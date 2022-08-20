Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24

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|1.1, Dzen Python (ok), 20:30, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хорошо, но нет.
С другой стороны гномеперам хоть немного софта к горе хипстоподелок подвезли. Пусть радуются. И мы порадуемся, что они радуются.
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|2.3, Аноним (3), 21:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус. И шейдеров заодно. Удали VLC, чтобы не мешался. У него плохо со звуком, вносит дополнительные искажения.
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|3.4, BrainFucker (ok), 21:12, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус.
Что за скрипт, что на любой вкус? ))
> Удали VLC, чтобы не мешался.
Не удалю, я к его интерфейсу привык. Использую в основном для воспроизведения потоков. Для локальных видеофайлов хватает MPV без гуя (выбрал в файловом менеджере и открыл что надо, хз что ещё нужно).
А ещё VLC поддерживает XSPF файлы, мне это важно, я в них храню интернет-радио, т.к. там можно прописать кучу всякой метаинформации, логотип указать и т.д, удобно (см. скриншот выше).
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|4.8, Аноним (3), 21:16, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для музыки есть аудиоплееры, где не будет косяков со звуком. Вот тот же Audacious.
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|5.10, BrainFucker (ok), 21:22, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Audacious дурацкий интерфейс. Для локальной музыки использовал Deadbeef (жаль автор поехал кукухой на почве массового психоза), а для интернет-радио приходится юзать VLC, т.к. У него интерфейс для этого удобнее, да и с потоками он лучше справляется.
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|6.13, rvs2016 (ok), 23:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для интернет-радио приходится юзать VLC
А почему не mplayer, который интернет-радио спокойно крутит в терминале?
В скринах его запустил, скрины отаттачил и иди по делам. Даже иксы не нужны.
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|3.6, BrainFucker (ok), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> VLC еще стримить умеет
Да. А ещё у него есть веб интерфейс, причём из коробки, насколько помню. И даже telnet интерфейс ))
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|2.7, Аноним (7), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все подобные проекты чисто для людей которым без гуя "не норм", чтобы кнопки/менюшки были и в систему лучше интегрировалось, если нормальный mpv норм, то менять его смысла нет.
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|3.9, BrainFucker (ok), 21:18, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот если бы сделали какой-то навороченный интерфейс типа VLC'шного, можно было бы рассмотреть как альтернативу VLC. А так да, не особо нужно, у MPV и так есть мини OSD интерфейс.
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|2.11, rvs2016 (ok), 23:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прост я mpv и без гуя норм использую.
А как можно смотреть видео не в гуе?
Псеводграфикой? :о)
> Хотя бывает гуй нужен, например я использую
> VLC для прослушивания интернет-радио
Вот для только звука-то гуй и не требуется.
В том числе и для радио (например, через mplayer):
% pkg search -x '^mplayer' | head -1
mplayer-1.5.0.20220310_1 High performance media player supporting many formats
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|2.14, Ivan_83 (ok), 23:17, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне показалось что он заточен для просмотра IPTV: плейлист удобно сбоку.
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|1.12, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:15, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит как г-но.
>графический интерфейс на базе библиотеки GTK
А, ну да. Я и забыл что первая буква гтк,гнома и гну явно характеризует.
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|1.15, rvs2016 (ok), 23:17, 20/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Celluloid 0.24 (бывший GNOME MPV)
Т.е. это теперь в будущем надо будет
вместо
pkg search mpv
шукать
pkg celluloid
?
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