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Выпуск дистрибутива KaOS 2022.02

17.02.2022 11:48

Представлен выпуск KaOS 2022.02, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3 ГБ).

В новом выпуске:

  • По умолчанию задействован сеанс KDE на основе протокола Wayland.
  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.24, KDE Frameworks 5.91.0, KDE Gear 21.12.2 и Qt 6.2.3 (также доступен вариант Qt 5.15.3, сопровождаемый проектом KDE). Предложен новый интерфейс для настройки мониторов, упрощён процесс перемещения панелей в разные части экрана и включён новый обзорный режим для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов и оценки результатов поиска в KRunner.
  • Из-за пробоем с поддержкой Wayland медиапроигрыватель SMplayer заменён на Haruna, который также является надстройкой над MPV. Из дополнительных возможностей отмечается интеграция с yt-dlp для загрузки видео с YouTube.
  • В качестве офисного пакета вместо Calligra по умолчанию предложен LibreOffice с бэкендом отрисовки на базе Qt5/kf5.
  • В инсталляторе Calamares реализован вывод предупреждений при выявлении конфликтов при разбивке дисковых разделов.
  • В состав включён новый календарь-планировщик Kalendar, предоставляющий средства для управления задачами и событиями, и поддерживающий интеграцию с внешними календарями на базе Nextcloud, Google Calendar, Outlook и Caldav.
  • Обновлены версии программ, в том числе Glibc 2.33, GCC 11.2, Perl 5.34.0, PHP 8.1.2, GStreamer 1.20.0, ядро Linux 5.15.23, Systemd 250.3, Curl 7.81.0, Mesa 21.3.6, Wayland 1.20.0, Sudo 1.9.9 и Openldap 2.6.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2022/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2020.09
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.0.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56715-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.

    И всё? То есть, то что можно сделать самому? Особенность дистрибутива...

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:57, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это, видимо, для левшей. Левши думают не как люди, поэтому нужен дистрибутив.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:36, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Альт линукс эксфе сделано как Кде и это намного лучше самого Кде.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 12:56, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного лучше KDE может быть только KDE через 10 лет.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 13:22, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного лучше KDE может быть только TDE здесь и сейчас.
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:34, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше

    хуже

     
     
  • 6.24, Аноним (2), 13:40, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>лучше
    > хуже

    Если забыть про невозможность выпилить минорную зависимость в лице udisks (и, соответственно, лишний polkit), то KDE только улучшался последние 15 лет. До сих пор много работы, это очевидно, но из альтернатив это лучший представитель на сегодня. Если сравнивать с Gnome и GTK3, то у меня стойкое ощущение, что те только деградируют.

     
     
  • 7.25, Аноним (23), 13:54, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам собираю себе DE из файловых менеджеров и WM
    Больше всего мне нравится файловый менеджер ROX и ICEWM. Очень лаконично смотрятся.
     
     
  • 8.27, Аноним (2), 14:09, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я собрал своё DE из KDE Мне нужны все фичи dolphin и он наименее тормозной на б... текст свёрнут, показать
     
  • 8.28, Аноним (20), 14:20, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Equinox Desktop Environment EDE ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:08, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И обои скучные.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:32, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда так ставлю. Удобно, особенно если экран 16х9.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:52, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть, то что можно сделать самому?

    вы не совсем поняли.
    этот дистрибутив -- на основе Arch.
    в Arch самому можно делать всё!

    (хотя эта особенность вряд ли будет видна на скриншотах).
    (также не ясно, можно ли самому передвинуть панель влево, вверх или вниз).

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:55, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Разрабы два года на это убили. Это же линукс Тут нельзя просто мышкой перетащить как в винде.
     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 13:30, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и в винде уже нельзя )
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:59, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новость для того, чтобы пошутить про название.
     
     
  • 2.26, bugmenot (??), 13:59, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как же шутить? Не могу придумать шутку
     

  • 1.5, Кровосток (?), 12:17, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько всяких непонятных разноязычных фраз, и ни одной на великом и могучем. Это я считаю неспроста...
     
     
  • 2.6, Кровосток (?), 12:19, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже совсем непонятные и неблагозвучные: "Диа дхуит", а простого "Здрав буде Боярин" - нету.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 13:10, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там только на мёртвых языках надписи. Должно быть хотя бы что-то типа "Здравъ будѣ Бояринъ", но это не то.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:20, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот по своим репозитариям я категорически против!
    Зачем плодить то, что в 90% случаев не уживется
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:25, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манджаро имеет свои репозитории, это тебя не смущает?
     

  • 1.8, Аноним (-), 12:30, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каа - это змей из "Маугли".
    Хороший дистрибутив, вот. Для мудрых.
     
  • 1.9, Аноним (11), 12:31, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему xfs,а не reiserfs?
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 12:37, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати да, у reiserfs хотя бы упаковка хвостов есть. Говорят, что очень полезно, когда много мелких файлов. А какие у xfs преимущества? Помимо деградации производительности со временем. И рандомного зануления файлов. Это сомнительные фичи.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:07, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зануление файлов и потеря данных при отключении питания - давно пофикшены, стойкий запашок просто никак не пройдёт от прошлого. А вот преимущество XFS над той же Ext4 в том, что при форматировании 2ТБ HDD у Ext4 будет занято пустой файловой системой 50 ГБ, а у XFS несколько сотен мегабайт.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 12:59, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Из-за пробоем

    "пробЛем", надо полагать?

     
     
  • 2.18, Аноним (13), 13:05, 17/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    под новостью есть кнопка/ссылка "исправить" -- давите на неё, вносите исправление, отправляйте на модерацию.
    опечатку исправят.
     

  • 1.17, Аноним (13), 13:04, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также предлагает ряд собственных графических утилит.

    самая востребованная графическая утилита для настройки всех вариантов ArchLinux -- это терминал.

     
  • 1.29, кек (?), 14:25, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE-доброкачественная опухоль, Gnome-злокачественная, но всё это рак!
     
  • 1.30, Аноним (30), 14:31, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ненужон, закапывайте обратно.
     
  • 1.31, Fracta1L (ok), 14:44, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из-за пробоем с поддержкой Wayland медиапроигрыватель SMplayer заменён на Haruna

    Тоже пришлось так сделать((

     
  • 1.32, Константавр (ok), 14:58, 17/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у них со сторонними пакетами? И каким графическим пакетным менеджером снабжён? И как там с флатпаками/снапами и пр?
     
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