Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.15 и Tor Browser 12.0.2

2.7 , Аноним ( 8 ), 12:51, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – здесь нет особой связи. но на 3-пне работает без вопросов. хотя фф-esr на 3-пне тоже работает :)

3.10 , Zenitur ( ok ), 13:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот например у меня на Debian 7 работает максимум Firefox 78. А более новый Firefox хочет GTK 3.10. Тут либо GTK обновлять, либо браузер пересобирать. Я выбрал Palemoon, он до сих пор собирается для GTK 2 и 3 на выбор. А тут, оказывается, можно и Seamonkey

4.11 , Аноним ( 8 ), 13:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на антикс-форуме SM 2.53.15 для 3-пней и атлонов собирали под 9-тый дебиан

https://www.antixforum.com/forums/topic/browsers-for-old-cpus/page/6/#post-976

5.13 , Zenitur ( ok ), 14:26, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Девятый дебиан, это круто. Я щас седьмой мучаю. Там LTSS-обновления выходили до 31 мая 2018 года, и можно обновить Glibc с версии 2.13 до версии 2.17 из репозитория SteamOS 1.0 В принципе, всё работает. Есть дрова для NVIDIA и ATi, а из бэкпортов можно поставить новые дрова для интела (но, к сожалению, не новую Месу). Ведро 3.16 с патчами от спектра. Вайн правда старый - 1.4, но мне для офиса и фотошопа хватает (кроссовер 11.3 предпочтительнее). Из исходников удалось обновиться максимум до версии 5.0, а потом то gnutls просит обновить, то Glibc хочет более новый, чем 2.17 (куда новее-то?). Пятый вайн даже стим запускает, портал 2 и скайрим. Но блин на fglrx 15.12 сломался сталкер - текстурки мерцают и тормозит. Поэтому я откатился на третий вайн. На нвидии нормально всё

6.14 , Аноним ( 8 ), 15:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Девятый дебиан В одиночку то тянуть все крайне сложно.

Например, бэкпортировать из поддерживаемых D10 и D11 в девятый заметно проще, чем в восьмой или, тем более, в седьмой.

Сейчас для сборки крупного пакета:

во-первых, нужны огромные вычислительные ресурсы (которых обычно у тех, кто юзает старый дистр нет);

во-вторых, определенные компетенции;

в-третьих, время для этого just for fun