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Обновление Firefox 112.0.2 с устранением утечки памяти

25.04.2023 21:07

Доступен корректирующий выпуск Firefox 112.0.2, в котором устранены три проблемы:

  • Исправлена ошибка, приводящая к большому потреблению оперативной памяти при показе анимированных изображений в свёрнутых окнах (или в окнах, перекрытых другими окнами). Среди прочего проблема проявляется и при использовании анимированных тем оформления. Интенсивность утечки при открытом Youtube составляет примерно 13 МБ в секунду.
  • Устранена проблема с пропаданием текста на некоторых сайтах (часть текста становилась невидимой), проявляющаяся на системах Linux с установленными растровыми шрифтами (например, при наличии растровой версии шрифта Helvetica).
  • Решена проблема с отображением в окружении Windows 8 web-уведомлений, содержащих изображения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  3. OpenNews: Обновление Firefox 112.0.1
  4. OpenNews: Релиз Firefox 112
  5. OpenNews: Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе
  6. OpenNews: По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59031-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 21:17, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годный браузер. Единственное в Linux не умеет запоминать расположение окна после закрытия/открытия
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кто-то ещё окно браузера не на весь экран разворачивает?
     
     
  • 3.4, 1000 (?), 21:30, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    например те, у кого достаточно большой монитор.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 21:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да и лишено смысла когда сайт в итоге полоска в четверть экрана по центру и это практически все сайты сегодня.
     
     
  • 5.13, InuYasha (??), 22:30, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И обязательно серая. И на сером. )
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Практически любой владелец 4к монитора.

    Какой смысл разворачивать браузер на весь экран, если подавляющее большинство сайтов будет отображено на средней трети экрана, остальное же будет просто отступ.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 22:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не знаю открой для тебя скейлинг. Правда где он хорошо работает кроме мака я хз)
     
     
  • 5.37, _kp (ok), 23:44, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В отличии от небольшого ноутбучного дисплея на Маке, на десктопе дисплей физически крупный, и ставится не для "скалинга", а чтоб больше информации влазило.
     
  • 4.19, Аноним (19), 22:39, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 4k мониторе «веб-пиксели» толще становятся.
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-нибудь кодил с референсом в браузере или пользовался тайловым WM?
     
     
  • 4.43, Аноним (2), 00:08, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого браузер на половину экрана разворачивают. В тайловых wm тем более положение окон не надо запоминать, потому что оно там предопределено. А таскать окна тюда-сюда по экрану смысла не вижу
     
  • 3.41, Аноним (-), 00:06, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opennet не удобно читать, косоглазие заробаеш если смотреть в браузере на вась экран. Читаю сат в окне чтобы текст был по середине монитора.
     
  • 3.42, DRM (?), 00:07, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже всегда F11 нажимаю.
     
  • 3.45, Аноним (-), 00:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opennet не удобно читать, косоглазие получишь если смотреть в браузере на весь экран. Читаю сайт в окне, чтобы текст был по середине монитора.
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:38, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киллер фичи это полноценно работающие ублоки и ускорение видеокартой (в особенности на линуксе). Но надолго ли? Опять всё сломают.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:28, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно рассказывать эти сказки про аппаратное ускорение. Вот нифига же не работает.
     
     
  • 4.16, Аноним (5), 22:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На NVIDIA работает (530.41.03) с vaapi-nvdec. Видно по video engine utilization в nvidia-settings -> gpu. Канвас тоже ускорен, на хромиуме канвас начал на самом деле быстрее рисовать пару версий назад, но потом отломали --use-gl=desktop без angle.
     
  • 4.20, Хо (?), 22:46, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ускорение действительно работает на firefox с 73 версии (через vaapi), и на thorium, ungoogled chromium (aur). Причем на хромиумах нагрузка меньше. Вяленый.
     
     
  • 5.35, Хо (?), 23:37, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о h264/avc
     
     
  • 6.44, Аноним (2), 00:10, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это устаревший кодек, сейчас уже av1 есть, который более эффективно использует трафик
     
  • 2.27, Зигалу (?), 23:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там пару строк кода если так нужно
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:56, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот вам случай из жизни.
    Debian 10 Firefox-esr
    Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила. Бывало и раньше. Выключил через кнопку и включил снова. Опять сайт DNS и через 4 минуты зависания ОС. И в третий раз было тоже самое минут через 8. Плюнул и загрузился в Windows 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. DE летает. В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ ! Потебление оперативки всех процессов браузера 120М. В Firefox-esr в Debian 10 только процесс firefox-esr потребляет 185М. Плюс WebExtensions 150M. Плюс все остальные в сумме 140М. Итого 475М. И это я только открыл сайт opennet.  
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 22:29, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
    > В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !
    > Firefox
    > Chrome

    Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в firefox, что даже у них  в клубе есть отдельная тема https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно проверить под виндой в таком же firefox.

     
     
  • 3.15, InuYasha (??), 22:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да под любой ОС что у них, что у ситилинка саты говнят. Я с ними так крепко поругался в поддержке, что они меня работать пригласили... (6_6)
     
  • 3.34, Аноним (34), 23:34, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Debian 10 Firefox-esr. Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
    >> В Chrome на сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 - _ни_одного_сбоя_ !
    >> Firefox
    >> Chrome
    > Вот здесь собака порылась. Это настолько известная проблема с этим сайтом в
    > firefox, что даже у них  в клубе есть отдельная тема
    > https://club.dns-shop.ru/discussions/t-52-bugreport/242095-firefox-ne-otkryiva
    > Кривой сайт просто вызывал какую-то системную проблему. Для полноты картины нужно
    > проверить под виндой в таком же firefox.

    С недавнего времени у них заметил проблемы с работой фильтров, тупо не подгружаются после первой операции, а иногда и сразу, причём в ESR версии всё работает. Проблема чисто только на DNS проявляется.

     
  • 2.17, InuYasha (??), 22:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже ESR :3
    Три страницы опеннета и 330МБ памяти процесс firefox. Virtual 1400M.
     
  • 2.21, Анонимусс (?), 22:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А причем тут FF? Это вопросы к глюкавому дебу, который позволяет какой-то юзерской проге повесить всю систему. И я более чем уверен, что ты запускаешь его не от рута.
     
     
  • 3.23, Анонимно (ok), 22:58, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем запускать браузер под root?
     
     
  • 4.25, Анонимусс (?), 23:04, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется незачем. Просто если бы заспускал от рута, было бы хоть какое-то оправдание глюков.
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в том числе разрабы линукса виноваты. Во-первых, в 12309. Во-вторых - в том, что все программы под линуксом жрут памяти больше.
     
  • 2.32, Аноним (34), 23:31, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > Позавчера ходил по сайту DNS. Через 5 минут неспешного серфинга ОС завила.
    > Бывало и раньше. Выключил через кнопку и включил снова. Опять сайт
    > DNS и через 4 минуты зависания ОС. И в третий раз
    > было тоже самое минут через 8. Плюнул и загрузился в Windows
    > 7 (двойная загрузка). Боже как приятно. DE летает. В Chrome на
    > сайте DNS сидел вчера и сегодня в общей сложности 5 -
    > _ни_одного_сбоя_ ! Потебление оперативки всех процессов браузера 120М. В Firefox-esr в
    > Debian 10 только процесс firefox-esr потребляет 185М. Плюс WebExtensions 150M. Плюс
    > все остальные в сумме 140М. Итого 475М. И это я только
    > открыл сайт opennet.

    А видеокарта нвидия?
    У меня схожая проблема на gif и не только в Firefox, также при перемотке видео в vlc

     
  • 2.36, Аноним (36), 23:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потребление оперативки всех процессов браузера 120М

    ох уж эти сказочники....

    на 32х битной семерке (пустой как барабан) при запуске хромиум-госта с майл-рушечкой компутер с 2 гигами начинает свопить....

     
     
  • 3.39, _kp (ok), 23:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подтверждаю. Запустил 7ку в виртуалке с 2Гб без свопа.потыкал по сайту. Полёт нормальный. Сожрано 1.2Гб ОЗУ. Хотя, FF съел и поболее 120Мб, но не свопается же.
     
  • 2.38, Аноним (38), 23:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плюнул и загрузился в Windows 7 (двойная загрузка). Боже как приятно.

    И оставайся там, тебе Линукс не надо.

     

  • 1.18, Tron is Whistling (?), 22:37, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    13МБ в секунду? Ну... чуть больше часа я проживу, а там трава не расти.
     
     
  • 2.40, _kp (ok), 23:53, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выделите существенно побольше своп, и утекать будет туда, так и весь день хватит с запасом. :)
     

  • 1.22, YM2608 (?), 22:54, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да ё моё - когда уже будет не утекать память, а притекать?
     
  • 1.26, Аноним (24), 23:04, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собрал earlyoom все процессы и сказал: "Кто будет жрать память - того буду бить по наглой рыжей морде". ответил Firefox "Попробуй вдарь".

    Так earlyoom был уволен начальством в связи с утратой доверия.

     
  • 1.28, Аноним (28), 23:16, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Утечка памяти - это безопасное поведение в rust, неча тут!
     
     
  • 2.29, Анонимусс (?), 23:22, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > rust
    >> layout/base/nsRefreshDriver.cpp

    Ты хоть бы фикс посмотрел, прежде чем лужи газифицировать...

     

  • 1.31, Николай (??), 23:26, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть сегодня, они задумуются об группировке вкладок? Opera, сегодня представила группировку для ввкладок, так еще интеллектуальную.
    Это звоночок Mozilla, ваш браузер, теперь будет последним, который не не имеет, такую банальную, и в наше время необходимую функцию.
     
  • 1.33, pashev.ru (?), 23:32, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срамота.
     

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