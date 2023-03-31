Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.16

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|1.1, InuYasha (??), 13:09, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не, я лучше диференцированный набор оставлю. И на кутях, а не этом ГТК с безумынми диалогами и самозакрывающимися в процессе поиска меню.
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|1.3, Аноним (3), 13:20, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> основан на браузерном движке Firefox 60.8
Нехороший, негодный движок. Лучше блинка пока ничего не изобрели.
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|1.6, iPony129412 (?), 14:10, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> основан на браузерном движке Firefox 60.8
Луддитно коненчно.
Но всё же подвижки есть
> Обеспечена совместимость с Rust 1.66.1
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|2.7, Аноним (3), 14:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не луддизм. Это просто ошибка невозвратных трат (fallacy of sunk costs). Когда фф только начинался, еще не было толковых опенсорсных движков. Сегодня уже есть блинк, в фф смысла нет абсолютно никакого. Но силы-то были вложены, жалко это выкидывать на помойку.
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|3.10, Константавр (ok), 15:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твой блинк появился, в том числе и, из-за подвигов совершённых моззиловцами, которые пробили монополию мелкомягких и раздвинули ворота в которые и рванул свежеиспечённый хром на чужом движке. Если уж кому и задавать вопрос о нужности - так это хрому и блинку.
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|4.12, Аноним (3), 16:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пробили монополию мелкомягких
> раздвинули ворота
Это все осталось в прошлом. А я говорю, что в настоящем времени побед нет, и что их нет уже давно. Ты мне напоминаешь одну страну, у которой вот уже полвека не было никаких достижений, так что остается лишь жить прошлым и вспоминать великие победы прошлого. (Полгода штурмовать какой-то сарай? Тут даже в случае победы будет позор. Сараи полгода не штурмуют.)
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|5.14, Константавр (ok), 17:24, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно, этот вопрос надо было задавать уже тогда, пятнадцать лет назад. Сейчас понавыростало фанбоев, палок на всех не хватит.
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|1.11, Аноним (11), 15:32, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по ресурсам легче ФФ
маил-клиент еще все имеет человеческий интерфейс, в отличии от ТB
ну и композер :))) (заместо синего грифона)
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|1.15, Аноним (15), 17:35, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сабж это же тот же Тундербёрд? Как заставить mail.ru ящик работать в Тундерберд? Не хочет давать вводить пароль приложения. Техподдержка молчит.
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