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Выпуск Wine 7.11 и Wine staging 7.11

18.06.2022 09:40

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.11. С момента выпуска версии 7.10 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 285 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Драйвер для Android переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • В библиотеке winegstreamer реализована поддержка режима прямого вывода (без промежуточной буферизации, zero-copy) мультимедийного контента, используя GStreamer.
  • Добавлены данные сопоставления регистров символов для расширенных плоскостей (диапазонов кодов) Unicode.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization 4, Mayhem Triple, Euphoria, SpinTires, Mafia, Mafia II, Saints Row The Third Remastered, Cyberpunk 2077, Stranger of Paradise, Doom Eternal.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Archicad 22, Adobe Lightroom Classic 11.1, Foobar2000, TIP-Integral, EasyMiniGW, Epic Games Launcher, Ubisoft Connect.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.11, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 542 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.11. В основной состав Wine переведены три патча: В faudio налажена отправка уведомления NOTIFY_CUESTOP при остановке воспроизведения; В dwmapi обеспечено заполнение параметров rateRefresh, rateCompose и qpcRefreshPeriod в DwmGetCompositionTimingInfo(), в DwmFlush() добавлено возвращение состояния S_OK.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.10 и Wine staging 7.10
  3. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57372-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 10:06, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –9 +/
    Единственный вайн это протон.
     
  • 1.2, Аноним (-), 11:13, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Подскажите, а пoддеpжку GТА 5 уже зaвeзли?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:29, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > GTA 5

    че за топотопная игра?

     
  • 2.7, Омоним (?), 12:26, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это какой-то локальный прикол? Сто лет уже поддерживается и играется.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 12:46, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это какой-то локальный прикол?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46822

     

  • 1.3, Вован (??), 11:17, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Добавлены данные сопоставления регистров символов для расширенных плоскостей (диапазонов кодов) Unicode.

    Наконец-то узнали что в уникоде не 65536 символов? 😆

     
  • 1.5, Ананоним (?), 11:31, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже финальный релиз?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После вашей смерти.

    // b.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:39, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    В вайне всё так же невозможно установить офис 2010 без танцев с бубном?
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:49, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А что за прикол, теперь пишет



    002c:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122
    0050:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122
    0070:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122
    0084:err:msvcrt:create_mbcinfo WideCharToMultiByte failed for cp 932, ret=0 (exp 196), error=122

    раньше такого не было, это же даже не fixme

     
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