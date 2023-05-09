Релиз Firefox 113

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|1.1, Kuromi (ok), 21:23, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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"В бета-версии Firefox 114 реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для DNS over HTTPS. Настройки DNS over HTTPS перенесены в раздел "Конфиденциальность и безопасность"."
Самое важное не сказано, в ФФ наконец добавили обработку ошибок запросов DNS по HTTPS. Раньше если выбранный DOH сервер не отвечал, то ФФ показывал просто "Не могу найти данный domain.name".
Сейчас стал показывать станицу с сообщением что не удалось соединиться с такми-то DOH сервером и предложением повторить запрос или сделать запрос через обычный DNS.
Вот этого не хватало.
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|2.23, Аноним (23), 22:51, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот этого не хватало
Если завести локальный DNS-сервер, которому подсовывать списки других DNS-серверов, то поведение с откатом появляется не только в фф, но и во всех прогах. Гугли DNSCrypt, там это штатное поведение. Браузерные ДОХи не нужны, вырубаю через policy, которые может редактировать лишь root.
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|1.2, Аноним (2), 21:29, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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"Включено отображение в адресной строке введённого поискового запроса"
Мне понравилось, но как скопировать URL страницы теперь?
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|2.12, Аноним (12), 22:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне понравилось, но как скопировать URL страницы теперь?
Заходишь на сайт и копируешь как обычно.
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|2.38, Аноним (38), 00:21, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А смысл копировать урл поисковика? По одному поисковому запросу у разных людей в разное время будут разные результаты.
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|2.39, rvs2016 (ok), 00:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Включено отображение в адресной
> строке введённого поискового запроса"
> Мне понравилось, но как скопировать
> URL страницы теперь?
Пиши поисковые запросы только внутри сайта поисковой системы.
Тогда браузер не будет портить УРЛ.
Тогда разработчики браузеров придумают другие способы порчи урлов, но на это у них уйдёт некоторое время.
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|1.3, Аноним (3), 21:42, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В выпадающий список поисковых подсказок добавлено контекстное меню, показываемое при нажатии на кнопку "...".
Я всегда думал, что контекстное меню надо вызывать альтернативной кнопкой мыши. Не осилили?
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|1.4, Аноним (3), 21:43, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Добавлен API Compression Streams, предоставляющий программный интерфейс для сжатия и распаковки данных в форматах gzip и deflate.
Могли бы и brotli поддержать.
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|2.32, Аноним (32), 23:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Zstd актуальнее. Серьёзно, этот brotli увеличивает потребление памяти процесса на огромные мегабайты почём зря. Особенно, учитывая, что софт тащит свои бандленные либы, и они не буудут расшарены.
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|1.6, Аноним (3), 21:47, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В отладчике JavaScript разрешено переопределение файлов скриптов. В контекстное меню, показываемого для файлов с кодом, добавлена опция "Add script override", при помощи которой можно загрузить файл со скриптом на свой компьютер и отредактировать его, после чего этот отредактированный скрипт будет использоваться при обработке страницы, даже после её перезагрузки.
1. Есть более функциональные расширения, позволяющие переопределять что угодно
2. И они не падают по OOM/приводят к трешингу, как "отладчик JavaScript" от Mozilla, если ви нём просто открыть JS-файл любого "современного" сайта.
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|1.7, Аноним (7), 21:49, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен новый синтаксис псевдо-классов ":nth-child(an + b)" и ":nth-last-child()", допускающий получение селектора для предварительной фильтрации дочерних элементов перед выполнения с ними основной логики выбора "An+B".
Т.е. там of добавили: :nth-child(-n+3 of li.important);
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|2.47, Анонимище (?), 03:57, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У хрома какая версия? Как там у Зенона Ахиллес догонял черепаху, так и тут, ФФ никогда не догонит черепаху.
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|1.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:56, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 113 устранена 41 уязвимость. 33 уязвимости помечены как опасные, из них 30 уязвимостей (собраны под CVE-2023-32215 и CVE-2023-32216) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.
Один фиг, что на раст переписывали.
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|1.11, Аноним (11), 22:07, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Оставление поисковых ключей в адресной строке упрощает отправку уточняющих поисковых запросов, так как в процессе просмотра результатов не требуется перематывать страницу вверх к области ввода.
Боги UX. Сами же создали проблему, скрыв поле ввода для поиска, а теперь внедряют нелепые костыли для ее обхода.
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|2.22, Аноним (23), 22:42, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> скрыв поле ввода для поиска
Адресная строка не является строкой ввода URL. Никогда не была, даже во времена наличия отдельного поля для поиска. Если ввести в адресной строке www.google.com, он откроет гугель, хотя эта строка не является урлом. Урлом она станет, если присобачить спереди протокол https://. Следовательно, адресная строка *интерпретирует* пользовательский ввод и проводит его пост-обработку. Точно такую же пост-обработку, как если ввести туда явный поисковый запрос "котики". И это правильное, максимально дружелюбное поведение.
Сам же возопишь, если бы адресная строка тебе говорила, что "www.google.com не является урлом согласно такому-то RFC, давай приводи к соответствии с RFC".
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|3.40, rvs2016 (ok), 01:05, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Адресная строка не является строкой ввода URL
> Если ввести в адресной строке www.google.com,
> он откроет гугель, хотя эта строка не является урлом.
> Урлом она станет, если присобачить спереди протокол https://.
> Следовательно, адресная строка *интерпретирует*
> пользовательский ввод и проводит его пост-обработку
Но только эта пост-обработка должна заканчиваться тогда, когда введённый юзером запрос www.google.com достиг состояния URL после приписывания протокола к исходному запросу, если строку адреса называют строкой адреса, а не строкой поиска, котиков, шариков да фантиков. Т.е. из строки адреса запрос надо отправять не на сайт какой-то поисковой системы, а на веб-сервер, на котором находится сайт, адрес которого введён в строке.
Вот если строку называть строкой не адреса, а строкой поиска, тогда пиши в ней чё хочешь и браузер будет отправлять запросы на сайты поисковых систем.
А то повадились.
Это всё-равно, что я на бумажном конверте напишу адрес типа "Москва, индекс NNNNNN, а/я номер_ящика", а почта отправит этот конверт не в указанный а/я, а неизвестно куда и мне придёт ответ о том, что такое Москва, индекс, а/я и т.п.
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|4.43, Аноним (23), 02:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> достиг состояния URL после приписывания протокола к исходному запросу
Приписывание протокола к исходному запросу - это просто шаблон "https://%s". Шаблон не обязан быть таким, он может быть и "https://search-engine.com/?q=%s". В обоих случаях получится URL, в обоих случаях что-то добавляем перед пользовательским вводом. Задача браузера - распознать, когда какой шаблон применить. Если пользователь ввел "/", то он скорее всего имел в виду file:///.
> если строку называть строкой не адреса, а строкой поиска
Правильное техническое название - омнибокс. Приведу один из вариантов его использования: я копирую из текста чятика число 12345. Это число - номер баги в тасктрекере. Открываю браузер, ввожу в омнибоксе один символ: "b", далее жму Tab, далее вставляю 12345, жму Enter. Открылся сайт https://bugtracker.com/bug/12345. Потому что я его так настроил. Твой подход с разделением омнибокса на "строку URL" и "поисковую строку" не предусматривает этот сценарий, и пришлось бы добавлять третью строку: "номер баги в таком-то трекере". Что уже намекает на ущербность твоего подхода, ибо у меня таких шорткатов сдесяток: поиск по гитхабу, поиск по гитхабу-исключительно-по-сишному-коду, поиск по коду определенного репозитория, поиск по номеру баги в багтрекере моей компании, поиск по багтрекеру интересных мне проектов. У меня при твоем подходе в верхней панели было бы штук 10 полей ввода.
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|2.21, Аноним (21), 22:33, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну. В 2023 году люди узнали, что плеер должен выглядеть как плеер.
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|1.15, НяшМяш (ok), 22:14, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> При импорте закладок из Safari и браузеров на базе движка Chromium реализована поддержка импорта связанных с закладками картинок favicon.
Джвадцать лет ждал.
> В CSS добавлена поддержка медиазапроса (@media) "scripting", позволяющего проверить доступность возможности выполнения скриптов (например, в CSS можно определить включена ли поддержка JavaScript).
А вот ещё один способ посчитать тех, кто без скриптов сидит.
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|1.18, BrainFucker (ok), 22:26, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В бета-версии Firefox 114 реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для "DNS over HTTPS". Настройки "DNS over HTTPS" перенесены в раздел
А /etc/hosts так и продолжает игнорироваться при использовании DoH?
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|3.30, Аноним (28), 23:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ладно, настоящие психи у тебя будут, когда поймёшь, что отключать нечего: в релизе это не включено.
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|1.29, Аноним (31), 23:38, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в новой версии у меня включилась анимация вкладок. раньше выключалось через cosmeticAnimations, теперь так
в about:config добавить int
ui.prefersReducedMotion = 1
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|1.33, bit_zero (ok), 23:45, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предложена улучшенная реализация режима просмотра видео "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), в котором добавлены кнопки перемотки на 5 секунд вперёд и назад, кнопка для быстрого раскрытия окна на весь экран и ползунок быстрой перемотки c индикатором позиции и продолжительности видео.
PIP должна исползовать ориганальный плеер сайта, а не городить очередной неудобный интерфейс, причём в каждом браузере свой.
Через пару лет дойдут до этого
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|1.34, Аноним (34), 23:46, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они пофиксили открытие предыдущих вкладок? На винде проблема актуальна с версии 111!
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