любители венды, которая ожидаемо все действия записывает.

5.19 , Аноним ( 17 ), 13:22, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как же в судах госдеятели борятся с tor browser который год

Других забот нет. Прокуроры уже проверили всю беззаконость в стране ))

4.18 , Аноним ( 17 ), 13:21, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где эти сокральные списки узников??

3.16 , Аноним ( 17 ), 13:19, 17/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делится нужно и не сядешь

