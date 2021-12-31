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Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.11.3

31.12.2021 14:23

Состоялся выпуск библиотеки libmdbx 0.11.3 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. На конец уходящего 2021 года libmdbx используется как бэкенд хранения в двух самых быстрых клиентах Ethereum — Erigon и новой «Акуле», которая по доступной информации является самым высокопроизводительным клиентом Ethereum.

Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления.

Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation). С 2016 года проект финансируется компанией Positive Technologies и c 2017 года используется в её продуктах.

Для libmdbx предлагается C++ API, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim.

Основные новшества, доработки и исправления, добавленные после предыдущей новости от 11 октября:

  • C++ API считается готовым к применению.
  • Существенно ускоренно обновление данных GC при фиксации огромных транзакций, что особенно актуально при использовании libmdbx в экосистеме Ethereum.
  • Изменена внутренняя сигнатура формата БД с поддержкой автоматического обновления, которое полностью прозрачно для пользователей. Это позволяет исключить ложно-положительные сообщения о повреждении БД, когда устаревшие версии библиотеки использутся для чтения транзакций зафиксированных актуальными версиями.
  • Добавлены функции mdbx_env_get_syncbytes(), mdbx_env_get_syncperiod() и mdbx_env_get_syncbytes(). Добавлена поддержка операции MDBX_SET_UPPERBOUND.
  • Устранены все предупреждения при сборке всеми поддерживаемыми компиляторами в режимах С++ 11/14/17/20. Обеспечена совместимость с устаревшими компиляторами: clang начиная с 3.9, gcc начиная с 4.8, включая сборку посредством сdevtoolset-9 для CentOS/RHEL 7.
  • Устранена возможность конфликта мета-страниц после ручного переключения на определенную мета-страницу с помощью утилиты mdbx_chk.
  • Исправлен возврат неожиданной ошибки MDBX_PROBLEM при перезаписи устаревших мета-страниц.
  • Исправлен возврат MDBX_NOTFOUND в случае неточного совпадения при обработке запроса MDBX_GET_BOTH.
  • Устранена ошибка компиляции на Linux при отсутствии заголовочных файлов с описаниями интерфейсов с ядром.
  • Исправлена коллизия между внутренним флагом MDBX_SHRINK_ALLOWED и опцией MDBX_ACCEDE.
  • Устранено несколько излишних assert-проверок.
  • Исправлена неожиданный возврат MDBX_RESULT_TRUE из функции mdbx_env_set_option().
  • Суммарно внесено более 90 изменений в 25 файлов, добавлено ~1300 строк, удалено ~600.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/erthink/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.10.4 и libfpta 0.3.9
  3. OpenNews: Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.10
  4. OpenNews: Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.3
  5. OpenNews: Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.2
  6. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
Автор новости: Леонид Юрьев (erthink)
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56438-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:25, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, поздравляю. Хотелось бы конечно полноценной реляционной БД. Ключ/значение подходит для чего-то очень специфического.

    А так интересный проект. Для Android есть что-то похожее, вроде - mmkv.

     
     
  • 2.2, тоже Аноним (ok), 15:41, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хотелось бы конечно полноценной реляционной БД.

    Ваше пожелание исполнено: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=4438

     
     
  • 3.4, Rev (?), 16:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот если такое же, но ~с перламутровыми пуговицами~ на чистом Расте...
     
     
  • 4.8, Урри (ok), 16:50, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми и напиши. Язык ведь простой, безопасный, легко изучаемый и внутренне не противоречивый.
    За недельки две осилишь, думаю.
     
  • 3.9, Аноним (1), 17:07, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это медленное и с архитектурой 20 летней давности. 25мс на примитивнейшие запросы... моё почтение, это много!!!

    Если весь бюджет на изменение UI максимум 100мс, включая рендеринг и все-все-все остальное.

    Есть DuckDB как лучик света https://github.com/duckdb/duckdb, который превосходит во всём. И на некоторых запросах 8х раз быстрее. Но есть и но.

     
  • 2.3, Аноним (3), 15:54, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так libmdbx и есть "для чего-то специфического" (LDAP)
     
     
  • 3.12, erthink (ok), 18:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну так libmdbx и есть "для чего-то специфического" (LDAP)

    У libmdbx действительно плохо только с одним сценарием - когда требуется фиксировать много мелких транзакций с гарантией сохранности данных при системной аварии (потери питания и т.п.), ибо намеренно нет WAL. В остальных случаях достаточно хорошо, либо ещё лучше.

    А LDAP - просто идеальный вариант, много поисков/чтений и относительно мало апдейтов.

     
  • 2.11, erthink (ok), 17:45, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всякий - libmdbx без проблем собирается под Android и iOS.

    В сравнении с  mmkv есть несколько принципиальных отличий:
    1. mmkv это "framework", т.е. с более развесистым, гуманно-плюшевым API;
    2. насколько помню в mmkv накладные расходы в 3-4 больше раза, но это не заметно на его целевых "мобильных" масштабах.
    3. libmdbx может больше именно как движок хранения. Например эффективные вложенные b-tree для повторов/дубликатов в индексах. И на терабайтных базах, с которыми libmdbx "просто работает", mmkv примерно не сможет.

     

  • 1.5, Урри (ok), 16:31, 31/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.6, Васян (?), 16:43, 31/12/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.7, Урри (ok), 16:48, 31/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

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