Microsoft выпустил открытый пакетный менеджер WinGet 1.4

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|4.54, Деанон (?), 17:18, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd-get автообновление ради безопасности, иначе не запустится комп ради безопасности
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|3.68, Андрей (??), 19:31, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нафига он нужен? Мне вообще кажется что в дальнейшем будет упор на OSTree и flatpak
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|2.73, Анонус (?), 19:43, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я юзаю. У него есть большая проблема - определение версий установленного софта. Т.к. стандартного системного механизма нет, а софтописатели делают кто во что горазд. Например у меня уже некоторое время висит
>Microsoft .NET Core SDK 2.2.300 (x64) Microsoft.DotNet.SDK.3_1 <3.1.419 3.1.426
но обновить не может почему-то.
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|2.80, penetrator (?), 20:34, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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херь какая-то, нет вменяемого exe файла, механизм диструбуции из задницы
Microsoft Store [Recommended]
Development Releases
There are two methods to get development releases:
Install a Windows 10 or Windows 11 Insider build.
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Build your own
Даже какой-нибудь wget для винды это просто exe-шник, родной nuget тоже. А тут цирк с конями. Нах надо.
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|3.51, Аноним (51), 17:12, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом как всегда не доделали, сломали пуск и начали пилить следующую форточку, наглухо забив на поддержку консоли, wt, доцкеров и прочего этого вот "мыжесделали"
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|3.33, Аноним (4), 16:24, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам не гнумер, но думаю, что Гнум можно собрать из сорцов с --without-telemetry (USE="-telemetry").
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|3.69, Андрей (??), 19:37, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб гном начал стучать разрабам нужно установить gnome-info-collect
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|2.31, анон (?), 16:21, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так же, как и в калькуляторе майек, отсылает даже контакты.
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|2.40, Аноним (39), 16:47, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по традиции он должен ставить в C:\Program\ Files\ \(x86\) 64-битную прогу и все dll. при запуске установленной на другой диск проги дожен валиться BSOD. да и вообще, что-то у вас vcredist не той версии
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|3.44, Аноним (45), 16:54, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело вышеупомяянутый APT, куда угодно разрешает устанавливать проги.
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|1.8, Аноним (8), 15:08, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем? Одним из плюсов винды всегда были самодостаточные установщики, которым не нужно десяток зависимостей из интернета тянуть.
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|2.12, Аноним (3), 15:22, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что они их из интернета таскали
и при этом из трёх проверенных на чистом ноуте приложения - два так и не запустились, им нужно какое-то чё-то там, как мне потом сказали, редистрибутабле. и оно нифига не по каким зависимостям не вытянулось, просто кнопка "не найден длл такой-то" и так 10 раз, и всё. и гадай, чё ему надо.
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|3.19, НяшМяш (ok), 15:50, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не ставить Visual C++ Distributables сразу после установки венды ССЗБ.
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|4.27, Аноним (23), 16:04, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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больше того, Windows 10+ автоматом качает зависимости через Windows Update при запуске нормального инстолятора, а потом еще и обновляет на новые версии эти зависимости
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|4.53, Аноним (3), 17:17, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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откуда я должен это знать? да я и щас не знаю, что это и где это. я купил ноут, там была десятко. я хотел тесты в венде в этой погонять, перед тем, как удалить - скачал unigine heaven и unigine superposition. первый не заработал, и начал мне про какие-то .dll не хватающие говорить. ещё одну фигню поставил - на другие .dll ругалось. так что не особо то оно и "самодостаточное". 2 из 3-х не заработало, и вместо внятного объяснения - тупые окна "ошибка dll".
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|5.60, НяшМяш (ok), 18:09, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы прочитали исповедь эксперта опеннета. Серьёзно, с каждым днём пробивается новое дно.
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|2.15, kawaii_girl (ok), 15:33, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Winget просто скачивает те самые "самодостаточные установщики" и их устанавливает. То есть вводишь команду winget install *название программы* и winget просто автоматически скачивает установщик с сайта программы и запускает "тихую" установку.
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|2.28, Аноним (23), 16:06, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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все цвета рудуги? или только 4? а то триколор в каком-то смысле чест радуги
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|2.34, Аноним (34), 16:27, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты радуги не путай. В радуге 7 цветов, а в том, что ты имел ввиду 6, потому она не радуга, а "радуга"
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|3.48, Аноним (45), 17:01, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитайте о том, что такое «лингвистический релятивизм».
Кстати, у Ньютона изначально вообще пять цветов было.
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|1.20, AHoH1m (?), 15:53, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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expectedAsMin:
features:
- use flags
- hot code reloading
- backports
packages:
- win{NT,95,xp,vista,7}-sources
- genkernel
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|1.21, Rock (?), 15:59, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот, неймется же людям. У них же есть vcpkg, зачем еще один? Забыли?
В свое время пришлось один раз воспользоваться vcpkg -- нужно было быстренько и без заморочек собрать cpprestsdk и blas. Не без заморочек, но собрал. Директория VCPkg оказалась 3.237 гигабайт (до сих пор не удалил). Выковырял оттуда мегабайт 150.
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|2.35, Аноним (35), 16:27, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Послушали Бьерна все таки.
Да и сразу менеджер пакетов за пару дней написали.
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|1.36, Аноним (36), 16:30, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Microsoft .. Windows Package Manager .. Microsoft Store
2023 год, OpenNet, который мы заслужили..
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|3.77, Аноним (39), 19:55, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на опеннете надо писать "win-get install alt" и тереть все остальные комменты
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|1.38, Аноним (38), 16:33, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка альтернативных наименований команд.
Это действительно нужно? Какой смысл загромождать?
Изменение ради изменений, без пощады?
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|1.46, tonys (??), 16:54, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В первоисточнике пояснили
Muscle memory can be hard to overcome. If you’ve ever tried to type “dir” on a Linux system or “ls” on Windows, you know what I mean.
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|1.47, InuYasha (??), 16:56, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, выглядит как неотстой. И, что самое главное, не на .NET. Только, готов спорить - не под Семёрку. (
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|2.52, Аноним (45), 17:13, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MS с 1 февраля перестаёт продавать десятку. Поддержка семёрки завершилась уже окончательно. Вам, может, ещё XP подать?
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|1.55, анонимомус (?), 17:49, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот "пакетный менеджер" научился следить за установленными файлами, или это все еще запускалка инсталяторов с последующим засиранием диска?
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|2.57, Аноним (72), 17:59, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему за этим должен следить менеджер? Если тот кто собирал пакет добавил очистку мусора она будет если нет то нет.
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|3.66, testuser (?), 19:05, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это обязанность пакетного менеджера. Следить за файлами, устанавливаемыми из пакета. Вплоть до проверки их целостности. Вне зависимости от того, что там добавил разработчик, пакетный менеджер хранит в своей базе пути и хеши ко всем файлам, которые были запакованы в пакет.
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|4.70, Аноним (72), 19:40, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хорошо тогда тебе вопрос со звездочкой. Почему ни deb ни rpm за этим не следят и не убирают весь мусор приложения? Отвечает знаток testuser.
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|5.79, testuser (?), 20:11, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что deb и rpm за этим следят и убирают все файлы, которые были установлены с пакетом. Оставляют они только директории, в которых появились новые файлы файлы, о которых пакетный менеджер разумеется не знает, о чём пишут при удалении пакета: "dpkg: warning: while removing directory /usr/local not empty so not removed"
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|1.61, Аноним (61), 18:37, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"манифест ссылается на внешний zip- или msi-файл, например, размещённый на Microsoft Store, GitHub или на основном сайте проекта"
Майки изобрели AUR
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|1.62, Аноним (62), 18:43, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> WinGet определит наличие пакета и автоматически выполнит команду upgrade для обновления вместо установки (для отмены подобного поведения добавлена опция "--no-upgrade").
А опцию --no-update добавили? :-)
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