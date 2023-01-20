Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.15 и Tor Browser 12.0.2

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|1.1, paulus (ok), 08:56, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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SeaMonkey хорошая штука была бы на esr и с расширениями, которых почти нет.
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|2.2, Аноним (2), 09:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8
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|2.4, faa (?), 10:43, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он уже давно от Rust зависит. Правда сейчас уже много где Javascript в SeaMonkey не работает.
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|2.9, Аноним (9), 13:09, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем любителям пихать раст в браузеры надо бы посмотреть, что в растамановском редохе используется сишный netsurf. Это победа сишников!
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|1.6, Zenitur (ok), 12:49, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8
Опа, значит на старых системах будет работать
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|2.7, Аноним (8), 12:51, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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здесь нет особой связи.
но на 3-пне работает без вопросов.
хотя фф-esr на 3-пне тоже работает :)
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|3.10, Zenitur (ok), 13:32, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот например у меня на Debian 7 работает максимум Firefox 78. А более новый Firefox хочет GTK 3.10. Тут либо GTK обновлять, либо браузер пересобирать. Я выбрал Palemoon, он до сих пор собирается для GTK 2 и 3 на выбор.
А тут, оказывается, можно и Seamonkey
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|5.13, Zenitur (ok), 14:26, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Девятый дебиан, это круто. Я щас седьмой мучаю. Там LTSS-обновления выходили до 31 мая 2018 года, и можно обновить Glibc с версии 2.13 до версии 2.17 из репозитория SteamOS 1.0
В принципе, всё работает. Есть дрова для NVIDIA и ATi, а из бэкпортов можно поставить новые дрова для интела (но, к сожалению, не новую Месу). Ведро 3.16 с патчами от спектра. Вайн правда старый - 1.4, но мне для офиса и фотошопа хватает (кроссовер 11.3 предпочтительнее). Из исходников удалось обновиться максимум до версии 5.0, а потом то gnutls просит обновить, то Glibc хочет более новый, чем 2.17 (куда новее-то?).
Пятый вайн даже стим запускает, портал 2 и скайрим. Но блин на fglrx 15.12 сломался сталкер - текстурки мерцают и тормозит. Поэтому я откатился на третий вайн. На нвидии нормально всё
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|6.14, Аноним (8), 15:21, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Девятый дебиан
В одиночку то тянуть все крайне сложно.
Например, бэкпортировать из поддерживаемых D10 и D11 в девятый заметно проще, чем в восьмой или, тем более, в седьмой.
Сейчас для сборки крупного пакета:
во-первых, нужны огромные вычислительные ресурсы (которых обычно у тех, кто юзает старый дистр нет);
во-вторых, определенные компетенции;
в-третьих, время для этого just for fun
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