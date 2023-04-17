Обновление Firefox 112.0.1

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|3.10, Ан О Ним (?), 00:16, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мдаааа... Дописаться до того, что момент времени бывает неуникален.
Вепрасработка - это халтура.
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|4.12, Аноним (12), 00:32, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Халтура. Как жаль, что в новости речь не про веб разработку, да?
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|1.4, Аноним (4), 22:43, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что то медленно . Хром меньше чем за две недели уже три багфикса выпустил . В том числе с нулевой дыркой .
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|2.9, Oe (?), 00:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы быстрее изнашивать диск, каждую неделю по два раза 100 мегабайт выкачивать, особенно когда у тебя 16 гигабайт накопитель смартфона, туда сюда и смартфон через год на выброс.
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|1.5, Аноним (5), 23:10, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Меня нервируют такие бесполезные обновления. Им заняться нечем? Это до раста оно компилировалось полчаса, а теперь проблема скомпилировать. Так бинарная ещё и не годится для использования -- то звук сломают, то видео.
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|2.8, Аноним (8), 23:59, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чувак, почитай комменты к тикету, там у людей при каждом закрытии браузера куки стираются. А потом уже языком мели про бесполезные.
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|3.11, Ан О Ним (?), 00:17, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ровно то, что нужно от браузера и ровно так у меня настроено специально.
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|1.6, Аноним (6), 23:37, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну у них по крайней мере куки оставлены. Хромые так вообще свою порцию анальных зондов планировали завезти.
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|1.14, Аноним (14), 00:55, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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du -hs .cache/mozilla/
82M .cache/mozilla/
du -hs .cache/chromium/
68M .cache/chromium/
После очистки
du -hs .cache/chromium/
144K .cache/chromium/
du -hs .cache/mozilla/
67M .cache/mozilla/
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