Выпуск дистрибутива KaOS 2022.02

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:57, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это, видимо, для левшей. Левши думают не как люди, поэтому нужен дистрибутив.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:36, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В Альт линукс эксфе сделано как Кде и это намного лучше самого Кде.

4.15 , Аноним ( 2 ), 12:56, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Намного лучше KDE может быть только KDE через 10 лет.

5.20 , Аноним ( 20 ), 13:22, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Намного лучше KDE может быть только TDE здесь и сейчас.

5.23 , Аноним ( 23 ), 13:34, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >лучше хуже

6.24 , Аноним ( 2 ), 13:40, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>лучше

> хуже Если забыть про невозможность выпилить минорную зависимость в лице udisks (и, соответственно, лишний polkit), то KDE только улучшался последние 15 лет. До сих пор много работы, это очевидно, но из альтернатив это лучший представитель на сегодня. Если сравнивать с Gnome и GTK3, то у меня стойкое ощущение, что те только деградируют.

7.25 , Аноним ( 23 ), 13:54, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я сам собираю себе DE из файловых менеджеров и WM

Больше всего мне нравится файловый менеджер ROX и ICEWM. Очень лаконично смотрятся.

8.27 , Аноним ( 2 ), 14:09, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я собрал своё DE из KDE Мне нужны все фичи dolphin и он наименее тормозной на б... 8.28 , Аноним ( 20 ), 14:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Equinox Desktop Environment EDE ... 2.4 , Аноним ( 4 ), 12:08, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И обои скучные.

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:32, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я всегда так ставлю. Удобно, особенно если экран 16х9.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:52, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То есть, то что можно сделать самому? вы не совсем поняли.

этот дистрибутив -- на основе Arch.

в Arch самому можно делать всё! (хотя эта особенность вряд ли будет видна на скриншотах).

(также не ясно, можно ли самому передвинуть панель влево, вверх или вниз).

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:55, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Разрабы два года на это убили. Это же линукс Тут нельзя просто мышкой перетащить как в винде.

3.22 , НяшМяш ( ok ), 13:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и в винде уже нельзя )

