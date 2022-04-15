Обновление Chrome 100.0.4896.127 с устранением 0-day уязвимости

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:38, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на спидах? На биохакинге.

2.3 , nvidiaamd ( ? ), 13:39, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нужен нормальный браузер не от кровавых корпорастов.

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:54, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Пиши, разрешаю. За основу можешь взять Епифания и ввинтить поддержку хромых плагинов. Но для начала - хотя бы тёмную тему и нативный адблок, использующий списЬки ублок-орижина.

4.11 , Аноним ( 11 ), 14:23, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тёмную тему Да, это клево. Сидишь себе за темной темой, и тут БАЦ! - по глазам херачит белый сайт. Очень комфортно, да.

5.23 , bnm ( ? ), 15:23, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня все сайты темные, в темной теме, можно нажать Alt+Shift+PrntScrn, все будет темным

4.20 , Аноним ( 20 ), 15:00, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Epiphany использует копроратический webkit. Лучше dillo возьмите и используйте по назначению.

5.27 , Аноним ( 27 ), 16:46, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > копроратический webkit С какого перепугу он корпорастический? Он опенсорсный, форк KHTML, код в SVN лежит, всё как местные любят.

6.32 , НяшМяш ( ok ), 18:42, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > всё как местные любят Э не, местные тут любят полный опенсорс, который не трогала ни одна корпорастическая рука, хостящийся на опенсорсном гите\свне, который запущен на опенсорсной операционке без блобов, которая крутится на опенсорсном железе, которое запитано от опенсорсного электричества.

3.22 , Аноним ( 11 ), 15:10, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нужен нормальный браузер не от кровавых корпорастов На данный момент даже ГУГЛ вряд ли сможет позволить себе написать браузер еще раз с нуля. Там веб-стандарты толще, чем стандарты для целых операционных систем. Так что останется только хромиум. Конкурировать между собой будут только хромы (хром - в значении "все части интерфейса, кроме самой веб-страницы"). Файрфокс вымрет - но его не жалко. Нафиг нужен.

4.26 , Аноним ( 26 ), 16:25, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А Гугл с нуля?

4.29 , Аноним ( 29 ), 17:03, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опять таблетки не принял, которые психиатр назначил? Как бы без особо ошпаренных люди решат что им нужно Seamonkey, Palemoon, Firefox, Tor и многие другие на его основе. А гендерфлюидные мракобесы могут только мычать в интернете как они горды быть геями, как ненужны браузеры отличные от хрома, выплескивая все скудоумие на здоровых людей будучи неспособными разобраться в разнице между полом и гендерной ролью. Все плевать на стандарты. Для тытрупа есть minitube с MPV, а тексты с картинками откроет практически любой браузер. Не ну ты то ясное дело данные о кредитке хранишь в браузере. Так чтобы сразу голой жопой в интернет торчать, загружая паленый жабокод. Вымрут всякие геи и прочие гендерфлюидные педерасты извращенцы. Браузером будут пользоваться не спрашивая твоего мнения.

5.31 , Аноним ( 27 ), 17:30, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > данные о кредитке хранишь в браузере А можешь объяснить, что плохого в том, чтобы хранить кредитку в браузере? Это весьма удобно, если в основном в онлайне шопишься. Не руками же её вводить каждый раз. Предположим украли у меня кредитку из браузера русские хакеры и купили десять ящиков водки на ебее. Во-первых, это маловероятно, т.к. из браузера украсть эту инфу довольно сложно даже с 0-day. Если не веришь — попробуй из своего украсть по сети. Во-вторых, подобная активность с большой вероятностью будет заблокирована банковским антифродом. В-третьих, у визы и мастеркарда тоже есть свой антифрод. В-четвёртых, даже если удастся обойти все препоны, транзакция будет аннулирована одним звонком в банк. Скомпрометированная кредитка будет удалена, и двумя кликами мыши выписана новая виртуальная карта специально для этого браузера. В-пятых, если уж мне совсем не повезёт и кто-то умыкнёт реальный пластик, в течение двух дней курьер доставит новый. Мои потери составят 15 минут времени на звони и 0 долларов. Ради призрачной опасности потратить четверть часа на разговоры с банком жертвовать удобством — это какой-то особый способ ненавидеть себя.

2.4 , Аноним ( - ), 13:46, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык, JavaScript отключать надобно было. И нема проблемы. Тушэ!

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:48, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Давно известный метод отключения из розетки гораздо эффективнее .

2.16 , Аноним ( - ), 14:34, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А <самый-холиварный-язык-опеннета> смог бы защитить от такой уязвимости-дыры Не факт. Например, для реализации JIT надо уметь генерить машинный код и записывать его в память. Это заведомо unsafe и нарушает одну из ключевых парадигм безопасности известную как W^X. Если код сглупит и запишет не то что задумано - это настоящий машинный код, который может все что угодно. Хром, правда, свои части в песочнице запускает, так что это не обязано трансформироваться в взлом системы.

