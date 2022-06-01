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Выпуск дистрибутива KaOS 2022.06

24.06.2022 09:04

Представлен выпуск KaOS 2022.06, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.9 ГБ).

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.25, KDE Frameworks 5.95, KDE Gear 22.04.2 и Qt 5.15.5 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.3.1).
  • На экраны входа и блокировки системы интегрирована виртуальная клавиатура.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе Glibc 2.35, GCC 11.3.0, Binutils 2.38, DBus 1.14.0, Systemd 250.7, Nettle 3.8. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17.15.
  • Инсталлятор Calamares обновлён до ветки 3.3, в которой улучшена установка на шифрованные разделы. Во время установки пакетов предоставлена возможность просмотра слайдшоу с обзором дистрибутива или просмотра лога установки.
  • Для управления беспроводными соединениями вместо wpa_suplicant задействован фоновый процесс IWD.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2022/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2022.04
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.1
  4. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57403-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 24/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Обои нескучные
    https://kaosx.us/img/gallery/2021/screen_20210410_3.jpg
     
     
  • 2.2, village_coder (ok), 09:25, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *оба
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:55, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, наконец-то нормальная ось.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 24/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.

    Это какой-то позор.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:56, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Або не як в убунте!
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:57, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овцебык?
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:27, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для левшей. У левшей всё не как у людей.
     

  • 1.4, Getfor (?), 09:48, 24/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    RPM, deb, исходники?
     
     
  • 2.7, AleksK (ok), 10:17, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же написано арч со своим дополнительным нескучным репозиторием
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:29, 24/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там же написано арч со своим дополнительным нескучным репозиторием

    Ну, знаете ли "Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux" и Arch-based со своими репозитотиями это две большие разницы

     
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