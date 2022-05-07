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Выпуск Wine 7.8

07.05.2022 07:20

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.8. С момента выпуска версии 7.8 было закрыто 37 отчётов об ошибках и внесено 470 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Драйверы X11 и OSS (Open Sound System) переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable) вместо ELF.
  • В звуковых драйверах обеспечена поддержка WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
  • Обеспечено форматирование чисел, используя новую БД локали, построенную на базе репозитория Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Assassin's Creed IV Black Flag, The Evil Within, Guilty Gear XX.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Lightroom 2.3, Powershell Core 7, FreeHand 9, dnSpy, dotnet-sdk-5.0.100-win-x64, Metatogger 7.2, GuiPy.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  3. OpenNews: Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab
  4. OpenNews: Выпуск Wine 7.7
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.3 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57149-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:13, 07/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Так dnspy когда можно будет запустить? Мне нужен редактор байткода, а ещё мне нужно находить где байткод занопить в этот раз.
     
     
  • 2, ИмяХ (?), 08:23, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем подробнее ты распишешь багрепорт в вайновской багзилле, тем быстрее решится твоя проблема.
     
     
  • 3, Аноним (1), 08:43, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это не настолько мне нужно, чтобы тратить на это больше минуты. Просто с дотнет прогами всё очень плохо, хотелось бы, чтобы они что-нибудь с этим сделали наконец.
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:36, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на их багзилле ты потратишь гораааздо больше минуты и точно больше литра крови из глаз
     
     
  • 5, Аноним (1), 09:40, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было лучше, старый сайт был понятный и удобный. На новом не найти даже все эти что не работает и что куда надо установить чтобы заработало, юзабилити ниже нуля.
     
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