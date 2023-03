Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.16

2.7 , Аноним ( 3 ), 14:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это не луддизм. Это просто ошибка невозвратных трат (fallacy of sunk costs). Когда фф только начинался, еще не было толковых опенсорсных движков. Сегодня уже есть блинк, в фф смысла нет абсолютно никакого. Но силы-то были вложены, жалко это выкидывать на помойку.

3.10 , Константавр ( ok ), 15:26, 31/03/2023 Твой блинк появился, в том числе и, из-за подвигов совершённых моззиловцами, которые пробили монополию мелкомягких и раздвинули ворота в которые и рванул свежеиспечённый хром на чужом движке. Если уж кому и задавать вопрос о нужности - так это хрому и блинку.

4.12 , Аноним ( 3 ), 16:21, 31/03/2023 > пробили монополию мелкомягких

> раздвинули ворота Это все осталось в прошлом. А я говорю, что в настоящем времени побед нет, и что их нет уже давно. Ты мне напоминаешь одну страну, у которой вот уже полвека не было никаких достижений, так что остается лишь жить прошлым и вспоминать великие победы прошлого. (Полгода штурмовать какой-то сарай? Тут даже в случае победы будет позор. Сараи полгода не штурмуют.)

5.14 , Константавр ( ok ), 17:24, 31/03/2023 Естественно, этот вопрос надо было задавать уже тогда, пятнадцать лет назад. Сейчас понавыростало фанбоев, палок на всех не хватит.