Выпуск Wine 7.11 и Wine staging 7.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.11. С момента выпуска версии 7.10 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений.

Наиболее важные изменения:

Драйвер для Android переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

В библиотеке winegstreamer реализована поддержка режима прямого вывода (без промежуточной буферизации, zero-copy) мультимедийного контента, используя GStreamer.

Добавлены данные сопоставления регистров символов для расширенных плоскостей (диапазонов кодов) Unicode.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization 4, Mayhem Triple, Euphoria, SpinTires, Mafia, Mafia II, Saints Row The Third Remastered, Cyberpunk 2077, Stranger of Paradise, Doom Eternal.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Archicad 22, Adobe Lightroom Classic 11.1, Foobar2000, TIP-Integral, EasyMiniGW, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.11, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 542 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.11. В основной состав Wine переведены три патча: В faudio налажена отправка уведомления NOTIFY_CUESTOP при остановке воспроизведения; В dwmapi обеспечено заполнение параметров rateRefresh, rateCompose и qpcRefreshPeriod в DwmGetCompositionTimingInfo(), в DwmFlush() добавлено возвращение состояния S_OK.



