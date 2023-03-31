The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.16

31.03.2023 13:03

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.16, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии:

  • В панель редактора текста добавлен анимированный индикатор выполнения операции.
  • Из EdAdvancedEdit удалён неиспользуемый класс gridlines.
  • Каталог devtools/shim переименован в devtools/startup.
  • Удалён неисползуемый CSS seltype=text|cell.
  • Удалён провайдер WCAP.
  • Добавлен новый стиль древовидных элементов.
  • Удалено древовидное представление файлов и ftp.
  • Древовидный список в календаре-планировщике заменён на обычный список.
  • Обновлён код календаря-планировщика
  • Продолжен перевод системы сборки с Python 2 на Python 3.
  • Обеспечена совместимость с Rust 1.66.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.15 и Tor Browser 12.0.2
  3. OpenNews: Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14
  4. OpenNews: Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности
  6. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58899-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 13:09, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, я лучше диференцированный набор оставлю. И на кутях, а не этом ГТК с безумынми диалогами и самозакрывающимися в процессе поиска меню.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:18, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас в курсе.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:23, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты молодец
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:43, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваше мнение очень ценно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:20, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > основан на браузерном движке Firefox 60.8

    Нехороший, негодный движок. Лучше блинка пока ничего не изобрели.

     
  • 1.6, iPony129412 (?), 14:10, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > основан на браузерном движке Firefox 60.8

    Луддитно коненчно.

    Но всё же подвижки есть

    > Обеспечена совместимость с Rust 1.66.1

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 14:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не луддизм. Это просто ошибка невозвратных трат (fallacy of sunk costs). Когда фф только начинался, еще не было толковых опенсорсных движков. Сегодня уже есть блинк, в фф смысла нет абсолютно никакого. Но силы-то были вложены, жалко это выкидывать на помойку.
     
     
  • 3.10, Константавр (ok), 15:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой блинк появился, в том числе и, из-за подвигов совершённых моззиловцами, которые пробили монополию мелкомягких и раздвинули ворота в которые и рванул свежеиспечённый хром на чужом движке. Если уж кому и задавать вопрос о нужности - так это хрому и блинку.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 16:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пробили монополию мелкомягких
    > раздвинули ворота

    Это все осталось в прошлом. А я говорю, что в настоящем времени побед нет, и что их нет уже давно. Ты мне напоминаешь одну страну, у которой вот уже полвека не было никаких достижений, так что остается лишь жить прошлым и вспоминать великие победы прошлого. (Полгода штурмовать какой-то сарай? Тут даже в случае победы будет позор. Сараи полгода не штурмуют.)

     
     
  • 5.14, Константавр (ok), 17:24, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, этот вопрос надо было задавать уже тогда, пятнадцать лет назад. Сейчас понавыростало фанбоев, палок на всех не хватит.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:23, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    современный uBlock под ним не работает, так что в пролете. увы
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:32, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по ресурсам легче ФФ
    маил-клиент еще все имеет человеческий интерфейс, в отличии от ТB
    ну и композер :))) (заместо синего грифона)
     
  • 1.13, p (?), 16:49, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не ожидал от мамонта удаление ftp...
     
  • 1.15, Аноним (15), 17:35, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж это же тот же Тундербёрд? Как заставить mail.ru ящик работать в Тундерберд? Не хочет давать вводить пароль приложения. Техподдержка молчит.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру