Выпуск видеопроигрывателя Celluloid 0.24

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус. И шейдеров заодно. Удали VLC, чтобы не мешался. У него плохо со звуком, вносит дополнительные искажения.

3.4 , BrainFucker ( ok ), 21:12, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Скачай скрипт для mpv, там вроде на любой вкус. Что за скрипт, что на любой вкус? )) > Удали VLC, чтобы не мешался. Не удалю, я к его интерфейсу привык. Использую в основном для воспроизведения потоков. Для локальных видеофайлов хватает MPV без гуя (выбрал в файловом менеджере и открыл что надо, хз что ещё нужно). А ещё VLC поддерживает XSPF файлы, мне это важно, я в них храню интернет-радио, т.к. там можно прописать кучу всякой метаинформации, логотип указать и т.д, удобно (см. скриншот выше).

4.8 , Аноним ( 3 ), 21:16, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для музыки есть аудиоплееры, где не будет косяков со звуком. Вот тот же Audacious.

5.10 , BrainFucker ( ok ), 21:22, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Audacious дурацкий интерфейс. Для локальной музыки использовал Deadbeef (жаль автор поехал кукухой на почве массового психоза), а для интернет-радио приходится юзать VLC, т.к. У него интерфейс для этого удобнее, да и с потоками он лучше справляется.

6.13 , rvs2016 ( ok ), 23:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > для интернет-радио приходится юзать VLC А почему не mplayer, который интернет-радио спокойно крутит в терминале?

В скринах его запустил, скрины отаттачил и иди по делам. Даже иксы не нужны.

2.5 , Аноним ( 5 ), 21:13, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VLC еще стримить умеет

3.6 , BrainFucker ( ok ), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > VLC еще стримить умеет Да. А ещё у него есть веб интерфейс, причём из коробки, насколько помню. И даже telnet интерфейс ))

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:15, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все подобные проекты чисто для людей которым без гуя "не норм", чтобы кнопки/менюшки были и в систему лучше интегрировалось, если нормальный mpv норм, то менять его смысла нет.

3.9 , BrainFucker ( ok ), 21:18, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот если бы сделали какой-то навороченный интерфейс типа VLC'шного, можно было бы рассмотреть как альтернативу VLC. А так да, не особо нужно, у MPV и так есть мини OSD интерфейс.

2.11 , rvs2016 ( ok ), 23:06, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Прост я mpv и без гуя норм использую. А как можно смотреть видео не в гуе?

Псеводграфикой? :о) > Хотя бывает гуй нужен, например я использую

> VLC для прослушивания интернет-радио Вот для только звука-то гуй и не требуется.

В том числе и для радио (например, через mplayer):



% pkg search -x '^mplayer' | head -1

mplayer-1.5.0.20220310_1 High performance media player supporting many formats





2.14 , Ivan_83 ( ok ), 23:17, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне показалось что он заточен для просмотра IPTV: плейлист удобно сбоку.