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Релиз Firefox 113

09.05.2023 20:21

Состоялся релиз web-браузера Firefox 113 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 102.11.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 114, релиз которой намечен на 6 июня.

Основные новшества в Firefox 113:

  • Включено отображение в адресной строке введённого поискового запроса, вместо показа URL поисковой системы (т.е. ключи показываются в адресной строке не только в процессе ввода, но и после обращения к поисковой системе и показа связанных с введёнными ключами результатов поиска). Изменение действует только при обращении к поисковым системам из адресной стоки. Если запрос введён на сайте поисковой системы, то в адресной строке показывается URL. Оставление поисковых ключей в адресной строке упрощает отправку уточняющих поисковых запросов, так как в процессе просмотра результатов не требуется перематывать страницу вверх к области ввода.

    Для управления указанным поведением в разделе настроек поиска (about:preferences#search) предложена специальная опция, а в about:config параметр "browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate".

  • В выпадающий список поисковых подсказок добавлено контекстное меню, показываемое при нажатии на кнопку "...". В меню предоставлена возможность удаления поискового запроса из истории посещений и отключения показа спонсорских ссылок.
  • Предложена улучшенная реализация режима просмотра видео "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), в котором добавлены кнопки перемотки на 5 секунд вперёд и назад, кнопка для быстрого раскрытия окна на весь экран и ползунок быстрой перемотки c индикатором позиции и продолжительности видео.
  • При просмотре страниц в режиме приватного просмотра усилена блокировка сторонних Cookie и изоляция браузерного хранилища, используемого в коде отслеживания посещений.
  • При заполнении паролей в формах регистрации повышена надёжность автоматически генерируемых паролей, при формировании которых теперь используются и спецсимволы.
  • В реализации формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1, добавлена поддержка анимированных изображений (AVIS).
  • Переработан движок, реализующий поддержку технологий для людей с ограниченными возможностями (accessibility engine). Значительно увеличена производительность, отзывчивость и стабильность работы с экранными ридерами, интерфейсами единого входа и accessibility-фреймворками.
  • При импорте закладок из Safari и браузеров на базе движка Chromium реализована поддержка импорта связанных с закладками картинок favicon.
  • Ужесточена применяемая на платформе Windows sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU. Для систем с Windows реализована возможность перетаскивания мышью содержимого из Microsoft Outlook. В сборках для Windows включён по умолчанию визуальный эффект с растягиванием при попытках прокрутки за пределы конца страницы.
  • В сборках для платформы macOS предоставлен доступ к подменю Services непосредственно из контекстного меню Firefox.


  • В скриптах, использующих интерфейс Worklet (упрощённый вариант Web Workers, предоставляющий доступ к низкоуровневым стадиям отрисовки и обработки звука), добавлена поддержка импорта модулей JavaScript при помощи выражения "import".
  • Включена по умолчанию поддержка определённых в спецификации CSS Color Level 4 функций color(), lab(), lch(), oklab() и oklch(), применяемых для определения цвета в цветовых пространствах sRGB, RGB, HSL, HWB, LHC и LAB.
  • В CSS добавлена функция color-mix(), позволяющая смешивать цвета в любых цветовых пространствах на основании заданного процента (например, для добавления 10% синего к белому можно указать "color-mix(in srgb, blue 10%, white);").
  • Добавлено CSS-свойство "forced-color-adjust" для отключения принудительного ограничения цветов для отдельных элементов, оставляя для них полные возможности управления цветами через CSS.
  • В CSS добавлена поддержка медиазапроса (@media) "scripting", позволяющего проверить доступность возможности выполнения скриптов (например, в CSS можно определить включена ли поддержка JavaScript).
  • Добавлен новый синтаксис псевдо-классов ":nth-child(an + b)" и ":nth-last-child()", допускающий получение селектора для предварительной фильтрации дочерних элементов перед выполнения с ними основной логики выбора "An+B".
  • Добавлен API Compression Streams, предоставляющий программный интерфейс для сжатия и распаковки данных в форматах gzip и deflate.
  • Добавлена поддержка методов CanvasRenderingContext2D.reset() и OffscreenCanvasRenderingContext2D.reset(), предназначенных для возвращения контекста отрисовки в исходное состояние.
  • Добавлена поддержка дополнительных функций WebRTC, реализованных в других браузерах: RTCMediaSourceStats, RTCPeerConnectionState, RTCPeerConnectionStats ("peer-connection" RTCStatsType), RTCRtpSender.setStreams() и RTCSctpTransport.
  • Удалены специфичные для Firefox функции WebRTC mozRTCPeerConnection, mozRTCIceCandidate и mozRTCSessionDescription WebRTC, которые давно объявлены устаревшими. Удалён устаревший атрибут CanvasRenderingContext2D.mozTextStyle.


  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности функции поиска в файлах, доступной в отладчике JavaScript. Панель поиска перемещена в штатную боковую панель, что позволяет видеть результаты при редактировании скриптов. Обеспечен показ минифицированных результатов и результатов из каталога node_modules. По умолчанию скрыты результаты поиска в игнорируемых файлах. Добавлена поддержка поиска по маскам и возможность использования модификаторов при поиске (например, для поиска без учёта регистра символов или применения регулярных выражений).
  • В интерфейсе просмотра HTML-файлов включён режим наглядного форматирования (pretty print) встроенного кода JavaScript.
  • В отладчике JavaScript разрешено переопределение файлов скриптов. В контекстное меню, показываемого для файлов с кодом, добавлена опция "Add script override", при помощи которой можно загрузить файл со скриптом на свой компьютер и отредактировать его, после чего этот отредактированный скрипт будет использоваться при обработке страницы, даже после её перезагрузки.
  • В версии для Android:
    • По умолчанию включено аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1, при отсутствии поддержки которого применяется программный декодировщик.
    • Включено использование GPU для ускорения растеризации Canvas2D.
    • Улучшен интерфейс встроенного PDF-просмотрщика, упрощено сохранение открытых PDF-файлов.
    • Решена проблема с воспроизведением видео в ландшафтном режиме экрана.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 113 устранена 41 уязвимость. 33 уязвимости помечены как опасные, из них 30 уязвимостей (собраны под CVE-2023-32215 и CVE-2023-32216) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2023-32207 позволяет обойти запрос полномочий через принуждение к нажатию на кнопке подтверждения при помощи наложения обманного содержимого (кликджекинг). Уязвимость CVE-2023-32205 позволяет скрыть предупреждения браузера через наложение всплывающих окон.

В бета-версии Firefox 114 реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для "DNS over HTTPS". Настройки "DNS over HTTPS" перенесены в раздел "Конфиденциальность и безопасность". Предоставлена возможность поиска закладок напрямую из меню "Закладки". Кнопку для вызова меню закладок теперь можно поместить на панель инструментов. Добавлена возможность выборочного поиска в локальной истории посещений при выборке "Поиск в истории" в меню History, Library или Application.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 112
  3. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
  4. OpenNews: Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  6. OpenNews: Mozilla купила компанию Fakespot и намерена интегрировать её наработки в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59106-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 21:23, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    "В бета-версии Firefox 114 реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для DNS over HTTPS. Настройки DNS over HTTPS перенесены в раздел "Конфиденциальность и безопасность"."

    Самое важное не сказано, в ФФ наконец добавили обработку ошибок запросов DNS по HTTPS. Раньше если выбранный DOH сервер не отвечал, то ФФ показывал просто "Не могу найти данный domain.name".
    Сейчас стал показывать станицу с сообщением что не удалось соединиться с такми-то DOH сервером и предложением повторить запрос или сделать запрос через обычный DNS.
    Вот этого не хватало.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:51, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот этого не хватало

    Если завести локальный DNS-сервер, которому подсовывать списки других DNS-серверов, то поведение с откатом появляется не только в фф, но и во всех прогах. Гугли DNSCrypt, там это штатное поведение. Браузерные ДОХи не нужны, вырубаю через policy, которые может редактировать лишь root.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "Включено отображение в адресной строке введённого поискового запроса"

    Мне понравилось, но как скопировать URL страницы теперь?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Жри что дают.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне понравилось, но как скопировать URL страницы теперь?

    Заходишь на сайт и копируешь как обычно.

     
     
  • 3.16, Аноним (2), 22:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про страницу поиска, если что
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 22:25, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тогда добавить в закладки и оттуда скопировать url.
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:21, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл копировать урл поисковика? По одному поисковому запросу у разных людей в разное время будут разные результаты.
     
  • 2.39, rvs2016 (ok), 00:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Включено отображение в адресной
    > строке введённого поискового запроса"
    > Мне понравилось, но как скопировать
    > URL страницы теперь?

    Пиши поисковые запросы только внутри сайта поисковой системы.
    Тогда браузер не будет портить УРЛ.
    Тогда разработчики браузеров придумают другие способы порчи урлов, но на это у них уйдёт некоторое время.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:42, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В выпадающий список поисковых подсказок добавлено контекстное меню, показываемое при нажатии на кнопку "...".

    Я всегда думал, что контекстное меню надо вызывать альтернативной кнопкой мыши. Не осилили?

     
     
  • 2.20, Аноним (12), 22:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вам кнопку дали? Дали. Что не так?
     

  • 1.4, Аноним (3), 21:43, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен API Compression Streams, предоставляющий программный интерфейс для сжатия и распаковки данных в форматах gzip и deflate.

    Могли бы и brotli поддержать.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zstd актуальнее. Серьёзно, этот brotli увеличивает потребление памяти процесса на огромные мегабайты почём зря. Особенно, учитывая, что софт тащит свои бандленные либы, и они не буудут расшарены.
     

  • 1.6, Аноним (3), 21:47, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В отладчике JavaScript разрешено переопределение файлов скриптов. В контекстное меню, показываемого для файлов с кодом, добавлена опция "Add script override", при помощи которой можно загрузить файл со скриптом на свой компьютер и отредактировать его, после чего этот отредактированный скрипт будет использоваться при обработке страницы, даже после её перезагрузки.

    1. Есть более функциональные расширения, позволяющие переопределять что угодно
    2. И они не падают по OOM/приводят к трешингу, как "отладчик JavaScript" от Mozilla, если ви нём просто открыть JS-файл любого "современного" сайта.

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:49, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен новый синтаксис псевдо-классов ":nth-child(an + b)" и ":nth-last-child()", допускающий получение селектора для предварительной фильтрации дочерних элементов перед выполнения с ними основной логики выбора "An+B".

    Т.е. там of добавили: :nth-child(-n+3 of li.important);

     
  • 1.8, user90 (?), 21:51, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фиксы неинтересные, вот 113 как-то мелко, даешь уже Firefox 600!
     
     
  • 2.47, Анонимище (?), 03:57, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У хрома какая версия? Как там у Зенона Ахиллес догонял черепаху, так и тут, ФФ никогда не догонит черепаху.
     

  • 1.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:55, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за реклама Леньки на скриншотах?
     
  • 1.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:56, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 113 устранена 41 уязвимость. 33 уязвимости помечены как опасные, из них 30 уязвимостей (собраны под CVE-2023-32215 и CVE-2023-32216) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.

    Один фиг, что на раст переписывали.

     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 22:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://www.openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary

    9% мёда в бочке особо вкус не меняют

     
     
  • 3.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:27, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > https://www.openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary
    > 9% мёда в бочке особо вкус не меняют

    То есть смысла в безопасном расте нет? Даже 9% кода не безопасны?

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:07, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Оставление поисковых ключей в адресной строке упрощает отправку уточняющих поисковых запросов, так как в процессе просмотра результатов не требуется перематывать страницу вверх к области ввода.

    Боги UX. Сами же создали проблему, скрыв поле ввода для поиска, а теперь внедряют нелепые костыли для ее обхода.

     
     
  • 2.22, Аноним (23), 22:42, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скрыв поле ввода для поиска

    Адресная строка не является строкой ввода URL. Никогда не была, даже во времена наличия отдельного поля для поиска. Если ввести в адресной строке www.google.com, он откроет гугель, хотя эта строка не является урлом. Урлом она станет, если присобачить спереди протокол https://. Следовательно, адресная строка *интерпретирует* пользовательский ввод и проводит его пост-обработку. Точно такую же пост-обработку, как если ввести туда явный поисковый запрос "котики". И это правильное, максимально дружелюбное поведение.

    Сам же возопишь, если бы адресная строка тебе говорила, что "www.google.com не является урлом согласно такому-то RFC, давай приводи к соответствии с RFC".

     
     
  • 3.40, rvs2016 (ok), 01:05, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Адресная строка не является строкой ввода URL
    > Если ввести в адресной строке www.google.com,
    > он откроет гугель, хотя эта строка не является урлом.
    > Урлом она станет, если присобачить спереди протокол https://.
    > Следовательно, адресная строка *интерпретирует*
    > пользовательский ввод и проводит его пост-обработку

    Но только эта пост-обработка должна заканчиваться тогда, когда введённый юзером запрос www.google.com достиг состояния URL после приписывания протокола к исходному запросу, если строку адреса называют строкой адреса, а не строкой поиска, котиков, шариков да фантиков. Т.е. из строки адреса запрос надо отправять не на сайт какой-то поисковой системы, а на веб-сервер, на котором находится сайт, адрес которого введён в строке.

    Вот если строку называть строкой не адреса, а строкой поиска, тогда пиши в ней чё хочешь и браузер будет отправлять запросы на сайты поисковых систем.

    А то повадились.
    Это всё-равно, что я на бумажном конверте напишу адрес типа "Москва, индекс NNNNNN, а/я номер_ящика", а почта отправит этот конверт не в указанный а/я, а неизвестно куда и мне придёт ответ о том, что такое Москва, индекс, а/я и т.п.

     
     
  • 4.43, Аноним (23), 02:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > достиг состояния URL после приписывания протокола к исходному запросу

    Приписывание протокола к исходному запросу - это просто шаблон "https://%s". Шаблон не обязан быть таким, он может быть и "https://search-engine.com/?q=%s". В обоих случаях получится URL, в обоих случаях что-то добавляем перед пользовательским вводом. Задача браузера - распознать, когда какой шаблон применить. Если пользователь ввел "/", то он скорее всего имел в виду file:///.

    > если строку называть строкой не адреса, а строкой поиска

    Правильное техническое название - омнибокс. Приведу один из вариантов его использования: я копирую из текста чятика число 12345. Это число - номер баги в тасктрекере. Открываю браузер, ввожу в омнибоксе один символ: "b", далее жму Tab, далее вставляю 12345, жму Enter. Открылся сайт https://bugtracker.com/bug/12345. Потому что я его так настроил. Твой подход с разделением омнибокса на "строку URL" и "поисковую строку" не предусматривает этот сценарий, и пришлось бы добавлять третью строку: "номер баги в таком-то трекере". Что уже намекает на ущербность твоего подхода, ибо у меня таких шорткатов сдесяток: поиск по гитхабу, поиск по гитхабу-исключительно-по-сишному-коду, поиск по коду определенного репозитория, поиск по номеру баги в багтрекере моей компании, поиск по багтрекеру интересных мне проектов. У меня при твоем подходе в верхней панели было бы штук 10 полей ввода.

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:10, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перемотку в мини плеере, ждал лет 5
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:33, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну. В 2023 году люди узнали, что плеер должен выглядеть как плеер.
     

  • 1.15, НяшМяш (ok), 22:14, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > При импорте закладок из Safari и браузеров на базе движка Chromium реализована поддержка импорта связанных с закладками картинок favicon.

    Джвадцать лет ждал.

    > В CSS добавлена поддержка медиазапроса (@media) "scripting", позволяющего проверить доступность возможности выполнения скриптов (например, в CSS можно определить включена ли поддержка JavaScript).

    А вот ещё один способ посчитать тех, кто без скриптов сидит.

     
  • 1.18, BrainFucker (ok), 22:26, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В бета-версии Firefox 114 реализован интерфейс пользователя для управления списком исключений для "DNS over HTTPS". Настройки "DNS over HTTPS" перенесены в раздел

    А /etc/hosts так и продолжает игнорироваться при использовании DoH?

     
  • 1.24, Аноним (24), 23:15, 09/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:36, 09/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:43, 09/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.36, Аноним (31), 23:49, 09/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.25, Аноним (31), 23:20, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как отключить хромовский бред в строке url?
     
     
  • 2.26, Аноним (31), 23:22, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нашёл. такие психи взяли, что не дочитал дотуда
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 23:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ладно, настоящие психи у тебя будут, когда поймёшь, что отключать нечего: в релизе это не включено.
     

  • 1.27, Аноним (28), 23:36, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Включено отображение в адресной строке введённого поискового запроса

    Не знаю, зачем они это вынесли в примечания к выпуску, но в реальности не включено.

    https://searchfox.org/mozilla-central/source/browser/app/profile/firefox.js#52

    #if defined(EARLY_BETA_OR_EARLIER)

    Включено в бетах, но не в релизе.

     
  • 1.29, Аноним (31), 23:38, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в новой версии у меня включилась анимация вкладок. раньше выключалось через cosmeticAnimations, теперь так

    в about:config добавить int
    ui.prefersReducedMotion = 1

     
  • 1.33, bit_zero (ok), 23:45, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >предложена улучшенная реализация режима просмотра видео "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), в котором добавлены кнопки перемотки на 5 секунд вперёд и назад, кнопка для быстрого раскрытия окна на весь экран и ползунок быстрой перемотки c индикатором позиции и продолжительности видео.

    PIP должна исползовать ориганальный плеер сайта, а не городить очередной неудобный интерфейс, причём в каждом браузере свой.
    Через пару лет дойдут до этого

     
     
  • 2.35, Аноним (31), 23:47, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кстати, как на ютубе отключить? бесит ппц
     

  • 1.34, Аноним (34), 23:46, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они пофиксили открытие предыдущих вкладок? На винде проблема актуальна с версии 111!
     
     
  • 2.37, Аноним (31), 23:51, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а это только ты можешь проверить как юзер оффтопика
     

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