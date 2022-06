Выпуск Wine 7.11 и Wine staging 7.11

А что за прикол, теперь пишет



002c:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122

0050:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122

0070:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122

0084:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122



раньше такого не было, это же даже не fixme