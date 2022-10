Опубликован черновик третьей редакции формата PNG

2.17 , Без аргументов ( ? ), 16:03, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Наверно слишком сложные алгоритмы, чтобы повсеместно запихивать, в отличие от libpng

3.19 , Аноним ( 19 ), 16:17, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда».

4.20 , birdie ( ok ), 16:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда». В Chrome и тонне его форков/Firefox JXL поддерживается из коробки уже больше года. Увы, в обоих браузерах фича по умолчанию выключена по непонятным причинам :( Firefox: image.jxl.enabled Chrome: #enable-jxl Насчёт того, что оно требует больше CPU для декомпрессии - и да, и нет. Если не баловаться с 9 уровнем сжатия, то мобилки 10 лет давности отлично справляются.

5.23 , Аноним ( 19 ), 16:58, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В релизе в Firefox не поддерживается. Что касается почему, то не закрыты баги: * Support color profiles for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709814

* Support progressive decoding for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709815

* Support proper transparency for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709816

* Supported animated JXL files https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709818

* Support HDR for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709857

6.24 , birdie ( ok ), 17:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В релизе в Firefox не поддерживается. Что касается почему, то не закрыты

> баги: Вы правы, поддержку в Firefox убрали, только что проверил. Почему? Была же. :( В Chrome работает. :) Все эти фичи на данный момент nice to have - не более. color profiles - для редких дизайнеров, которые всё равно чаще всего используют PSD.

progressive decoding - в штатах 3G упраздняют, 2G уже много где не работает, неактуально.

proper transparency for JPEG XL - не знаю что это такое.

animated JXL - даже GIF уже почти перестали использовать в наше время - почти везде вместо него куда более эффективный AVC/H.264/VP9.

HDR - больше для фотографов - у 99.99% людей мониторы не поддерживают, в Лине поддержки вообще нет ни в каком виде.