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Выпуск дистрибутива Tails 5.12

19.04.2023 22:58

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • В интерфейс для включения/отключения постоянного хранилища (Persistent Storage) добавлена кнопка для удаления данных, ранее сохранённых в данном хранилище.
  • При создании постоянного хранилища обеспечен вывод подсказки с примером качественного случайно сгенерированного пароля.
  • Tor Browser обновлён до выпуска 12.0.5 (пока официально не анонсирован проектом Tor).
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.1.20 с улучшенной поддержкой графических карт, Wi-Fi и другого оборудования.
  • Предложена новая пиктограмма для резервного копирования постоянного хранилища.
  • Улучшены сообщения об ошибках, выводимых при проблемах с активацией постоянного хранилища.
  • В настройках при проблемах с активацией постоянного хранилища пользователю предоставлена возможность попытаться отключить и повторно включить постоянное хранилище или удалить имеющиеся в нём данные.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0.4 и дистрибутива Tails 5.11
  3. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
  6. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59000-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:03, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто этим пользуется?
    Почему просто не пользоваться debian?
     
     
  • 2.2, Нигер (?), 23:13, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для неуловимых джо
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:16, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для легитимной защиты от нелегитимной цензуры.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:18, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О вас заботятся, а вы…
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:26, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От цензуры нет защиты, она или есть, или её нет, а вам показали нелигитимный аналог. Поскольку вы можете воспользоваться каким-нибудь VPN, то и конституционные права соблюдены.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 01:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так VPN тоже под цензуру попадают, тут уже нужна тяжёлая артиллерия, вроде всяких нестандартных прокси v2ray/xray/vless/vmess/trojan-gfw, ну или сетей, вроде i2p/tor
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:32, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаете, что Вы используете tor, а это tor использует Вас.
     
  • 2.4, anonymous (??), 23:17, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая попытка тащмайор ;)
     
  • 2.10, User (??), 00:40, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так тут всё настроено из коробки. Вариант: виртуалка с этим CD/DVD и вообще без жёсткого диска. Виртуалку закрыл и нет следов.
     

  • 1.6, Аноним (8), 00:21, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем кнопки в заголовке, в окошке чтоли места мало? Или чтоб чаще кликалась при перетаскивании окна?
     
  • 1.12, Аноним (12), 01:43, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срaмoтa а не дизайн
     
     
  • 2.13, екфды (?), 02:07, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои вообще никакие.
     

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