Выпуск Wine 7.9 и GE-Proton7-18

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.9. С момента выпуска версии 7.8 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 323 изменения.
Наиболее важные изменения:
- Начат перевод драйвера macOS на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
- Проведена работа по устранению сбоев при запуске тестов ("make test") на платформе Windows.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Lego Rock Raiders, Stellaris.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Editpad Lite 7, Ulead Photo Explorer 8.5, Cxbx Reloaded, Mavis Beacon Teaches Typing 15, VTFEdit.
Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton7-18, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии Proton GE осуществлён переход на кодовую базу Wine 7.8, обновлены компоненты dxvk и vkd3d, решены проблемы с запуском FFXIV Launcher.