Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.1

1.1 , penetrator ( ? ), 10:38, 30/11/2022 [ответить] + / – Где этот клоун, которых тарахтел, что UEK - ядро по умолчанию в Full DVD? ))) ставил и 7-ку и 8-ку сразу на BTRFS из Full DVD, слюшай клянусь да... )))

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в Full DVD? по-моему, это уже Full Blu-ray



1.2 , Аноним ( 2 ), 10:42, 30/11/2022 [ответить] + / – вроде хорошо, но нет в UEK VDO...

2.6 , penetrator ( ? ), 10:51, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а оно надо? filesystem backend

deploy to file system

copy on file system XFS ontop of normal LVM volume

28sec

35sec XFS on VDO device, async mode

55sec

58sec XFS on VDO device, sync mode

71sec

92sec и все ради компрессии? уж не лучше нативно файловой системой?



1.3 , Олег.Б ( ? ), 10:42, 30/11/2022 [ответить] + / – Давно в проде используем с ораклдб, дистр отличный.

1.4 , penetrator ( ? ), 10:47, 30/11/2022 [ответить] + / – "Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию" Чирков откуда ты новости тыришь? Обычная деза, в UEK ядро загрузиться из FULL DVD нельзя! Только из Boot UEK ISO, а потом ставиться c ядром UEK, но придется вручную прописывать репы (install source).