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Выпуск Wine Staging 7.8 с улучшенной обработкой Alt+Tab для игр на базе движка Unity

07.05.2022 20:01

Опубликован выпуск проекта Wine Staging 7.8, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 550 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 7.8. В основной состав Wine переведено 3 патча, связанных с обработкой состояний клавиш и доработкой функций get/set_key_state. Обновлены четыре патча: winex11-_NET_ACTIVE_WINDOW, user32-Mouse_Message_Hwnd, user32-rawinput-mouse и api-iteration-tokens.

Добавлен патч, улучшающий обработку клавиатурной комбинации Alt+Tab в играх, основанных на игровом движке Unity. Проблема с переключением окон по Alt+Tab в играх на движке Unity наблюдается начиная с версии Wine 4.20 из-за того, что события OnApplicationFocus и OnApplicationPause, вызывающие обработчики изменения фокуса и приостановки приложения, не формировались движком Unity после восстановления фокуса на окне при переключении по Alt+Tab. Решающий проблему патч был предложен ещё в ноябре 2019 года и реализует отправку сообщения WM_NCPOINTERUP в коде функции, отвечающей за установку активного окна. Отправки данного сообщения достаточено, чтобы движок Unity запустил обработчики OnApplicationFocus и OnApplicationPause.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.8
  3. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  4. OpenNews: Проект Wine рассматривает возможность перевода разработки на платформу GitLab
  5. OpenNews: Выпуск Wine 7.6 и Wine staging 7.6
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57151-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:37, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Решающий проблему патч был предложен ещё в ноябре 2019 года

    Черепаха добралась до воды

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проблемы с alt tab'ом в 2022 году... других пк новостей у нас для вас нет.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:19, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они всегда будут, потому что при сворачивании приложение теряет доступ к видеопамяти. В винде по крайней мере, а потом должно будет всё восстановить, что может быть очень сложно.
     
     
  • 4.8, НяшМяш (ok), 22:23, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alt+Tab не всегда означает сворачивание, а всего лишь перенос фокуса в другое приложение. Именно с этим и были проблемы.
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно? В 10 и 11 при сворачивании игры вполне себе имеют доступ к видеопамяти, видно что игры работают через win+tab или через предпросмотр при наведении на свёрнутую игру.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:52, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    UseTakeFocus=no и так нормально, так что пользы никакой
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:12, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    unity это графическая оболочка
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 22:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, играющих в игры на движке Unity будет побольше, чем тех кто помнит оболочку с таким же названием.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:23, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно, причём тут Alt-Tab, когда в оригинале говорится про переключение фокуса,неважно какой комбинацией клавиш
     
  • 1.9, Zoron Voronoff (?), 23:18, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А к чему linux и игори? Вот ну зачем на камаз ставить колёса от волги... так же с вебом, куда мы катимся.
     
     
  • 2.10, супер барыга (?), 23:26, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры - это вообще от сатаны.
    А линуксоид это светлый воин.
    Как он может использовать то, что от сатаны?

    Выходит, что линуксоид не такой уж и воин.

     
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