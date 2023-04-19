Выпуск дистрибутива Tails 5.12

|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 00:26, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От цензуры нет защиты, она или есть, или её нет, а вам показали нелигитимный аналог. Поскольку вы можете воспользоваться каким-нибудь VPN, то и конституционные права соблюдены.
|
|
|
|4.11, Аноним (11), 01:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так VPN тоже под цензуру попадают, тут уже нужна тяжёлая артиллерия, вроде всяких нестандартных прокси v2ray/xray/vless/vmess/trojan-gfw, ну или сетей, вроде i2p/tor
|
|2.10, User (??), 00:40, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так тут всё настроено из коробки. Вариант: виртуалка с этим CD/DVD и вообще без жёсткого диска. Виртуалку закрыл и нет следов.
|
|1.6, Аноним (8), 00:21, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И зачем кнопки в заголовке, в окошке чтоли места мало? Или чтоб чаще кликалась при перетаскивании окна?
|