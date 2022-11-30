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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.1

30.11.2022 10:20

Компания Oracle опубликовала выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.1, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 9.1 и полностью бинарно совместимого с ней. Для загрузки без ограничений предложены установочные iso-образы, размером 9.2 ГБ и 839 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 9 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 5.14) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме дополнительного ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 9.1 и RHEL 9.1 полностью идентичны (список изменений можно посмотреть в анонсе RHEL 9.1).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.1, развиваемого основателем CentOS
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.1
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.1
  5. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58223-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, penetrator (?), 10:38, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Где этот клоун, которых тарахтел, что UEK - ядро по умолчанию в Full DVD? )))

    ставил и 7-ку и 8-ку сразу на BTRFS из Full DVD, слюшай клянусь да...

    )))

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Full DVD?

    по-моему, это уже Full Blu-ray

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    вроде хорошо, но нет в UEK VDO...
     
     
  • 2.6, penetrator (?), 10:51, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оно надо?

    filesystem backend
    deploy to file system
    copy on file system

    XFS ontop of normal LVM volume
    28sec
    35sec

    XFS on VDO device, async mode
    55sec
    58sec

    XFS on VDO device, sync mode
    71sec
    92sec

    и все ради компрессии? уж не лучше нативно файловой системой?

     

  • 1.3, Олег.Б (?), 10:42, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Давно в проде используем с ораклдб, дистр отличный.
     
  • 1.4, penetrator (?), 10:47, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    "Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию"

    Чирков откуда ты новости тыришь? Обычная деза, в UEK ядро загрузиться из FULL DVD нельзя! Только из Boot UEK ISO, а потом ставиться c ядром UEK, но придется вручную прописывать репы (install source).

     
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