Опубликован черновик третьей редакции формата PNG

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|1.1, Аноним (1), 14:48, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну наконец-то, больше никаких монстров а-ля apng (или что там ещё мозилла придумывала)
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|2.8, iPony129412 (?), 15:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это оно и есть.
Просто раньше как бэ отдельно было. А сейчас просто запихали в единый стандарт.
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|3.25, Аноним (25), 17:25, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где есть? Apng это другой формат, основанный на PNG.
Который почти никто не умеет
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|3.11, хрю (?), 15:30, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А куда торопиться? Сидишь ты в комитете типа стандарты изобретаешь, в носу ковыряешь и денежку получаешь. Жить хорошо к чему спешка ? :-)
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|4.15, Аноним (15), 15:42, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может какие-то менеджеры так и делают. Но для привлеченных специалистов в том числе из компаний это дополнительная работа к основной часто не оплачиваемая компанией. Даже если им и хочется этим заниматься у них тупо мало для этого времени.
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|1.6, ryoken (ok), 14:58, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>>возможность интеграции в файл метаданных EXIF
Кого куда интегрируют? PNG в EXIF или наоборот? Напишите плз попонятнее :).
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|1.12, Аноним (15), 15:39, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да давай ломай совместимость, ломай её полностью. Помню времена когда png можно было посмотреть только в Нетскейпе.
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|3.19, Аноним (19), 16:17, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда».
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|4.20, birdie (ok), 16:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда».
В Chrome и тонне его форков/Firefox JXL поддерживается из коробки уже больше года.
Увы, в обоих браузерах фича по умолчанию выключена по непонятным причинам :(
Firefox:
image.jxl.enabled
Chrome:
#enable-jxl
Насчёт того, что оно требует больше CPU для декомпрессии - и да, и нет. Если не баловаться с 9 уровнем сжатия, то мобилки 10 лет давности отлично справляются.
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|6.24, birdie (ok), 17:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В релизе в Firefox не поддерживается. Что касается почему, то не закрыты
> баги:
Вы правы, поддержку в Firefox убрали, только что проверил. Почему? Была же. :(
В Chrome работает. :)
Все эти фичи на данный момент nice to have - не более.
color profiles - для редких дизайнеров, которые всё равно чаще всего используют PSD.
progressive decoding - в штатах 3G упраздняют, 2G уже много где не работает, неактуально.
proper transparency for JPEG XL - не знаю что это такое.
animated JXL - даже GIF уже почти перестали использовать в наше время - почти везде вместо него куда более эффективный AVC/H.264/VP9.
HDR - больше для фотографов - у 99.99% людей мониторы не поддерживают, в Лине поддержки вообще нет ни в каком виде.
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|2.22, X512 (?), 16:50, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как надо. Пора уже закопать архаичный GIF с ограничением на 256 цветов.
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