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Microsoft выпустил открытый пакетный менеджер WinGet 1.4

24.01.2023 14:43

Компания Microsoft представила пакетный менеджер WinGet 1.4 (Windows Package Manager), предназначенный для установки приложений в Windows из репозитория, поддерживаемого при участии сообщества, и выступающего альтернативой каталога Microsoft Store, с которой можно работать из командной строки. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Для управления пакетами предоставляются команды, близкие к таким пакетным менеджерам как apt и dnf (install, search, list, upgrade и т.п.). Параметры пакета определяются через файлы с манифестом в формате YAML. Репозиторий WinGet лишь выступает индексом, а манифест ссылается на внешний zip- или msi-файл, например, размещённый на Microsoft Store, GitHub или на основном сайте проекта). Для упрощения создания файлов с манифестом преложен инструментарий winget-create.

В настоящее время в репозитории предложено около двух тысяч пакетов, среди прочего представлены такие проекты, как 7Zip, OpenJDK, iTunes, Chrome, Blender, DockerDesktop, Dropbox, Evernote, FreeCAD, GIMP, Git, Maxima, Inkscape, Nmap, Firefox, Thunderbird, Skype, Edge, VisualStudio, KiCad, LibreOffice, Minecraft, Opera, Putty, TelegramDesktop, Steam, WhatsApp, Wireguard, Wireshark и различные приложения Microsoft. Поддерживается создание приватных репозиториев, взаимодействие с которыми осуществляется через REST API.

По умолчанию при установке готовых сборок WinGet в пакетном менеджере включена отправка телеметрии, собирающей данные о взаимодействии пользователя с пакетным менеджером и возникающих ошибках. Для отключения телеметрии можно выбрать значение "Basic" в "Settings > Privacy > Diagnostics & feedback" или собрать WinGet из исходных текстов.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность поставки установочных файлов и инсталлятора в архивах zip, помимо ранее поддерживаемых форматов MSIX, MSI и EXE.
  • Расширены возможности команды "winget show", в результатах которой теперь выводятся сведения о тегах и ссылке на страницу покупки приложения.
  • Добавлена поддержка альтернативных наименований команд. Например, для команды "search" реализован псевдоним "find", для команды "install" - псевдоним "add", для upgrade - update, для uninstall - rm, для list - ls, а для settings - config.
  • Улучшен процесс установки и обновления приложений. Например, при попытке применения команды install для уже установленного пакета, WinGet определит наличие пакета и автоматически выполнит команду upgrade для обновления вместо установки (для отмены подобного поведения добавлена опция "--no-upgrade").
  • Добавлена опция "--wait" при указании которой после выполнения операции выводится запрос нажатия клавиши для продолжения, который может быть полезен для того чтобы рассмотреть вывод при вызове winget из скриптов.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft выпустил пакетный менеджер Windows Package Manager 1.0, похожий на apt и dnf
  3. OpenNews: Microsoft развивает новый открытый пакетный менеджер winget
  4. OpenNews: Выпуски пакетного менеджера Pacman 6.0 и инсталлятора Archinstall 2.2.0
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18
  6. OpenNews: Создатель brew развивает новый пакетный менеджер tea
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58536-winget
Ключевые слова: winget
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноннейм (?), 14:51, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то юзает ?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:19, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Пусть его сначала на линукс портируют.
     
     
  • 3.43, Вован (??), 16:53, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Допризываетесь. Портируют
     
     
  • 4.54, Деанон (?), 17:18, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd-get автообновление ради безопасности, иначе не запустится комп ради безопасности
     
  • 3.63, Аноним (63), 18:45, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft Edge, Microsoft Visual Studio, SUBJ. GNU накоборот?
     
  • 3.68, Андрей (??), 19:31, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нафига он нужен? Мне вообще кажется что в дальнейшем будет упор на OSTree и flatpak
     
  • 2.65, Роман (??), 19:03, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю. FAR, 7Zip, Firefox и что то там ещё ставил
     
  • 2.73, Анонус (?), 19:43, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю. У него есть большая проблема - определение версий установленного софта. Т.к. стандартного системного механизма нет, а софтописатели делают кто во что горазд. Например у меня уже некоторое время висит

    >Microsoft .NET Core SDK 2.2.300 (x64) Microsoft.DotNet.SDK.3_1          <3.1.419       3.1.426

    но обновить не может почему-то.

     
  • 2.80, penetrator (?), 20:34, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    херь какая-то, нет вменяемого exe файла, механизм диструбуции из задницы

    Microsoft Store [Recommended]

    Development Releases

    There are two methods to get development releases:

        Install a Windows 10 or Windows 11 Insider build.
        Join the Windows Package Manager Insider program by signing up.

    Build your own

    Даже какой-нибудь wget для винды это просто exe-шник, родной nuget тоже. А тут цирк с конями. Нах надо.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:53, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Scoop удобнее будет на порядок.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:54, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    к 23-летию пакетного менеджера apt ... далее по тексту
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:44, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какая была сенсация, когда в вин10 добавили рабочие столы...
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:12, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом как всегда не доделали, сломали пуск и начали пилить следующую форточку, наглухо забив на поддержку консоли, wt, доцкеров и прочего этого вот "мыжесделали"
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 19:41, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рыночек порешал что это всё не нужно.
     
     
  • 5.76, Аноним (39), 19:51, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой рыночек уже решал, что блютуз не нужен
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:54, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В PowerToys ещё в незапамятные времена было.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:01, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там с телеметрией?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 15:20, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Вроде всё неплохо. Как обычно у некрософта, неотключаемая.
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:19, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как в Гнуме
     
     
  • 3.33, Аноним (4), 16:24, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам не гнумер, но думаю, что Гнум можно собрать из сорцов с --without-telemetry (USE="-telemetry").
     
  • 3.69, Андрей (??), 19:37, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб гном начал стучать разрабам нужно установить gnome-info-collect
     
  • 2.31, анон (?), 16:21, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как и в калькуляторе майек, отсылает даже контакты.
     

  • 1.5, Самый Лучший Гусь (?), 15:02, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шоколадный гораздо лучшее
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 15:47, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заяц?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:02, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:04, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глаз
     

  • 1.6, Серб (ok), 15:02, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С зависимостями работает?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 16:47, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по традиции он должен ставить в C:\Program\ Files\ \(x86\) 64-битную прогу и все dll. при запуске установленной на другой диск проги дожен валиться BSOD. да и вообще, что-то у вас vcredist не той версии
     
     
  • 3.44, Аноним (45), 16:54, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело вышеупомяянутый APT, куда угодно разрешает устанавливать проги.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:04, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В этом убожестве опять не добавили опцию Pin, это просто невозможно какие же они конченные https://github.com/microsoft/winget-cli/issues/476
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:04, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такие же как и ты.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:08, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем? Одним из плюсов винды всегда были самодостаточные установщики, которым не нужно десяток зависимостей из интернета тянуть.
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 15:22, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что они их из интернета таскали

    и при этом из трёх проверенных на чистом ноуте приложения - два так и не запустились, им нужно какое-то чё-то там, как мне потом сказали, редистрибутабле. и оно нифига не по каким зависимостям не вытянулось, просто кнопка "не найден длл такой-то" и так 10 раз, и всё. и гадай, чё ему надо.

     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 15:50, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не ставить Visual C++ Distributables сразу после установки венды ССЗБ.
     
     
  • 4.27, Аноним (23), 16:04, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше того, Windows 10+ автоматом качает зависимости через Windows Update при запуске нормального инстолятора, а потом еще и обновляет на новые версии эти зависимости
     
  • 4.53, Аноним (3), 17:17, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    откуда я должен это знать? да я и щас не знаю, что это и где это. я купил ноут, там была десятко. я хотел тесты в венде в этой погонять, перед тем, как удалить - скачал unigine heaven и unigine superposition. первый не заработал, и начал мне про какие-то .dll не хватающие говорить. ещё одну фигню поставил - на другие .dll ругалось. так что не особо то оно и "самодостаточное". 2 из 3-х не заработало, и вместо внятного объяснения - тупые окна "ошибка dll".
     
     
  • 5.60, НяшМяш (ok), 18:09, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прочитали исповедь эксперта опеннета. Серьёзно, с каждым днём пробивается новое дно.
     
  • 2.15, kawaii_girl (ok), 15:33, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Winget просто скачивает те самые "самодостаточные установщики" и их устанавливает. То есть вводишь команду winget install *название программы* и winget просто автоматически скачивает установщик с сайта программы и запускает "тихую" установку.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:09, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять стырили название у существующего продукта?
     
  • 1.13, beck (??), 15:25, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не wpm?
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 16:48, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПотомуЧтоВсёДолжноБытьЧерезШифт
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:41, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В нем прогресс бар в виде радуги, предлагаю запретить
     
     
  • 2.28, Аноним (23), 16:06, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    все цвета рудуги? или только 4? а то триколор в каком-то смысле чест радуги
     
     
  • 3.64, Аноним (16), 18:49, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только запрещенные дегенеративные сочетания
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:27, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты радуги не путай. В радуге 7 цветов, а в том, что ты имел ввиду 6, потому она не радуга, а "радуга"
     
     
  • 3.42, Аноним (39), 16:49, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как ты понял, что он имел ввиду, если он всё перепутал?
     
  • 3.48, Аноним (45), 17:01, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитайте о том, что такое «лингвистический релятивизм».
    Кстати, у Ньютона изначально вообще пять цветов было.
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:43, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и полвека...
     
  • 1.20, AHoH1m (?), 15:53, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    expectedAsMin:
      features:
        - use flags
        - hot code reloading
        - backports
      packages:
        - win{NT,95,xp,vista,7}-sources
        - genkernel

      

     
  • 1.21, Rock (?), 15:59, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот, неймется же людям. У них же есть vcpkg, зачем еще один? Забыли?
    В свое время пришлось один раз воспользоваться vcpkg -- нужно было быстренько и без заморочек собрать cpprestsdk и blas. Не без заморочек, но собрал. Директория VCPkg оказалась 3.237 гигабайт (до сих пор не удалил). Выковырял оттуда мегабайт 150.
     
  • 1.22, kusb (?), 16:02, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    winget install --disable-mailru-agent
     
  • 1.24, Аноним (26), 16:03, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на языке С++

    Послушали Бьерна все таки.

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:27, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Послушали Бьерна все таки.

    Да и сразу менеджер пакетов за пару дней написали.

     
     
  • 3.37, Аноним (26), 16:30, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидовать плохо
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:03, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А поддержка RectalOS есть?
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:06, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же не паханное поле для распространения гадости. Браво мс
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:21, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опоздали лет на 20-25.
     
  • 1.36, Аноним (36), 16:30, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Microsoft .. Windows Package Manager .. Microsoft Store

    2023 год, OpenNet, который мы заслужили..

     
     
  • 2.56, Аноним (3), 17:51, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну мож там можно сделать win-get install debian
     
     
  • 3.77, Аноним (39), 19:55, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на опеннете надо писать "win-get install alt" и тереть все остальные комменты
     
  • 3.78, Аноним (78), 20:02, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно:

    winget show debian -s winget

    Найдено Debian [Debian.Debian]
    Версия: 1.12.1.0
    Издатель: The Debian Project
    URL-адрес издателя: https://www.debian.org/
    URL-адрес службы поддержки издателя: https://www.debian.org/support
    Автор: Debian contributors
    Моникер: debian
    Описание: With this app you get Debian for the Windows Subsystem for Linux (WSL). You will be able to use a complete Debian command line environment containing a full current stable release environment.
    Домашняя страница: https://www.debian.org/
    Лицензия: DFSG-compatible licenses
    URL-адрес лицензии: https://www.debian.org/legal/licenses/
    URL-адрес заявления о конфиденциальности: https://www.debian.org/legal/privacy
    Авторское право: Copyright (c) The Debian Project

     

  • 1.38, Аноним (38), 16:33, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка альтернативных наименований команд.

    Это действительно нужно? Какой смысл загромождать?
    Изменение ради изменений, без пощады?

     
  • 1.46, tonys (??), 16:54, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В первоисточнике пояснили
    Muscle memory can be hard to overcome. If you’ve ever tried to type “dir” on a Linux system or “ls” on Windows, you know what I mean.
     
  • 1.47, InuYasha (??), 16:56, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, выглядит как неотстой. И, что самое главное, не на .NET. Только, готов спорить - не под Семёрку. (
     
     
  • 2.52, Аноним (45), 17:13, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS с 1 февраля перестаёт продавать десятку. Поддержка семёрки завершилась уже окончательно. Вам, может, ещё XP подать?
     
     
  • 3.58, Аноним (72), 18:00, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы не плохо. Пока что самая удачная ОС у них это ХП.
     

  • 1.50, Alexey Torgashin (?), 17:09, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддерживаю выпуск инструментов от Майкрософт. Почему? Из-за их ОС? Нет, они делают полезные тулы.
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 19:23, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    назови хоть одну.
     

  • 1.55, анонимомус (?), 17:49, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот "пакетный менеджер" научился следить за установленными файлами, или это все еще запускалка инсталяторов с последующим засиранием диска?
     
     
  • 2.57, Аноним (72), 17:59, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему за этим должен следить менеджер? Если тот кто собирал пакет добавил очистку мусора она будет если нет то нет.
     
     
  • 3.66, testuser (?), 19:05, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это обязанность пакетного менеджера. Следить за файлами, устанавливаемыми из пакета. Вплоть до проверки их целостности. Вне зависимости от того, что там добавил разработчик, пакетный менеджер хранит в своей базе пути и хеши ко всем файлам, которые были запакованы в пакет.
     
     
  • 4.70, Аноним (72), 19:40, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хорошо тогда тебе вопрос со звездочкой. Почему ни deb ни rpm за этим не следят и не убирают весь мусор приложения? Отвечает знаток testuser.
     
     
  • 5.79, testuser (?), 20:11, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что deb и rpm за этим следят и убирают все файлы, которые были установлены с пакетом. Оставляют они только директории, в которых появились новые файлы файлы, о которых пакетный менеджер разумеется не знает, о чём пишут при удалении пакета: "dpkg: warning: while removing directory /usr/local not empty so not removed"
     

  • 1.59, Аноним (59), 18:07, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он лучше, чем conan?
     
  • 1.61, Аноним (61), 18:37, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "манифест ссылается на внешний zip- или msi-файл, например, размещённый на Microsoft Store, GitHub или на основном сайте проекта"
    Майки изобрели AUR
     
  • 1.62, Аноним (62), 18:43, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> WinGet определит наличие пакета и автоматически выполнит команду upgrade для обновления вместо установки (для отмены подобного поведения добавлена опция "--no-upgrade").

    А опцию --no-update добавили? :-)

     
  • 1.74, Аноним (-), 19:48, 24/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.75, Чи (?), 19:51, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда они уже баш портируют вместо cmd.exe
     

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