Выпуск Wine 7.10 и Wine staging 7.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.10. С момента выпуска версии 7.9 было закрыто 56 отчётов об ошибках и внесено 388 изменений. Наиболее важные изменения: Драйвер macOS переведён на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.3.

Реализованы совместимые с Windows свойства локали "Collation" для Unicode, позволяющие задавать правила сортировки и методы сопоставления с учётом смысла символов (например, при наличии знака ударения).

В библиотеке Secur32 реализована поддержка WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Singularity, Panzer Corps, Echo: Secrets of the Lost Cavern, Tribes, Betfair Poker, HITMAN 2 (2018), FAR mod for Nier: Automata, Port Royale 4.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Corel Draw 9, Microsoft Office XP 2002, Visual Studio 2010, Adobe Reader 9.0, Acrobat Reader 5. HaoZip, IE8, RoyalTS 5, Windows PowerShell Core 6.1 for ARM64, EA Origin, Steam, Rebelbetting, Honeygain, SlingPlayer 2, GPU Caps Viewer 1.54, Kvaser, Alcoma ASD Client 11.1, Powershell Core. Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 7.10, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 545 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.10. В основной состав Wine переведено 6 патчей, связанных с реализацией в KERNELBASE.dll таблиц sortkey и функции CompareString, необходимых для поддержки свойства локали "Collation". Добавлено два патча с реализацией в dwmapi.dll значений по умолчанию для DwmGetCompositionTimingInfo, необходимых для запуска Epic Games Launcher, и решением проблемы с вызовом DwmFlush, приводившей к аварийному завершению Powershell. Кроме того, компания Valve начала тестирование кандидата в релизы проекта Proton 7.0-3, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. В новой версии реализована поддержка перестроения контроллера xinput на устройствах Steam Deck, улучшено определение игровых рулей, обновлены версии Wine Mono 7.3.0, dxvk 1.10.1-57-g279b4b7e и dxvk-nvapi 0.5.4, обеспечена поддержка следующих игр: Age of Chivalry

Beneath a Steel Sky

Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition

Cities XXL

Cladun X2

Cursed Armor

Disney•Pixar Cars Mater-National Championship

Gary Grigsby's War in the East

Gary Grigsby's War in the West

Iragon: Prologue

MechWarrior Online

Saviors of Sapphire Wings

Small Radios Big Televisions

Split/Second

Star Wars Episode I Racer

Stranger of Sword City Revisited

Succubus x Saint

V Rising

Warhammer: End Times - Vermintide

We Were Here Forever

Planetary Annihilation: TITANS

Улучшена поддержка игр: Street Fighter V, Sekiro: Shadow Die Twice, Elden Ring, Final Fantasy XIV, DEATHLOOP, The Turing Test, Mini Ninja, Resident Evil Revelations 2, Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai, Mortal Kombat Komplete, Castle Morihisa.