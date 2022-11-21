Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.7

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|2.6, васёк (?), 22:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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если в РФ - то дистр поставить нельзя - санкции - остаётся только накатывать по 200 грамм
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|2.7, Аноним (7), 23:06, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Куда ты так торопишься? Что ты собираешься получить от такого быстрого обновления?
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|1.9, Аноним (-), 23:13, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот уже и оракул линукса зашкварил. Кто следующий? Кому еще отдастся эта продажная вувузела капитализьму?
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|2.14, Аноним (14), 06:47, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У IBM есть, у Microsoft есть, почему сабж не может вкатиться? И, кстати, поудачнее и повыгоднее предложение. Как видим, GPL -- великое благо.
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