The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива KaOS 2022.04

02.05.2022 08:09

Представлен выпуск KaOS 2022.04, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.8 ГБ).

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.24.4, KDE Frameworks 5.93.0, KDE Gear 22.04 и Qt 5.15.3 c патчами от проекта KDE. В состав также входит пакет с Qt 6.3.0.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе Glib2 2.72.1, ядро Linux 5.17.5, Systemd 250.4, Boost 1.78.0, DBus 1.14.0, Mesa 22.0.2, Vulkan packages 1.3.212, Util-linux 2.38, Coreutils 9.1 и Libusb 1.0.26. В состав включена новая LTS-ветка проприетарных драйверов NVIDIA 470.xx.
  • Для организации подключения к беспроводной сети вместо wpa_suplicant задействован фоновый процесс IWD, развиваемый компанией Intel.
  • В состав включено приложение для сканирования документов Skanpage.
  • В инсталлятор Calamares добавлен режим Log View, позволяющий вместо информационного слайдшоу включить показ лога с информацией о ходе установки.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2022/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2022.02
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57119-kaos
Ключевые слова: kaos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, ИмяХ (?), 10:31, 02/05/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана

    Развитие идеи Дениса Попова. Передвинул в настройках панельку - всё, теперь это другой дистрибутив.

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:07, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменяю в авто педали местами - пусть неудобно и аварийно, главное, чтоб не как у быдла.
     

  • 3, Vlad Violentiy (?), 16:52, 02/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    зачем если есть KDE Neon
     
  • 4, Аноним (4), 18:17, 02/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Какой то бесполезный дистрибутив который не предлагает ничего нового. Безыдейный мусор
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру