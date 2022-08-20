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Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24

20.08.2022 18:22

Доступен выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV), предоставляющего графический интерфейс на базе библиотеки GTK для консольного видеоплеера MPV. Celluloid используется в дистрибутивах Linux Mint и Ubuntu MATE в качестве видеопроигрывателя по умолчанию.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера.
  • Добавлена опция, включающая возможность перетаскивания области с видео.
  • Реализована раскладка элементов управления, адаптирующаяся к различным размерам окна и экрана.
  • Обеспечено отображение меток и названий глав в панели прокрутки и всплывающей подсказке.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/celluloid-p...)
  2. OpenNews: Выпуск видеопроигрывателя Celluloid v0.21
  3. OpenNews: Доступен видеопроигрыватель Haruna 0.6.0
  4. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 21.8
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.5
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57660-celluloid
Ключевые слова: celluloid, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 20:30, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошо, но нет.
    С другой стороны гномеперам хоть немного софта к горе хипстоподелок подвезли. Пусть радуются. И мы порадуемся, что они радуются.
     
  • 1.2, BrainFucker (ok), 20:52, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А какие у него дополонительные фичи? Прост я mpv и без гуя норм использую.
    Хотя бывает гуй нужен, например я использую VLC для прослушивания интернет-радио, прост у него интерфейс для этого ОК https://telegra.ph/file/53d68a759daf253d62bf1.png
    И эквалайзер бывает нужен.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус. И шейдеров заодно. Удали VLC, чтобы не мешался. У него плохо со звуком, вносит дополнительные искажения.
     
     
  • 3.4, BrainFucker (ok), 21:12, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус.

    Что за скрипт, что на любой вкус? ))

    > Удали VLC, чтобы не мешался.

    Не удалю, я к его интерфейсу привык. Использую в основном для воспроизведения потоков. Для локальных видеофайлов хватает MPV без гуя (выбрал в файловом менеджере и открыл что надо, хз что ещё нужно).

    А ещё VLC поддерживает XSPF файлы, мне это важно, я в них храню интернет-радио, т.к. там можно прописать кучу всякой метаинформации, логотип указать и т.д, удобно (см. скриншот выше).

     
     
  • 4.8, Аноним (3), 21:16, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для музыки есть аудиоплееры, где не будет косяков со звуком. Вот тот же Audacious.
     
     
  • 5.10, BrainFucker (ok), 21:22, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Audacious дурацкий интерфейс. Для локальной музыки использовал Deadbeef (жаль автор поехал кукухой на почве массового психоза), а для интернет-радио  приходится юзать VLC, т.к. У него интерфейс для этого удобнее, да и с потоками он лучше справляется.
     
     
  • 6.13, rvs2016 (ok), 23:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для интернет-радио  приходится юзать VLC

    А почему не mplayer, который интернет-радио спокойно крутит в терминале?
    В скринах его запустил, скрины отаттачил и иди по делам. Даже иксы не нужны.

     
  • 2.5, Аноним (5), 21:13, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC еще стримить умеет
     
     
  • 3.6, BrainFucker (ok), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC еще стримить умеет

    Да. А ещё у него есть веб интерфейс, причём из коробки, насколько помню. И даже telnet интерфейс ))

     
  • 2.7, Аноним (7), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все подобные проекты чисто для людей которым без гуя "не норм", чтобы кнопки/менюшки были и в систему лучше интегрировалось, если нормальный mpv норм, то менять его смысла нет.
     
     
  • 3.9, BrainFucker (ok), 21:18, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот если бы сделали какой-то навороченный интерфейс типа VLC'шного, можно было бы рассмотреть как альтернативу VLC. А так да, не особо нужно, у MPV и так есть мини OSD интерфейс.
     
  • 2.11, rvs2016 (ok), 23:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прост я mpv и без гуя норм использую.

    А как можно смотреть видео не в гуе?
    Псеводграфикой? :о)

    > Хотя бывает гуй нужен, например я использую
    > VLC для прослушивания интернет-радио

    Вот для только звука-то гуй и не требуется.
    В том числе и для радио (например, через mplayer):

    % pkg search -x '^mplayer' | head -1
    mplayer-1.5.0.20220310_1       High performance media player supporting many formats


     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 23:17, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне показалось что он заточен для просмотра IPTV: плейлист удобно сбоку.
     

  • 1.12, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:15, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как г-но.

    >графический интерфейс на базе библиотеки GTK

    А, ну да. Я и забыл что первая буква гтк,гнома и гну явно характеризует.

     
  • 1.15, rvs2016 (ok), 23:17, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV)

    Т.е. это теперь в будущем надо будет
    вместо
    pkg search mpv
    шукать
    pkg celluloid
    ?

     
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