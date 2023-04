Обновление Firefox 112.0.2 с устранением утечки памяти

2.12 , НяшМяш ( ok ), 22:29, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.

> В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !

> Firefox

> Chrome Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в firefox, что даже у них в клубе есть отдельная тема https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно проверить под виндой в таком же firefox.

3.15 , InuYasha ( ?? ), 22:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да под любой ОС что у них, что у ситилинка саты говнят. Я с ними так крепко поругался в поддержке, что они меня работать пригласили... (6_6)

3.34 , Аноним ( 34 ), 23:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.

>> В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !

>> Firefox

>> Chrome

> Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в

> firefox, что даже у них в клубе есть отдельная тема

> https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva

> Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно

> проверить под виндой в таком же firefox. С недавнего времени у них заметил проблемы с работой фильтров, тупо не подгружаются после первой операции, а иногда и сразу, причём в ESR версии всё работает. Проблема чисто только на DNS проявляется. 2.17 , InuYasha ( ?? ), 22:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня тоже ESR :3

Три страницы опеннета и 330МБ памяти процесс firefox. Virtual 1400M.

2.21 , Анонимусс ( ? ), 22:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А причем тут FF? Это вопросы к глюкавому дебу, который позволяет какой-то юзерской проге повесить всю систему. И я более чем уверен, что ты запускаешь его не от рута.

3.23 , Анонимно ( ok ), 22:58, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем запускать браузер под root?

4.25 , Анонимусс ( ? ), 23:04, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется незачем. Просто если бы заспускал от рута, было бы хоть какое-то оправдание глюков.

2.24 , Аноним ( 24 ), 23:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в том числе разрабы линукса виноваты. Во-первых, в 12309. Во-вторых - в том, что все программы под линуксом жрут памяти больше.

2.32 , Аноним ( 34 ), 23:31, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >[оверквотинг удален]

> Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.

> Бывало и раньше. Выключил через кнопку и включил снова. Опять сайт

> DNS и через 4 минуты зависания ОС. И в третий раз

> было тоже самое минут через 8. Плюнул и загрузился в Windows

> 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. DE летает. В Chrome на

> сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 -

> _ни_одного_сбоя_ ! Потебление оперативки всех процессов браузера 120М. В Firefox-esr в

> Debian 10 только процесс firefox-esr потребляет 185М. Плюс WebExtensions 150M. Плюс

> все остальные в сумме 140М. Итого 475М. И это я только

> открыл сайт opennet. А видеокарта нвидия?

У меня схожая проблема на gif и не только в Firefox, также при перемотке видео в vlc

2.36 , Аноним ( 36 ), 23:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > потребление оперативки всех процессов браузера 120М ох уж эти сказочники.... на 32х битной семерке (пустой как барабан) при запуске хромиум-госта с майл-рушечкой компутер с 2 гигами начинает свопить.... 3.39 , _kp ( ok ), 23:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не подтверждаю. Запустил 7ку в виртуалке с 2Гб без свопа.потыкал по сайту. Полёт нормальный. Сожрано 1.2Гб ОЗУ. Хотя, FF съел и поболее 120Мб, но не свопается же.

2.38 , Аноним ( 38 ), 23:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Плюнул и загрузился в Windows 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. И оставайся там, тебе Линукс не надо.