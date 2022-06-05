Выпуск дистрибутива Tails 5.1

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ. Новый выпуск был сформирован не 31 мая, как планировалось, а 5 июня из-за задержки публикации новой версии браузера Tor Browser 11.0.14, включающей исправления уязвимостей в движке Firefox. Официально новый выпуск Tor Browser ещё не объявлен, но сборки уже доступны. Другие изменения: Осуществлён переход на новую стабильную ветку инструментария Tor 0.4.7 c реализацией протокола управления перегрузкой.

Обновлены ядро Linux 5.10.113 и почтовый клиент Thunderbird 91.9.

Расширены возможности мастера установки соединения с Tor (Tor Connection Assistant), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки. Перед подключением к Tor обеспечена автоматическая корректировка времени на компьютере для упрощения обхода систем цензурирования в некоторых странах. Информация о времени извлекается напрямую (на этапе до установки соединения к Tor) из сервиса определения captive-порталов, предоставляемого проектом Fedora. Отображаемое в верхней панели время теперь выводится с учётом часового пояса, выбранного при корректировке часов. На экран, показываемый после установки соединения к Tor, добавлены сведения о том, используются для соединения мостовые узлы или нет.

В Unsafe Browser, используемый для обращения к ресурсам в локальной сети, например, для авторизации в беспроводной сети с captive-порталом, добавлена новая домашняя страница, показываемая в случае подключения не через сеть Tor и упрощающая подключение к беспроводной сети через captive-портал.

Обеспечен вывод предупреждения о возможной потере данных сеанса при попытке перезапуска при отключённом Unsafe Browser.

В файловом менеджере реализован вызов программы для управления сертификатами Kleopatra, при клике на файлы OpenPGP (для расшифровки файлов *.gpg теперь достаточно двойного клика). Программа Kleopatra также добавлена в список рекомендованных приложений.

В файловом менеджере предоставлена возможность передачи файлов при помощи приложения OnionShare.

В обзорном режиме GNOME отключены провайдеры поиска "files", "calculator" и "terminal".



