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Выпуск Wine 7.9 и GE-Proton7-18

21.05.2022 08:14

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.9. С момента выпуска версии 7.8 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 323 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Начат перевод драйвера macOS на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • Проведена работа по устранению сбоев при запуске тестов ("make test") на платформе Windows.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Lego Rock Raiders, Stellaris.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Editpad Lite 7, Ulead Photo Explorer 8.5, Cxbx Reloaded, Mavis Beacon Teaches Typing 15, VTFEdit.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton7-18, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE осуществлён переход на кодовую базу Wine 7.8, обновлены компоненты dxvk и vkd3d, решены проблемы с запуском FFXIV Launcher.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine Staging 7.8 с улучшенной обработкой Alt+Tab для игр на базе движка Unity
  3. OpenNews: Выпуск Wine 7.8
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  5. OpenNews: Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57224-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 21/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Думаю посмотреть как там на линуксе с геймингом дела обстоят.

    В каких дистрибутивах можно собрать свежие версии вайна кроме арча и производных?

     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 08:45, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под геймингом ты подразумеваешь игру в сборку пакетов?
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играть лучше всего на Arch Linux, потому что там всегда самые свежие версии всех драйверов, ядра и всех прочих пакетов, напрямую влияющих на качество работы игр. Не просто так Valve за основу для Steam OS 3 взяли именно Arch Linux.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:51, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я сам на арче, но вроде как все Pop OS нахваливают. С геймингом все весьма неплохо на самом деле.
     
  • 2.6, Rj (?), 08:59, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будешь запускать игры через steam, думаю любой дистр можешь взять. Pressure vessel в любом случае подгоняет все необходимые библиотеки под стабильные версии, а обновить mesa даже на дебиане не составит проблем. Proton можно самому не комментировать, брать готовые сборки.
     
  • 2.8, anonimus (?), 09:32, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Manjaro KDE
    А вообще запуск обычно осуществляется через Lutris или PlayonLinux. Там всегда доступны последние версии вайна.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:53, 21/05/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле все не плохо в Fedora Linux, самый идеальный дистрибутив.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:26, 21/05/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    На самом деле все плохо во всех линуксах...как обычно
     
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