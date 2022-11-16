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Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.7, совместимого с RHEL

16.11.2022 08:25

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.7, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 8.7. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 12 ГБ (appstream) и 1.7 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой прекращено в конце 2021 года.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.

  1. Главная ссылка к новости (https://en.euro-linux.com/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7
  3. OpenNews: Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.0, развиваемого основателем CentOS
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.7, продолжающий развитие CentOS 8
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EuroLinux 9.0, совместимого с Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58122-eurolinux
Ключевые слова: eurolinux, rhel, centos
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:33, 16/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Так, это болцентос номер два с момента релиза рхела. Ждем оставшихся.
     
     
  • 2, Аноним (-), 09:00, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на раз-два расчитайс!
     

  • 3, Аноним (3), 09:03, 16/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Денис Попов, астанавись!
     
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