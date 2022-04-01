Выпуск дистрибутива KaOS 2022.04

Представлен выпуск KaOS 2022.04, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.8 ГБ). В новом выпуске: Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.24.4, KDE Frameworks 5.93.0, KDE Gear 22.04 и Qt 5.15.3 c патчами от проекта KDE. В состав также входит пакет с Qt 6.3.0.

Обновлены версии пакетов, в том числе Glib2 2.72.1, ядро Linux 5.17.5, Systemd 250.4, Boost 1.78.0, DBus 1.14.0, Mesa 22.0.2, Vulkan packages 1.3.212, Util-linux 2.38, Coreutils 9.1 и Libusb 1.0.26. В состав включена новая LTS-ветка проприетарных драйверов NVIDIA 470.xx.

Для организации подключения к беспроводной сети вместо wpa_suplicant задействован фоновый процесс IWD, развиваемый компанией Intel.

В состав включено приложение для сканирования документов Skanpage.

В инсталлятор Calamares добавлен режим Log View, позволяющий вместо информационного слайдшоу включить показ лога с информацией о ходе установки.



