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Опубликован черновик третьей редакции формата PNG

25.10.2022 14:40

Консорциум W3C опубликовал черновой вариант третьей редакции спецификации, стандартизирующей формат упаковки изображений PNG. Новый вариант полностью обратно совместим со второй редакцией спецификации PNG, выпущенной в 2003 году, и отличается включением таких дополнительных возможностей, как поддержка анимированных изображений, возможность интеграции метаданных EXIF и поставка свойств CICP (Coding-Independent Code Points) для определения цветовых пространств (в том числе цветовых пространств для HDR).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений
  3. OpenNews: Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Представлена техника совершения DoS-атаки через отправку PNG-бомбы
  5. OpenNews: Продемонстрирован JPEG-файл, превращающийся в PNG при AES-шифровании и в PDF после 3DES-дешифровки
  6. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57977-png
Ключевые слова: png
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  • 1.1, Аноним (1), 14:48, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец-то, больше никаких монстров а-ля apng (или что там ещё мозилла придумывала)
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 15:08, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это оно и есть.
    Просто раньше как бэ отдельно было. А сейчас просто запихали в единый стандарт.
     

  • 1.2, Igraine (ok), 14:48, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Анимированные PNG, не прошло и 20 лет...
     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 14:56, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Давно есть уже, вы о чём?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 17:25, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где есть? Apng это другой формат, основанный на PNG.
    Который почти никто не умеет
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:50, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    20 лет прошло, дождались.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 14:51, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они еще 10  лет черновик на чистовик переписывать будут.
     
     
  • 3.11, хрю (?), 15:30, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А куда торопиться? Сидишь ты в комитете типа стандарты изобретаешь, в носу ковыряешь и денежку получаешь. Жить хорошо к чему спешка ? :-)
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:42, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может какие-то менеджеры так и делают. Но для привлеченных специалистов в том числе из компаний это дополнительная работа к основной часто не оплачиваемая компанией. Даже если им и хочется этим заниматься у них тупо мало для этого времени.
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:47, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос нафига это надо. любите смотреть на мерцающую рекламу?
     

  • 1.6, ryoken (ok), 14:58, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >>возможность интеграции в файл метаданных EXIF

    Кого куда интегрируют? PNG в EXIF или наоборот? Напишите плз попонятнее :).

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:13, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В .bmp
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:18, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В rarjpeg
     

  • 1.7, anonymous (??), 14:58, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Алгоритм сжатия так и остался deflate.

    Жаль не добавили какой-нибудь zdtd.

     
  • 1.12, Аноним (15), 15:39, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да давай ломай совместимость, ломай её полностью. Помню времена когда png можно было посмотреть только в Нетскейпе.
     
  • 1.16, birdie (ok), 15:49, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После JXL это уже не нужно.

    Не понимаю почему такие задержки с применением стандарта.

    Сжимает lossy/lossless сильно сильнее, чем JPEG/PNG/WebP/AV1F.

    Поддерживает всё это и ещё вагон всего: https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL#Features

     
     
  • 2.17, Без аргументов (?), 16:03, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверно слишком сложные алгоритмы, чтобы повсеместно запихивать, в отличие от libpng
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:17, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда».
     
     
  • 4.20, birdie (ok), 16:40, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Браузеры работают над реализацией, так что таки запихнут. Вопрос в «когда».

    В Chrome и тонне его форков/Firefox JXL поддерживается из коробки уже больше года.

    Увы, в обоих браузерах фича по умолчанию выключена по непонятным причинам :(

    Firefox:

    image.jxl.enabled

    Chrome:

    #enable-jxl

    Насчёт того, что оно требует больше CPU для декомпрессии - и да, и нет. Если не баловаться с 9 уровнем сжатия, то мобилки 10 лет давности отлично справляются.

     
     
  • 5.23, Аноним (19), 16:58, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В релизе в Firefox не поддерживается. Что касается почему, то не закрыты баги:

    * Support color profiles for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709814
    * Support progressive decoding for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709815
    * Support proper transparency for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709816
    * Supported animated JXL files https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709818
    * Support HDR for JPEG XL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1709857

     
     
  • 6.24, birdie (ok), 17:22, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В релизе в Firefox не поддерживается. Что касается почему, то не закрыты
    > баги:

    Вы правы, поддержку в Firefox убрали, только что проверил. Почему? Была же. :(

    В Chrome работает. :)

    Все эти фичи на данный момент nice to have - не более.

    color profiles - для редких дизайнеров, которые всё равно чаще всего используют PSD.
    progressive decoding - в штатах 3G упраздняют, 2G уже много где не работает, неактуально.
    proper transparency for JPEG XL - не знаю что это такое.
    animated JXL - даже GIF уже почти перестали использовать в наше время - почти везде вместо него куда более эффективный AVC/H.264/VP9.
    HDR - больше для фотографов - у 99.99% людей мониторы не поддерживают, в Лине поддержки вообще нет ни в каком виде.

     

  • 1.18, Аноним (19), 16:12, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > поддержка анимированных изображений
    > PNG

    Ребят, а можно не надо?

     
     
  • 2.21, dullish (ok), 16:44, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500 гигабайт потока в AV1 этому адеквату!
     
  • 2.22, X512 (?), 16:50, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё как надо. Пора уже закопать архаичный GIF с ограничением на 256 цветов.
     

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