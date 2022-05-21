Выпуск Wine 7.9 и GE-Proton7-18

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:43, 21/05/2022 [ответить] + / – Думаю посмотреть как там на линуксе с геймингом дела обстоят. В каких дистрибутивах можно собрать свежие версии вайна кроме арча и производных?

2.2 , Fracta1L ( ok ), 08:45, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под геймингом ты подразумеваешь игру в сборку пакетов?

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Играть лучше всего на Arch Linux, потому что там всегда самые свежие версии всех драйверов, ядра и всех прочих пакетов, напрямую влияющих на качество работы игр. Не просто так Valve за основу для Steam OS 3 взяли именно Arch Linux.

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:51, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я сам на арче, но вроде как все Pop OS нахваливают. С геймингом все весьма неплохо на самом деле.

2.6 , Rj ( ? ), 08:59, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если будешь запускать игры через steam, думаю любой дистр можешь взять. Pressure vessel в любом случае подгоняет все необходимые библиотеки под стабильные версии, а обновить mesa даже на дебиане не составит проблем. Proton можно самому не комментировать, брать готовые сборки.

2.8 , anonimus ( ? ), 09:32, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Manjaro KDE

А вообще запуск обычно осуществляется через Lutris или PlayonLinux. Там всегда доступны последние версии вайна.



1.5 , Аноним ( 5 ), 08:53, 21/05/2022 [ответить] –2 + / – На самом деле все не плохо в Fedora Linux, самый идеальный дистрибутив.

1.7 , Аноним ( 7 ), 09:26, 21/05/2022 [ответить] –1 + / – На самом деле все плохо во всех линуксах...как обычно

