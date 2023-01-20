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Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.15 и Tor Browser 12.0.2

20.01.2023 08:03

Состоялся выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.15, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии:

  • Из Firefox перенесена поддержка механизма Promise и вызовов для манипуляциями микрозадачами, таких как queueMicrotask().
  • Удалены обработчик contentPrefService и вызовы для верификации сертификатов, выполнявшиеся в синхронном режиме.
  • Добавлена серия настроек intl.locale для хранения списка локалей. Осуществлён переход с 'general.useragent.locale' на список 'intl.locale.requested.locale'. Заменены функции nsIPlatfromCharset и nsMsgI18NFileSystemCharset.
  • В почтовом клиенте обеспечена поддержка папок 'Deleted' для Outlook и Hotmail. Для Yahoo/AOL реализована возможность пометки нежелательных сообщений.
  • Реализовано отражение в логе запуска фильтров сообщений.
  • Улучшена обработка тегов для совместно используемых почтовых папок.
  • Продолжен перевод системы сборки с Python 2 на Python 3.
  • Обеспечена совместимость с Rust 1.65.

Дополнительно можно отметить выпуск браузера Tor Browser 12.0.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 102.7.0 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлены версии tor 0.4.7.13 и дополнения NoScript 11.4.14, в системе сборки обновлён инструментарий go 1.19.5. Обновлён список STUN-серверов для обхода блокировок с использованием транспорта Snowflake. Решена проблема с обходом блокировки скриптов через манипуляцию с локальными ресурсами file://.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.8, перешедшего на Wayland
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58515-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, paulus (ok), 08:56, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SeaMonkey хорошая штука была бы на esr и с расширениями, которых почти нет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Обеспечена совместимость с Rust 1.65.

    пропал браузер

     
     
  • 2.4, faa (?), 10:43, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он уже давно от Rust зависит. Правда сейчас уже много где Javascript в  SeaMonkey не работает.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:52, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к сожалению да.
    палёная луна только не проржавела...
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:09, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем любителям пихать раст в браузеры надо бы посмотреть, что в растамановском редохе используется сишный netsurf. Это победа сишников!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно срочно исправить!
     

  • 1.6, Zenitur (ok), 12:49, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8

    Опа, значит на старых системах будет работать

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:51, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь нет особой связи.

    но на 3-пне работает без вопросов.

    хотя фф-esr на 3-пне тоже работает :)

     
     
  • 3.10, Zenitur (ok), 13:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот например у меня на Debian 7 работает максимум Firefox 78. А более новый Firefox хочет GTK 3.10. Тут либо GTK обновлять, либо браузер пересобирать. Я выбрал Palemoon, он до сих пор собирается для GTK 2 и 3 на выбор.

    А тут, оказывается, можно и Seamonkey

     
     
  • 4.11, Аноним (8), 13:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на антикс-форуме SM 2.53.15 для 3-пней и атлонов собирали под 9-тый дебиан
    https://www.antixforum.com/forums/topic/browsers-for-old-cpus/page/6/#post-976
     
     
  • 5.13, Zenitur (ok), 14:26, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девятый дебиан, это круто. Я щас седьмой мучаю. Там LTSS-обновления выходили до 31 мая 2018 года, и можно обновить Glibc с версии 2.13 до версии 2.17 из репозитория SteamOS 1.0

    В принципе, всё работает. Есть дрова для NVIDIA и ATi, а из бэкпортов можно поставить новые дрова для интела (но, к сожалению, не новую Месу). Ведро 3.16 с патчами от спектра. Вайн правда старый - 1.4, но мне для офиса и фотошопа хватает (кроссовер 11.3 предпочтительнее). Из исходников удалось обновиться максимум до версии 5.0, а потом то gnutls просит обновить, то Glibc хочет более новый, чем 2.17 (куда новее-то?).

    Пятый вайн даже стим запускает, портал 2 и скайрим. Но блин на fglrx 15.12 сломался сталкер - текстурки мерцают и тормозит. Поэтому я откатился на третий вайн. На нвидии нормально всё

     
     
  • 6.14, Аноним (8), 15:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Девятый дебиан

    В одиночку то тянуть все крайне сложно.
    Например, бэкпортировать из поддерживаемых D10 и D11 в девятый заметно проще, чем в восьмой или, тем более, в седьмой.
    Сейчас для сборки крупного пакета:
    во-первых, нужны огромные вычислительные ресурсы (которых обычно у тех, кто юзает старый дистр нет);
    во-вторых, определенные компетенции;
    в-третьих, время для этого just for fun


     

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