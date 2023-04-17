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Обновление Firefox 112.0.1

17.04.2023 21:59

Доступен корректирующий выпуск Firefox 112.0.1, в котором устранена ошибка, приводившая к смещению времени Cookie на далёкое будущее после обновления Firefox, что, в свою очередь, могло вызвать ошибочную очистку Cookie.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 112
  3. OpenNews: Firefox избавлен от применения XUL Layout в интерфейсе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58989-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Разработчики постфикса (?), 22:02, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять знаки больше/меньше перепутали?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:48, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Опять знаки больше/меньше перепутали?

    https://hg.mozilla.org/integration/autoland/diff/a94a48e1fc382eb0f088196afe6b6
    -  int64_t currentTimeInUsec = PR_Now();
    +  int64_t currentTimeInUsec;
    +  currentTimeInUsec = Cookie::GenerateUniqueCreationTime(PR_Now());

    Опять тайно дефекацировали Настоящим Погроммистам в штаны.

     
     
  • 3.10, Ан О Ним (?), 00:16, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мдаааа... Дописаться до того, что момент времени бывает неуникален.

    Вепрасработка - это халтура.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:32, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Халтура. Как жаль, что в новости речь не про веб разработку, да?
     
  • 3.16, Аноним (16), 02:06, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеешь код читать?
    https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/rev/c0aa385185fa#l5.12
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:43, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то медленно . Хром меньше чем за две недели уже три багфикса выпустил . В том числе с нулевой дыркой .
     
     
  • 2.9, Oe (?), 00:13, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы быстрее изнашивать диск, каждую неделю по два раза 100 мегабайт выкачивать, особенно когда у тебя 16 гигабайт накопитель смартфона, туда сюда и смартфон через год на выброс.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:10, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Меня нервируют такие бесполезные обновления. Им заняться нечем? Это до раста оно компилировалось полчаса, а теперь проблема скомпилировать. Так бинарная ещё и не годится для использования -- то звук сломают, то видео.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:59, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чувак, почитай комменты к тикету, там у людей при каждом закрытии браузера куки стираются. А потом уже языком мели про бесполезные.
     
     
  • 3.11, Ан О Ним (?), 00:17, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ровно то, что нужно от браузера и ровно так у меня настроено специально.
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 00:35, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за куки такие бархатные, кефтеме. Любишь боль?
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:37, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну у них по крайней мере куки оставлены. Хромые так вообще свою порцию анальных зондов планировали завезти.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:41, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам понял, что сказал? Это хромые веб двигают?
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:55, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    du -hs .cache/mozilla/
    82M .cache/mozilla/
    du -hs .cache/chromium/
    68M .cache/chromium/
    После очистки
    du -hs .cache/chromium/
    144K .cache/chromium/
    du -hs .cache/mozilla/
    67M .cache/mozilla/
     

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