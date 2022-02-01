Выпуск дистрибутива KaOS 2022.02

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|1.1, Аноним (1), 11:53, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.
И всё? То есть, то что можно сделать самому? Особенность дистрибутива...
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|2.2, Аноним (2), 11:57, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это, видимо, для левшей. Левши думают не как люди, поэтому нужен дистрибутив.
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|3.11, Аноним (11), 12:36, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В Альт линукс эксфе сделано как Кде и это намного лучше самого Кде.
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|6.24, Аноним (2), 13:40, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>лучше
> хуже
Если забыть про невозможность выпилить минорную зависимость в лице udisks (и, соответственно, лишний polkit), то KDE только улучшался последние 15 лет. До сих пор много работы, это очевидно, но из альтернатив это лучший представитель на сегодня. Если сравнивать с Gnome и GTK3, то у меня стойкое ощущение, что те только деградируют.
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|7.25, Аноним (23), 13:54, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сам собираю себе DE из файловых менеджеров и WM
Больше всего мне нравится файловый менеджер ROX и ICEWM. Очень лаконично смотрятся.
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|8.27, Аноним (2), 14:09, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я собрал своё DE из KDE Мне нужны все фичи dolphin и он наименее тормозной на б... текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (13), 12:52, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть, то что можно сделать самому?
вы не совсем поняли.
этот дистрибутив -- на основе Arch.
в Arch самому можно делать всё!
(хотя эта особенность вряд ли будет видна на скриншотах).
(также не ясно, можно ли самому передвинуть панель влево, вверх или вниз).
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|2.14, Аноним (14), 12:55, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Разрабы два года на это убили. Это же линукс Тут нельзя просто мышкой перетащить как в винде.
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|1.5, Кровосток (?), 12:17, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько всяких непонятных разноязычных фраз, и ни одной на великом и могучем. Это я считаю неспроста...
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|2.6, Кровосток (?), 12:19, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже совсем непонятные и неблагозвучные: "Диа дхуит", а простого "Здрав буде Боярин" - нету.
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|3.19, Аноним (2), 13:10, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там только на мёртвых языках надписи. Должно быть хотя бы что-то типа "Здравъ будѣ Бояринъ", но это не то.
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|1.7, Аноним (7), 12:20, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот по своим репозитариям я категорически против!
Зачем плодить то, что в 90% случаев не уживется
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|2.12, Аноним (2), 12:37, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кстати да, у reiserfs хотя бы упаковка хвостов есть. Говорят, что очень полезно, когда много мелких файлов. А какие у xfs преимущества? Помимо деградации производительности со временем. И рандомного зануления файлов. Это сомнительные фичи.
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|3.33, Аноним (33), 15:07, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зануление файлов и потеря данных при отключении питания - давно пофикшены, стойкий запашок просто никак не пройдёт от прошлого. А вот преимущество XFS над той же Ext4 в том, что при форматировании 2ТБ HDD у Ext4 будет занято пустой файловой системой 50 ГБ, а у XFS несколько сотен мегабайт.
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|2.18, Аноним (13), 13:05, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под новостью есть кнопка/ссылка "исправить" -- давите на неё, вносите исправление, отправляйте на модерацию.
опечатку исправят.
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|1.17, Аноним (13), 13:04, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а также предлагает ряд собственных графических утилит.
самая востребованная графическая утилита для настройки всех вариантов ArchLinux -- это терминал.
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|1.29, кек (?), 14:25, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE-доброкачественная опухоль, Gnome-злокачественная, но всё это рак!
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|1.31, Fracta1L (ok), 14:44, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из-за пробоем с поддержкой Wayland медиапроигрыватель SMplayer заменён на Haruna
Тоже пришлось так сделать((
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|1.32, Константавр (ok), 14:58, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как у них со сторонними пакетами? И каким графическим пакетным менеджером снабжён? И как там с флатпаками/снапами и пр?
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