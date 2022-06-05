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Выпуск дистрибутива Tails 5.1

05.06.2022 09:34

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

Новый выпуск был сформирован не 31 мая, как планировалось, а 5 июня из-за задержки публикации новой версии браузера Tor Browser 11.0.14, включающей исправления уязвимостей в движке Firefox. Официально новый выпуск Tor Browser ещё не объявлен, но сборки уже доступны. Другие изменения:

  • Осуществлён переход на новую стабильную ветку инструментария Tor 0.4.7 c реализацией протокола управления перегрузкой.
  • Обновлены ядро Linux 5.10.113 и почтовый клиент Thunderbird 91.9.
  • Расширены возможности мастера установки соединения с Tor (Tor Connection Assistant), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки. Перед подключением к Tor обеспечена автоматическая корректировка времени на компьютере для упрощения обхода систем цензурирования в некоторых странах. Информация о времени извлекается напрямую (на этапе до установки соединения к Tor) из сервиса определения captive-порталов, предоставляемого проектом Fedora. Отображаемое в верхней панели время теперь выводится с учётом часового пояса, выбранного при корректировке часов. На экран, показываемый после установки соединения к Tor, добавлены сведения о том, используются для соединения мостовые узлы или нет.
  • В Unsafe Browser, используемый для обращения к ресурсам в локальной сети, например, для авторизации в беспроводной сети с captive-порталом, добавлена новая домашняя страница, показываемая в случае подключения не через сеть Tor и упрощающая подключение к беспроводной сети через captive-портал.
  • Обеспечен вывод предупреждения о возможной потере данных сеанса при попытке перезапуска при отключённом Unsafe Browser.
  • В файловом менеджере реализован вызов программы для управления сертификатами Kleopatra, при клике на файлы OpenPGP (для расшифровки файлов *.gpg теперь достаточно двойного клика). Программа Kleopatra также добавлена в список рекомендованных приложений.
  • В файловом менеджере предоставлена возможность передачи файлов при помощи приложения OnionShare.
  • В обзорном режиме GNOME отключены провайдеры поиска "files", "calculator" и "terminal".


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.0
  3. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  5. OpenNews: Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57302-tails
Ключевые слова: tails, tor, arti
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дауннетчик (?), 09:44, 05/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А на раст када перепишуть?
     
     
  • 2.2, Идиотннетчик (?), 09:47, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиш бы ни на гном.
     
     
  • 3.3, Аутистннетчик (?), 09:48, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    КДЕ вечность, гному смэрть!
     
     
  • 4.4, шигорин (?), 09:49, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я шигорин, и я сижу на эльбрусе с альтниуксом.
     
     
  • 5.5, b (?), 09:49, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я такой с рождения.

    //b

     
     
  • 6.6, mc2 (??), 09:51, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /ме ищет растопосты для срача
     
     
  • 7.7, настоящийшишкорин (?), 09:53, 05/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слыш э
     
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