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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.7

21.11.2022 21:51

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.7, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.7. Для загрузки без ограничений распространяются установочные iso-образы размером 11 ГБ и 859 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

Помимо поставки ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7 функциональность выпусков Oracle Linux 8.7 и RHEL 8.7 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.7 повторяет список изменений в RHEL 8.7).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.7, совместимого с RHEL
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Доступны Oracle Linux 9 и ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58164-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 21:59, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Последний, надеюсь, из клонов )
     
  • 1.2, анонна (?), 22:03, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не быватьь последнему клону от клонов))
     
  • 1.3, darkshvein (ok), 22:04, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >и улучшенная поддержка Btrfs.

    не понял.
    какая там ФС по умолчанию?

     
     
  • 2.4, Оракль (?), 22:08, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    XFS, конечно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:30, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь обновлялся уже ? можно накатывать ?
     
     
  • 2.6, васёк (?), 22:52, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    если в РФ - то дистр поставить нельзя - санкции - остаётся только накатывать по 200 грамм
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:43, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По 200? То для слабаков. Это мышь почистить не хватит.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:06, 21/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда ты так торопишься? Что ты собираешься получить от такого быстрого обновления?
     
  • 2.15, лютый ж.... (?), 07:34, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кто-нибудь обновлялся уже ?

    уже давно, новость какая-то протухшая.

     

  • 1.8, Аноним (7), 23:07, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Unbreakable Enterprise Kernel как обычно не поддерживает Nvidia?
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:13, 21/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот уже и оракул линукса зашкварил. Кто следующий? Кому еще отдастся эта продажная вувузела капитализьму?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 06:47, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У IBM есть, у Microsoft есть, почему сабж не может вкатиться? И, кстати, поудачнее и повыгоднее предложение. Как видим, GPL -- великое благо.
     

  • 1.11, Самый Лучший Гусь (?), 04:08, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нравственно ли использовать Oracle Linux, когда есть RHEL?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 05:01, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.13, Самый Лучший Гусь (?), 05:33, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да

    Спасибо, Аноним!

     
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