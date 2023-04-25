Обновление Firefox 112.0.2 с устранением утечки памяти

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|1.1, Анонимно (ok), 21:17, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годный браузер. Единственное в Linux не умеет запоминать расположение окна после закрытия/открытия
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|4.5, Аноним (5), 21:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да и лишено смысла когда сайт в итоге полоска в четверть экрана по центру и это практически все сайты сегодня.
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|3.6, Аноним (6), 21:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Практически любой владелец 4к монитора.
Какой смысл разворачивать браузер на весь экран, если подавляющее большинство сайтов будет отображено на средней трети экрана, остальное же будет просто отступ.
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|4.10, Аноним (10), 22:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не знаю открой для тебя скейлинг. Правда где он хорошо работает кроме мака я хз)
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|5.37, _kp (ok), 23:44, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В отличии от небольшого ноутбучного дисплея на Маке, на десктопе дисплей физически крупный, и ставится не для "скалинга", а чтоб больше информации влазило.
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|3.30, Аноним (30), 23:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-нибудь кодил с референсом в браузере или пользовался тайловым WM?
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|4.43, Аноним (2), 00:08, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого браузер на половину экрана разворачивают. В тайловых wm тем более положение окон не надо запоминать, потому что оно там предопределено. А таскать окна тюда-сюда по экрану смысла не вижу
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|3.41, Аноним (-), 00:06, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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opennet не удобно читать, косоглазие заробаеш если смотреть в браузере на вась экран. Читаю сат в окне чтобы текст был по середине монитора.
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|3.45, Аноним (-), 00:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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opennet не удобно читать, косоглазие получишь если смотреть в браузере на весь экран. Читаю сайт в окне, чтобы текст был по середине монитора.
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|2.7, Аноним (5), 21:38, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Киллер фичи это полноценно работающие ублоки и ускорение видеокартой (в особенности на линуксе). Но надолго ли? Опять всё сломают.
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|3.11, Аноним (11), 22:28, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько можно рассказывать эти сказки про аппаратное ускорение. Вот нифига же не работает.
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|4.16, Аноним (5), 22:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На NVIDIA работает (530.41.03) с vaapi-nvdec. Видно по video engine utilization в nvidia-settings -> gpu. Канвас тоже ускорен, на хромиуме канвас начал на самом деле быстрее рисовать пару версий назад, но потом отломали --use-gl=desktop без angle.
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|4.20, Хо (?), 22:46, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ускорение действительно работает на firefox с 73 версии (через vaapi), и на thorium, ungoogled chromium (aur). Причем на хромиумах нагрузка меньше. Вяленый.
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|6.44, Аноним (2), 00:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это устаревший кодек, сейчас уже av1 есть, который более эффективно использует трафик
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|1.8, Аноним (8), 21:56, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот вам случай из жизни.
Debian 10 Firefox-esr
Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила. Бывало и раньше. Выключил через кнопку и включил снова. Опять сайт DNS и через 4 минуты зависания ОС. И в третий раз было тоже самое минут через 8. Плюнул и загрузился в Windows 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. DE летает. В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ ! Потебление оперативки всех процессов браузера 120М. В Firefox-esr в Debian 10 только процесс firefox-esr потребляет 185М. Плюс WebExtensions 150M. Плюс все остальные в сумме 140М. Итого 475М. И это я только открыл сайт opennet.
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|2.12, НяшМяш (ok), 22:29, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
> В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !
> Firefox
> Chrome
Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в firefox, что даже у них в клубе есть отдельная тема https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно проверить под виндой в таком же firefox.
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|3.15, InuYasha (??), 22:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да под любой ОС что у них, что у ситилинка саты говнят. Я с ними так крепко поругался в поддержке, что они меня работать пригласили... (6_6)
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|3.34, Аноним (34), 23:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
>> В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !
>> Firefox
>> Chrome
> Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в
> firefox, что даже у них в клубе есть отдельная тема
> https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva
> Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно
> проверить под виндой в таком же firefox.
С недавнего времени у них заметил проблемы с работой фильтров, тупо не подгружаются после первой операции, а иногда и сразу, причём в ESR версии всё работает. Проблема чисто только на DNS проявляется.
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|2.17, InuYasha (??), 22:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже ESR :3
Три страницы опеннета и 330МБ памяти процесс firefox. Virtual 1400M.
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|2.21, Анонимусс (?), 22:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А причем тут FF? Это вопросы к глюкавому дебу, который позволяет какой-то юзерской проге повесить всю систему. И я более чем уверен, что ты запускаешь его не от рута.
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|4.25, Анонимусс (?), 23:04, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется незачем. Просто если бы заспускал от рута, было бы хоть какое-то оправдание глюков.
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|2.24, Аноним (24), 23:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в том числе разрабы линукса виноваты. Во-первых, в 12309. Во-вторых - в том, что все программы под линуксом жрут памяти больше.
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|2.32, Аноним (34), 23:31, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
> Бывало и раньше. Выключил через кнопку и включил снова. Опять сайт
> DNS и через 4 минуты зависания ОС. И в третий раз
> было тоже самое минут через 8. Плюнул и загрузился в Windows
> 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. DE летает. В Chrome на
> сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 -
> _ни_одного_сбоя_ ! Потебление оперативки всех процессов браузера 120М. В Firefox-esr в
> Debian 10 только процесс firefox-esr потребляет 185М. Плюс WebExtensions 150M. Плюс
> все остальные в сумме 140М. Итого 475М. И это я только
> открыл сайт opennet.
А видеокарта нвидия?
У меня схожая проблема на gif и не только в Firefox, также при перемотке видео в vlc
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|2.36, Аноним (36), 23:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> потребление оперативки всех процессов браузера 120М
ох уж эти сказочники....
на 32х битной семерке (пустой как барабан) при запуске хромиум-госта с майл-рушечкой компутер с 2 гигами начинает свопить....
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|3.39, _kp (ok), 23:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подтверждаю. Запустил 7ку в виртуалке с 2Гб без свопа.потыкал по сайту. Полёт нормальный. Сожрано 1.2Гб ОЗУ. Хотя, FF съел и поболее 120Мб, но не свопается же.
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|2.38, Аноним (38), 23:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Плюнул и загрузился в Windows 7 (двойная загрузка). Боже как приятно.
И оставайся там, тебе Линукс не надо.
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|2.40, _kp (ok), 23:53, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выделите существенно побольше своп, и утекать будет туда, так и весь день хватит с запасом. :)
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|1.26, Аноним (24), 23:04, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собрал earlyoom все процессы и сказал: "Кто будет жрать память - того буду бить по наглой рыжей морде". ответил Firefox "Попробуй вдарь".
Так earlyoom был уволен начальством в связи с утратой доверия.
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|2.29, Анонимусс (?), 23:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> rust
>> layout/base/nsRefreshDriver.cpp
Ты хоть бы фикс посмотрел, прежде чем лужи газифицировать...
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|1.31, Николай (??), 23:26, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну хоть сегодня, они задумуются об группировке вкладок? Opera, сегодня представила группировку для ввкладок, так еще интеллектуальную.
Это звоночок Mozilla, ваш браузер, теперь будет последним, который не не имеет, такую банальную, и в наше время необходимую функцию.
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