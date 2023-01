Microsoft выпустил открытый пакетный менеджер WinGet 1.4

Да, можно: winget show debian -s winget Найдено Debian [Debian.Debian]

Версия: 1.12.1.0

Издатель: The Debian Project

URL-адрес издателя: https://www.debian.org/

URL-адрес службы поддержки издателя: https://www.debian.org/support

Автор: Debian contributors

Моникер: debian

Описание: With this app you get Debian for the Windows Subsystem for Linux (WSL). You will be able to use a complete Debian command line environment containing a full current stable release environment.

Домашняя страница: https://www.debian.org/

Лицензия: DFSG-compatible licenses

URL-адрес лицензии: https://www.debian.org/legal/licenses/

URL-адрес заявления о конфиденциальности: https://www.debian.org/legal/privacy

Авторское право: Copyright (c) The Debian Project