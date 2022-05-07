Выпуск Wine 7.8

1, Аноним ( 1 ), 08:13, 07/05/2022 [ответить] + / – Так dnspy когда можно будет запустить? Мне нужен редактор байткода, а ещё мне нужно находить где байткод занопить в этот раз.

2, ИмяХ ( ? ), 08:23, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чем подробнее ты распишешь багрепорт в вайновской багзилле, тем быстрее решится твоя проблема.

3, Аноним ( 1 ), 08:43, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но это не настолько мне нужно, чтобы тратить на это больше минуты. Просто с дотнет прогами всё очень плохо, хотелось бы, чтобы они что-нибудь с этим сделали наконец.

4, Аноним ( 4 ), 09:36, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на их багзилле ты потратишь гораааздо больше минуты и точно больше литра крови из глаз

5, Аноним ( 1 ), 09:40, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше было лучше, старый сайт был понятный и удобный. На новом не найти даже все эти что не работает и что куда надо установить чтобы заработало, юзабилити ниже нуля.

